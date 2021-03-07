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В России упростили правила использования маткапитала

7 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:14  |  vz.ru
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США меняют методы вмешательства в дела других стран

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    Внезапная стратегия ОПЕК принесла России двойную выгоду

    Нефть берет новые вершины    7 марта 2021, 10:18
    Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    ОПЕК удивил своим решением сохранить ограничения по добыче нефти. Такого поворота никто не ожидал, поэтому на рынке зафиксирован всплеск нефтяных котировок. Банк с Уолл-Стрит считает вполне реальным рост цен до 80 долларов за баррель. Для России это выгодно со всех сторон. Но в росте цен на нефть есть один минус, к которому стоит отнестись с осторожностью.

    Нефть в пятницу поднималась выше 69 долларов за баррель. Этой произошло впервые с начала прошлого года, свидетельствуют данные торгов. Нефтяные котировки росли третий день подряд, причем в четверг нефть подорожала более чем на 4% на новостях от ОПЕК+.

    Нефтяной картель всех удивил. В преддверии заседания ОПЕК+ в среду-четверг аналитики уверенно ставили на то, что картель решит увеличить добычу примерно на полмиллиона баррелей в сутки с апреля, а Саудовская Аравия отменит добровольно выполняемое сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки. Вместо этого, картель неожиданно решил сохранить ограничения по добыче, а Эр-Рияд заявил, что продлит свое добровольное допсокращение.

    Еще более удивительным выглядит «поблажка» для России и Казахстана. Им разрешили нарастить добычу: России на 130 тыс. баррелей в сутки, а Казахстану – на 20 тыс. баррелей в сутки. Причина – рост сезонного спроса на топливо. Как объяснил вице-премьер РФ Александр Новак, если в Европе из-за локдауна спрос невысок, то в России, где зарегистрировано три вакцины и идет массовая вакцинация населения, потребление на АЗС и бензина, и дизтоплива уже выше, чем в докризисный период, то есть до весны прошлого года.

    Неожиданные новости привели к всплеску нефтяных цен. Более того, аналитики заговорили уже о 80 долларах за баррель как о реальности этого года. Goldman Sachs повысил свой прогноз по Brent на второй и третий кварталы на 5 долларов за баррель после заявления ОПЕК и ее союзнику о сохранении сделки без изменений.

    Банк Уолл-стрит теперь ждет 75 долларов за баррель во втором квартале и 80 долларов за баррель в третьем квартале 2021 года.

    Еще на прошлой неделе такого поворота мало кто ожидал.

    Внезапная стратегия Саудовской Аравии сработала – цены пошли вверх, хотя ОПЕК и раньше так делала. «В предыдущие периоды, с 2011 по 2014 и с 2017 по 2019, ОПЕК, а затем и ОПЕК+, не смогли вовремя умерить аппетиты и ослабить повышательное давление на цены. Оба раза ОПЕК настаивала на том, что необходимости увеличивать добычу не было. В результате цены резко росли», – замечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

    Это несет выгоду российской экономике, бюджету, нефтяникам и даже рублю. «Возможность увеличить добычу поддержит производство и выручку нефтегазовой отрасли России, которая является важным источником доходов для бюджета страны», – говорит Галактионов. Нефть по 60-70 долларов за баррель будет выгодна федеральному бюджету, который сверстан исходя из цены в 43 доллара за баррель.

    В 2020 году, когда нефть приходилось продавать по низкой цене, бюджет РФ был выполнен с дефицитом в 4,7 трлн рублей. Для понимания: в 2019 году, когда нефть стоила 60-70 долларов за баррель, был профицит бюджета почти в 2 трлн рублей. «Можно сказать, что эти 6,7 трлн разницы – это в наибольшей мере следствие падения доходов от нефти. Если нефть удержится выше 60 долларов на протяжении всего этого года, то бюджет России возместит порядка 4-5 трлн долларов», – считал Геннадий Салыч, предправления Банка «Фридом Финанс».

    «Скорее всего, это будет выгодно и нефтяным компаниям, несмотря на то, что большую часть прибыли от роста цен из-за специфики налогообложения традиционно приходится именно на государство», – говорит директор по корпоративным рейтингам Эксперт РА Филипп Мурадян.

    Возможность России нарастить суточную добычу нефти на 0,13 млн баррелей означает, что в апреле она составит 9,4 млн баррелей. Это на 4,2% больше, чем было добыто в январе. Неудивительно, что на этих новостях растут акции Лукойла, Татнефти и Роснефти. Выручка нефтяных компаний в любом случае подрастет по сравнению с прошлым провальным годом и даже может вернуться на докризисный уровень 2019 года. «В условиях ограничений и отмены ряда льгот при текущем курсе рубля и цене нефти можно ожидать, что финансовые результаты нефтяных компаний в 2021 году (в рублевом выражении) будут близки к результатам 2019 года», – говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.  

    Это, в свою очередь, положительно отразится на российском ВВП. «Определенной линейной зависимости роста ВВП от цен на нефть сейчас нет. Явная зависимости была в 2000-2008 годах, когда нефть бурно росла в цене. В 2001-2008 годах ВВП РФ рос в среднем на 4,7-8,5%, тогда как цены на нефть увеличились за этот период более чем в четыре раза. С тех пор структура российской экономики стала, конечно, более диверсифицированной. Однако треть экономики России так или иначе по-прежнему завязана на нефти и газе. Поэтому закрепление котировок Urals выше 60 долларов за баррель, что соответствует уровням 2019 года, способно ускорить рост ВВП по приблизительным оценкам на 0,5-0,8%. Таким образом, в 2021 рост ВВП может превысить 3%», – говорит Геннадий Салыч.

    По словам эксперта, также традиционно высокие поступления валютной выручки в страну улучшают инвестиционный климат. И, наконец, наибольший импульс может получить потребительская сфера благодаря потенциальному укреплению рубля, если, конечно, санкции со стороны Великобритании и США не будут расширены.

    Что касается того, как высоко может уйти нефть, то Танурков считает, что у ОПЕК есть возможность разогнать цены до 80 долларов за баррель даже во втором квартале. «Например, сохранение текущих ограничений добычи на весь второй квартал приведет к дефициту на рынке в объеме порядка 4 млн баррелей в день, что может существенно поднять цены на нефть», – отмечает эксперт. 

    Вопрос в том, как долго ОПЕК+ решит сохранять ограничения по добыче ради такого роста цен. Решения по квотам будет приниматься ежемесячно.

    «Это решение повышает риски быстрого восстановления сланцевой добычи в США. То есть у ОПЕК есть возможность поднять цены до 80 долларов даже во втором квартале, но это вряд ли можно считать оптимальной стратегией в долгосрочной перспективе»,

      – говорит Танурков.

    Расцвет сланцевой добычи в США является негативным последствием роста цен на нефть. В прошлые периоды сохранения ограничений сланцевая добыча расцветала с задержкой 12-18 месяцев, добавляет Галактионов. «Рост цен на Brent выше 57 долларов за баррель обычно поддерживал активную экспансию сланцевых производителей, которые забирали себе весь прирост мирового потребления», – отмечает эксперт. 

    Чтобы сланцевики вновь не обвалили рынок нефти и не начали отбирать рыночные доли у традиционных поставщиков, ОПЕК лучше стараться тонко настраивать соотношение спроса и предложения. В противном случае экспортеры могут снова затеять ценовые войны. До коронакризиса именно этим занимались саудиты.

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