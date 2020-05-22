Европа и Азия отказываются от американского газа

Амбиции США стать первыми на европейском газовом рынке разбиваются в пух и прах. Покупатели в Европе и Азии отказываются от поставок американского СПГ даже несмотря на штрафные санкции. Ценовая война на рынке газа наносит ущерб и России. Однако у российских экспортеров СПГ и трубопопроводного газа имеются серьезные преимущества.

COVID ставит крест на амбициях США стать лидерами на европейском рынке СПГ (сжиженного природного газа). Уже в прошлом году здесь развернулась жесткая борьба между СПГ из США, Катара и России. Главным поставщиком СПГ в Европу до сих пор был Катар. Однако в последние годы на пятки ему наступают США и Россия. К экспорту СПГ из России допущена частная компания «Новатэк» Леонида Михельсона.

Прошлый год для американского и российского СПГ ознаменовался жесточайшей борьбой за европейский рынок. Обе страны значительно нарастили поставки СПГ в ЕС. Если Катар поставил около 24 млн тонн СПГ, то Россия заняла второе место, нарастив поставки с 4,4 млн тонн в 2018 году до более чем 15 млн тонн в 2019 году. Американцам перегнать «Новатэк» не удалось, хотя объемы американского СПГ на европейском рынке выросли с 2,7 млн тонн в 2018 году до почти 13 млн тонн в 2019 году (данные Международной группы импортеров сниженного газа, GIIGNL).

Более того, к концу года американскому СПГ удалось выйти в лидеры. В ноябре США стали крупнейшими поставщиками СПГ в Европу и на конец февраля 2020 года сохраняли лидерство, сообщало Минэнерго США (EIA). Конечно, там надеялись в этом году вытеснить с рынка и Катар, и Россию со своим сжиженным газом. Более того, в Минэнерго США посчитали, что экспорт СПГ из США продолжит расти даже на фоне кризиса внутри газовой отрасли США и падения спроса на газ в условиях пандемии. Буквально в начале мая там говорили, что экспорт вырастет на 21% в 2020 году, и на столько же – в 2021 году.

Однако ситуация играет против планов американцев по газовой экспансии.

Клиенты из Азии и Европы отказываются покупать американский СПГ в ближайшие два месяца. Так, в июле они могут отменить до 60% заказанного в США СПГ

из-за увеличения мировых запасов и снижения спроса на фоне пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров. Американские производители могут получить заявки на отмену 35-45 погрузок в июле, что больше, чем в июне. В частности, крупнейший в США производитель СПГ - компания Cheniere Energy получила от покупателей заявки на отмену до 30 грузов, намеченных к поставке в июле. Также отменены поставки с терминала Sempra Energy в Луизиане и проекта Freeport LNG Development LP в Техасе.

В среднем в январе-апреле было по 60-75 погрузок с американских СПГ-проектов в месяц. Но же на июнь покупатели отменили десятки поставок СПГ из США с терминалов Sabine Pass и Corpus Christi. И ситуация только усугубилась – теперь на июль отменено уже больше половины поставок.

«На рынке газа мы наблюдаем ценовую войну, практически такую же, как и на рынке нефти. Только на газовом рынке более жесткая конкуренция, потому что на рынке нефти хотя бы есть ОПЕК и соглашение по ограничению добычи. На рынке газа ничего подобного нет. Поэтому здесь остается ждать, кто будет первым сходить с дистанции», - говорит старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Европа и Азия отказывается от американского СПГ по очевидным причинам: цена сжижения (и разжижения) газа из США сейчас выше, чем стоимость газа на бирже в Европе и на многих азиатских биржах, объясняет отраслевой эксперт.

Более того, по его словам, во многих контрактах за отказ от американского СПГ покупателям предусмотрены штрафы. Они пытаются списать все на форс-мажор, чтобы не платить штрафы, но это потребуется еще доказать. Возможно, в суде.

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«Хотя есть более лояльные контракты. Например, ходят слухи, что поляки, заключившие невыгодное с экономической точки зрения соглашение о покупке американского СПГ, могут без штрафов отказаться от закупки заокеанского топлива. В их контракте, возможно, были прописаны послабления относительно норм «сжижай или плати». Но так далеко не у всех», - говорит Митрахович.

У кого есть такие послабления в контракте – это повод быстрее отказаться от американского СПГ, но, очевидно, что от него отказываются и те компании, которым такое решение грозит штрафными санкциями, полагает собеседник.

Эксперт ожидает, что как минимум США отложат новые анонсированные СПГ-проекты. А вот снизят ли США текущие мощности по сжижению газа – актуальный вопрос без ответа. В Минэнерго США недавно уменьшили прогноз по добыче газа внутри страны. «Однако зачастую законтрактовывают американский СПГ довольно крупные компании-мейджеры, у которых много денег. Они могут долго платить штрафы за отказ от покупки СПГ в ожидании стабилизации рынка», - говорит Митрахович.

Другой сильный игрок в Европе – Катар – пока активно снижает цену, ведя свою войну. И пока до конца не ясно, какую долгосрочную стратегию выберет этот игрок – снизит ли он поставки, или продолжит удерживать объемы путем убыточного демпинга.

Что касается «Новатэка», то благодаря господдержке и государственным льготам с коммерческой точки зрения компания будет чувствовать себя неплохо. Например, в отличие от Газпрома «Новатэк» не платит экспортную пошлину при экспорте газа. «Другие конкуренты будут сходить с дистанции быстрее, потому что у них либо нет такой масштабной господдержки, либо у них себестоимость добычи выше», - говорит Станислав Митрахович.

В мировом разрезе крупным игроком является еще австралийский СПГ. Однако уйдет ли именно он первым с рынка – тоже вопрос. С одной стороны, в Австралии СПГ-проекты еще более дорогие, чем в США. С другой, в этих проектах участвуют крупнейшие игроки, в частности, компания Shell, которая может долго время удерживать австралийские проекты на плаву, говорит собеседник.

Вопрос в том, как долго придется торговать газом себе в убыток, и кто первым не выдержит такой финансовой встряски.

Газпром, безусловно, тоже находится в стрессовой ситуации сейчас, как и другие игроки. Ему в Европе составляют конкуренцию и катарский, и американский, и даже российский СПГ от «Новатэка».

Уже не первый раз на европейских биржах фиксируется цена на газ ниже стоимости газа внутри России.

Например, 20 мая на голландском хабе TTF цены на газ упали до 46-47 долларов за тысячу кубометров, что в два раза ниже по сравнению с концом марта (80 долларов). В австрийском хабе в Баумгертене газ стоил 62 доллара за баррель. Это ниже «бухгалтерской» себестоимости российского газа, включая расходы на транспортировку и экспортную пошлину, говорил РБК старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Однако, он добавляет, что поставки газа в Европу для Газпрома экономически выгодны пока цена тысячи кубометра составляет более 50-60 долларов на хабах.

«Говоря о том, что цена на газ на европейских биржах ниже, чем в России, надо понимать, что Газпром только часть топлива продает на бирже», - замечает Станислав Митрахович. Большая часть газа Газпром поставляет в рамках долгосрочных контрактов. В них формула цены зависит больше от нефтяной конъюнктуры, однако в хотя в последние годы в соглашении была включена биржевая индексация, и ее доля может составлять уже десятки процентов.

«Поэтому ситуация для Газпрома не настолько плохая, как может показаться при сравнении с биржевой ценой. Газпром выдержит конкуренцию в Европе благодаря низкой себестоимости газа и дешевой транспортировке», - уверен Митрахович.

Текущая ситуация ясно показывает, почему России не следует отказываться от своего конкурентного преимущества – это возможность дешевой транспортировки газа по трубам. «Новые проекты обходных газопроводов - это не только технологически более современная и экологическая доставка российского газа, они убирает риски, связанные с транзитными государствами. Поэтому «Северный поток-2» нужно заканчивать и биться за его полное заполнение. И за «Турецкий поток» тоже», - говорит Митрахович.

Эксперт уверен, что Газпром в итоге выйдет из этой ситуации на европейском рынке скорее победителем. Конечно, обвал физического экспорта российского газа в Европу неизбежен.

«В этом году поставки Газпрома в Европу сократятся с 200 млрд кубов до 165 млрд кубов. Но это не катастрофа. Лет пять назад прогнозировали, что Газпром не сможет поставлять даже 150 млрд кубов в Европу, а Газпром нарастил поставки до 200 млрд кубов в год», - напоминает собеседник.

В этот кризисный год снижение объемов поставок голубого топлива в Европу не обойдет стороной никого. В целом общий «котел» сократиться. Однако потери российских экспортеров могут оказаться ниже, чем у других поставщиков.

«Газпром и «Новатэк» сохранят свою долю на европейском рынке в процентах, возможно, даже немного нарастят ее, если европейцы станут более активно отказывать от дорогого американского газа. Американцы и прочие, думаю, ужмутся. С одной стороны, этому стоит радоваться, с другой стороны, выручка от экспорта газа тоже будет сокращаться», - резюмирует Митрахович.

Ожидается, что спрос на газ в Азии начнет восстанавливаться быстрее, чем в Европе, а значит и стоимость газа пойдет вверх сначала на азиатских рынках, и только потом на европейском. Когда именно - будет зависеть от ситуации с коронавирусом, от того, будет или нет вторая волна вируса.

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