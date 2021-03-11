России обещают непредвиденные сверхдоходы

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11 марта, четверг  |  Последнее обновление — 22:12  |  vz.ru
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Власть подает сигнал бизнесу о необходимости сдерживать цены Виталий Аньков/РИА «Новости»
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Госдеп атаковал «Спутник V» с неожиданной стороны

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Global Look Press
В Госдепартаменте США заявили, что российские спецслужбы ведут информационную войну с западными вакцинами через несколько малоизвестных сайтов. Это очевидная чушь, но сейчас эта чушь нужна США и ЕС, чтобы не проиграть в «вакцинной войне». Подробности...
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Роскомнадзор уронил акции Twitter

Роскомнадзор замедлил трафик Twitter на всех мобильниках и на половине компьютеров страны Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press
Роскомнадзор впервые применил свои полномочия, предоставленные ему недавно принятыми законами. Регулятор замедлил скорость работы Twitter на территории России за систематический отказ сервиса удалять посты с пропагандой наркотиков, суицидов и детским порно. Выполнит ли теперь Twitter требования российских властей, ведь действия Роскомнадзора уже отразились на акциях компании?  Подробности...
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Что мешает мигрантам из Средней Азии вернуться в Россию

Среднеазиатские мигранты рвутся в Россию Валерий Шарифулин/ТАСС
Миллионы жителей стран Средней Азии мечтают приехать на заработки в Россию – а здесь, в свою очередь, целый ряд отраслей экономики очень хочет принять их. Почему, несмотря на все усилия и бизнеса, и государственных органов, среднеазиатские мигранты пока не могут вернуться в нашу страну – и когда это все-таки произойдет? Подробности...
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«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
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    России обещают непредвиденные сверхдоходы

    Россия снова начала зарабатывать на нефти и газе    11 марта 2021, 21:50
    Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Россия может получить в этом году сверхдоходы благодаря подросшей в цене нефти. Речь может идти о 2-2,5 трлн рублей, которые пополнят Фонд национального благосостояния. В прошлом году резервы приходилось тратить из-за дефицита бюджета, но теперь ситуация резко меняется.

    Россия получит дополнительно 2 трлн рублей или 27 млрд долларов благодаря дорогой нефти и слабому рублю. Столько дополнительных доходов бюджета насчитал Минфин при условии сохранения текущего курса рубля и цены нефти. Эти средства будут перенаправлены в Фонд национального благосостояния, заявили в ведомстве.

    Вице-премьер России Александр Новак еще более оптимистичен. По его мнению, ФНБ получит в этом году около 2,5 трлн рублей при цене на нефть в 60 долларов за баррель. «Если в прошлом году цены падали до 20 долларов за баррель, то в этом году цена марки Brent уже превышает 65 долларов, текущая цена сегодня 67 долларов. Средняя цена с начала года - около 60 долларов», - отметил Новак. При этом рубль ослаб примерно на 15% из-за постоянных рисков введения новых санкций против России со стороны Запада.

    «Прогнозируется, что при сохранении текущей внешнеэкономической конъюнкты фонд будет ежемесячно пополняться на 180-200 миллиардов рублей», – подытожил Владимир Путин на совещании по вопросам инвестиционной активности. За год это как раз выходит от 2,1 до 2,4 трлн рублей допдоходов.

    На самом деле, посчитать заранее, сколько Россия заработает на экспорте нефти и газа, не так-то просто. Предугадать нефтяные котировки на год вперед сложно, так как слишком много факторов влияет на этот показатель даже без учета пандемии и рисков, что борьба с коронавирусом окажется не столь успешной, как сейчас многие надеются.   

    «По моим оценкам, при среднегодовой цене нефти около 60 долларов за баррель, дополнительные нефтегазовые доходы могут составить около 2,1 трлн руб. Но пока это – виртуальные доходы: хотя сейчас стали много говорить о «сырьевом суперцикле», в действительности, мы не знаем, как сложится конъюнктура мировых цен на нефть в течение года. Реальные «сверхдоходы» могут быть как больше 2 трлн рублей, так и существенно меньше», - говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам» Ольга Беленькая.

    Базовый прогноз «Финама» на 2021 год предполагает, что цена нефти будет преимущественно находиться в диапазоне 47-55 долларов за баррелей, а ожидаемый курс доллара составит 69-72 рублей за доллар. Но с учетом фактически складывающих значительно более высоких цен на нефть прогнозы будут, скорее всего, пересматриваться, добавляет эксперт.

    Любопытно, что Счетная палата накануне заявила, что в этом году Фонд национального благосостояния пополняться не будет. Однако противоречий с Минфином и Новаком, на самом деле, нет. Дополнительные доходы от продажи нефти и газа переводят в резервы по итогами года, то есть фактическое зачисление идет в следующем году. «Речь, видимо, идет о техническом моменте – доходы будут заработаны в 2021 году, а зачислены в ФНБ – уже в 2022 году», - согласна Беленькая.

    В 2021 году в ФНБ нечего было зачислять из-за отсутствия дополнительных нефтегазовых доходов в 2020 году. Цены на нефть в прошлом году были ниже цены отсечения в бюджете в 43,3 доллара за баррель. Поэтому бюджет и оказался дефицитным. В прошлом году дефицит бюджета составил 3,8% ВВП или 4,1 трлн рублей. При этом Россия в прошлом году заработала на экспорте нефти и газа более 5 трлн рублей – и это при сокращении продаж на 40% из-за пандемии.

    Другое дело, что на покрытие дефицита бюджета резервов потратили в итоге немного.

    «В этот раз резервы практически не были затронуты. Из ФНБ было потрачено около 300 млрд рублей, в остальном дефицит бюджета финансировался за счет заимстовований»,

    - отмечает Беленькая. Низкий госдолг РФ позволил ей занимать без проблем для макроэкономической стабильности. Сохранить резервы в этой ситуации было важнее – год назад никто не мог предугадать, чем реально обернется пандемия для экономик, как долго продлится кризис и сколько будет идти восстановление. Более того, пока нельзя до конца исключать новой фазы кризиса из-за коронавируса. При этом экономисты уже заговорили о новых вызовах - о возможном новом кризисе из-за схлопывания пузырей на финансовых рынках.

    Насколько хватит России ее резервов? По данным Минфина РФ, на 1 февраля в ФНБ накопили 13 трлн 649,3 млрд рублей, или 11,8% прогнозного ВВП на 2021 год, что эквивалентно 179 млрд долларов.

    «В начале прошлого года говорили, что ФНБ нам хватит на 4-6 лет, затем при рухнувших ценах на нефть посчитали, что резервов хватит до конца года. Затем эти подсчеты прекратились и сейчас выясняется, что фактически из ФНБ в прошлом году было потрачено только 300 млрд рублей. В случае возникновения новой фазы кризиса, расходы ФНБ будут зависеть от инициатив правительства», - указывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

    «В целом уровень обеспеченности резервами у России очень сильный – международные резервы превышают весь внешний долг», - напоминает Беленькая. Это серьезная подушка безопасности российской экономики.

    При этом России удалось избежать падения ВВП на 7-8% благодаря антикризисным мерам. Экономика просела в прошлом году лишь на 3,1%. Это очень хороший показатель, учитывая, что глобальная экономика показала снижение в 3,5%. «Впервые за весь постсоветский период Россия пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, притом, что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен», - признали в ВШЭ.

    Там напомнили, что в после мирового кризиса 2007-2008 годов Россия в 2009 году показала снижение экономики на 7,8%. Тогда как мировой ВВП сократился лишь на 0,1%. После кризиса 2014 года, экономика России в 2015 году упала на 2%, хотя мировой ВВП вырос на 3,4%.

    Если цены на нефть и рубль останутся на текущем уровне, то ожидаемого в этом году дефицита российского бюджета в 2,4% ВВП удастся избежать. Более того, бюджет России может в этом году даже снова стать профицитным, как это было до появления коронавируса.

    Это значит, что Россия может сократить свои заимствования. Пока на 2021 года Москва планирует занять 3,7 трлн рублей через облигации ОФЗ. Ничего страшного в этом нет, так как даже в этом случае долг России по отношению к ВВП не превысит 20%.

    Уже первые два месяца года показали, что правительство «сдинуло» расходы бюджета в сторону социальной направленности, а инвестиции, видимо, отложат на более позднюю перспективу,

    отмечает аналитик Райффайзенбанка  Станислав Мурашов.

    «В феврале расходы бюджета «выстрелили» на 35% год от года, что является хорошим знаком того, что стимулирующий характер бюджетной политики сохраняется»,  - указывает эксперт. Он отмечает достаточно активное исполнение нацпроектов: из назначенных на этот год 2,25 трлн рублей исполнено уже 293 млрд руб. Лидером среди крупных нацпроектов по исполнению выступает «Демография», уже реализованный на 20%. В основном это меры, связанные с выплатами населению.

    «И в целом из крупных статей бюджета активнее всего исполнены социальные расходы - на 21% при общем уровне исполнения расходов на 15%. При этом инвестиционная часть расходов пока отстает: нацпроекты по строительству дорог, а также раздел «Национальная экономика» исполнены на 5-6%», - отмечает Мурашов. Однако повода для беспокойства, по его мнению, нет. Инвестиции – это тоже приоритетное направление для властей в этом году. К тому же, возможно, что на инвестиции, наконец, пойдут накопленные средства ФНБ.  «В соответствие с законом, средства ликвидной части ФНБ выше уровня 7% ВВП могу быть направлены на реализацию масштабных инвестпроектов», - напомнил в четверг Путин. «Прошу правительство в месячный срок представить конкретные предложения по инвестированию средств ФНБ, в том числе в инфраструктурные проекты», – добавил он.

    При этом социальные расходы бюджета поддержат восстановление потребительского спроса, что косвенно может подтолкнуть инфляцию и заставить ЦБ подумать о более раннем повышении ставки, не исключает Мурашов. Оборот розницы по итогам января уже вышел на докризисный уровень.


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