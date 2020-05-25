Америка закончила сланцевую революцию

Нефтяной сектор США готовится к волне банкротств. Добыча сланцевой нефти в Америке просела почти на столько же, на столько Россия и Саудовская Аравия обязались снизить производство в рамках исторической сделки ОПЕК+. Рынок сам заставил американцев покинуть поле битвы. Впрочем, не стоит обольщаться и думать, что пути к возвращению сланцевой нефти отрезаны навсегда.

Добыча нефти в США падает намного быстрее, чем ожидали аналитики. К 20 мая она сократилась на 20% - на 2,3 млн баррелей в день, по сравнению с пиковым значением, зафиксированным в марте, приводит данные Genscape (подразделение Wood Mackenzie) Financial Times. Больше все добыча упала на месторождениях в Пермском бассейне (на 1,15 млн баррелей в сутки) и в Баккеновской формации (на 480 тыс. баррелей в сутки). Такого падения никто не ожидал: аналитики Goldman Sachs прогнозировали спад максимум на 1,3 млн баррелей в сутки (во втором квартале). Нефтяные вышки в США продолжают каждую неделю ставить новые антирекорды. На прошлой неделе работающих буровых установок в США осталось, по данным Baker Hughes, всего 318 – так мало не было ни разу за все время после Второй мировой войны.

Даже Минэнерго США явно недооценили масштаб трагедии, не ожидая столь существенного провала добычи сланцевой нефти в США. По данным ведомства, в мае добыча сократилась более чем на 2% по сравнению с апрелем – на 183 тыс. баррелей в стуки до 8,7 млн баррелей в сутки. В июне добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США еще больше снизится по сравнению с маем – на 2,5% или на 197 тыс. баррелей в сутки до 7,822 млн баррелей в сутки.

«Грядет волна банкротств и реструктуризаций», - говорит Регина Мэйор, глава направления энергетики и природных ресурсов в американском отделении KPMG. Уже 17 компаний по добыче сланцевой нефти за океаном начали процедуру банкротства, сообщает FT. Их общий долг составляет порядка 14 млрд долларов. Хотя стоимость американской нефти марки WTI, которая в апреле падала до отрицательных значений, уже подросла до 30 долларов за баррель, это все равно в два раза ниже январских значений. Если все останется как есть, то до конца 2020 года число компаний-банкротов в сланцевой отрасли США может увеличиться до 73, а в следующем году объявят себя банкротами еще 170 производителей, ожидают эксперты FT.

Все это опосредованно должно радовать Россию и мировой рынок нефти в целом. По сути, сбылся расчет России и других на то, что США в любом случае снизят сланцевую добычу из-за падения цен на нефть, хотя официально они отказались взять на себя обязательства в рамках новой исторической сделки ОПЕК+. В итоге рынок сам заставил американских сланцевиков покинуть поле битвы: объем сокращения добычи нефти в США на 2,3 млн в сутки практически сравнялся с тем объемом снижения добычи, на которые добровольно пошли Россия и Саудовская Аравия (каждая страна) в рамках соглашения картеля.

«Текущая цена на нефть является неприемлемой для многих сланцевых производителей, которые подошли к текущему периоду «нефтяного спада» с высокими уровням концентрации финансовых проблем, в том числе и в долговой плоскости. Для сокращения затрат некоторым компаниями приходится отказываться от введений новых буровых мощностей в работу, что приводит к значительным потерям добычи», - говорит газете ВЗГЛЯД, экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

Избыток нефти поглотил денежные потоки сланцевиков, необходимые для аренды оборудования и выплаты зарплаты рабочим, поэтому они отключают буровые остановки с рекордной скоростью. «Мы просто перестали бурить новые скважины, и теперь спад ускорится. Без нового производства это происходит очень быстро», - говорит Bloomberg Марк Россано, основатель и директор частной акционерной компании C6 Capital.

По данным ShaleProfile Analytics, если не принять меры,

добыча нефти на сланцевых месторождениях США может упасть в этом году более чем на треть - ниже 5 млн баррелей в сутки. Это резко подорвет влияние США на мировых энергетических рынках

и нанесет серьезный удар по способности президента Дональда Трампа использовать нефть в качестве геополитического оружия.

По оценкам исследовательской компании Wood Mackenzie, «без выделения средств на новые скважины объемы добычи многих компаний в течение одного лишь года снизятся на 30-50%», передает WSJ. Уже 15 крупнейших добытчиков сланцевой нефти сократили в среднем на 48% свои бюджеты на разработку новых месторождений в свете падения спроса. Вероятнее всего, пройдут годы прежде, чем эти компании вновь достигнут прежнего уровня добычи, если это вообще когда-нибудь произойдет, что обусловлено значительным сокращением капитальных расходов в данной сфере, считают эксперты издания.

Показатели добычи сланцевой нефти в США в феврале были пиковыми, уверен, известный американский эксперт в энергетической сфере Дэниел Ергин, один из основателей аналитического агентства IHS Markit. Согласно его прогнозу, к лету следующего года суммарные объемы добычи нефти в США упадут до 9 млн баррелей в сутки, и лишь позже они вырастут примерно до 11 млн баррелей в сутки. Совсем не на такие объемы рассчитывают в Минэнерго США, где ожидают добычи нефти в 13,5 млн баррелей в сутки в начале 2021 года.

«По нашим оценкам, объемы добычи в США за счет давления различных экономических факторов по итогам этого года могут сократиться на 1,8-3 млн баррелей в сутки до уровней 9,8-11 млн баррелей в сутки», - говорит Антон Покатович.

Падение добычи в США, конечно, поможет уходу с рынка «лишней» нефти и росту цен. Значит, Россия и другие производители нефти от этого только выиграют. Цены на нефть безусловно грозят падением доходов всем странам-производителям нефти. Чистый доход российских нефтекомпаний может упасть на 18-20 млрд долларов на фоне падения цен на нефть и снижения объемов добычи, посчитали эксперты Argus Media. А потери федерального бюджета РФ в этом году могут достигнуть более 50 млрд долларов (упадут выплаты НДПИ и экспортной пошлины). «Эти потери лишь частично будут компенсированы девальвацией. В рублевом выражении потери могут составить приблизительно 1,8-3,3 трлн рублей в зависимости от сценария», – пишут аналитики. Правда, с другой стороны, бюджет получит незапланированные доходы в объеме 8,3 млрд долларов в рамках механизма демпфера и обратного акциза.

«Безусловно, падение сланцевой добычи поможет ценовой конъюнктуре, однако я бы не был так оптимистично настроен относительно ухода сланцевой нефти с рынка. Я конечно был бы рад, если бы сланцевая отрасль США рухнула. Но к сожалению, это далеко от реальности», - вносит лежку дегтя глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

«С одной стороны, мы действительно видим статистику, которая показывает сокращение и числа скважин, и инвестиций, и добычи. Сланцевая отрасль уходит вниз конъюнктурно – из-за низких цен и отсутствия спроса. Многие штаты в стране находится на карантине, поездки и перелеты ограничены, а США являются крупнейшим потребителем нефти», - поясняет собеседник.

С другой стороны, есть технические и финансовые нюансы сланцевой отрасли в США, которые говорят о том, что как быстро она схлопнулась при падении цен, так же быстро она может восстановится при росте цен выше себестоимости (для сланцевых проектов в среднем это 50 долларов за баррель).

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«Главный нюанс в том, что добыча сланцевой нефти не требует высоких капитальных вложений и операционных затрат, как например, добыча нефти в России или в Бразилии. У нас добыча строится совершенно по другим принципам. В России компании несут серьезные операционные затраты при выстраивании вертикального бурения, установке погружных насосов или установки платформы на шельфе», - говорит Симонов. Поэтому и расконсервация месторождений в России – это непростой технический процесс, требующий времени и средств.

Американские сланцевые компании добывают по-другому. «Сравнение с выключателем здесь очень правильно. Сланцевую добычу легко выключить и легко включить заново. Консервация и расконсервация скважин проходит очень легко – просто прекращаешь бурить или начинаешь бурить. Поэтому разговоры о рекордном падении числа буровных сегодня, не означают, что через полгода не будет рекордного роста числа буровых», - говорит собеседник газеты ВЗГЛЯД.

Истории с банкротствами сланцевиков в США – это еще один нюанс американской системы. «Статья 11 «Кодекса о банкротстве» позволяет американским компаниям через процедуру банкротства списать долги. И компания начинает новую историю с чистого листа на том же месте и с тем же оборудованием», - поясняет Симонов.

«Кроме того, многие американские сланцевики захеджированы до осени по ценам 50 долларов за баррель Это значит, что их убытки будут покрывать страховые компании. И таких нюансов в американской добыче очень много», - добавляет эксперт.

Наконец, не стоит забывать, что США – это страна, которая имитирует основную резервную валюту в мире – доллар. А значит, Вашингтон имеет ресурсы для того, чтобы поддержать свою отрасль как путем печати денег, так и путем геополитического влияния, начиная с санкций против Ирана и России и заканчивая давлением на Китай и ЕС. «В истории с американским сжиженным природным газом очень похожая ситуация. Убытки при поставке СПГ в Европу составляют 150 долларов с каждой тысячи кубометров. Однако поставки продолжаются, то есть кто-то закрывает эти дыры», - указывает Константин Симонов. Поэтому пока не будет создана другая резервная валюта, которая потеснит доллар, тягаться с американскими сланцами будет сложно, уверен глава ФНЭБ.

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