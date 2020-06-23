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23 июня, вторник  |  Последнее обновление — 13:29  |  vz.ru
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Нефтяной кризис вскрыл отставание России от США и Саудовской Аравии

Нефтехранилища в этот кризис стали на вес золотаФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
На фоне небывалого переизбытка нефти в мире резко выросло значение нефтехранилищ. В выигрыше оказались те страны, у кого больше мощностей. И Россия, в отличие от США и Саудовской Аравии, не в числе этих счастливчиков. Почему у нас так и не построили нефтехранилищ? И действительно ли они нужны России?  Подробности...
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Зачем СБУ завербовала российского полицейского

39-летний подполковник Дмитрий Борзенков успел сделать в МВД хорошую карьеруФото: 46.мвд.рф
Начальник райотдела полиции Курской области, подполковник МВД Борзенков арестован по подозрению в госизмене: по данным ФСБ, он передавал СБУ содержащие гостайну сведения. Какими секретами располагал и чем мог заинтересовать Киев начальник полиции из приграничного с Украиной региона? Впрочем, есть мнение, что вербовка провинциального полицейского была вызвана непрофессионализмом сотрудников СБУ. Подробности...
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Отрыв днища. Как справиться с катастрофой в Норильске

Работы на месте разлива топлива близ ТЭЦ-3, Норильск. На фото – тот самый резервуарФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В Норильске продолжаются работы по ликвидации последствий крупнейшей экологической катастрофы – разливу резервуара с соляркой. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД на месте изучил, как теперь объясняют причины произошедшего, как люди и техника восстанавливают отравленную землю – и что нужно сделать, чтобы ничего подобного больше никогда не случилось. Подробности...
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Россия подстрахует Сербию от предательства

Столь высокий результат на выборах, по мнению Вучича, обязывает ускорить процесс вступления Сербии в ЕСФото: REUTERS/Marko Djurica
Во вторник в Россию с двухдневным визитом прибывает президент Сербии Вучич, триумфально выигравший выборы. А уже в субботу в Вашингтоне Трамп предложит ему и албанскому лидеру Косова сделку по окончательному решению их проблемы. Это более важное событие для нас, чем может показаться на первый взгляд. Москва должна воспользоваться возможностью и подстраховать сербов от страшной ошибки. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Русские спасают народы

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Государствообразующий народ – словосочетание, которое в последнее время мы слышим всё чаще. А собственно, что это такое? Чтобы это понять, надо разобраться в путанице терминов – «этнос», «народ», «нация». Подробности...

«Подарки» от русского народа требуют благодарности

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящая буря поднялась среди политологов после слов Владимира Путина об исконно русских территориях, отошедших к другим странам после распада СССР. Многие подумали, что пришло время заявить о территориальных претензиях России к своим соседям. Подробности...
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Конституция должна быть обращена к «глубинному народу»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Конституция в ее российском понимании – инструмент весьма условно юридический (впрочем, как и американская). Это – политически-философско-духовная декларация на тему «кто мы и куда идем». Подробности...
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    Самые неоднозначные памятники России

    Лукашенко пошел ва-банк

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      В России и мире прошла акция «Свеча памяти»

      Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
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              Нефтяной кризис вскрыл отставание России от США и Саудовской Аравии

              Нефтехранилища в этот кризис стали на вес золота   23 июня 2020, 13:02
              Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              На фоне небывалого переизбытка нефти в мире резко выросло значение нефтехранилищ. В выигрыше оказались те страны, у кого больше мощностей. И Россия, в отличие от США и Саудовской Аравии, не в числе этих счастливчиков. Почему у нас так и не построили нефтехранилищ? И действительно ли они нужны России?

              Минэнерго РФ изучает возможность сооружения нефтехранилищ в стране с точки зрения экономической целесообразности и стоимости проекта, заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. По его словам, надо понять потенциал хранилищ с точки зрения сглаживания спроса и предложения. А расположить резервные мощности можно в крупных портах или трубопроводных хабах, а также за рубежом на точках выхода из российских трубопроводов, то есть там, где на них есть спрос. Чтобы в итоге не получился никому не нужный очередной памятник промышленной архитектуры.

              Судя по всему, Минэнерго серьезно отнеслось к предложению Российского газового общества (РГО), которое на днях предложило создать в России систему хранилищ стратегического нефтяного резерва, которая будет вмещать до 10% от годового уровня добычи. «В этих условиях (пандемии и обвала цен на нефть – прим. ВЗГЛЯД) резко возросло стратегическое значение нефтехранилищ и в более выигрышном положении оказались те страны, в которых такие системы хранения нефти хорошо развиты, в частности США и Саудовская Аравия», – говорится в сообщении общества.

              Такие хранилища, по мнению экспертов общества, не только инструмент обеспечения энергетической безопасности, но также эффективный и прибыльный бизнес, который играет все большую роль в регулировании и балансировке мирового нефтяного рынка. Одним из вариантов размещения хранилищ нефти там называют каверны каменной соли – у РФ уже есть опыт таких работ.

              По данным Rystad Energy, все объемы хранения нефти и нефтепродуктов в мире достигают 7,7 млрд баррелей. Основные стационарные нефтехранилища сосредоточены в США и Канаде, КНР, странах ЕС, Японии и Южной Корее. «Стратегический резерв нефти в странах «двадцатки» примерно равен трехмесячным объемам потребления нефти. Но на фоне коронавируса и падения спроса на нефть в этом году были максимально задействованы для хранения нефти также нефтеналивные танкеры, на которых хранилось более 100 млн баррелей сырой нефти», – отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

              Когда мир столкнулся с катастрофическим перепроизводством нефти, США смогли предоставить своим нефтяникам возможность арендовать до 77 млн баррелей мощностей для хранения нефти в стратегических запасах, которые расположены на побережье Мексиканского залива в природных подземных хранилищах. Хранилища нефти были созданы в соляных куполах на глубине примерно одного километра. На это ушло около 4 млрд долларов в свое время. Но по данным минэнерго США, создание таких хранилищ в 10 раз дешевле традиционных наземных объектов, указывает старший аналитик «Фабрики инвестиционных идей» БКС Виталий Громадин.

              Нефтехранилища помогли США и другим странам убрать излишки нефти с рынка и избежать обвала цен до отрицательных. У России же такой возможности нет. «Ранее не раз предлагалось создать систему нефтехранилищ. Но это очень долгая и дорогостоящая работа. Поэтому при сокращении спроса российские компании снижают объемы поставок нефти через трубопроводы, а вопрос хранения избыточных объемов нефти был проблемой покупателя. Но в этом году, при рекордном падении потребления из-за коронавируса, этого оказалось недостаточно», – говорит Артем Деев. Этой весной в России были максимально задействованы имеющиеся технические емкости самих нефтедобывающих компаний, а также цистерны РЖД (около шести тысяч штук).

              В России есть стратегический резерв Роснефтегаза, который вмещает не более 15 млн баррелей, что в 60 раз меньше, чем в США,

              отмечает Деев. Емкости резерва расположены на предприятиях Роснефти, Транснефти и других нефтяных компаний. 

              Громадин считает, что России надо перенимать опыт Саудовской Аравии, у которой имеются как локальные хранилища, так и зарубежные мощности, купленные или взятые в долгосрочную аренду. Зачем производителю нефти внутренние хранилища? Все просто – на случай атак, саботажей или других чрезвычайных ситуаций на нефтяных месторождениях, как это произошло в октябре прошлого года после атаки дронов на два месторождения Хураис и Абкаик, поясняет Громадин. В России, правда, ситуация с безопасностью нефтяных объектов выглядит гораздо более стабильной. Вторая задача у саудовских хранилищ – помогать балансировке рынка путем отправки части добычи в запас.

              Однако эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что России не надо строить нефтехранилища, пусть их строят страны-потребители, которые импортируют нефть.

              «Традиционно именно покупатели нефти, а не ее экспортеры строят нефтехранилища. У них нет выбора. Если что-то случается с поставками нефти, им неоткуда ее брать. Поэтому ради энергетической безопасности они создают хранилища нефти, чтобы в случае остановки поставок можно было какое-то время продержаться», – поясняет Игорь Юшков. А у экспортеров, в отличие от потребителей, выбор есть – через тот же ОПЕК+ они снижают или повышают добычу для балансировки рынка. Для энергетической безопасности хранилища не нужны.

              Строить хранилища и закачивать туда 10% годовой добычи нефти для создания стратегического резерва? «Думаю, что у нас стратегический резерв топлива и так есть у военных, зачем создавать еще?» – говорит собеседник.

              Современная история с коронавирусом, по его словам, на самом деле тоже показала, что хранилища России не нужны. Кризис перепроизводства случился при одновременном срабатывании двух факторов. С одной стороны, произошел резкий рост добычи из-за развала в марте сделки ОПЕК+. С другой – колоссально просел спрос из-за грянувшей пандемии и карантина. Цены уходили даже в отрицательную плоскость на некоторых рынках, хоть и ненадолго. Рынок обуял страх, что скоро нефтехранилища заполнятся доверху и тогда нефть обесценится по всему миру. Однако этого ведь не произошло. «Рынок успел отреагировать, и мировые нефтяные мощности не переполнились, благодаря новому соглашению ОПЕК+. Того, чего боялись, не произошло. Это также говорит в пользу того, что России хранилища не нужны», – считает Игорь Юшков.

              Наконец, кто заплатит и за строительство, и за хранение нефти в хранилищах долгие годы до того момента, когда, возможно, произойдет повторение ситуации текущей весны 2020 года? А деньги здесь немалые. По мнению Юшкова, не стоит изобретать велосипед со строительством хранилищ, а лучше помочь компаниям решить имеющиеся проблемы.

              «Одна из основных проблем – это устаревание ресурсной базы, ухудшение ее качества.

              Перед Россией стоит вопрос – сможет ли она в перспективе 10-15 лет добывать столько же, сколько она добывает сейчас. Поэтому лучше потратить деньги на технологии,

              чтобы научиться рентабельно добывать нефть на Баженовской свите, либо предоставить нефтяникам льготы, чтобы те вкладывали деньги в развитие новых проектов. Потому что сейчас мы находимся на потолке. А 100 долларов за баррель, возможно, никогда больше не будет, или будет, но не скоро», – считает Игорь Юшков. Если у России упадет добыча, то здесь как раз появится переизбыток технологических емкостей, которые сейчас имеются у Транснефти, то есть появится место для хранения нефти. 

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