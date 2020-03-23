США нацелились на место России в ОПЕК

В США нашлись компании, которые готовы пойти на заключение международной сделки с ОПЕК вместо России и сократить добычу сланцевой нефти ради роста цен на черное топливо. После переговоров с ОПЕК американского представителя пригласили на очередное заседание клуба-нефтяников. Возможен ли союз США и ОПЕК?

Выход России из сделки с ОПЕК и рекордное падение цен на нефть из-за развязанной затем ценовой войны Саудовской Аравии, заставили страдать американских сланцевых производителей. Страдания оказались до того невыносимы, что компании из штата Техас обратились к регулятору с просьбой сократить добычу с целью поднять цены на черное золото. Местный регулятор - Техасская железнодорожная комиссия – вняла просьбам своих подопечных.

Представитель отраслевого регулятора штата Техас Райан Ситтон обратился к генсекретарю ОПЕК Мохаммеду Баркиндо. Они обсудили по телефону мировой спрос и предложение нефти. Стороны согласились, что ради мировой экономической стабильности «должна быть заключена международная сделка, чтобы оправиться от COVID-19», написал Ситтон в Твиттере. Более того, генсекретарь картеля пригласил его на заседание ОПЕК в Вену, которое намечено на 6 июня 2020 года. Источник в ОПЕК рассказал, что разговор прошел очень успешно и плодотворно, а стороны договорились продолжить консультации. Однако более детальной информации нет.

В штате Техас расположена большая часть сланцевого бассейна Permian, который является основной нефтегазоносной провинцией США. Здесь начали получать нефть еще в 1970-х годах, и с тех пор вот уже полвека ее добыча ни разу не сокращалась. Однако их подкосил коронавирус и развал сделки ОПЕК+.

Неужели Россия своим выходом из сделки ОПЕК+ подтолкнула США сесть за стол переговоров с Саудовской Аравией? США, как только стали значимым игроком на рынке нефти, ни в какую не шли на взаимодействие ОПЕК. Более того, США неоднократно обвинял ОПЕК к неконкурентном поведении. Собственно, в то время как Россия с саудитами сокращали свою добычу ради дорогой нефти, американские сланцевые компании наращивали добычу нефти и экспорт.

Как только России надоело отдавать свою долю на мировом рынке, и Саудовская Аравия подбавила масла огонь своим дисконтом и колоссальным ростом добычи, американские сланцевики схватились за голову. При нефти в 25 долларов за баррель им не выжить, потому что себестоимость добычи сланцевых проектов составляет 40-50 долларов за баррель.

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«США стоят первыми на выход из рынка нефти. Потому что уже при 50 долларах за баррель добыча сланцевой нефти там не растет. А в нынешнем положении, наверно, ни один сланцевый проект в США не является рентабельным. Поэтому если ничего не делать, то спрос и предложение мирового рынка черного золота сбалансируется за счет ухода американских сланцевых проектов», - считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперты Wood Mackenzie считают, что если цены на нефть останутся на 17-летних минимумах, то есть на уровне 25 долларов за баррель, то нерентабельной станет минимум 10% мировой добычи нефти. Иными словами, выручка от 10 млн баррелей в сутки мировых поставок нефти не покроет затраты на добычу и выплаты правительствам. Тогда нефтекомпании в борьбе за выживание будут вынуждены сокращать добычу или останавливать проекты. «Способность отрасли поддерживать высокозатратную добычу подвергнется серьезным испытаниям», - отмечают в Wood Mackenzie.

Именно сланцевые проекты США и битуминозные пески Канады, которые требуют цен в 40-50 долларов за баррель – первые на очереди выбывания с мирового рынка. Конечно, в мире есть и другие проекты, которые рентабельны лишь при более дорогих ценах на нефть. Однако одни, как Венесуэла, уже выбыли с рынка по другим причинам (из-за американских санкций), а другие – например, глубоководные проекты по добычу углеводородов, скорее всего, продолжат добычу. «В них уже сделаны большие инвестиции, поэтому будут продолжаться добывать, чтобы хоть какие-то деньги получать. А сланцы имеют в основном операционные (а не инвестиционные), поэтому им проще остановить добычу пока нефть дешевая, чтобы нивелировать убытки», - говорит отраслевой эксперт.

Добыча в Саудовской Аравии и России является одной из самых дешевых в мире - по 10 долларов за баррель или ниже,

говорится в аналитическом отчете Wood Mackenzie, который приводит газета Financial Times.

С одной стороны, дешевая нефть принесла большой плюс американской экономике – а именно дешевый бензин, который в США напрямую коррелирует с мировыми ценами на нефть (в отличие от многих других нефтяных стран). Однако на прошлой неделе до американского руководства дошло, что дешевая нефть дает не только плюсы, но и проблемы. Во-первых, страдает нефтегазовая отрасль США, которая, как ожидается, резко снизит добычу сланцевой нефти, многие компании обанкротятся, вырастет безработица, и банкротов перекупят более крупные игроки. На добычу сланцевой нефти приходит больше 60% от общей добычи нефти в США.

Во-вторых, возникает угроза удорожания цен на газ на внутреннем рынке США, что приведет к росту цен на электроэнергию, а это ударит по внутреннему производству США.

«Добыча сланцевой нефти субсидирует добычу сланцевого газа. Благодаря этому в США удалось сбить цены на газ и цены на электроэнергию. Низкие цены на электроэнергию - это то конкурентное преимущество, которым Дональд Трамп заманивал производство обратно в США», - говорит Игорь Юшков. Однако скоро это преимущество канет в лету.

На этом фоне в США и стали появляться разные предложения о том, как же спасти положение. Одни предложили ввести санкции против нефти из России и Саудовской Аравии, чтобы сократить предложение на рынке за счет этих игроков. А в Техасе нефтяники решили пойти не войной, а миром и, по сути, готовы занять место России в ОПЕК.

Шансов США и ОПЕК договорится о сокращении добычи даже формально очень мало. Потому что в США действует очень жесткое антимонопольное и антикартельное законодательство. «Любая попытка согласовать цены на нефть внутри Соединенных штатов напрямую запрещены законом. Мне кажется, даже если ввести военное положение, согласовать объемы добычи нефти в США все равно будет невозможно», - говорит Игорь Юшков.

Второе препятствие, по его словам, – политическое. Администрация Дональда Трампа вряд ли решилась бы на договоренности с ОПЕК по сокращению добычи даже если бы у нее была такая формальная, юридическая возможность. Потому что это автоматически означает повышение цен на нефть и рост стоимости бензина внутри США. «Для Трампа это если не политическое самоубийство, то явно крайне негативная история в предвыборный год, за которую обязательно ухватились бы политические оппоненты Трампа. Он сейчас наоборот пытаются преподнести эту топливную историю, как свое достижение. Каждый американец видит цену на заправке и радуется», - говорит Юшков.

Трамп оказался в двойственной ситуации. Если поднять цены на нефть, то простые американцы будут недовольны из-за подорожавшего бензина. Но если допустить резкий обвал сланцевой добычи нефти и газа, то из-за роста цен на электроэнергию будут недовольны производственные компании.

Наконец, третья причина, почему США вряд ли смогут договориться с ОПЕК сократить добычу заключается в разрозненности и многочисленности самих американских нефтедобытчиков.

С предложением сократить добычу обратились компании только из одного штата. Однако есть еще сотни других компаний в Луизианне, Пенсильвании, Мексиканского заливе и т.д. Большой вопрос – готовы ли они пойти на сокращение добычи.

«Сразу возникает вопрос почему я - Джон сокращаю добычу, а мой сосед Джонсон не сокращает. Получается, что я уступаю ему место на рынке. Даже если регулятор попросит их, компании не будут его слушать», - говорит Юшков.

В России министерство энергетики тоже не может регулировать объем производства нефти. Но нефтяная отрасль довольно консолидированная, вся добыча приходится в основном на 5-6 крупных компаний, поэтому договорится с ними проще. В США же сотни мелких частных компаний, и нет такого неформального инструмента, способного согласовать действия на рынке. Остается ждать, когда рынок сам выдавит сланцевиков, чего так добивается Россия и глава Роснефти Игорь Сечин.

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