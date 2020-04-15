Мировой экономике не хватило нефтехранилищ

Историческая сделка ОПЕК+ по своим масштабам должна была если не заставить цены на нефть расти, то как минимум остановить их падение. Однако они снова пошли вниз. Этот год станет самым худшим в истории мирового рынка нефти, считает Международное энергетическое агентство. Там ждут куда большего падения спроса на нефть, чем рассчитывали раньше.

«Я думаю, что через несколько лет, когда мы будем смотреть на 2020 год, мы увидим, что это был худший год в истории мирового рынка нефти», – заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Второй квартал можно расценивать как худшую часть года, апрель можно назвать «кровавым» из-за рекордного падения спроса, добавил он. По оценкам МЭА, спрос в апреле упадет на 29 млн баррелей в день в годовом выражении. Такой низкий уровень в последний раз наблюдался в 1995 году, то есть 25 лет назад.

По его словам, если мировая экономика из-за COVID-19 потеряла год роста, то нефтяной рынок – десятилетие роста.

И хотя агентство положительно оценило совместные усилия стран ОПЕК+ и G20 по сокращению добычи, однако там заявили, что этого недостаточно для компенсации столь огромного падения спроса на нефть.

О том, что падение спроса набирает обороты, предупреждали многие. Однако о таких цифрах еще речь не шла. Так, министр энергетики РФ Александр Новак говорил в конце прошлой недели, что спрос на нефть снизился на 10-15 млн баррелей в сутки, и может упасть на 15-20 млн баррелей. Тогда же Бироль из МЭА оценивал избыток нефти на рынке в 25 млн баррелей в сутки. Самый пессимистичный прогноз был у аналитиков Goldman Sachs, которые ждали падения мирового потребления нефти на 26 млн баррелей в сутки.

Теперь МЭА стало прогнозистом с самым пессимистичным прогнозом в падении спроса на 29 млн баррелей в сутки в апреле, а в мае – на 26 млн баррелей. Впрочем, и это может оказаться не пределом.

«Мы согласны с оценками МАЭ по объемам снижения мирового спроса на нефть, и не исключаем, что на пике провал спроса может превысить уровень в 30-35 млн баррелей в сутки, после чего, в перспективе конца мая – начала лета, объемы снижения спроса будут уменьшаться», – говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Так много – 30 млн баррелей в сутки или треть от всего мирового объема – производители нефти просто не в состоянии убрать с рынка. Сделка ОПЕК+ предполагает снижение добычи на 10 млн баррелей в мае и июне, а потом на 8 млн баррелей в сутки. И это уже беспрецедентно огромные объемы искусственного сокращения предложения. Ничего подобного экспортеры никогда не делали. Сейчас одна только Россия возьмет на себя почти такие же объемы по сокращению, которые брали на себя все члены ОПЕК+ в 2016 году в рамках старой сделки.

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«Для многих экспортеров, в том числе для РФ, обязательства по сокращению добычи уже сейчас являются весьма жесткими обстоятельствами», – говорит Покатович. Ближневосточные экспортеры нефти уже начали занимать в долг для того, чтобы пережить это непростое время. Саудовская Аравия продает евробонды вслед за Катаром и Абу-Даби, которые в последние недели тоже вышли на рынок облигаций, собрав 17 млрд долларов. Таким путем они пытаются поддержать свои финансы в условиях пандемии коронавируса и падения цен на энергоносители, пишет Bloomberg.

Страны, не входящие в ОПЕК+, а именно США, Канада и другие, могут сократить добычу еще на 5 млн баррелей в сутки вдобавок к 10 млн. Однако никаких обязательств в рамках сделки они на себя не взяли. Поэтому, когда и насколько произойдет реальное сокращение добычи нефти этими странами – большой вопрос.

У США – самого крупного производителя нефти вне ОПЕК – антимонопольное законодательство запрещает федеральному правительству приказывать нефтяникам сокращать добычу полезных ископаемых. А сами нефтяные компании в Штатах частные, и их так много, что договориться между собой они просто не в состоянии. Например, нефтяники в штате Техас провели заседание с местным регулятором в надежде договориться по регулированию добычи, которая за последние 40 лет ни разу не снижалась. Небольшие сланцевые компании настаивают на сокращении добычи ввиду исключительных обстоятельств, потому что низкие цены на сырье их убивают. Однако крупные игроки отрасли выступают против, ведь у них финансовая подушка толще и банкротство им не грозит.

В МЭА ждут, что добыча нефти в США снизится всего на 2,2% в этом году, в Канаде – на 6,5%. Это немного, учитывая, что страны ОПЕК+ и Россия обещают сократить добычу на 23%, а потом на 18% каждая. США в этом году могут снизить добычу от 300 тысяч до 1 млн баррелей в сутки в зависимости от темпов и сценариев восстановления нефтяных цен, оценивает Покатович.

За океаном добыча, судя по всему, будет сокращаться естественным путем. Нерентабельные скважины по добыче трудноизвлекаемой нефти будут закрываться, мелкие компании банкротиться или переходить в руки крупных игроков. Именно так произошло в США в 2014-2015 годах, когда цены на нефть впервые обрушились после долгого периода сверхвысоких цен.

В лучшем случае предложение нефти сократится на 15 млн баррелей в сутки, тогда как спрос обвалится на 30 млн баррелей в сутки. В худшем варианте, который вполне возможен, предложение будет превышать спрос не в два, а в три раза.

Более высокая разница между ожидаемым падением спроса и сокращением добычи экспортерами и стала причиной нового снижения нефти. С момента новой нефтяной сделки прошло всего несколько дней, а нефть уже опять ниже 30 долларов. Так, цены на Brent к вечеру среды опустились более чем на 7% – ниже 28 долларов за баррель. Рынки понимают, что новая расширенная сделка ОПЕК+ не сможет быстро разбалансировать нефтяной рынок, а фундаментальный дисбаланс никуда не девается, говорит Покатович.

Более того, рынок может недооценивать масштабы спада мировой экономики под давлением вирусного фактора, поэтому появление негативных прогнозов по мировому росту, в том числе от МВФ, усиливает тревожность рынков и приводит к распродаже рискованных активов, к которым относится и нефть, поясняет Покатович. Накануне МВФ заявил, что мировая экономика из-за пандемии резко сократится – на 3%, что намного хуже, чем в период финансового кризиса 2008-2009 годов. И это при условии, что пандемия завершится во второй половине 2020 года.

Стоит понимать, что фьючерсы на нефть на бирже – это одна история, а отпускные цены на поставки реальной нефти в портах – совсем иная. Последние формируются, как правило, как средняя цена за месяц. Отпускная стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в Европу уже опустилась ниже 17 долларов за баррель, сообщило аналитическое агентство Argus. По сравнению с четвергом, когда состоялось заседание ОПЕК+, цена упала на 3,6 доллара за баррель в Роттердаме.

Как только через несколько недель все хранилища окажутся забиты сырьем под завязку, отпускная цена может упасть еще ниже, вплоть до нулевой и отрицательной стоимости. Казалось, что новая сделка должна была если не вернуть цены к 40-60 долларам за баррель, то хотя бы удержать от критического падения.

Вице-президент крупной консалтинговой компании IHS Markit Джим Буркхард считает, что

переход отпускных цен нефти в негативную зону остается реальным риском для рынка. Это связано с недостатком хранилищ, которые через несколько недель могут оказаться забитыми под завязку по всему миру.

«Это не проблема Саудовской Аравии, это не проблема России, это не проблема Соединенных Штатов, это гораздо больше. Мы предсказываем серьезные проблемы в течение нескольких недель именно с хранением», – говорит Буркхард.

По его словам, его клиенты все чаще задают ему этот вопрос: есть ли опасность, что отпускные цены на нефть перейдут в негативную зону, когда придется доплачивать покупателю, чтобы он забрал эту нефть. «Мы не говорим, что это произойдет, мы не делаем такого прогноза. Но то, что мы получаем такие вопросы от наших клиентов, говорит о том, что это вызывает серьезную озабоченность, серьезный риск», – подчеркнул он.

Нефть в ближайшее время действительно может продолжить снижение. В лучшем случае на бирже нефтяные цены будут снижаться плавно в диапазоне 26-30 долларов за баррель, считает Покатович. Однако он не исключает, что на время котировки могут уйти и к 20-25 долларам.

В таких условиях, по прогнозу эксперта, российская валюта может ослабиться до 75 рублей, а в ближайшие месяцы и до 76-78 рублей за доллар. Если нефть быстрее упадет к 20-25 долларам за баррель, то и рублевый курс может более активно снизиться до 76 и ниже рублей за доллар.

Впрочем, МЭА считает, что постепенно ситуация начнется выпрямляться. Медленно, но верно. Прогноз осложняется тем, что сейчас нет точных сроков по отмене карантина, поэтому транспорт и предприятия не сразу начнут работать в полном объеме, хотя в Европе и США уже постепенно восстанавливается работа некоторых производств.

Однако МЭА все же ожидает стабилизацию ситуации во втором полугодии 2020 года – «на рынке появится дефицит нефти, что завершит период накопления запасов и позволит вернуться к более нормальным рыночным условиям». Там прогнозируют, что в годовом выражении спрос на сырье сократится на 9,2 млн баррелей в сутки (среднее значение) по сравнению с 2019 годом. Министр энергетики РФ Александр Новак чуть более оптимистичен. По его мнению, спрос на нефть в мире в этом году может снизиться на 8 млн баррелей в сутки относительно показателя прошлого года. Об этом он сообщил в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством. Это составляет почти 8% мирового рынка нефти, отметил министр.

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