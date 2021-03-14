Эксперт предрек обвал доллара в конце апреля

Эксперт: Полиция была обязана остановить форум «Муниципальная Россия»

Правоохранительные органы были обязаны остановить форум «Муниципальная Россия», потому что его организатором выступила «Открытая Россия», признанная в нашей стране нежелательной, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев. Он уверен, что участники форума намерено пошли на провокацию, целью которой было вмешательство во внутренние дела России.

«С юридической точки зрения здесь все стопроцентно соответствует закону. Не остановить этот форум было невозможно. Согласно закону, зарубежная организация «Открытая Россия» признана у нас в стране нежелательной и поэтому она не имеет права проводить здесь свои мероприятия, участие в которых тоже незаконно. Есть соответствующие статьи КоАП на эту тему», – сказал член Общественной палаты (ОП), президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

В субботу столичная полиция задержала муниципальных депутатов Илью Яшина и Юлию Галямину, а также экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на форуме, организованном «Открытой Россией». Мероприятие проходило в гостинице «Измайлово Дельта» на востоке столицы.

Как рассказала РИА «Новости» координатор «Объединенных демократов» (проект межрегиональной общественной организации «Открытый Петербург», признанной в РФ иноагентом) Анастасия Буракова, на форуме собралась группа муниципальных депутатов из регионов с целью обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл. «Всех задержали, кто принимал участие и в качестве слушателя, и в качестве спикера», – сообщила Буракова.

По информации газеты «Известия», правоохранители разъяснили участникам форума причину задержания, указав, что мероприятие будет прекращено. На всех задержанных будут оформлять протоколы по ст. 20.33 КоАП РФ (сотрудничество с нежелательной организацией). «По факту осуществления деятельности международной или иностранной организации неправительственной, деятельность которой нежелательна на территории РФ, вы будете задержаны и доставлены в территориальные отделения для составления оперативных материалов», – сообщили представители полиции.

Григорьев подчеркивает, что правоохранительные органы действовали максимально вежливо и аккуратно в отношении всех участников мероприятия. «Здесь все совершенно логично. Я скорее поднял бы вопрос о том, почему люди нарушают закон и участвуют в мероприятиях подобной организации. Какой уровень правового нигилизма у этих людей, что они идут на явное нарушение закона?» – задается вопросом эксперт.

Григорьев убежден, что участники форума отдавали отчет своим действиям и намеренно пошли на провокацию. «Они считают себя особенными и что имеют право нарушать российское законодательство. Они также уверены, что российское государство не будет предпринимать никаких мер. Кроме того, у многих из этих людей достаточно большие доходы и они могут позволить себе оплатить очень небольшие штрафы за нарушения», – отметил член ОП.

Собеседник считает, что организаторы и координаторы форума осуществляют «прямое вмешательство во внутренние дела России». «Цели, которые ставит перед собой «Открытая Россия», никто не скрывает. Послушайте господина [Михаила] Ходорковского, владельца этой организации. Он прямо ставит целью свержение конституционного строя в России», – полагает Григорьев.