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8 января, пятница  |  Последнее обновление — 12:40  |  vz.ru
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Когда остановится рост цен на жилье

Стоимость качественной недвижимости выросла в 2020-м году особенно сильно Алексей Павлишак/ТАСС
Впервые за несколько лет стоимость российской недвижимости в 2020 году существенно выросла. Почему в стране внезапно, да еще во время кризиса возник ажиотажный спрос на жилье, как это связано с изменениями в системе ипотечного кредитования и реформой долевого строительства, и главное – можно ли наконец считать, что цены снова остановились? Подробности...
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2021-й создаст новые кризисы прямо у российских границ

Протесты в Белоруссии все еще продолжаются Стрингер/ТАСС
2020 год запомнится россиянам не только пандемией коронавируса, но и началом новой волны дестабилизации на постсоветском пространстве. Именно началом, ведь процессы, которые начались в 2020-м, продолжатся в 2021-м. Как именно это будет происходить? Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Страны Прибалтики держат оборону против российской вакцины

Вакцина «Спутник V» пугает прибалтийские власти даже своим названием Егор Алеев/ТАСС
Граждане прибалтийских стран должны умирать от коронавируса, но ни в коем случае не прививаться вакциной российского производства. По крайней мере, такие выводы можно сделать из заявлений политиков Литвы, Латвии и Эстонии. Между тем тысячи русских жителей этих стран обивают пороги посольств в поисках именно российской вакцины. Есть ли шансы на то, что она им в итоге достанется? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Жертва подо Ржевом была принесена не зря

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Стартовавшую 8 января 1942 года Ржевскую битву трудно назвать однозначной победой – потери огромные, задачи не выполнены. Частично это отражено в мрачной возвышенности установленного в апреле 2020-го Ржевского мемориала Советскому солдату. Но принесла ли эта грандиозная битва одну лишь боль, утрату и обширные раны? Подробности...
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Сможем ли мы жить без Америки?

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Принято считать, что мир нуждается в США, как в универсальном балансире. Но то, что сейчас мы все в той или иной мере используем Америку, совершенно не означает, что страны мира, за редкими исключениями, в ней действительно нуждаются с точки зрения собственного выживания. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Мы – люди зимы

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Для русских холод особенно важен. Зима – священное время года. Русские, как и татары, как и карелы, как и народы Сибири, умеют жить с зимой в ладу. Холод делает нас бодрыми. Подробности...
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 10 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненные. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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    Когда остановится рост цен на жилье

    Стоимость качественной недвижимости выросла в 2020-м году особенно сильно    8 января 2021, 12:40
    Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
    Текст: Михаил Кувырко

    Впервые за несколько лет стоимость российской недвижимости в 2020 году существенно выросла. Почему в стране внезапно, да еще во время кризиса возник ажиотажный спрос на жилье, как это связано с изменениями в системе ипотечного кредитования и реформой долевого строительства, и главное – можно ли наконец считать, что цены снова остановились?

    Продажи жилья в России, по единодушной оценке застройщиков и отраслевых аналитиков, в 2020 году росли двузначными темпами. В целом по рынку идет 25-35-процентное превышение темпов продаж по сравнению с плановыми, констатирует Артем Таболин, директор по инвестициям и экономике крупной строительной компании из Краснодара «ЮгСтройИмпериал».

    Основным драйвером для рынка стала программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых для приобретения первичного жилья, объявленная еще весной, во время первой волны коронавируса. Первоначально срок льготной программы был определен до ноября, что заставило многих россиян, которые давно планировали покупку жилья, поторопиться с решением. Затем правительство продлило действие программы до 1 июля следующего года. Кроме того, была существенно повышена верхняя планка по стоимости жилья, подходящего для участия в программе: для столичных регионов она составляет 12 млн рублей за квартиру, для остальных – 6 млн рублей.

    Очередной рекорд по выдаче ипотеки был зафиксирован уже по итогам десяти месяцев – с января по октябрь российские банки выдали более 1,3 млн таких кредитов на 3,2-3,3 трлн рублей. Это превысило как прошлогодние показатели, так и прежний максимум (3 трлн рублей), зафиксированный в 2018 году. А учитывая то, что весной из-за карантина выдача сильно просела, во втором полугодии в России происходил настоящий ипотечный бум.

    Значительная часть кредитов на покупку жилья пришлась на льготную семейную ипотеку (при рождении в семье второго и последующего ребенка после 1 января 2018 года действует льготная ставка 6% на весь срок действия кредитного договора). На 1 октября объем выдачи семейной ипотеки составил почти 153 млрд рублей, или около 58 тыс. кредитов.

    Новые стимулы для рынка жилья подтолкнули вверх цены на квартиры, которые начиная с кризиса 2014 года росли в лучшем случае в границах официальной инфляции. За 11 месяцев, констатирует вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников, стоимость квадратного метра в московских новостройках поднялась на 24,4%, для Санкт-Петербурга прирост аналогичного показателя составил 29,8%.

    Синергетический эффект

    Влияние льготной ипотеки на поведение цен на квартиры признают все эксперты. Сработала известная закономерность: низкие ставки по ипотеке компенсируются ростом стоимости жилья. Однако в России в 2020 году этому поспособствовали и другие факторы. В частности, отмечает Владимир Масленников, свою роль сыграло снижение доходности банковских продуктов до исторических минимумов – ставки по вкладам тоже упали до минимальных вслед за ключевой ставкой ЦБ.

    Кроме того, в прошлом году во время кризиса на нефтяном рынке существенную просадку демонстрировал рубль. Со следующего года доход по банковским вкладам свыше 1 млн рублей будет облагаться дополнительным налогом. «Перечисленные факторы привели к существенному оттоку капитала из банков. Россияне переводят сбережения на фондовый рынок и в другие инвестиционные инструменты, например, недвижимость», – констатирует эксперт.

    Можно вспомнить, что в конце 2014 года граждане, спасая сбережения в рублях, тоже стремительно скупали квартиры и оформляли ипотеку. Но тогда скачка цен не произошло, в том числе потому, что рынок был хорошо насыщен ликвидным жильем. Теперь же спрос явно превысил предложение, в особенности качественное.

    На рынке жилья сейчас наблюдается локальный дефицит, отмечает Геннадий Салыч, председатель правления банка «Фридом Финанс». Он приводит статистику агентства недвижимости «Бест-Новострой»: в ноябре предложение квартир и апартаментов всех классов в «старой» Москве составляло около 1,9 млн кв. метров, тогда как годом ранее этот показатель находился на уровне 2,9 млн «квадратов». «Ключевой драйвер роста стоимости квартир – существенное превышение спроса над предложением. Такой ажиотаж был обусловлен двумя основными факторами: доступная ипотека, плюс в условиях нестабильности экономики, валютных, сырьевых и иных рынков недвижимость является наиболее стабильным и привлекательным направлением», – подтверждает и Артем Таболин.

    К возникновению ажиотажного спроса привел целый комплекс факторов, добавляет Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной недвижимости платформы «Авито Недвижимость». Помимо льготной ипотечной программы, на стоимость квартир повлияло расширение программы материнского капитала и увеличение соответствующих выплат, снижение ипотечных ставок в сегменте вторичной недвижимости, а также экономические последствия пандемии – уменьшение ставок по депозитам и ослабление курса национальной валюты.

    «Ипотеку брали с расчетом сэкономить, – говорить Артур Меркушев, директор аналитического отдела портала Dominfo.ru. – Взять кредит по выгодной ставке удалось, но радоваться долго не получилось. Большой спрос на квартиры спровоцировал подъем цен на ремонтные работы. Ремонт квартир по сравнению с прошлым годом подорожал на 18%, самые востребованные услуги: отделочные работы, строительно-монтажные, электромонтажные, установка и ремонт дверей и замков, укладка плитки. Вырос спрос и на поклейку обоев – за последние полгода на 38%. Стали дороже и товары для благоустройства дома. Чтобы обустроить купленное имущество, россиянам придется сильно потратиться».

    Отрасль стратегической значимости

    Стоит вспомнить, что сравнительно недавно в России началась реформа долевого строительства, предполагающая переход застройщиков на механизмы проектного банковского финансирования с использованием специальных счетов «эскроу» вместо возведения жилья на средства, собранные у дольщиков. При переходе на новую систему объем выдачи разрешений на строительство снижался (что и вылилось в сокращение предложения на рынке).

    Кроме того, банки предоставляют застройщикам средства не бесплатно, поэтому рост цен на квартиры ожидался экспертами давно. Поэтому главной целью программы льготной ипотеки можно считать поддержку застройщиков, отмечает Геннадий Салыч, приводя в качестве примера показатели крупнейшего девелопера Москвы – группы ПИК. По итогам трех кварталов ее продажи недвижимости выросли на 25%, до 208,7 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась на 87,1% в 1 полугодии, составив 18 млрд рублей.

    Застройщикам, констатирует Дмитрий Ферапонтов, старший преподаватель факультета банковского дела Университета «Синергия», были созданы достаточно комфортные условия как в части спроса на их объекты, так и с точки зрения регуляторики, поскольку до конца текущего года действует постановление правительства об отмене штрафов и неустоек за задержку сроков передачи ключей дольщикам, указанных в договоре. Строительная отрасль, можно сказать, была одной из первых, кого решило поддержать государство во время кризиса, подчеркивает эксперт.

    Последний приют для сбережений

    Что же касается дальнейшего поведения цен на жилье, то здесь у экспертов нет общей позиции. Точнее, спор идет о том, будут ли они какое-то время расти и дальше высокими темпами, или же рынок нашел некое новое равновесие. В том, что принципиального снижения цен уже не произойдет, уверены почти все.

    Цикл подорожания завершился, считает Александр Воскобойников, председатель правления группы финансовых компаний «Банкербук». По его мнению, рынок сбалансировался: цена на вторичное жилье выросла на 20-25%, на первичное – примерно в полтора раза, и предпосылок к дальнейшему росту уже не заметно. Владимир Масленников также полагает, что в 2021 году снижение спроса на жилье неизбежно, а следовательно, у девелоперов не будет возможности и дальше поднимать цены. Впрочем, снижение стоимости жилья тоже маловероятно.

    В ближайшей перспективе цены на жилье продолжат рост, однако его темпы уже в первом полугодии 2021 года, скорее всего, замедлятся,

    считает Дмитрий Алексеев из «Авито Недвижимость». В сегменте первичной недвижимости, по его мнению, положительная динамика составит не более 7%, а в категории вторичной недвижимости она снизится до уровня инфляции. В первом квартале, добавляет Геннадий Салыч, можно ожидать сохранения высокого спроса на недорогое жилье, однако в дальнейшем серьезным риском становится падение цен и первичного, и вторичного рынка в случае завершения программы субсидирования ипотеки летом 2021 года. 

    Однако представители строительной отрасли уверены, что потенциал роста цен на жилье еще довольно серьезный. До завершения льготной программы в следующем июле нынешний цикл роста цен однозначно не завершен, считает Артем Таболин. Более того, добавляет он, если учитывать тот факт, что застройщикам вменяется в обязанность строительство социальной инфраструктуры, то дальнейший рост цен неизбежен, так как затраты на «социалку» непременно будут заложены в цену продаваемого квадратного метра.

    Цикл повышения цен на жилье не закончен – в 2021 году можно ожидать увеличение стоимости жилья на 15% в целом и на 20% в сегменте индивидуального строительства, считает и владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский. Способствовать этому, по его мнению, будут прежде всего финансово-экономические реалии: условиях обесценения сбережений люди выбирают единственное решение – инвестиции в недвижимость. Именно это, подчеркивает девелопер, провоцировало рост цен на жилье в 2020 году и будет вызывать его и дальше.


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