Цена на нефть приблизилась к комфортному уровню

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23 июня, вторник  |  Последнее обновление — 21:09  |  vz.ru
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Нефтяной кризис вскрыл отставание России от США и Саудовской Аравии

Нефтехранилища в этот кризис стали на вес золотаФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
На фоне небывалого переизбытка нефти в мире резко выросло значение нефтехранилищ. В выигрыше оказались те страны, у кого больше мощностей. И Россия, в отличие от США и Саудовской Аравии, не в числе этих счастливчиков. Почему у нас так и не построили нефтехранилищ? И действительно ли они нужны России?  Подробности...
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Зачем СБУ завербовала российского полицейского

39-летний подполковник Дмитрий Борзенков успел сделать в МВД хорошую карьеруФото: 46.мвд.рф
Начальник райотдела полиции Курской области, подполковник МВД Борзенков арестован по подозрению в госизмене: по данным ФСБ, он передавал СБУ содержащие гостайну сведения. Какими секретами располагал и чем мог заинтересовать Киев начальник полиции из приграничного с Украиной региона? Впрочем, есть мнение, что вербовка провинциального полицейского была вызвана непрофессионализмом сотрудников СБУ. Подробности...
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Отрыв днища. Как справиться с катастрофой в Норильске

Работы на месте разлива топлива близ ТЭЦ-3, Норильск. На фото – тот самый резервуарФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В Норильске продолжаются работы по ликвидации последствий крупнейшей экологической катастрофы – разливу резервуара с соляркой. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД на месте изучил, как теперь объясняют причины произошедшего, как люди и техника восстанавливают отравленную землю – и что нужно сделать, чтобы ничего подобного больше никогда не случилось. Подробности...
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Макрон бросил вызов Эрдогану

Президент Франции бросил вызов турецкому коллеге Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Отношения Анкары и Парижа резко обострились. Президент Франции Макрон обвинил Турцию в «опасной игре» в Ливии и заявил о морском инциденте, в ходе которого турецкий фрегат взял на прицел французский военный корабль. На этом фоне турки задержали четырех французских шпионов. К каким последствиям приведет новый скандал между союзниками по НАТО? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Поправки в Конституцию – это прощание с проклятыми девяностыми

Сергей Мардан, публицист
1 июля 2020 года закончатся девяностые. Россия подведет черту под тридцатилетием дикого капитализма, отречется от ада, который был связан с этой эпохой, и окончательно перейдет к идеологии социального государства. Подробности...
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Русские спасают народы

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Государствообразующий народ – словосочетание, которое в последнее время мы слышим всё чаще. А собственно, что это такое? Чтобы это понять, надо разобраться в путанице терминов – «этнос», «народ», «нация». Подробности...
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«Подарки» от русского народа требуют благодарности

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящая буря поднялась среди политологов после слов Владимира Путина об исконно русских территориях, отошедших к другим странам после распада СССР. Многие подумали, что пришло время заявить о территориальных претензиях России к своим соседям. Подробности...
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      В России и мире прошла акция «Свеча памяти»

      Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
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              Цена на нефть приблизилась к комфортному уровню

              40 долларов за баррель - норма новой реальности   23 июня 2020, 20:30
              Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
              Текст: Ольга Самофалова

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              После колоссального обвала нефть наконец-то подскочила до 43 долларов за баррель. Еще совсем недавно этот уровень казался недостижимым. На первый взгляд цена выглядит идеальной для бюджета России, но в реальности она должна быть повыше. Удастся ли нефти подрасти до комфортного для российской экономики уровня?

              Излишки запасов нефти начали исчезать быстрее, чем ожидалось. В итоге нефть смогла подрасти до 43 долларов, а вслед за ней и рубль, и российский рынок акций.  С одной стороны, США вынуждено сократили добычу – так как добыча сланцевой нефти рентабельна в среднем при 50 долларах за баррель. С марта число буровых установок в США упало примерно на три четверти. С другой стороны, страны ОПЕК+ исправно выполняют соглашение о сокращении добычи, и к тому же продлили урезание максимальных объемов до конца июля.

              Также общие настроения рынка находятся в зоне risk-on (активная монетарная поддержка рынков продолжается), что поддерживает все группы рисковых активов, в том числе и нефть, отмечает Антон Покатович, экономист «БКС Премьер».

              Одни считают, что нефть по 40 долларов за баррель – это норма, к которой надо привыкать. Однако некоторые аналитики, в частности эксперты Bank of America Merrill Lynch уверены, что нефть продолжит свой рост. Этот прогноз основан на трех факторах. Во-первых, эксперты считают, что спрос вырастет быстрее, чем предполагали ранее, предложение за счет ОПЕК+ сократится сильнее, чем ожидали три месяца назад. Наконец, ОПЕК+ продолжит управлять рынком и дальше. 

              По оценкам Bank of America, в первой половине 2020 года на рынке наблюдался профицит предложения порядка 11 млн баррелей в день, но он быстро превратится в дефицит на уровне 25 млн баррелей в день на протяжении оставшейся части года. Потому что спрос, в частности в Китае, на нефть растет каждую неделю.

              В качестве аргумента приводят также статистику.

              За последние 15 лет нефть марки Brent только один раз стоила меньше 50 долларов за баррель в среднем по году – в 2016-м. Но даже в самый разгар финансового кризиса 2008 и 2009 годов нефть не опускалась ниже 50 долларов за весь год.

              В Bank of America считают, что Brent вернется к 50 долларов по году, а в следующем году может вырасти и до 60 долларов, если ОПЕК+ продолжит сокращать добычу.

              Российский министр энергетики Александр Новак считает, что мировой переизбыток нефти превратится в дефицит нефти, хоть и небольшой, уже в июле благодаря сокращению добычи в рамках ОПЕК+. Поэтому более глубокого сокращения добычи вряд ли потребуется. Хотя к докризисным уровням мировое потребление нефти вернется в лучшем случае в 2021 году, а в худшем – через три года, считает Новак.

              Однако есть ряд факторов, которые омрачают позитивные прогнозы. В первую очередь, это угроза второй волны коронавируса с возвращением ограничений и карантина. В Германии, например, уже возобновляют ограничения из-за новой вспышки COVID-19. Решение носит пока локальный характер, но это первое ужесточение карантина с момента его снятия месяц назад.

              Но факт остается фактом – заболеваемость во многих странах снова растет, даже в тех, где ситуация вроде была взята под контроль как в Пекине. По данным Всемирной организации здравоохранения, в воскресенье в мире отмечен сильнейший на данный момент рост случаев заболевания за один день: 183 тыс. новых заражений. Чем сильнее распространяется вирус, тем больше времени потребуется для восстановления мирового спроса на нефть.

              Еще один фактор против нефти – это сама цена на нефть. Дело в том, что когда нефть станет стоить выше 50 долларов за баррель, высоки шансы, что американские производители сланцевой нефти снова откроют краны и рынок заполнится топливом. Потому что чем выше цена, тем рентабельней становится их добыча.

              Не стоит забывать и о запасах нефти, которые сейчас более чем на 3 млрд баррелей выше, чем в начале 2014 года. «Этот огромный навес из запасов может потребовать два года на возвращение к норме», - говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

              «Более того, текущий рыночный оптимизм, на наш взгляд, остается хрупким. В случае, например, новых обострений в отношениях США и Китая аппетиты к покупке риска могут сократиться, что также лишит нефть поддержки», - отмечает Покатович.

              В итоге все будет зависеть от спроса на нефть. По словам Покатовича, если спрос в ближайшие месяцы будут недостаточным, то в июне-июле будет наблюдаться переизбыток нефти на 3-5 баррелей в сутки.  Но если спрос будет расти на 5% в летние месяцы, то по итогам августа на рынке может сформироваться дефицит в объеме порядка 1-1,5 млн барр./сутки. Тогда в сентябре-октябре объемы дефицита могут удоиться до 2-3,5 млн барр./сутки. И это ускорит процесс балансировки нефтяного рынка.

              Антон Покатович из БКС не исключает, что в ближайшие несколько недель нефтяные котировки могут вернуться к 35-40 долларам. Более устойчиво нефть может начать расти только во второй половине третьего квартала этого года. Завершиться год может на уровне 40-45 долларов за баррель и 71 (+/-2) рублей за доллар, а при реализации геополитических рисков и тревожности рубль может упасть и к 75 за доллар.

              С одной стороны, может показаться, что для России нефть на уровне 43 долларов является вполне привлекательной. Ведь планка балансировки бюджета составляет 42,4 доллара за баррель. При такой цене российский бюджет становится профицитным. Однако для этого цена должна быть не ниже 42 долларов за доллар в среднем по году, а не за пару дней, недель или месяцев.

              «Для баланса на уровне 42 долларов за баррель нужно, чтобы ценовой обвал первого полугодия компенсировался взлетом во втором. Но в это мало кто верит.

              Поэтому нельзя говорить, что при 42 долларах за баррель Минфин вернется к ослаблению рубля. Скорее, это психологический уровень», - говорит Купцикевич.

              Без дефицита бюджета и падения ВВП в этом году России не обойтись. «На самом деле, ценовую конъюнктуру в нефти вблизи 40-45 долларов вряд ли можно назвать идеальной для России. Более комфортными уровням нефти для РФ являются отметки в 47-50 долларов, при достижении которых, вероятно, Банк России вернется к покупкам валюты. Устойчивое закрепление нефтяных цен вблизи данных уровней видится возможным в перспективе первой половины 2021 года», - считает Антон Покатович.

              Между тем, глава Центробанка Эльвира Набиуллина верит, что потери российской экономики от пандемии в этом году будут меньше, чем во многих странах и меньше, чем в кризис 2008-2009 годов. «Ее оптимизм скорее связан с тем, что у России низкий уровень долга на всех уровнях, от государства до домохозяйств. Это позволило обеспечить поддержку населению. И медицинская система не забуксовала, как ранее в Италии и США. Это сберегло жизни и поддерживает уверенность населения в завтрашнем дне. Без этого люди придерживались бы сберегательной модели поведения, воздерживаясь от расходов, а компании – активней сокращали бы персонал», - заключает Купцикевич.

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