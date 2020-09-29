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29 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 11:55  |  vz.ru
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Чем закончится сильнейший обвал рубля

Если рубль продолжит падение еще долгий период, то бюджет России от этого проигрывает Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Все проблемы мира единым фронтом атаковали рубль. Доллар уже дороже 79, а евро – дороже 93 рублей. В моменте рубль, бывало, дешевел даже больше. Но этот обвал отличается устойчивым падением. Сможет ли кто-то выиграть от всей этой истории? И к чему готовиться простым обывателям? Подробности...
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Что помешало России и Японии заключить мирный договор

Владимир Путин и Синдзо Абэ могли подписать договор о мире, считает экс-премьер Японии Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В 2018 году Россия и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Но этому, по его словам, помешало противостояние между Вашингтоном и Москвой. Впрочем, эксперты считают, что Абэ приукрашивает действительность: страны не были готовы к подписанию договора, так как имеют существенные разногласия по вопросу Курильских островов. Подробности...
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Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
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Славянскому народу отказали в праве на существование

Болгарско-македонский вопрос во многом похож на русско-украинский EPA/NAKE BATEV/ТАСС
В преддверии переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, власти Болгарии решили разъяснить Европе, что македонского народа и языка не существует. По мнению Софии, все это морок и тоталитарное коммунистическое наследие. Действительно ли это так, и какое отношение к этому имеет болгарский «майдан», жертвой которого рискует стать старый враг России? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Переаттестация священнослужителей – это огонь по своим

Сергей Худиев, публицист, богослов
Противостояние экстремизму – задача, которую необходимо решать. Но это можно делать и более точечно. Мы знаем, что экстремистов готовят некоторые зарубежные медресе – именно по отношению к ним и были бы уместны определенные заградительные меры. Подробности...
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Коронавирус вызывает не только проблемы со здоровьем

Никита Коваленко, политический обозреватель
Сейчас, как и в разгар пандемии, заразиться COVID-19 очень легко. В этом автор убедился на собственном опыте. Мы с женой заболели именно в тот период, когда жизнь в Москве уже в значительной степени вернулась в обычное русло – в августе. Подробности...
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России необходимо вернуть смертную казнь

Сергей Мардан, публицист
Убийство невинного ребенка в любой религиозной традиции всегда воспринималось как один из самых страшных грехов, не имеющий никакого оправдания, никакого прощения, не смягчаемый никакими обстоятельствами. Подробности...
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Новая война армян и тюрок

Коронавирус: второе наступление на Москву

Эстония пошла путем Украины

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Чем закончится сильнейший обвал рубля

    Если рубль продолжит падение еще долгий период, то бюджет России от этого проигрывает    29 сентября 2020, 11:10
    Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Все проблемы мира единым фронтом атаковали рубль. Доллар уже дороже 79, а евро – дороже 93 рублей. В моменте рубль, бывало, дешевел даже больше. Но этот обвал отличается устойчивым падением. Сможет ли кто-то выиграть от всей этой истории? И к чему готовиться простым обывателям?

    После пятничного падения на фоне обострения санкционных рисков, опасения второй волны карантина, а также снижения цен на нефть, курс рубля продолжил свое движение вниз. Доллар теперь стоит дороже 79 рублей, а евро – дороже 93 рублей. Евро превысил 93 рубля впервые с 2016 года. В целом с начала лета рубль к доллару упал более чем на 15%.

    В понедельник негатива прибавилось. Внимание инвесторов приковано к масштабному конфликту в Нагорном Карабахе. Этот геополитический риск отразился и на рубле. Российская валюта стала одним из главных аутсайдеров валютного рынка. Рубль уступает в этом антирейтинге только турецкой лире. Активная поддержка Турцией Азербайджана обошлась лире более двух процентов.

    Чем ж обернется для российской экономики и россиян столь резкое снижение рубля? Что стоит бежать скупать в первую очередь – доллары или гречку?

    «От падения рубля выигрывают экспортеры, поскольку их расходы на зарплаты сотрудников номинированы в рублях. Как правило, оплата труда растет медленнее, чем падает рубль. Это делает российские компании более прибыльными, позволяя жестче конкурировать на мировом рынке, отвоевывая себе долю у конкурентов», – говорит управляющий партнер Exante Алексей Кириенко. С другой стороны, низкий спрос в мире из-за общей кризисной ситуации, конечно, не очень благоволит всплеску экспорта, в том числе из России.

    «Умеренное ослабление рубля способно помочь покрыть дефицит нефтяных доходов российского бюджета в этом году. Но обратной стороной процесса выступают инфляционные риски», – отмечает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Впрочем, сильного разгона цен он не ожидает. Сдерживать их будут подавленные потребительский спрос и располагаемые доходы населения. По итогам года инфляция будет 3,7-4,2%, считает Бахтин. Такая же оценка и у ЦБ РФ. То есть инфляция останется на довольно низком уровне.

    Российский бюджет выигрывает от обесценивания российской валюты только в краткосрочном периоде, но если рубль продолжает падать долгий период, то бюджет России от этого проигрывает, потому что это приведет к высоким инфляционным и инвестиционным рискам при слабом приросте ВВП, замечает Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс».

    По его словам, изменение 1% рублевых цен на нефть приводит к изменению нефтегазовых доходов на 1,6% (в сторону снижения или увеличения). Сейчас это порядка 100 млрд рублей. Снижение (рост) ВВП на 1% означает снижение (рост) бюджетных доходов на 6%. При текущем бюджете это означает потерю 1,3 трлн рублей.

    «В ситуации шока, как мы это наблюдаем в 2020 году, падение курса рубля в сравнительно слабой степени компенсирует для бюджета падение цен на нефть»,

    – считает Осин.

    И экспорт из России не «потечет» благодаря изменению курса рубля, критичен эксперт. «Ослабления курса рубля для этого крайне недостаточно. Для формирования конкурентоспособной на мировом рынке промышленности России, ей необходимы хотя бы такие же, как, к примеру, в КНР, условия по доступности и стоимости кредитов и по налоговой нагрузке, а также «мягкая», способствующая росту административная политика экономических властей», – поясняет собеседник.

    Впрочем, цены на импортные товары могут не сразу, но подрасти – когда запасы на складах той же бытовой техники и мобильных устройств закончатся. «При этом ставки по кредитам вряд ли продолжат снижение в ближайшие месяцы. Поэтому, если это не покупка в кредит, то сейчас вполне подходящее время. Рассматривая покупку техники в кредит, стоит помнить о рисках остаться без доходов», – предупреждает Кириенко.

    А вот бежать в обменник для покупки валюты сейчас явно не лучшее время.

    «Рубль выглядит очень дешево относительно курсов доллара и евро. Столь низким продолжительное время в реальном выражении (если отбросить инфляцию) он последний раз был в конце 1990-х.

    В последние годы мы тоже видели доллар дороже 80 и евро по 100, но это были неустойчивые уровни», – говорит Кириенко.

    В любом случае большие перепады курса рубля добавляют стресса экономике. «Резкие колебания разбалансируют экономику: часть секторов раскаляется докрасна, а другая – резко проваливается. Ситуация обычно идет на поправку лишь спустя несколько месяцев после стабилизации курсов. Тогда бизнес и население начинают адаптацию к реальности новых курсов», – говорит собеседник.

    Ослабление рубля прокомментировали даже в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что курс рубля восстановит позиции. Текущее ослабление национальной валюты он назвал рыночной волатильностью. Другое дело, что сроки восстановления – это вопрос. 

    Эксперты не исключают, что восстановление курса может случиться уже к концу этого года.

    Бахтин полагает, что рубль имеет шансы вернуть себе часть позиций к концу осени – началу зимы. «Когда пройдут выборы президента США и когда, возможно, будет снова наблюдаться улучшение вирусной обстановки в мире, рубль в числе рисковых активов может немного укрепиться и завершить 2020 год вблизи уровней 74-75 за доллар и 86-87 за евро», – прогнозирует эксперт.

    Укрепление рубля к евро к концу года возможно по ряду причин. Во-первых, рублю помогут мировые цены на нефть, которые к концу 2020 года восстановятся до 55 долларов за баррель, считает Осин. Во-вторых, рублю поможет Минфин, который планирует значительно нарастить объем заимствований ОФЗ (в четвертом квартале – на 2,3 трлн рублей, что вдвое больше первоначальных планов). С вероятностью 60% можно ожидать, что по итогам года курс доллара окажется в диапазоне 65,80–76,65 рублей, а курс евро в диапазоне 71,80–89,00 рублей, прогнозирует эксперт.

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