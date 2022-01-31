Прибалтика стонет от счетов за коммуналку

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Российская экономика готова к санкциям лучше, чем в 2014 году

Список санкций против России растет как на дрожжах Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press
Запад запугивает Россию беспрецедентными санкциями, список которых очень быстро расширяется. Проблема Запада в том, что возможностей для удара по России без серьезных последствий для самих США и тем более для Европы уже не осталось. Да и сама экономика России сейчас объективно лучше подготовлена к атаке, чем была в 2014 году. Способен ли Запад пойти на самые жесткие меры? Подробности...
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Санкции Байдена становятся угрозой для США

Российская промышленность будет не по зубам США Сергей Бобылев/ТАСС
Администрация президента США Джо Байдена подготовила беспрецедентно жесткие санкции на случай, если Россия «вторгнется на Украину». Меры будут направлены против промышленного и финансового секторов. Но вашингтонские и европейские элиты всерьез беспокоят негативные последствия для самих США и их союзников. Ответ России может выбить американскую финансовую систему из седла. Подробности...
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Для борьбы с минами ВМФ России требуются особые подводные аппараты

Необитаемый подводный аппарат «Марлин-350» Лев Федосеев/ТАСС
В ряде СМИ проскользнула удивительная новость. Новейшие противоминные корабли ВМФ России проекта «Александрит» получат малогабаритные необитаемые подводные аппараты (НПА) «Марлин-350». Решение это давно назревало, минная угроза – одна из самых серьезных, стоящих сегодня перед российским Военно-морским флотом. Однако «Александритам», возможно, нужны другие помощники.  Подробности...
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Откуда возникли семь главных русофобов Америки

Американский Роб Портман возглавил список русофобов Америки J. Scott Applewhite/AP/ТАСС
Среди американских политиков, выступающих с яркими антироссийскими (и проукраинскими) заявлениями, более всего выделяются семь человек – членов Конгресса США. Кто эти люди, почему они так любят Украину и ненавидят Россию – и какими реальными политическими и личными интересами они руководствуются? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Прибалтика стонет от счетов за коммуналку

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Россияне, следите за руками: отопление одного квадратного метра квартиры в Латвии в месяц, когда за окном совсем не холодно, стоит 160 руб. за квадратный метр. А когда вдарит мороз, вы эту цифру можете смело умножать на два. Или на три. Подробности...

Как освободить мир от либеральных диктатур

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Хотят ли сегодня Большие деньги новой Большой войны? Это большой вопрос. Большая война сопряжена со слишком большими рисками. А Большие деньги хотят всё же власти над миром, а не над грудой радиоактивного пепла. Подробности...
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Операция в Казахстане может сильно изменить ОДКБ

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
Оперативная реакция на нестабильность в Казахстане повысила имидж ОДКБ, а вывод сил из из страны после выполнения поставленных задач снял опасения, что действия ОДКБ в регионе являются элементом «российской экспансии» и вмешательством во внутренние дела суверенных государств. Подробности...
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Учебник истории перепишут в пользу Китая

Обсуждение: 21 комментарий

Кто такой Такер Карлсон

Зеленский отступил в Донбассе

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Умер сценарист и режиссер Виктор Мережко

В Петербурге в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, умер сценарист, режиссер, народный артист России Виктор Мережко. Он был сооснователем киноакадемии «Ника» и ее первым президентом, вел популярные телепередачи «Кинопанорама» и «Моё кино»
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Умер актер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Куравлев страдал от деменции и цереброваскулярной болезни
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Аэромобиль AirCar получил разрешение на полеты в Евросоюзе

Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Юрий Алексеев

    Прибалтика стонет от счетов за коммуналку

    Юрий Алексеев
    Журналист
    		31 января 2022, 17:24

    В 20-е числа каждого месяца в почтовый ящик всех жителей свободной европейской Латвии приходит счёт. Счёт за коммунальные услуги (тепло, газ, электричество и пр.). В этот день все жители свободной европейской Латвии дрожащими руками разворачивают судьбоносную бумажку. Вот и я вчера её развернул.

    Твою ж мать! 153,23 евро! Ровно год назад тот же самый счёт за декабрь у меня был – 95 евро. Для россиян, не знающих, что такое евро, рассказываю: один евро – это сейчас по курсу 87 рублей. То есть, год назад ежемесячное проживание в моей квартире мне обходилось в 8300 рублей, а сейчас уже обошлось в 13300 рублей.

    Для справки: моя квартира – совсем не особняк в два этажа. Обычная холостяцкая берложка советской постройки площадью 34 кв. м. в обычном спальном районе. Скан моего счёта прилагается в качестве иллюстрации.

    Для тех, кто не понимает латышского языка (а таких на Земном шаре уже больше 7,752 млрд. народу) расшифрую отдельные графы моего счёта. Итак: 24,89 евро (2175 руб.) – это плата за «обслуживание» – мытьё подъездов и уборка снега у подъезда. Короче – зарплата дворника и его начальства. 12,54 евро (1130 руб.) – это накопление на будущий капитальный ремонт дома. Лет за 50 накопится, крышу починят, я надеюсь. 7,05 евро (600 руб.) – потребление воды. Я не держу бассейна в своей квартире, воду потребляю экономно. За декабрь я её пролил всего 3,7 куб. м. Почему ж так дорого? А дело в том, что цена простой воды из водопровода у нас – 1,59 евро за куб (140 руб.).

    1,78 евро (150 руб.) – забавная цифра. Она значит разницу между суммой показателей всех счётчиков в доме и счётчиком общего потребления на весь дом. То есть, либо где-то течёт, либо кто-то ворует воду. Эту разницу в Латвии делят на каждую квартиру пропорционально и прибавляют к счетам. Прикольно, что разница между моим счётчиком и общим – 25%. Вроде, нигде в доме протечек нет, значит, кто-то ворует.

    Крутая цифра: 37,65 евро (3300 руб.) – электроэнергия, потреблённая мною за месяц. Я не майню у себя в квартире биткоины, и светильники у меня ледовские – экономные. Но цена одного КВтч у нас в Латвии – 32 евроцента (28 руб.). Иногда я интересуюсь российскими ценами, мне Гугл выбрасывает что-то типа 3 руб. за киловатт – ночной тариф и 5 руб. киловатт дневной. То есть в 8-10 раз ниже, чем в Латвии. Завидую чёрной завистью.

    4,95 евро (430 руб.) – «нагревание воды». Это за то, что я потребил в течение месяца 1 кубометр горячей воды – сто вёдер. Я не лью горячую воду направо-налево. Душ принимаю прохладный и недолго. Под холодным душем долго не выстоишь. 7,48 евро (650 руб.) – «циркуляция горячей воды». Это вообще выше моего понимания. То есть, горячей воды я за месяц потребляю на 430 руб. а за то, что она у меня просто «циркулирует» по водопроводу, я плачу ещё 650 руб. Я её, эту горячую воду, ощущаю только в полотенцесушителе. Ну, так у нас в европах уж заведено, не поспоришь.

    Барабанная дробь: 58,70 евро (5100 руб.) – отопление! И это в довольно тёплом в этом году декабре. У нас в Латвии в прошлом декабре температура редко опускалась ниже нуля. Но 1,8 евро (160 руб.) за отопление одного, вернее, каждого квадратного метра квартиры уже накапало. Россияне, следите за руками: отопление одного квадратного метра квартиры в Латвии в месяц, когда за окном совсем ещё не холодно (около нуля), стоит 160 руб. за квадратный метр той самой квартиры. А когда вдарит мороз, вы эту цифру можете смело умножать на два. Или на три.

    Так я ещё – именинник на этом празднике жизни! Во-первых, у меня реально маленькая квартирка. А во-вторых, что главное, я не поддался на уговоры «биржевых» продавцов тепловой и электроэнергии. Я консервативно остался на тарифах больших государственных продавцов энергии. Как в воду (горячую) глядел! В чём подвох: несколько лет назад богоспасаемая Европа приняла изменения в законы, которые позволили вписаться в рынок тепловой и электрической энергии частным посредникам. Идея была такая: долой монополистов на рынке энергии! Пусть каждый желающий сможет покупать энергию на «бирже», а потом перепродавать её конечным потребителям. Типа, рынок все отрегулирует! И начался бум в среде маленьких посредников. В энергетический рынок вписались все кому не лень, вплоть до интернет-провайдеров. Нет, это не значило, что интернет-провайдеры стали поставлять горячую воду и электроэнергию по СМС. Трубы и провода – казённые, как и были. Просто они стали играть на энергетических «биржах», вытягивая там самые низкие цены, и, набавляя свой процент, продавать ресурсы всем желающим накупить на грош пятаков.

    Длилось это недолго. Ровно столько, чтобы мелкие спекулянты энергией заманили к себе обширную клиентуру. Тем более, что в позапрошлом, 2020-м «ковидном» году, цены на нефть-газ-электричество и прочее тёплое рекордно рухнули. И вот теперь наступил «гамбурский счёт». Газ на спотовых биржах скачет, как заяц, в диапазоне 1000-2000 долларов за тыс. куб. м. А не 100-150 долларов, как было два года назад. И не 250-300 долларов для крупных госкорпораций, заключивших с Россией долгосрочные договоры. Мелкие «провайдеры» электричества-тепла огорчили полгода назад своих клиентов до невозможности.

    Мой «Фейсбук» заполнен стонами:

    Пишет Алла: ой, божечки-божечки! В прошлом году я за свою 74-метровую квартиру платила 180 евро, а сейчас пришел счёт на 470. Пишет Саша: мы в прошлом году платили за электричество-тепло своего дома 210 евро, а сейчас пришел счёт – 650. Это же в три+ раза больше! Как дальше жить? Ну, таки да. В замерзающей Европе, где «зелёные» до сих пор не разрешают запустить трубу «Северного потока – 2», будет именно то самое: ой, божечки-божечки! С одной стороны – «зеленые», с другой – хитропопые «провайдеры» энергетического товара, к которому они не имеют никакого отношения, кроме развесёлых интернет-продаж. Спекулянты, как это было принято говорить в СССР. Что с них возьмёшь?

    А идея-то была хорошая. Дескать, рынок всё отрегулирует, цены снизятся, и будет всем счастье. Отрегулировал, ага.

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