США нацелились на место России в ОПЕК

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23 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 20:40  |  vz.ru
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Пандемия на глазах меняет торговлю и производство

Роботы удаленной доставки, судя по всему, одна из наиболее перспективных технологий будущегоФото: Daniel Bockwoldt/DPA/ТАСС
Коронавирусный шок вызовет потрясения не только на туристическом рынке и в авиаперевозках. Под угрозой вся сложившаяся за десятилетия глобализации структура торговли и производства. Но та же самая глобализация породила множество технологий, которые способны сегодня помочь и бизнесу, и населению, а последствия эпидемии создадут новые перспективные рынки. Подробности...
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Стабильность смягчит прохождение России через кризис

Стабильность в условиях испытаний абсолютно необходима для России Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Глобальный экономический кризис, спровоцированный коронавирусом, ударит по всем – ни одной стране не удастся самоизолироваться от него. Но то, как та или иная страна пройдет через эти испытания, зависит от нее самой – от ее народа и от его руководства. У России в этом смысле есть очевидное преимущество – опыт прохождения самых разнообразных кризисов за последние десятилетия и опытное, стратегически мыслящее руководство.  Подробности...
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Ученые не признаются в создании коронавируса

Официальная версия происхождения COVID-2019 пестрит нестыковкамиФото: CDC/Reuters
Представители академической науки утверждают, что одолевший планету коронавирус появился естественным путем и что его искусственное происхождение исключено. Однако история уже знает случай, когда ученым удалось синтезировать болезнетворный коронавирус и произошло это не где-нибудь, а в Ухане. Возможно ли то, что он случайно вырвался на свободу? Каковы доводы против этого?  Подробности...
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Зеленский начинает резко менять политический курс Украины

На Украине происходит пересмотр итогов Майдана, но почти незаметныйФото: REUTERS/David Mdzinarishvili
Под шумок борьбы с эпидемией прямо на наших глазах Зеленский совершает на Украине очередной государственный переворот. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из целого ряда кадровых назначений, политических решений и методов борьбы с коронавирусом. Это – самая настоящая победа «антимайдана», хотя и выглядит она весьма необычным образом. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Кто победит в нефтяной войне

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Конфликт России и Саудовской Аравии из-за разного видения будущего нефтяного рынка уже называют полномасштабной углеводородной войной. И остановить ее сейчас смогут, скорее всего, только Соединенные Штаты. Подробности...

Вроде бы еще евро, но уже не союз

Владимир Добрынин, журналист
Евросоюз рассыпался. Без громких заявлений и назначения дат расставания двадцати семи государств. Формально эта организация пока существует, но выглядит как распавшаяся семья, каждый из членов которой живет своей собственной жизнью. Подробности...
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Достаточно чиркнуть «фейковой спичкой»

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Паника по поводу этой эпидемии распространяется по миру быстрее любого вируса, и именно она наносит мировой экономике больше вреда, чем сам коронавирус. Люди ведут себя неадекватно, и их невозможно убедить действовать рационально. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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      Как мировые столицы переживают коронавирус

      Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
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      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

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          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

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              США нацелились на место России в ОПЕК

              Американские сланцевики терпят бедствие    23 марта 2020, 20:30
              Фото: CHRISTIAN BRUNA/EPA/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              В США нашлись компании, которые готовы пойти на заключение международной сделки с ОПЕК вместо России и сократить добычу сланцевой нефти ради роста цен на черное топливо. После переговоров с ОПЕК американского представителя пригласили на очередное заседание клуба-нефтяников. Возможен ли союз США и ОПЕК?

              Выход России из сделки с ОПЕК и рекордное падение цен на нефть из-за развязанной затем ценовой войны Саудовской Аравии, заставили страдать американских сланцевых производителей. Страдания оказались до того невыносимы, что компании из штата Техас обратились к регулятору с просьбой сократить добычу с целью поднять цены на черное золото. Местный регулятор - Техасская железнодорожная комиссия – вняла просьбам своих подопечных.

              Представитель отраслевого регулятора штата Техас Райан Ситтон обратился к генсекретарю ОПЕК Мохаммеду Баркиндо. Они обсудили по телефону мировой спрос и предложение нефти. Стороны согласились, что ради мировой экономической стабильности «должна быть заключена международная сделка, чтобы оправиться от COVID-19», написал Ситтон в Твиттере. Более того, генсекретарь картеля пригласил его на заседание ОПЕК в Вену, которое намечено на 6 июня 2020 года. Источник в ОПЕК рассказал, что разговор прошел очень успешно и плодотворно, а стороны договорились продолжить консультации. Однако более детальной информации нет.

              В штате Техас расположена большая часть сланцевого бассейна Permian, который является основной нефтегазоносной провинцией США. Здесь начали получать нефть еще в 1970-х годах, и с тех пор вот уже полвека ее добыча ни разу не сокращалась. Однако их подкосил коронавирус и развал сделки ОПЕК+.   

              Неужели Россия своим выходом из сделки ОПЕК+ подтолкнула США сесть за стол переговоров с Саудовской Аравией? США, как только стали значимым игроком на рынке нефти, ни в какую не шли на взаимодействие ОПЕК. Более того, США неоднократно обвинял ОПЕК к неконкурентном поведении. Собственно, в то время как Россия с саудитами сокращали свою добычу ради дорогой нефти, американские сланцевые компании наращивали добычу нефти и экспорт.

              Как только России надоело отдавать свою долю на мировом рынке, и Саудовская Аравия подбавила масла огонь своим дисконтом и колоссальным ростом добычи, американские сланцевики схватились за голову. При нефти в 25 долларов за баррель им не выжить, потому что себестоимость добычи сланцевых проектов составляет 40-50 долларов за баррель.

              «США стоят первыми на выход из рынка нефти. Потому что уже при 50 долларах за баррель добыча сланцевой нефти там не растет. А в нынешнем положении, наверно, ни один сланцевый проект в США не является рентабельным. Поэтому если ничего не делать, то спрос и предложение мирового рынка черного золота сбалансируется за счет ухода американских сланцевых проектов», - считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

              Эксперты Wood Mackenzie считают, что если цены на нефть останутся на 17-летних минимумах, то есть на уровне 25 долларов за баррель, то нерентабельной станет минимум 10% мировой добычи нефти. Иными словами, выручка от 10 млн баррелей в сутки мировых поставок нефти не покроет затраты на добычу и выплаты правительствам. Тогда нефтекомпании в борьбе за выживание будут вынуждены сокращать добычу или останавливать проекты. «Способность отрасли поддерживать высокозатратную добычу подвергнется серьезным испытаниям», - отмечают в Wood Mackenzie.

              Именно сланцевые проекты США и битуминозные пески Канады, которые требуют цен в 40-50 долларов за баррель – первые на очереди выбывания с мирового рынка. Конечно, в мире есть и другие проекты, которые рентабельны лишь при более дорогих ценах на нефть. Однако одни, как Венесуэла, уже выбыли с рынка по другим причинам (из-за американских санкций), а другие – например, глубоководные проекты по добычу углеводородов, скорее всего, продолжат добычу. «В них уже сделаны большие инвестиции, поэтому будут продолжаться добывать, чтобы хоть какие-то деньги получать. А сланцы имеют в основном операционные (а не инвестиционные), поэтому им проще остановить добычу пока нефть дешевая, чтобы нивелировать убытки», - говорит отраслевой эксперт.

              Добыча в Саудовской Аравии и России является одной из самых дешевых в мире - по 10 долларов за баррель или ниже,

              говорится в аналитическом отчете Wood Mackenzie, который приводит газета Financial Times.

              С одной стороны, дешевая нефть принесла большой плюс американской экономике – а именно дешевый бензин, который в США напрямую коррелирует с мировыми ценами на нефть (в отличие от многих других нефтяных стран). Однако на прошлой неделе до американского руководства дошло, что дешевая нефть дает не только плюсы, но и проблемы. Во-первых, страдает нефтегазовая отрасль США, которая, как ожидается, резко снизит добычу сланцевой нефти, многие компании обанкротятся, вырастет безработица, и банкротов перекупят более крупные игроки. На добычу сланцевой нефти приходит больше 60% от общей добычи нефти в США.

              Во-вторых, возникает угроза удорожания цен на газ на внутреннем рынке США, что приведет к росту цен на электроэнергию, а это ударит по внутреннему производству США.

              «Добыча сланцевой нефти субсидирует добычу сланцевого газа. Благодаря этому в США удалось сбить цены на газ и цены на электроэнергию. Низкие цены на электроэнергию  - это то конкурентное преимущество, которым Дональд Трамп заманивал производство обратно в США», - говорит Игорь Юшков. Однако скоро это преимущество канет в лету.

              На этом фоне в США и стали появляться разные предложения о том, как же спасти положение. Одни предложили ввести санкции против нефти из России и Саудовской Аравии, чтобы сократить предложение на рынке за счет этих игроков. А в Техасе нефтяники решили пойти не войной, а миром и, по сути, готовы занять место России в ОПЕК.

              Шансов США и ОПЕК договорится о сокращении добычи даже формально очень мало. Потому что в США действует очень жесткое антимонопольное и антикартельное законодательство. «Любая попытка согласовать цены на нефть внутри Соединенных штатов напрямую запрещены законом. Мне кажется, даже если ввести военное положение, согласовать объемы добычи нефти в США все равно будет невозможно», - говорит Игорь Юшков.

              Второе препятствие, по его словам, – политическое. Администрация Дональда Трампа вряд ли решилась бы на договоренности с ОПЕК по сокращению добычи даже если бы у нее была такая формальная, юридическая возможность. Потому что это автоматически означает повышение цен на нефть и рост стоимости бензина внутри США. «Для Трампа это если не политическое самоубийство, то явно крайне негативная история в предвыборный год, за которую обязательно ухватились бы политические оппоненты Трампа. Он сейчас наоборот пытаются преподнести эту топливную историю, как свое достижение. Каждый американец видит цену на заправке и радуется», - говорит Юшков.

              Трамп оказался в двойственной ситуации. Если поднять цены на нефть, то простые американцы будут недовольны из-за подорожавшего бензина. Но если допустить резкий обвал сланцевой добычи нефти и газа, то из-за роста цен на электроэнергию будут недовольны производственные компании.

              Наконец, третья причина, почему США вряд ли смогут договориться с ОПЕК сократить добычу заключается в разрозненности и многочисленности самих американских нефтедобытчиков.

              С предложением сократить добычу обратились компании только из одного штата. Однако есть еще сотни других компаний в Луизианне, Пенсильвании, Мексиканского заливе и т.д. Большой вопрос – готовы ли они пойти на сокращение добычи.

              «Сразу возникает вопрос почему я - Джон сокращаю добычу, а мой сосед Джонсон не сокращает. Получается, что я уступаю ему место на рынке. Даже если регулятор попросит их, компании не будут его слушать», - говорит Юшков.

              В России министерство энергетики тоже не может регулировать объем производства нефти. Но нефтяная отрасль довольно консолидированная, вся добыча приходится в основном на 5-6 крупных компаний, поэтому договорится с ними проще. В США же сотни мелких частных компаний, и нет такого неформального инструмента, способного согласовать действия на рынке. Остается ждать, когда рынок сам выдавит сланцевиков, чего так добивается Россия и глава Роснефти Игорь Сечин. 

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