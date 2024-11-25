Международный общественный трибунал обвинил ВСУ в расстреле 100 жителей в Селидово

Глава Международного общественного трибунала Григорьев обвинил ВСУ в расстреле 100 жителей в Селидово

Tекст: Вера Басилая

«В Селидово мы обнаружили очередной массовый расстрел мирных граждан – очередное военное преступление киевского режима. По подтвержденным данным было убито, как минимум 100 жителей города. При отступлении ВСУ просто убивали мирных граждан, которых нашли на улицах и в домах. Мы обнаружили множество тел со следами пулевых ранений в голову и в область сердца. Все это нами зафиксировано в рамках работы нашего Международного общественного трибунала, дальше будут работать уже наши правоохранительные органы», – заявил Григорьев.

Глава Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов привел свидетельства чудом спасшихся очевидцев преступлений ВСУ. По словам Григорьева, они видели и слышали, как украинские снайперы и автоматчики расстреливали их знакомых, соседей, родственников.

Как рассказала жительница Селидово Наталья Р., во время оккупации Селидово украинскими войсками на Кучуринской улице была убита вся семья.

По ее словам, украинские военные заходили, взламывали квартиры, расстреливали в упор. Кроме того, жители, которые прятались от боевиков, слышали грузинскую речь, наемники «бегали по домам, кричали, где есть тут мирные люди, выходите, где вы, что вы».

«В 12-м доме по Щорса засел украинский снайпер и расстреливал мирных направо и налево. Очень много наших друзей погибло во дворе. Кто-то хотел выйти прикрыть тела. При накрытии тела ложились рядом. Кто-то побежал за помощью. Тоже погибли. Здесь, наверное, до 25 убил. Это только этот украинский снайпер. Конечно, мы были в шоке», – сообщила жительница Селидово.

«Рядом с девятиэтажки женщина выходила пожилая. Украинский военный просто развернулся, выстрелил в голову и пошел дальше. Вот так просто украинские военные… Это вообще не укладывается. Я понимаю, война. Ну, воюйте военные с военными. Украина всегда недолюбливала Донбасс. Мы всегда для них изгои были. Всегда. А с 2014 года это пошло по накату», – заявила Наталья Р.

Ранее очевидец сообщил, что в освобожденном Селидово украинские военные убили пятерых членов семьи и сожгли их тела.

Международный общественный трибунал обвинил ВСУ в убийстве жителей Селидово.