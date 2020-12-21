Великобритания испортила рублю конец года

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21 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 21:50  |  vz.ru
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Как экономика России удержалась под ударом коронавируса

США и Европа косвенно оказали поддержку российской экономике Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Российская экономика с честью выдержала испытание коронавирусом и карантином. По ряду важных параметров текущий год Россия прошла с меньшими потерями, чем экономика ведущих западных государств, особенно США. Что именно помогло России сдержать падение ВВП, увеличить валютные резервы и предотвратить массовый скачок безработицы?  Подробности...
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«Брать пример с Путина должны все мировые лидеры»

«Лидеры Запада не имеют такого лидерского потенциала, как Путин», – считает Хаукссон кадр из видео
«Все восемь миллиардов жителей планеты – в одной лодке, нам угрожают одни и те же вызовы. Если лидеры Европы считают, что в их странах есть подлинная демократия, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним», – сказал газете ВЗГЛЯД исландский журналист Хаукур Хаукссон, комментируя свое предложение во время пресс-конференции российского лидера – создать мировой «круглый стол». Подробности...
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Зачем ВМФ срочно понадобился «Адмирал Кузнецов»

«Адмирал Кузнецов» - это по сути просто плавучий аэродром. Но каково состояние авиакрыла корабля? mil.ru
Командование ВМФ хочет ускорить возвращение в строй авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Почему этот корабль так необходим российскому военно-морскому флоту, какие задачи потенциально может решать размещаемое на нем авиакрыло и почему на данный момент самолеты и летчики «Кузнецова» остаются его слабым звеном? Подробности...
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Чем ошибка Британии с мутацией COVID-19 грозит России

Британия потеряла контроль над мутацией коронавируса Frank Augstein/АР/ТАСС
Правительство Британии призналось в потере контроля над новым вариантом COVID-19. Как заявляют в Лондоне, мутация коронавируса стала причиной 60% новых случаев заражения граждан. Из-за этого власти страны вводят жесткий локдаун, а более 20 государств мира приостановили авиасообщение с Британией. Действительно ли очередная мутация коронавируса столь заразна и чем она опасна для россиян? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Самое идиотское шоу этого года устроил английский премьер

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждый раз думаешь, что ничего абсурднее и глупее учудить не смогут. Но каждый раз открываются бездны. Еще весной говорил, что англичане борются с эпидемией в стиле шоу Бенни Хилла, но с «новым штаммом» они подняли свое героическое сопротивление до лучших историй Монти Пайтона. Подробности...

15 цифровых напастей в грядущем году

Александр Малькевич
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
На самом деле общество давно окунулось в пучину информационных страстей и слабо представляет себе, как бороться с проблемами, порожденными кратно умножившимся объемом информации и слабостью инструментов управления этой информацией. Подробности...

На Украине декоммунизировали Деда Мороза

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
В Киеве случился смешной скандал, связанный с новогодней елкой, которую установили на Софийской площади. Вместо обычной звезды ее венчала островерхая шляпа, похожая на головной убор волшебника Гэндальфа. Подробности...
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Великобритания испортила рублю конец года

    На курс рубля повлияла вероятность нового локдауна в Европе    21 декабря 2020, 21:11
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Предпоследний понедельник года стал неприятным днем для российской валюты. Казалось, что рубль сломает предновогоднюю традицию и сможет укрепиться к концу года. Ситуация так и развивалась, пока не вмешался неожиданный фактор в виде нового «черного лебедя».

    Новый, еще более заразный штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, ударил по российскому рублю. Островное государство оказалось в изоляции. Многие страны остановили авиасообщение с Англией, службы доставки также останавливают свою работу с этой страной.

    Из-за страха нависшего нового локдауна, цены на нефть Brent и WTI начали неделю с падения почти на 5%. Это стало спусковым крючком для валют всех развивающихся стран, в частности российского рубля. Курс доллара в Москве сразу же подскочил на 2,5 рубля, до 75,8 рубля. Ему удалось отступить к отметке 74,15 рубля, но потом курс снова пополз вверх.

    Конец года для рубля является сложным периодом. Хуже ситуация исторически бывает только в августе. Однако в этом году после довольно существенной девальвации российской валюты эксперты ждали тренда на укрепление к концу года. Собственно, до понедельника этот тренд был налицо. Однако вмешался неожиданный фактор, который может стать новым «черным лебедем».

    Это новый штамм коронавируса, который фиксируется уже не только в Великобритании, но также в Италии и ЮАР. В худшем случае мир может погрузиться в новый локдаун со всеми вытекающими отсюда последствиями. Спрос на энергоресурсы снова просядет, нефть будет затовариваться, сфера услуг схлопнется, число безработных вырастет и т. д.

    «В среднем за последние 25 лет рубль усиливает снижение в декабре, теряя по 2,2% к доллару против 1,8% в ноябре. Худший месяц – август – с потерями в 3,9%. За последние десять лет средние потери декабря составляют 1,8%»,

     – говорит Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

    Исторически декабрь – непростой месяц для рубля, согласен Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций». На рубль давит то, что в конце года отечественные компании и банки выплачивают крупные платежи по внешнему долгу (валютные). Плюс некоторые инвесторы перед длинными праздниками уходят в валюту для подстраховки от санкций или других рисков. Также к концу года россияне скупают больше импортной продукции, поясняет собеседник.

    Рубль старался укрепиться во второй половине ноября – начале декабря. Он окреп с начала ноября с 80,60 до 72,70, или на 9,8%, прежде чем откатился к 75 в понедельник днем, замечает Купцикевич. Помогал рост цен на нефть на фоне успешных испытаний вакцин против коронавируса, договоренности ОПЕК+ и глобальное ослабление доллара. При этом санкционный фон для РФ оставался относительно спокойным, говорит Бахтин.

    «Сейчас мы видим фиксацию прибыли перед праздниками от краткосрочных спекулятивных сделок на рост рубля в предыдущие шесть недель. Практика подсказывает, что последние предновогодние недели приносят с собой высокую волатильность рынка. Рубль или рынки могут сильно изменяться вверх или вниз, но часто возвращаются на место с возвращением игроков после новогодних праздников», – говорит Купцикевич.

    На какой ноте закончит этот непростой год российская валюта, девальвация которой в этом году имела чисто экономические, а не геополитические причины? Доллар и евро вряд ли достигнут уровней 80 и 100 рублей в обозримой перспективе, успокаивает Бахтин. Однако укрепления рубля ждать не стоит. По его мнению, его курс к доллару на конец года будет близок к отметке 75, к евро – около 92.

    Пессимистичный сценарий, считает Купцикевич, способен отправить рубль к 76,40 за доллар, и к 90,15 рубля за евро. Однако сам он по-прежнему придерживается оптимистичного прогноза: к концу года доллар будет стоить около 73 рублей, а евро – 88–90 рублей. 

    «Курс в 73 рубля за доллар являлся средним курсом с точки зрения коридора колебаний для курса рубль – доллар. При дешевой цене на нефть – существенно менее 60 долларов за баррель – курс скорее будет и дальше оставаться в верхней части коридора в 70–95 рублей. Для возврата ниже 70 рублей нужна более дорогая цена на нефть и восстановление объемов экспорта углеводородов, которые сейчас сдерживаются соглашением с ОПЕК», – поясняет ведущий методолог рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Прокудин. 

    Первый квартал нового года традиционно является позитивным для курса рубля, если, конечно, отсутствуют внешние шоки. Поддержать рубль в новом году может рост цен на нефть и отсутствие новых санкций со стороны США.

    «Движение рубля в праздники сложно прогнозировать. Зачастую колебания очень широкие, но отыгрываются в первые же дни после праздников. В худшем случае после праздников доллар может оказаться у 80 рублей. Но фундаментально он слаб на обозримое будущее. Практичней на конец первого квартала 2021 ожидать диапазон 68–70 за доллар и 83–85 за евро», – считает Александр Купцикевич.

    Поэтому

    если рубль не укрепится к 70 за доллар к концу года, то есть шансы, что он сделает это в первом квартале 2021 года.

    Впрочем, эксперты видят возможности для покупки валюты и сегодня. «Текущую курсовую стоимость доллара и евро можно использовать для формирования валютной доли сбережений. В целом сохраняется рекомендация: не менее 50% хранить в рублях, другу половину – в иностранной валюте. Предпочтение лучше отдать доллару США как наиболее надежной валюте. Евро как международная резервная валюта тоже может занимать определенную часть в портфеле», – считает Бахтин.

    Впрочем, Купцикевич считает, что на обозримую перспективу евро выглядит лучше с фундаментальной точки зрения, поэтому диверсифицироваться от рубля лучше в евро, а не в доллары. «Вообще же рубль – неплохой выбор на ближайший год, если вы не считаете, что риски санкций кардинально выросли. Я пока так не считаю», – заключает он.


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