Нефть преподнесла бюджету России внезапный подарок

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15 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 22:57  |  vz.ru
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Упавшую британскую экономику ждут новые неприятности

Лондон показал рекордное падение экономики как минимум со времен Второй мировой войны REUTERS/Sukree Sukplang
Одна из крупнейших экономик мира – британская – не выдержала тяжести прошлого года. ВВП страны рухнул на рекордный за последние 100, а по некоторым данным – и все 300 лет, уровень. 2020 год не прошел бесследно ни для кого, но почему Великобритания пострадала больше остальных и сможет ли Россия извлечь из этого пользу для себя? Подробности...
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Лавров предупредил Европу о санкциях

«Хочешь мира – готовься к войне», – заявил Лавров «Соловьев LIVE»/Youtube
Россия готова разорвать отношения с ЕС в случае введения новых санкций – такое заявление сделал в интервью Сергей Лавров. Очередные санкции против Москвы Евросоюз намерен рассмотреть 22 февраля. Стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем? Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки

Б-1Б – заслуженная, но еще очень эффективная военная машина U.S. Air Force/
Staff Sgt. Aaron Allmon/
wikipedia
Норвегия пытается оправдаться по поводу прибытия в страну американских стратегических бомбардировщиков: по словам министра обороны Норвегии, у России «нет причин для возмущения». Опасность для нашей страны, с его слов, также отсутствует. Почему же в таком случае МИД России крайне резко отреагировал на это событие и в чем угроза этих самолетов для безопасности России? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Масонство вышло из подполья

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Американская государственность создана преимущественно масонством, ее отцы-основатели, большинство ее президентов были масонами, ее столица Вашингтон насыщена масонской символикой. Подробности...
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Как возникла легенда о спецназе моджахедов «Черные аисты»

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Слухов о «черных аистах» в Афганистане ходило немало. Стоило советским подразделениям допустить какую-либо трагическую ошибку, как советское командование негласно объясняло это поражение появлением особо подготовленных, искусных бойцов противника – «черных аистов». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

В Донбассе может начаться большая война

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Совокупность как внутриукраинских, так и международных факторов может окончательно нивелировать Минские соглашения как «предохранительный клапан» от масштабной войны. Создается впечатление, что все к этому идет. Подробности...
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Россия готова к разрыву с Европой

Изгнали из «Звездных войн» за Холокост

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Белорусы опять полюбили Россию

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Москву накрыл снежный циклон

В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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    Нефть преподнесла бюджету России внезапный подарок

    Нефть покорила докоронавирусную вершину    15 февраля 2021, 22:05
    Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
    Текст: Ольга Самофалова

    На рынке нефти на наших глазах происходят значительные изменения. Стоимость главного в мире энергоносителя неожиданно для большинства аналитиков восстановилась до уровня начала пандемии коронавируса – 63 доллара за баррель. Каким образом возник этот эффект и как долго продлится столь приятная для российского бюджета тенденция?

    Нефть марки Brent вернулась на докоронавирусный уровень. «Сейчас Brent стоит примерно столько же, как в конце января 2020 года, когда сообщения о коронавирусе в Китае начали оказывать видимое влияние на рынок. Таким образом, уровень цены уже полностью восстановился. Нефть проделала длинный путь от коронавирусных минимумов в апреле, когда Brent опускалась к 17 долларам, до 63 долларов спустя почти десять месяцев», – отмечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

    Черное золото активно дорожало на прошлой неделе, и казалось, что потенциал роста уже исчерпан. Однако в понедельник оно продолжило расти в цене с новой силой. Котировки Brent превысили 63 доллара за баррель. Только с начала февраля, то есть за две прошедшие недели, нефть подорожала на целых 15%.

    В понедельник импульс роста обеспечили трения между Ираном и Саудовской Аравией. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, воюющая в Йемене, заявила, что перехватила заряженный взрывчаткой беспилотник, выпущенный группировкой хуситов (возможно, при содействии властей Ирана). Эскалация конфликта может вызвать перебои с поставками нефти из этого региона. Впрочем, этот фактор дает, как правило, недолгий всплеск нефтяных цен.

    Более долгосрочный эффект оказывает падение добычи в рамках сделки ОПЕК+, тем более что Саудовская Аравия добровольно взяла на себя дополнительное сокращение добычи. В США наблюдается провал добычи сланцевой нефти из-за добровольного решения бизнеса и структурных факторов.

    Другой важный фактор – восстановление спроса в мировой экономике.

    «Мы наблюдаем рост объемов вакцинации, и, что самое главное, наметилась тенденция по снижению мировой заболеваемости коронавирусом. Для рынка это означает дальнейшее ослабление ограничительных мер и рост спроса на нефть, главным драйвером которого пока является китайская экономика», – говорит директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

    «Нефти также помогают расти оценки, что нефтедобывающая отрасль сильно недофинансирована из-за проблем прошлого года. Это означает, что предложение в последующие месяцы не сможет восстановиться полностью», – говорит Купцикевич.

    Сможет ли нефть продолжить рост до 80 долларов, а может, и до 100 долларов за баррель, как в лучшие годы? «Краткосрочный скачок цены нефти до данных показателей нельзя полностью исключать. Однако на текущих уровнях потенциал роста нефти почти полностью исчерпан. Прямо сейчас кажется, что нефти еще слишком много, так как спрос восстановился далеко не полностью. И это создает основу для коррекционного отката», – считает собеседник.

    В пользу отката говорит тот факт, что нефть подорожала слишком быстро и слишком сильно. Такого роста цен к середине февраля 2021 года мало кто ожидал.

    «Ближайшей технической целью выглядит отметка в 65 долларов за баррель Brent, которая еще месяц назад казалась недостижимой. Goldman Sachs ожидал эту отметку только летом 2021 года, и это была одна из самых оптимистичных оценок», – говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. При этом нельзя сказать, что фундаментальная картина по спросу и предложению с того момента как-то кардинально поменялась, добавляет эксперт.

    «О том, что импульс роста нефти сейчас чересчур силен, говорят также и экстремально высокие значения индекса RSI, который поднялся до 80. Это самые высокие значения индикатора с февраля 2012 года. Тогда нефть, дойдя до 125 долларов, постепенно потеряла силу роста и после месячной пробуксовки повернула к снижению, чтобы с тех пор больше не подниматься до этих значений», – добавляет Александр Купцикевич.

    Однако откат не обязательно будет означать возврат на прошлогодние уровни. В этом году средняя стоимость нефти будет выше, чем в тяжелом 2020-м. Многие эксперты ждут в среднем 55 долларов за баррель. «Оптимистичный сценарий предполагает 50–65 долларов за баррель на ближайший год или даже два», – говорит Купцикевич.

    Это приятная новость для российского бюджета, который в прошлом году каждый месяц недополучал по несколько десятков, а порой и сотен миллиардов рублей нефтегазовых доходов. Например, в декабре – более 70 млрд рублей, а в июле и вовсе 145,5 млрд рублей. Потому что в реальности для российского бюджета нефть стоила меньше, чем на биржевых котировках.

    В России действует бюджетное правило, где прописывается базовая цена на нефть сорта Urals. В прошлом году это было 42,4 доллара за баррель. Если в реальности баррель оказывается дороже, то формируются сверхдоходы, которые пополняют резервы страны. Но в прошлом году все оказалось наоборот. Средняя цена на нефть марки Urals сложилась в размере 41,73 доллара за баррель. Это антирекорд аж с 2004 года. Поэтому ЦБ пришлось тратить резервы на борьбу с кризисом, и бюджет недосчитался триллионов рублей. Если средняя цена нефти в этом году составит 50–55 долларов за баррель – это уже будет означать большую прибавку в доходах федерального бюджета.

    Собственно, Россия в последние годы крайне мало брала в долг и так много накапливала в резервах, что даже Международный валютный фонд недавно признал устойчивость нашей экономики. Бюджет России сможет долго выдерживать низкие цены на нефть, в отличие от той же Саудовской Аравии, делает вывод МВФ в своем докладе от 9 февраля. «Относительно низкая цена безубыточности бюджета в России отражает относительно хорошее финансовое положение, как это предписано бюджетным правилом. Общий бюджетный баланс России составлял 1,9% ВВП в 2019 году по сравнению с дефицитом в 4,5% ВВП в Саудовской Аравии», – отмечается в отчете.

    Согласно стресс-тестам Минфина, снижение цены на нефть марки Urals до 25 долларов за баррель в течение одного года привело бы к уменьшению доходов от нефти и газа только на 2,4% ВВП. «Если цены на нефть останутся на этом уровне в течение трех лет, дефицит доходов достигнет 7,6% ВВП. Несмотря на то, что этот дефицит доходов является значительным, он относительно невелик по сравнению с размером валютных резервов России (сейчас они составляют около 40% ВВП), что позволяет предположить, что правительство имеет все возможности для того, чтобы выдержать длительный период низких цен на нефть», – резюмирует МВФ. Тем более приятным для российского бюджета стал внезапный ценовой сюрприз на мировом рынке нефти.

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