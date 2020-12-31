Каким будет курс рубля в 2021 году

Существенное падение рубля стало одной из примет уходящего 2020 года. С чем было связано обесценивание российской валюты, почему на самом деле даже нынешний курс рубля нельзя считать провалом по сравнению со многими другими примерами в мире – и каким окажется положение рубля к доллару и евро в новом, 2021 году?

Уходящий 2020 год ознаменовался девальвацией российской валюты. Американский доллар вырос в этом году на 21%, а евро стал дороже на 33%.

В начале 2020 года доллар стоил около 62 рублей, своего пика он достиг 30 марта, скакнув почти к 82 рублям. Затем рублю удалось отыграть потери, но в начале ноября произошла новая сильная девальвация - до почти 80 рублей за доллар. Евро заканчивает год вообще на уровне почти 92 рублей.

Однако на фоне других валют рубль выглядит еще не так плохо. «Если смотреть на развивающиеся валюты в целом, то рубль понес не самые большие потери. Так, турецкая лира просела к доллару за этот год на 25%, бразильский реал – на 30%, а аргентинский песо – на 40%», - отмечает, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Стоит признать, что в кризисный год девальвация рубля была неизбежна. «Из-за ухудшения ситуации с экспортом пострадал и курс рубля, так как для балансировки платежного баланса необходимо ослабить курс национальной валюты», - говорит ведущий методолог рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Прокудин.

По его мнению, снижение курса рубля с 62 в январе до 82 за доллар в марте на самом деле не самое драматичное. Могло бы быть и хуже. При стоимости нефти в 32 долларов за баррель курс рубля мог легко упасть до 91 за доллар. «При цене на нефть в 50 долларов за баррель равновесный по платежному балансу курс можно оценить в 78 рублей за доллар, поэтому в моменте рубль не является недооцененной валютой. Более того, никакие санкционные риски в этом расчете не учтены», - говорит Прокудин.

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Что же помогло российской валюте удержаться от более серьезного обвала?

«В пользу рубля играло относительное затишье в части серьезных санкционных угроз, хотя кризисные ситуации в Нагорном Карабахе и Белоруссии и оказывали локально косвенное давление на российские активы», - напоминает Бахтин. Помогал рублю и российский Центробанк, который в самый сложный период продавал валюту в рамках бюджетного правила и снижал ключевую ставку. Это первый кризис, в который регулятор именно снижал, а не повышал ставку рефинансирования. Наконец, ближе к концу года укреплению рубля поспособствовал рост цен на нефть. То, что началась массовая вакцинация от COVID-19, вселила оптимизм. Многие надеются, что скоро ограничения снимут и все вернется на круги своя.

«Общерыночный оптимизм на рубеже 2020-2021 гг. также поддержали договоренности между Великобританией и ЕС по условиям Brexit и окончательное принятие пакета стимулов в США на 900 млрд долларов», - добавляет Бахтин.

Собственно, одним из главных рисков для рубля - оправдается ли оптимизм из-за массовой вакцинации или нет. Например, действующие вакцины могут оказаться неэффективными против новых штаммов COVID-19, или вакцинация будет идти медленно, или накроет новая волна заболеваемости и т.п. Любые проблемы с вакцинацией будут давить на курс рубля. Кроме того, указывает Бахтин, все эти сценарии будут негативны для нефтяных цен, который могут отступить в район 35-45 долларов за баррель. А это создает условия для локального ухода рубля к 80 за доллар.

«Если же эффективность массовой вакцинации начнет получать подтверждения, а также если появятся данные о действенных вакцинах против мутировавших штаммов коронавируса, стоимость нефти может начать тяготеть к верхней границе диапазона 50-60 долларов, а курс рубля к доллару – отходить ближе к 70», - прогнозирует собеседник.

Еще один специфический риск для рубля в 2021 году – это геополитика и санкции. В этом году санкционный фон в целом был относительно спокойным, будет ли так же в новом году? Бахтин не исключает и усиления антироссийской риторики со стороны Байдена и демократов, но в целом надеется на сдержанность нового президента США и на сотрудничество Вашингтона с Москвой, и с Китаем, и с Евросоюзом.

«В случае сохранения позитивной динамики мировых рынков, и прежде всего нефтяного, доллар может в первой половине 2021 года опуститься к 70 рублям, а евро - в район 85 рублей. Средний курс рубля к доллару в 2021 году, по нашей оценке, при этом составит около 73 рублей, к евро - 87–90», - делает прогноз Бахтин.

Стабилизация нефтяных котировок наверняка продлится и в 2021 году, а их рост до 55-57 долларов станет фактором дополнительного укрепления национальной валюты: рубль может укрепиться до 71-72 в паре с долларом и до 87-88 в паре с евро, считает Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал».

«В базовом сценарии мы ожидаем укрепления курса рубля к доллару до 70 при дальнейшем умеренном росте цены на нефть»,

- говорит Антон Прокудин из «Эксперт РА». Опять же с оговоркой – если не будет санкций или ухудшений на рынках.

В целом консолидированный прогноз крупных банков и инвесткомпаний касательно курса рубля на 2021 год, который публикует ProFinance, намного лучше, чем был в ноябре. Рубль, судя по всему, удержится на достойном уровне. Согласно консолидированному прогнозу, в первом квартале аналитики ждут, что доллар будет стоить 73,4 рубля, евро – 88 рублей, во втором квартале – 72 и 87,4 рубля, в третьем квартале – 71,25 и 86,8 рублей, в четвертом квартале – 71,6 и 84,9 рубля.