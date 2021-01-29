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29 января, пятница  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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Когда доллар начнет дешеветь

Аналитики ждут 80 рублей за доллар Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Обычно после длинных каникул рубль приходит в себя и укрепляется. Однако на этот раз неудачное стечение факторов играет против российской валюты. Не вовремя вернулся к скупке валюты и Банк России. В итоге отмечается самый резкий спад рубля с октября прошлого года. Ни о каких 68 рублях за доллар уже не может быть и речи, считают эксперты. И все же для рубля еще не все потеряно. Подробности...
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Общую историю России и Украины нужно поделить с пользой

Это уже вторая по счету попытка объявить об украинском происхождении Байдена Общественное достояние/Evan Vucci
/АР/ТАСС
Президент США Джо Байден, на политику которого Киев имеет большие надежды, объявлен потомком династии Рюриковичей, «украинских князей». Переезд демократа в Белый дом является хорошим поводом для России, чтобы размежевать общее историческое наследие с Украиной и на высоком уровне включиться в спор, что в нем – русское, а что все-таки украинское.  Подробности...
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Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет

МиГ-31 – выдающийся самолет, но нужна ли ему замена? Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
Легендарный перехватчик советского времени МиГ-31 уже в ближайшие годы должен быть заменен совсем другой машиной – по крайней мере, такие заявления делают представители российского ВПК. Ради решения каких военных задач планируется создать новый боевой самолет и стоит ли вообще его создавать? Подробности...
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Президенту Киргизии придется доказывать свою верность России

Можно ли верить политическим обещаниям Садыра Жапарова? GOR KOVALENKO/ЕРА/ТАСС
В Киргизии официально вступил в должность новый президент страны Садыр Жапаров. Он уже заверил в своей полной приверженности к продолжению союзнических отношений с Россией. Однако в Киргизии звучат опасения, что Жапарова слишком многое связывает с Китаем. Есть ли реальная угроза, что руководство Киргизии променяет дружбу с Москвой на союз с Пекином? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Явление новых простатов

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Демагог тужится, пыжится и страшно завывает, но при достаточном уровне антител он завывает, а мне только смешно. После эффективной прививки получается иммунитет – вроде как на звонки самозванцев от имени Сбербанка. Подробности...

Путин сказал о том, что страшнее атомной войны

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, политолог
Путин указал на подступающую (и подступившую уже к самому сердцу «западной демократии») цифровую тиранию. На небывалую в истории самых кровавых тоталитарных диктатур узурпацию массового сознания, позволяющую взять под абсолютный контроль не только действия, но и мысли. Подробности...
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Нож в ступне Зои Космодемьянской

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Перед создателями фильма «Зоя» стояла непростая задача: рассказать об одной из главных советских героинь тем, для кого Победа – нечто очень далекое, а мемориал, недавно открытый на месте казни Зои, – «идеальный фон для фэшн-съемки». Подробности...
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    Когда доллар начнет дешеветь

    Аналитики ждут 80 рублей за доллар    29 января 2021, 11:10
    Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Обычно после длинных каникул рубль приходит в себя и укрепляется. Однако на этот раз неудачное стечение факторов играет против российской валюты. Не вовремя вернулся к скупке валюты и Банк России. В итоге отмечается самый резкий спад рубля с октября прошлого года. Ни о каких 68 рублях за доллар уже не может быть и речи, считают эксперты. И все же для рубля еще не все потеряно.

    Российский рубль в четверг падал до 76,5 за доллар и 92,5 за евро. Это самый резкий спад рубля с октября прошлого года, когда начался рост числа заболевших от коронавируса в мире. Доллар и евро вышли вверх из коридоров, в которых они торговались несколько последних недель.

    Ко всему прочему, Банк России снова вернулся к скупке валюты на внутреннем рынке, что прекратил делать в марте прошлого года из-за старта пандемии и обвала цен на нефть. Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке с расчетами 27 января составил 7,2 млрд рублей. С марта 2020 года ЦБ РФ, наоборот, продавал валюту на внутреннем рынке, в том числе чтобы поддержать рубль в тяжелое для него время.

    Теперь ЦБ вернулся к нормальной практике: валюта скупается тогда, когда цена на нефть выше той, что прописана в бюджете. Регулятор тем самым пополняет российские резервы, которые нужны на черный кризисный день.

    «ЦБР тут действует по приказу Министерства финансов. Возможно, что это возвращение к скупке валюты способствовало тому, что российский рубль чувствует себя чуть хуже, чем мог бы без этих операций. Скупка валюты – это фактор ослабления рубля», – говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

    Однако в целом рубль просел не только из-за желания Минфина накопить резервы. Здесь сложилось сразу несколько неудачных факторов.

    Обычно, отмечает эксперт, после длинных новогодних праздников рубль резко проседает в начале января. «Однако далее рубль вступает в фазу укрепления за счет повышенного профицита торгового баланса, свойственного для первых месяцев года», – говорит Купцикевич. Однако на этот раз сезонность явно не приходит на помощь российской валюте.

    «Главный фактор ослабления рубля – это резкое падение мировых рынков после периода продолжительного роста», – говорит эксперт.

    Рынки упали после выступления главы ФРС, который обозначил риски для мировой экономики – это растущая пандемия, слабые темпы вакцинации и т. д. «Это стало негативным сигналом для инвесторов – они начали выводить средства из рисковых активов, в том числе рублевых, что стало триггером для снижения рубля», – указывает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    «Кроме того, рубль был хуже своих визави из развивающихся стран последние недели из-за нарастания санкционного давления. То есть страхи рынка пали на благодатную почву. Помимо этого, обращает на себя внимание укрепление доллара к широкому кругу валют с начала года», – объясняет Купцикевич.

    Наконец, нефтяные цены пошли вниз на ожидании слабых темпов восстановления мирового спроса. Риски новых санкций со стороны США тоже давят на рубль.

    Это все значит, что никаких фундаментальных причин для прогнозов по укреплению рубля до 68 за доллар, которые периодически появляются в СМИ, нет, уверен Деев. «Рубль – это валюта развивающейся страны, к которой применяют санкции и которая слишком сильно зависит от спроса на энергоносители. В ситуации глобального кризиса развивающиеся страны обычно теряют гораздо больше развитых, а их валюты подвергаются сильной девальвации», – аргументирует собеседник. Его прогноз пессимистичен. «Ожидать укрепления рубля до 68-70 в паре с долларом не стоит. Скорее всего, рубль продолжит постепенное ослабление, и мы вполне сможем увидеть в течение одного-двух месяцев 80 рублей за доллар и 95 – за евро», – прогнозирует Артем Деев.

    Рубль может уйти к 77 за доллар к концу этой недели, а в случае санкционных угроз и возвращения интереса к доллару, может вновь забраться выше 80 в перспективе двух недель,

    не исключает Купцикевич. Однако как и в декабре прошлого года, вряд ли этот скачок будет устойчивым.

    Его прогноз на первый квартал и конец года вселяет больше оптимизма. «Несмотря на плохую краткосрочную динамику, рублю вполне по силам вернуться к отметкам вблизи 70 в первом квартале и стабилизироваться у 72 в течение года. Вовсю работающий печатный станок Европы и США работает также на пользу спросу на риски и на пользу рублю, хотя на рынках и не избежать кратковременных резких движений», – поясняет эксперт.

    Аналитики Газпромбанка также считают, что текущее ослабление рубля будет иметь временный характер, и к концу первого квартала рубль укрепится до 73 за доллар в базовом сценарии. Это станет возможным в том числе благодаря ожидаемому ими росту цен на нефть выше 60 долларов за баррель во втором квартале 2021 года. Кроме того, ослабнет геополитическая премия в рубле, считает аналитик Газпромбанка Сергей Коныгин. Согласно модели банка, курс российской валюты недооценен по отношению к текущим ценам на нефть на пять рублей. Эта величина, помимо всего прочего, включает геополитическую премию за риск. Последний раз столь высокий показатель наблюдался в начале ноября 2020 года, когда курс доллара превысил 80 рублей в период глобального ухода из рисковых активов в преддверии президентских выборов в США.


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