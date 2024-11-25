ВСУ заложили мины в колодцы и скважины Селидово при отступлении

Tекст: Мария Иванова

Вооруженные силы Украины, отступая из Селидова, заминировали местные колодцы и подходы к скважинам, передает ТАСС. Это действие направлено на лишение местных жителей доступа к воде. Силовые структуры заявили, что разминирование займет несколько месяцев.

Кроме колодцев и скважин, ВСУ заминировали дома, в которых они проживали, и другие элементы инфраструктуры. В силовых структурах отметили, что для этого использовались мины различных модификаций западного производства, а также самодельные взрывные устройства.

Работы по разминированию находятся в стадии планирования, предстоит значительный объем работ, чтобы обезопасить территорию. Из-за сложности работ и масштабов минирования, процесс разминирования может затянуться на длительный срок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный общественный трибунал по преступлениям киевского режима заявил о массовых убийствах мирных жителей в Селидово в ДНР, совершенных ВСУ при отступлении. В частности, в освобожденном Селидово украинские военные убили пятерых членов семьи и сожгли их тела, сообщил очевидец.

Председатель Международного общественного трибунала Максим Григорьев заявил, что ВСУ расстреляли более 100 мирных граждан, которых нашли на улицах или в домах, свидетельства преступлений украинских боевиков зафиксированы и переданы правоохранительным органам.