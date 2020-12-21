Великобритания испортила рублю конец года

Предпоследний понедельник года стал неприятным днем для российской валюты. Казалось, что рубль сломает предновогоднюю традицию и сможет укрепиться к концу года. Ситуация так и развивалась, пока не вмешался неожиданный фактор в виде нового «черного лебедя».

Новый, еще более заразный штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, ударил по российскому рублю. Островное государство оказалось в изоляции. Многие страны остановили авиасообщение с Англией, службы доставки также останавливают свою работу с этой страной.

Из-за страха нависшего нового локдауна, цены на нефть Brent и WTI начали неделю с падения почти на 5%. Это стало спусковым крючком для валют всех развивающихся стран, в частности российского рубля. Курс доллара в Москве сразу же подскочил на 2,5 рубля, до 75,8 рубля. Ему удалось отступить к отметке 74,15 рубля, но потом курс снова пополз вверх.

Конец года для рубля является сложным периодом. Хуже ситуация исторически бывает только в августе. Однако в этом году после довольно существенной девальвации российской валюты эксперты ждали тренда на укрепление к концу года. Собственно, до понедельника этот тренд был налицо. Однако вмешался неожиданный фактор, который может стать новым «черным лебедем».

Это новый штамм коронавируса, который фиксируется уже не только в Великобритании, но также в Италии и ЮАР. В худшем случае мир может погрузиться в новый локдаун со всеми вытекающими отсюда последствиями. Спрос на энергоресурсы снова просядет, нефть будет затовариваться, сфера услуг схлопнется, число безработных вырастет и т. д.

«В среднем за последние 25 лет рубль усиливает снижение в декабре, теряя по 2,2% к доллару против 1,8% в ноябре. Худший месяц – август – с потерями в 3,9%. За последние десять лет средние потери декабря составляют 1,8%»,

– говорит Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

Исторически декабрь – непростой месяц для рубля, согласен Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций». На рубль давит то, что в конце года отечественные компании и банки выплачивают крупные платежи по внешнему долгу (валютные). Плюс некоторые инвесторы перед длинными праздниками уходят в валюту для подстраховки от санкций или других рисков. Также к концу года россияне скупают больше импортной продукции, поясняет собеседник.

Рубль старался укрепиться во второй половине ноября – начале декабря. Он окреп с начала ноября с 80,60 до 72,70, или на 9,8%, прежде чем откатился к 75 в понедельник днем, замечает Купцикевич. Помогал рост цен на нефть на фоне успешных испытаний вакцин против коронавируса, договоренности ОПЕК+ и глобальное ослабление доллара. При этом санкционный фон для РФ оставался относительно спокойным, говорит Бахтин.

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«Сейчас мы видим фиксацию прибыли перед праздниками от краткосрочных спекулятивных сделок на рост рубля в предыдущие шесть недель. Практика подсказывает, что последние предновогодние недели приносят с собой высокую волатильность рынка. Рубль или рынки могут сильно изменяться вверх или вниз, но часто возвращаются на место с возвращением игроков после новогодних праздников», – говорит Купцикевич.

На какой ноте закончит этот непростой год российская валюта, девальвация которой в этом году имела чисто экономические, а не геополитические причины? Доллар и евро вряд ли достигнут уровней 80 и 100 рублей в обозримой перспективе, успокаивает Бахтин. Однако укрепления рубля ждать не стоит. По его мнению, его курс к доллару на конец года будет близок к отметке 75, к евро – около 92.

Пессимистичный сценарий, считает Купцикевич, способен отправить рубль к 76,40 за доллар, и к 90,15 рубля за евро. Однако сам он по-прежнему придерживается оптимистичного прогноза: к концу года доллар будет стоить около 73 рублей, а евро – 88–90 рублей.

«Курс в 73 рубля за доллар являлся средним курсом с точки зрения коридора колебаний для курса рубль – доллар. При дешевой цене на нефть – существенно менее 60 долларов за баррель – курс скорее будет и дальше оставаться в верхней части коридора в 70–95 рублей. Для возврата ниже 70 рублей нужна более дорогая цена на нефть и восстановление объемов экспорта углеводородов, которые сейчас сдерживаются соглашением с ОПЕК», – поясняет ведущий методолог рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Прокудин.

Первый квартал нового года традиционно является позитивным для курса рубля, если, конечно, отсутствуют внешние шоки. Поддержать рубль в новом году может рост цен на нефть и отсутствие новых санкций со стороны США.

«Движение рубля в праздники сложно прогнозировать. Зачастую колебания очень широкие, но отыгрываются в первые же дни после праздников. В худшем случае после праздников доллар может оказаться у 80 рублей. Но фундаментально он слаб на обозримое будущее. Практичней на конец первого квартала 2021 ожидать диапазон 68–70 за доллар и 83–85 за евро», – считает Александр Купцикевич.

Поэтому

если рубль не укрепится к 70 за доллар к концу года, то есть шансы, что он сделает это в первом квартале 2021 года.

Впрочем, эксперты видят возможности для покупки валюты и сегодня. «Текущую курсовую стоимость доллара и евро можно использовать для формирования валютной доли сбережений. В целом сохраняется рекомендация: не менее 50% хранить в рублях, другу половину – в иностранной валюте. Предпочтение лучше отдать доллару США как наиболее надежной валюте. Евро как международная резервная валюта тоже может занимать определенную часть в портфеле», – считает Бахтин.

Впрочем, Купцикевич считает, что на обозримую перспективу евро выглядит лучше с фундаментальной точки зрения, поэтому диверсифицироваться от рубля лучше в евро, а не в доллары. «Вообще же рубль – неплохой выбор на ближайший год, если вы не считаете, что риски санкций кардинально выросли. Я пока так не считаю», – заключает он.