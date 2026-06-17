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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У дальней Азии проснулся безусловный интерес к России

    «Третья» Азия, самая удаленная от России, может оказаться для нас не только выгодным, но и наиболее комфортным внешнеэкономическим партнером.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль не позволит Трампу проиграть войну с Ираном

    Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.

    3 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Как поживает внутренний русский Израиль

    Всякий попавший в Биробиджан обратит внимание на броские двуязычные – на русском и на идише – аншлаги с названиями улиц и остановок. И задастся непременным вопросом: почему эта автономная область по-прежнему называется Еврейской, если евреев, по официальным данным, здесь осталось меньше процента?

    7 комментариев
    17 июня 2026, 15:18 • Новости дня

    Глава МИД ФРГ: ЕС действует слишком медленно и неповоротливо

    Вадефуль призвал ЕС принимать внешнеполитические решения большинством голосов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейским странам необходимо перейти к голосованию большинством для оперативного реагирования на глобальные вызовы и устранения экзистенциальных угроз безопасности, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

    Необходимость реформирования подходов к внешней политике назвал критически важной задачей министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. По его мнению, текущая система работы объединения требует серьезного пересмотра, передает РИА «Новости».

    «Европа может принимать решения о безопасности только совместно..., но будем честны: на европейском уровне мы часто действуем слишком медленно и слишком неповоротливо», – заявил политик во время выступления на немецко-польском форуме. Он подчеркнул, что главной причиной задержек выступает устаревший принцип единогласия.

    Дипломат добавил, что в вопросах войны и мира промедление недопустимо. Вадефуль предложил двигаться вперед меньшими группами государств там, где все 27 участников объединения не могут прийти к компромиссу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава МИД Германии Йоханн Вадефуль представил программу перехода Евросоюза к принятию решений квалифицированным большинством голосов.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выразил намерение добиться прекращения процедуры лишения его страны права голоса.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предложила отменить принцип единогласия по вопросам безопасности.

    14 июня 2026, 16:25 • Новости дня
    Рар спрогнозировал исход конфликта между фон дер Ляйен и Каллас

    Рар: Фон дер Ляйен и Каллас не поделили будущее ЕС

    Рар спрогнозировал исход конфликта между фон дер Ляйен и Каллас
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Конфликт между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас – это столкновение двух моделей будущего ЕС. Первая хочет превратить организацию в супергосударство, вторая видит главную задачу Европы лишь в противодействии России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о нарастании противоречий внутри высшего руководства Евросоюза.

    «Конфликт между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас очевиден. Первая видит свою историческую миссию в трансформации ЕС в подобие супергосударства – и в этом ее поддерживают многие главы стран-членов», – заявил германский политолог Александр Рар.

    Финальным аккордом этого процесса, по его словам, должно стать «создание поста президента объединенной Европы». Именно для этого фон дер Ляйен последовательно «подминает» под себя национальные интересы стран Старого Света. Кая Каллас же в этом деле лишь «путается у нее под ногами», пояснил собеседник.

    Глава евродипломатии мыслит иначе. «У нее в голове есть лишь одна весьма ограниченная мысль: будучи ставленницей Восточной Европы, она должна приложить максимум усилий, чтобы победить «имперскую» Россию. Собственно, вокруг противодействия Москве она и пытается выстроить новую идентичность ЕС», – акцентирует он.

    Такой подход, отмечает эксперт, находит горячий отклик у ряда восточноевропейских государств. «Это крайне импонирует странам Прибалтики, Польше, Румынии и Чехии. Собственно, все они горой стоят за Каллас, и их коллективная защита не позволит фон дер Ляйен избавиться от конкурентки. Чем же закончится конфликт этих женщин? На мой взгляд, ничем», – продолжает он.

    Судьбы двух политиков, по мнению Рара, сложатся по-разному. «Фон дер Ляйен спокойно доживет остатки своей евробюрократической карьеры, а затем вновь вернется в обойму немецкой политики. Судьба же Каллас зависит от того, как будут складываться дальнейшие отношения Брюсселя и Москвы. Если эскалация в диалоге продолжится – она будет на коне. Если же стороны сумеют прийти к миру, то ее влияние внутри ЕС постепенно снизится», – завершил Рар.

    Ранее стало известно о нарастании противоречий внутри высшего руководства ЕС. Как сообщает издание Euronews, в настоящий момент в объединении прорабатывается возможность реформы, которая значительным образом урежет полномочия главы евродипломатии Каи Каллас. Отмечается, что за инициативой может стоять лидер ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Рассматриваются два проекта изменений. В соответствии с первым, рычаги дипломатического влияния будут возвращены в национальные столицы, что оставит Каллас лишь номинальную роль. Второй же предполагает увеличение влияние Брюсселя в лице Еврокомиссии.

    Впрочем, критика в адрес Каллас за последнее время стала особенно громкой. Дипломаты называют ее недостаточно гибкой и обвиняют в излишне жесткой риторике в отношении Китая и России, а также в неспособности выстроить союзы в Совете ЕС. Особое раздражение вызывают ее попытки блокировать любые переговоры с Москвой по украинскому урегулированию – позиция, которую не разделяют лидеры Франции и Германии.

    Публично на отставке Каллас настаивал и премьер Словакии Роберт Фицо. Так, зимой в интервью телеканалу ТА-3 он заявил, что европейская дипломатия в настоящий момент находится в упадке, поскольку ЕС все чаще занимает пассивную позицию по принципиально важным международным вопросам.

    «Либо Европейский союз станет сверхдержавой, либо мы будем просто наблюдать за действиями других», – подчеркивал он. Между тем о реформе европейской службы внешних действий (ЕСВД) ранее сообщала Financial Times. Основная причина переосмысления подходов к работе ведомства – недовольство стран-участниц эффективностью работы дипломатической службы ЕС.

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    15 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Лавров назвал главу МИД ФРГ хорошим учеником Геббельса

    Лавров сравнил главу МИД Германии с Геббельсом из-за заявлений о Буче

    Лавров назвал главу МИД ФРГ хорошим учеником Геббельса
    @ IMAGO/ESDES.Pictures,Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал главу внешнеполитического ведомства Германии Йоханна Вадефуля хорошим учеником Йозефа Геббельса из-за постоянного повторения ложных заявлений о провокации в Буче.

    В конце марта немецкий министр вновь публично вспомнил о событиях в Киевской области, передает РИА «Новости».

    По итогам переговоров в Белоруссии Лавров подчеркнул, что Москва уже пятый год безуспешно запрашивает у ООН информацию о случившемся. «Когда господин Вадефуль – уверен, он не может не знать о том, что мы публично об этом не один год говорим – вдруг опять заявляет, что Буча – это «символ российского террора против Украины», он, значит, хороший ученик Геббельса. Это тоже никуда не исчезает», – заявил глава российской дипломатии.

    Руководители ФРГ берут на себя ответственность за злодеяния предков-нацистов, когда начинают их оправдывать, отметил министр на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Максимом Рыженковым. Он напомнил, что обычно дети не отвечают за поступки родителей, однако использование нынешним руководством Германии прежних методов меняет ситуацию. По словам Лаврова, оправдание преступников времен Второй мировой войны означает, что сыновья все же несут ответственность за действия своих отцов.

    Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль обвинил Россию в неудаче Германии на выборах в Совбез ООН.

    Канцелярия генсека ООН получила послание российского министра об инсценировке в Буче.

    Лавров раскритиковал власти Германии за реваншистские настроения.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    16 июня 2026, 09:56 • Новости дня
    Каллас обвинила Китай в подготовке российских военных

    Каллас заявила об обучении российских военных в Китае для участия в СВО

    Каллас обвинила Китай в подготовке российских военных
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские власти расширили санкционные списки против азиатских компаний и начали оценку последствий предполагаемого участия Пекина в подготовке бойцов для спецоперации на Украине.

    Европейский союз усиливает экономическое давление на Пекин из-за поддержки Москвы, передает Bloomberg.

    «Мы проверили сообщения о том, что китайские военные обучали российский военный персонал для участия в боях на Украине», – заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

    В понедельник европейские власти внесли в санкционные списки четыре азиатские компании. В перечень попали два китайских производителя и две гонконгские судоходные фирмы. Их обвиняют в якобы поставках компонентов для беспилотников и помощи в экспорте российской нефти.

    Ранее журналисты сообщали о« секретном обучении» около 200 российских специалистов в Китае в конце прошлого года. Тренировки якобы касались использования дронов. Министерство иностранных дел КНР категорически отвергло эти обвинения.

    Отношения между Брюсселем и Пекином остаются напряженными на фоне растущего торгового дисбаланса. Ожидается, что европейские лидеры обсудят избыточные промышленные мощности Китая в четверг, а в конце месяца пройдут переговоры представителей торговли двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила создать перечень помогающих российскому военно-промышленному комплексу китайских компаний.

    Европейский союз готовил ограничительные меры против Пекина за якобы поставку комплектующих для беспилотников.

    МИД КНР решительно осудил включение национальных предприятий в европейские санкционные списки.

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    15 июня 2026, 21:41 • Новости дня
    Патрушев заявил о регулярном минировании в Европе идущих в порты России судов
    Патрушев заявил о регулярном минировании в Европе идущих в порты России судов
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В российские порты регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами, то есть превращенные в плавучие бомбы, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал о превращении гражданских кораблей в плавучие бомбы, передает РИА «Новости». По его словам, взрывные устройства своевременно обнаруживают и обезвреживают.

    «Не секрет, что в наши порты уже регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами, то есть превращенные в плавучие бомбы. Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо. Кстати, есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах», – подчеркнул Патрушев.

    Помощник президента также обратил внимание на то, что западные страны рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по базам Военно-морского флота России. В связи с этим он указал на необходимость своевременного рассредоточения и поддержания высокой боевой готовности флота для противостояния различным угрозам, включая беспилотники, кибератаки и диверсии.

    Патрушев добавил, что российским морякам следует действовать решительно и перехватывать инициативу, навязывая свою волю противнику у его берегов. По его мнению, не стоит дожидаться появления сил НАТО у границ России, а необходимо самим присутствовать вблизи территорий вероятного противника.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения магнитных мин на прибывшем из Бельгии судне.

    Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв прибывшего из Бельгии газовоза «Аррхениус».

    Николай Патрушев анонсировал возможность сопровождения российских судов боевыми мобильными группами.

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    17 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Политолог: Мерц лжет об общей позиции США и Европы по Украине

    Политолог Ткаченко: Европейцам не удалось перетянуть Трампа на сторону Украины

    Политолог: Мерц лжет об общей позиции США и Европы по Украине
    @ IMAGO/Michael Kappeler,Pool/dts/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейские лидеры в ходе саммита G7 во Франции смогли решить задачу-минимум: Дональд Трамп произнес ритуальные слова об Украине. Но есть нюанс: взамен Европа вынуждена разделить позор США и ответственность в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее страны «Большой семерки» договорились поддерживать Киев и усиливать санкции против Москвы.

    «Перед европейскими лидерами G7 стояла задача вернуть Дональда Трампа хотя бы в разговоры об украинском кризисе», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Как напомнил собеседник, позиция президента США состояла в том, что конфликт на Украине – не «его война», Вашингтон не поддерживает Киев, а лишь продает оружие, параллельно развивая собственный трек отношений с Россией.  

    «Европейцев это не устраивало. Они в ходе саммита во Франции смогли решить задачу-минимум: Трамп произнес ритуальные слова о поддержке Украины. Но есть нюанс. Взамен Европа вынуждена разделить позор США и ответственность в связи с конфликтом на Ближнем Востоке», – добавил эксперт. По оценкам Ткаченко, для главы Белого дома ситуация в Ормузском проливе, разрушенные военные базы в регионе – ужасная дипломатическая катастрофа.

    Политолог не исключает, что американский лидер не стал бы поддерживать формулировки других стран «Семерки» по украинскому кризису, если бы не было войны с Ираном. На этом фоне слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца об «общей позиции по конфликту на Украине» – скорее, ложь и попытка выдать желаемое за действительное. «Он лучше бы раскрыл, в чем эта общая позиция состоит», – сыронизировал аналитик.

    Таким образом, говорить о том, что европейцам удалось перетянуть на свою сторону президента США, едва ли приходится. «Европейские политики используют Украину как прокси для того, чтобы вредить России. Вашингтон не видит смысла в этой деятельности. Американская администрация хочет сотрудничать с Москвой, в том числе по минеральным ресурсам. Более того, Штаты так обожглись на войне против Ирана, что вряд ли будут поднимать ставки против РФ», – заключил Ткаченко.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции договорились поддерживать Украину и усиливать санкции против России. Это следует из совместного заявления. Так, участники встречи согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия.

    «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении. Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украине, чтобы помочь пережить следующую зиму.

    Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Они считают, что сейчас «подходящий момент» для принятия дополнительных мер в отношении России, так как Дональд Трамп заключил «сделку по открытию Ормузского пролива, которую мы поддерживаем».

    По информации издания Politico, американский лидер оказывал давление на своих коллег, чтобы те поддержали сделку с Ираном и предложили помощь в разминировании Ормузского пролива до того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс прибудет в Женеву для заключения соглашения с Тегераном.

    Глава Белого дома в разговоре с журналистами преуменьшил важность содействия со стороны Европы, сказав, что «вряд ли понадобится много помощи», однако за закрытыми дверями он просил как словесной, так и материальной поддержки в вопросе сделки с Исламской республикой, сообщают источники Politico. «Взамен нужно что-то сделать для Украины. Все очень ждут, что он поддержит Украину», – уточнил собеседник издания.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что европейские лидеры и Трамп пришли к общей позиции по конфликту на Украине. «То, что дает нам всем основания для уверенности, – это слова президента Трампа: Россия должна прекратить эту войну. И я считаю, что это четкий сигнал», – цитирует Мерца «Газета.Ru». По оценкам Bloomberg, из-за влияния лидеров европейских стран позиция президента США по Украине сместилась в сторону поддержки Киева.

    Как пишет агентство, со времен встречи с Владимиром Путиным на Аляске летом 2025 года американский лидер был убежден, что у Украины не осталось «козырей» и ей следует пойти на территориальные уступки. Выступая на полях G7, глава Белого дома призвал Россию к заключению сделки с Киевом. «Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего. Да, я буду делать все, что смогу», – сказал Трамп.

    Отметим, перед саммитом G7 состоялся телефонный разговор президентов России и США. Трамп в ходе беседы выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования. Путин, в свою очередь, подтвердил Трампу, что если Владимир Зеленский хочет встречи, пусть приезжает в Москву.

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    15 июня 2026, 15:29 • Новости дня
    Каллас призвала разрушать экономику России «по кирпичику»

    Каллас признала провал планов ЕС быстро обрушить российскую экономику

    Каллас призвала разрушать экономику России «по кирпичику»
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что санкционная политика не смогла мгновенно сокрушить экономику России.

    Теперь Брюссель намерен действовать постепенно, разрушая ее «по кирпичику», передает ТАСС.

    «Кирпичик за кирпичиком ЕС разрушает основы российской военной экономики», – заявила Каллас, комментируя утверждение нового промежуточного пакета санкций. Он затронул 80 российских силовиков, общественных деятелей, а также компании оборонного и энергетического секторов.

    Подобная риторика свидетельствует об изменении позиции Евросоюза. В 2022 году Брюссель ставил цель разорвать экономику страны «в клочья», а затем три года заявлял о нанесении ей «тяжелого ущерба».

    В конце 2025 года Евросоюз изменил тактику, начав принимать промежуточные пакеты санкций из-за долгих процедур согласования крупных блоков. При этом от масштабных ограничений в ЕС не отказались: сейчас обсуждается 21-й пакет санкций.

    Ранее главы МИД стран Евросоюза запланировали утвердить расширение персональных ограничений против российских граждан и организаций.

    Европейская дипломатическая служба предложила внести в санкционный список 80 связанных с оборонным сектором предприятий.

    Каллас анонсировала подготовку рекордного по объему пакета антироссийских мер.

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    17 июня 2026, 10:49 • Новости дня
    Франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc
    Франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc
    @ Wolf von Dewitz/dpa/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Франко-германская компания KNDS представила концепт нового боевого танка CAPINT, который должен стать временной заменой французским машинам Leclerc до появления техники нового поколения.

    Предложенный танк CAPINT был показан на оружейной выставке Eurosatory в пригороде Парижа. Необходимость в промежуточной машине возникла из-за того, что совместная программа Франции и Германии по созданию Основной наземной боевой системы (MGCS) задерживается примерно на десять лет. Поступление новых танков ожидается не ранее середины 2040-х годов, передает The War Zone.

    Французские танки Leclerc планируется вывести из эксплуатации к 2038 году, поэтому Париж решил запустить программу промежуточного танка. Предлагаемый CAPINT объединит французскую необитаемую башню и основное 120-миллиметровое гладкоствольное орудие ASCALON с шасси немецкого танка Leopard 2. В будущем башню планируют адаптировать под 140-миллиметровую пушку.

    Экипаж из трех человек будет находиться в бронированной капсуле в передней части машины. Танк получит пассивную композитную броню, а также комплексы реактивной и активной защиты.

    «Мы уже работаем над созданием того, что станет боем завтрашнего дня», – заявил генеральный директор KNDS Жан-Поль Алари.

    Компания обещает создать демонстратор CAPINT уже в 2030 году. Если Франция выберет этот проект, первые серийные образцы могут быть поставлены в 2035 году, а их развертывание в войсках начнется в 2037 году. Параллельно Германия работает над проектом Leopard 3, который должен поступить на вооружение в начале 2030-х годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер допустил вероятность выхода Франции из совместного проекта разработки нового танка MGCS.

    Сроки реализации этой программы сдвинулись с 2035 на 2045 год.

    Политический кризис во Франции поставил под угрозу реализацию совместных военных инициатив.

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    17 июня 2026, 05:30 • Новости дня
    Страны G7 договорились поставлять Украине средства ПВО и оружие
    Страны G7 договорились поставлять Украине средства ПВО и оружие
    @ Thibault Camus/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Государства «Большой семерки» планируют расширить военную помощь Киеву, а также ввести дополнительные ограничения против нефтегазового сектора на фоне открытия Ормузского пролива, о чем сказано в совместном коммюнике.

    «Для поддержки и ускорения этого нового импульса мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств поражения большой дальности. Мы также готовы рассмотреть вопрос о распространении на Украину преимуществ лицензионных соглашений, позволяющих увеличить военное производство Украины», – сказано в заявлении стран-участниц.

    Представители стран-участниц выразили намерение «оказать дальнейшую поддержку, чтобы страна смогла пережить следующую зиму».

    Саммит G7 проходит во Франции 15-17 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС решил поставить на саммите G7 вопрос о выделении Киеву еще до 45 млрд евро. Елисейский дворец опубликовал видео с G7 под российскую музыку. Лидеры G7 договорились усилить энергетические санкции против России.


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    15 июня 2026, 13:10 • Новости дня
    Лавров: Послы «евротройки» на встрече в МИД ничего нового не предложили
    Лавров: Послы «евротройки» на встрече в МИД ничего нового не предложили
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Послы Германии, Франции и Британии навязчиво попытались предложить свои услуги для разрешения конфликта, однако не смогли озвучить никаких свежих инициатив, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал недавнюю встречу послов «евротройки» в МИД России. По словам министра, западные дипломаты стремятся любыми способами участвовать в мирном процессе, передает РИА «Новости».

    «Ничего нового они не принесли. Но навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса», – подчеркнул Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин принял европейских дипломатов в Москве.

    Отечественные дипломаты также подробно разъяснили западным коллегам подходы Москвы к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Главным условием успешного диалога остается полное устранение первопричин текущего конфликта.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал главной целью представителей «евротройки» получение места за столом переговоров.


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    16 июня 2026, 14:26 • Новости дня
    Эксперт: Каллас озвучила страшилку о военном блоке России и Китая

    Китаист Маслов: На Западе раскручивают страшилку о военном блоке России и Китая

    Эксперт: Каллас озвучила страшилку о военном блоке России и Китая
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Между Россией и Китаем происходит постоянный обмен информацией. Говорить о том, что кто-то кого-то обучает, просто бессмысленно. Речь идет именно о взаимодействии, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Так он прокомментировал утверждения главы евродипломатии Каи Каллас о том, что китайские военные якобы обучали российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине.

    «Глава евродипломатии Кая Каллас, судя по всему, неправильно информирована о процессах, которые происходят в отношениях Москвы и Пекина», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ. Он напомнил, что с 2013 года регулярно проходят учения сухопутных, воздушных и морских сил Россия и Китая.

    «Между странами идет постоянный обмен информацией. Говорить о том, что кто-то кого-то обучает, просто бессмысленно. Речь именно о взаимодействии», – подчеркнул собеседник. По его мнению, Каллас неслучайно выступила с заявлением об «обучении» китайскими военными российских военнослужащих.

    «На Западе широко раскручивается страшилка о том, что Москва и Пекин якобы готовятся к созданию военного блока. Прежде всего этим отличаются немецкие и британские эксперты. Тем самым, они обосновывают, почему необходимо усиливать НАТО, выделять дополнительные деньги. На этом фоне утверждение Каллас – на мой взгляд, нагнетание напряженности по всему миру», – детализировал востоковед.

    Он назвал реакцию Пекина на выпад Каллас абсолютно правильной. «Примечательно, что если раньше Китай тянул с заявлениями и отвечал очень гладко и мягко, то сейчас китайские дипломаты выступают оперативно и жестко. Дело в том, что им тоже надоел тот поток неправды, который льется в отношении внешней политики КНР», – заключил Маслов.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь опроверг слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что китайские военные якобы обучали российских коллег для участия в боевых действиях на Украине. «Соответствующие заявления не имеют фактической основы, это чистая клевета и очернительство», – заявил Линь.

    О том, что китайские военные якобы принимали участие в обучении российских войск, Каллас заявила по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге, сообщает Bloomberg. «Мы тщательно оцениваем последствия», – отметила она, добавив, что в ходе обсуждения министры договорились ввести санкции против нескольких китайских организаций.

    В прошлом месяце агентство Reuters писало, что в 2025 году Китай якобы провел тайную подготовку примерно 200 российских военнослужащих, некоторые из которых затем вернулись в зону СВО. В материале указывалось, что обучение было в основном сосредоточено на использовании БПЛА и изложено в «российско-китайском соглашении на двух языках, подписанном высокопоставленными российскими и китайскими офицерами в Пекине 2 июля 2025 года».

    Пекин опроверг эти сообщения. «В вопросе украинского кризиса Китай последовательно придерживался объективной и беспристрастной позиции и прилагал усилия для содействия мирным переговорам», – отмечалось в комментарии МИД КНР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, указал на большое число лживых сообщений в западных изданиях.

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    15 июня 2026, 15:45 • Новости дня
    Грузия объяснила начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
    Грузия объяснила начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
    @ Aleksander Polyakov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Решение ЕС открыть первый кластер переговоров о членстве с Украиной и Молдавией, но не с Грузией, объясняется исключительно «политическим нарративом» и отражает разочарование Грузии в Европе, заявил Генсек правящей «Грузинской мечты», столичный градоначальник Каха Каладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Действия евробюрократов – это не та Европа, в которую мы стремились, – сказал он. – Полностью демонтирована справедливость, на нас смотрят сверху и грозят пальчиком, а мы такого категорически не потерпим».

    По его словам, решение Брюсселя начать переговоры с Киевом и Кишиневом – это «политический нарратив».

    «Никто не смотрит, какой у нас прогресс, какие реформы. Как можно предпочитать Грузии Украину и Молдавию? По всем параметрам, по любой статистике Грузия – страна-лидер, опережающая в развитии многие европейские государства», – сказал Каладзе.

    «В ответ на нашу прагматичную политику мы слышим от евробюрократов шантаж, инсинуацию, ложь. И все потому что мы, маленькая страна, посмели вести независимую политику, защищая собственные интересы, не присоединились к (антироссийским) санкциям, не открыли «второй фронт»», – заявил мэр Тбилиси.

    В мае Каладзе рассказал о давлении Евросоюза из-за отказа Тбилиси поддерживать антироссийские санкции.

    Осенью 2024 года Еврокомиссия отказалась рекомендовать начало переговоров о приеме республики в объединение.

    В ответ грузинские власти заморозили вопрос евроинтеграции до 2028 года.

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    16 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    Лавров предрек Евросоюзу развал в случае вступления Украины

    Лавров: Вступление Украины в Евросоюз приведет к его развалу

    Лавров предрек Евросоюзу развал в случае вступления Украины
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Если Украина вступит в Евросоюз, то он просто развалится, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве, что возможное вступление Украины в Евросоюз может привести к его развалу, передает РИА «Новости».

    «С точки зрения внутренних проблем Евросоюза, может и неплохо, чтоб туда Украина вступила. Они тогда просто развалятся», – подчеркнул дипломат.

    По словам министра, вступление Киева в объединение будет использоваться силами, стремящимися милитаризировать Европу. Кроме того, глава российского ведомства обратил внимание на то, что администрация США демонстрирует охлаждение к европейским союзникам в вопросах обеспечения безопасности региона.

    Вице-премьер Украины Тарас Качка подтвердил готовность Киева выполнить все условия для вступления в Евросоюз.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров предрек неминуемый распад этого объединения в случае евроинтеграции украинского государства.

    Лавров также рассказал о потере интереса Соединенных Штатов к поддержке киевского режима.

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    16 июня 2026, 16:43 • Новости дня
    Евросоюз запретил Киеву тратить кредит в 90 млрд евро на зарплаты ВСУ

    Депутат Костенко: ЕС запретил тратить кредит в 90 млрд евро на зарплаты ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз запретил Владимиру Зеленскому направлять средства кредита в размере 90 млрд евро на выплаты военнослужащим ВСУ, сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

    По словам Костенко, западные партнеры отказались финансировать денежное довольствие украинских военных из средств европейского кредита, переложив эту обязанность на внутренние ресурсы Киева, передают «Вести».

    Западные союзники считают обеспечение военных внутренней задачей украинского руководства. «Я слышал, что звучало желание Зеленского, чтобы выплаты нашим военным взяли на себя наши партнеры», – рассказал депутат в эфире радио NV.

    По требованию европейских стран выделенные средства были перераспределены исключительно на закупку вооружений и военной техники. Костенко отметил, что теперь главной задачей Киева станет самостоятельный поиск финансирования для оплаты труда военных.

    Ранее эксперты подсчитали, что при текущем уровне военных расходов Украина могла бы полностью исчерпать европейский кредит в 90 млрд евро всего за 232 дня, что составляет менее восьми месяцев.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский попросил у западных стран дополнительное финансирование для выплаты зарплат военным.

    Проект изменений украинского бюджета на 2026 год не предусматривает обещанного повышения денежного довольствия военнослужащих.

    Еврокомиссия обязала Киев тратить выделенный кредит преимущественно на закупку европейского оружия.

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    16 июня 2026, 21:26 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп изменил риторику по Украине из-за Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп якобы начал активнее поддерживать украинскую сторону под влиянием европейских союзников, пишут американские СМИ.

    Взгляды Вашингтона на расстановку сил в российско-украинском конфликте начали сближаться с позицией Европы, пишет Bloomberg.

    Во время июньского саммита во Франции лидеры стран G7 заметили перемены в риторике американского президента.

    Прошлым летом после встречи с Владимиром Путиным на Аляске глава Белого дома считал необходимыми территориальные уступки со стороны Киева ради прекращения огня. Тогда он был уверен в полном отсутствии козырей у украинских властей.

    Однако на полях саммита политик призвал Москву к заключению сделки. «Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего <...>. Да, я буду делать все, что смогу», – заявил американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики запланировали вовлечь Дональда Трампа в переговорный процесс на саммите G7.

    Сам американский лидер пообещал приложить максимум усилий для скорейшего завершения украинского кризиса.

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    15 июня 2026, 20:49 • Новости дня
    Брюссель и Киев официально начали переговоры о вступлении Украины в ЕС

    Кошта: Евросоюз официально начал переговоры о вступлении Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге, сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

    «Сегодня мы делаем исторический шаг к будущему Украины в ЕС, открывая официальные переговоры о ее вступлении», – написал политик в соцсетях, передает ТАСС.

    Ранее все страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговорного процесса.

    Глава венгерского правительства Петер Мадьяр согласился открыть первый переговорный блок.

    Глава МИД Венгрии Анита Орбан пригрозила заблокировать процесс присоединения Киева при нарушении прав закарпатских венгров.

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