Рубль пережил двойной удар

Утреннее снижение курса к 79 рублям за доллар удалось нивелировать благодаря поддержке Центробанка РФ. Однако к концу торгов доллар вновь подрос. Таков итог двойного удара – вирусного и нефтяного. Но в 100 рублей за доллар эксперты не верят: этот вариант Банк России намерен не допустить. История показывает – когда турбулентность и паника на рынках закончится, рубль укрепится.

Российская валюта переживает непростые времена. В среду утром курс доллара преодолел отметку в 79 рублей и подошел к психологически важной отметке в 80 долларов, а евро превысил 87 рублей. Такое снижение произошло впервые с февраля 2016 года. Однако так высоко доллар стоил недолго с утра. Уже через несколько минут он откатился до 77 рублей за доллар и к 85 за евро. И здесь не обошлось без поддержки Центробанка РФ, считают эксперты.

Для начала поясним, что стало причиной такого сильного колебания курса рубля. Это сочетание сразу двух шоков – дальнейшее распространение коронавируса и падение цен на нефть. Brent в среду в начале дня упала до 28 долларов за баррель. Это уровень четырехлетней давности. Однако уже после обеда нефть ушла к 26 долларам впервые с ноября 2003 года. Это уже уровень 17-летней давности.

Нефть дешевеет потому, что, с одной стороны, в ближайшие месяцы ожидается сокращение спроса на черное золото из-за снижения деловой и промышленной активности в условиях вирусного карантина и изоляции стран. С другой стороны, предложение нефти может вырасти – Саудовская Аравия в очередной раз обещает нарастить экспорт в рамках ценовой борьбы с Россией.

«Более общей причиной является сохраняющаяся нестабильность мировых финансовых рынков, так как до сих пор нет надежных свидетельств, что распространение коронавируса в мире взято под контроль – число заболевших за прошедшие сутки превысило 20 тысяч, что является антирекордом в сравнении с 13 тысячами в предыдущие два дня. Ускорение распространения – наглядные свидетельства, что мы еще не достигли низшей точки», – говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Двойной удар по российской экономике в виде вируса и нефтяного обвала заставил правительство России оперативно принять меры поддержки как финансовой стабильности, так и бизнеса с населением. «По финансовым рынкам. Мы работаем в тесной координации с Центральным банком, в ежедневном режиме сверяем с ЦБ оценки ситуации. ЦБ уже принял ряд мер, способствующих нормализации работы рынков, обеспечению финансового рынка достаточным количеством ликвидности», – заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Российский регулятор держит руку на пульсе. Эксперты уверены, что именно его действия позволили удержать рубль.

«Взлет доллара к отметке 79 рублей и последовавший откат котировок в район 77 в среду утром могут объясняться большими объемами спекулятивных продаж валюты, после чего действия финансовых властей РФ смогли стабилизировать курс национальной валюты и позволили рублю отыграть часть потерь», – говорит инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

«Всплеск продаж рубля пришелся на первые часы и минуты торгов, когда исполняются заявки, собранные до начала торгов. В такие периоды рынок неликвиден, и может улететь очень резко. С приходом продавцов валюты, включая ЦБ РФ, курс стабилизировался на более низких уровнях», – согласен Купцикевич.

К сожалению, ситуация пока развивается по сценарию каскадных распродаж: рынки временами демонстрируют отскок, пытаясь нащупать дно, однако раз за разом происходит переоценка масштабов последствий пандемии для мировой экономики, отмечает Бахтин. А на «вирусном фронте», к сожалению, без перемен – количество заболевших и умерших в мире увеличивается, несмотря на то, что страны вводят все более жесткие карантинные ограничения как внутри государств, так и на границах.

«Это затяжной обвал с резкими отскоками. Есть схожесть с Великой депрессией по масштабам волатильности рынка, а еще по тому, что правительства стараются стимулировать внутреннее потребление вместо стремления к глобализации, – говорит Купцикевич. – Далее по этому сценарию могут развернуться валютные войны в попытке правительств запустить свою экономику как можно быстрей и в ответ на экстраординарные стимулы и смягчения политики».

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К концу торгов рубль не выдержал давления и снова приблизился к 80 за доллар и к 88 за евро. Западные аналитики «Блумберг» потирают руки, пророча падение российской валюты почти до 100 рублей. В моменте на пару минут такой обвал при самом пессимистичном сценарии еще можно допустить.

«Но это возможно лишь при сочетании развития текущих деструктивных факторов в наиболее негативном ключе, например, если пандемия коронавируса приобретет неконтролируемый характер и не будет купирована в первом полугодии, а цены на нефть закрепятся надолго на уровне 20-25 долларов за баррель», – отмечает Бахтин.

В реальности мы видим, что при нефти в 30 долларов за баррель курс рубля сохраняется в районе 77-78 рублей за доллар при поддержке Центробанка. Если нефть продолжит опускаться и уйдет к 20-25 долларам за баррель, то курс рубля сложно будет удержать даже на уровне 77 за доллар, так как количество спекулятивных продаж валюты может вырасти. В таких условиях курс рубля может сместиться к 80 и ниже, поясняет Бахтин. Но с учетом поддержки Минфина РФ и ЦБ РФ ни о каких 100 долларах речи не будет идти, считает руководитель центра макроэкономического анализа «Альфа-банка» Наталия Орлова.

Наконец, долго оставаться на таких низких уровнях в 20-25 долларов нефть вряд ли будет. Скорее всего, здесь будет протестировано дно. Такие цены невыгодны ни Саудовской Аравии, бюджет которой верстается при 70-80 долларах за баррель, ни России. Хотя стоит отметить, что наш бюджет верстается при цене в 44 доллара за баррель марки Brent (42 – за Urals). В этом плане у России куда выше стойкость, чем у саудитов. Не говоря уже о колоссальных объемах накопленных Россией резервов. Россия готова к внешним шокам лучше, чем шесть лет назад.

Министр финансов Антон Силуанов говорит, что сокращать обязательства бюджета не будут, все поставленные ранее президентом задачи в послании будут выполнены. «Это благодаря той политике, которую наше правительство проводило последние годы. Мы накопили необходимые ресурсы. Мы имеем подушку безопасности», – говорил министр. Накопленных Россией резервов хватит ей на шесть лет при текущих низких ценах на нефть.

«Цена нефти находится ниже уровней, на которых выгодна добыча текущих объемов. Она ушла ниже на страхах, а не на основе трезвого расчета долгосрочных перспектив», – отмечает Купцикевич.

Поэтому после пробитого дна в 20-25 долларов за баррель, с большей долей вероятности последует восстановление, как это было всегда после такой «встряски». «Пока рынки еще турбулентны – это верный признак, что нефть пока не нащупала дно. Но после рынок нефти должен восстановиться, как это было в 2016 году, когда Россия и Саудовская Аравия договорились работать над координацией добычи», – говорит Купцикевич.

В январе 2016 года стоимость нефти также уходила ниже 30 долларов, на фоне чего курс рубля к доллару достигал уровней 80-83, однако в течение пары месяцев рубль укрепился до 66-67 за доллар,

напоминает Бахтин.

Стоит понимать, что при 20-25 долларах за баррель сами саудиты долго не протянут и будут вынуждены сократить объемы экспорта. А американские сланцевики тем более резко начнут уходить с рынка, потому что у них рентабельность добычи намного выше, чем у Саудовской Аравии и России – в районе 50 долларов за баррель.

Падение нефти, рубля и рынков способны остановить также новости о снижении числа заразившихся новым вирусом.

«Повышенная неопределенность формирует опасения реализации наиболее пессимистичных сценариев вплоть до депрессии, но у страха глаза велики: к концу апреля – началу мая ситуация может быть переломлена. Вводимые сейчас государствами меры к тому моменту, вероятно, возымеют эффект. Китай уже показал, что купировать распространение заболевания возможно», – заключает Александр Бахтин из «БКС Премьер».

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