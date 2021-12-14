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14 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 18:54  |  vz.ru
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Что мешает русским вернуться в Россию из Средней Азии

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Россия предотвратила климатическую аферу в ООН twitter.com/RussiaUN
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

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    Прибалтика неудачно отказалась от российского электричества

    Между Россией и Прибалтикой пока остаются важнейшие связи - энергетические
    		   14 декабря 2021, 18:45
    Фото: REUTERS/Ints Kalnins
    Текст: Михаил Кувырко

    Цены на электричество в бывших прибалтийских республиках СССР бьют все новые рекорды. И это при том, что прямо по соседству имеется мощный источник дешевого электричества - Россия. Наша страна могла бы спасти Прибалтику от энергетического кризиса, но есть кое-что, что сильно мешает прибалтийским политикам принять столь выгодное решение.

    С наступлением холодов цены на электроэнергию в Прибалтике резко рванули вверх. Например, в эстонской ценовой зоне на энергетической бирже Северной Европы Nord Pool стоимость электроэнергии на прошлой неделе установила новый среднесуточный рекорд – 469 евро за мегаватт-час. Для сравнения, еще в конце ноября цена мегаватт-часа держалась ниже 200 евро. В Латвии 7 декабря оптовые цены на электроэнергию в утренние часы пробили знаковую отметку в 1000 евро за мегаватт-час.

    Цены без «потолка»

    В целом на минувшей неделе стоимость электричества в трех прибалтийских странах, по данным литовского поставщика Elektrum Lietuva, подскочила на 20%. Причина очевидна: в начале зимы спрос значительно вырос, а собственная генерация не способна удовлетворить все потребности. На прошлой неделе Эстония, Латвия и Литва произвели лишь 67% необходимого им электричества.

    Поэтому прибалтийским странам регулярно приходится обращаться за помощью к соседям по Евросоюзу. Например, к Финляндии, которая в этом году сама столкнулась с проблемами в генерации – объемы выработки ГЭС и ветряных станций снизились. Непростая ситуация и в Польше с ее мощной угольной энергетикой: несколько дней назад поляки запросили помощь из шведской энергосистемы.

    Сейчас Евросоюз находится на пороге новой волны энергокризиса: спотовая цена на газ вернулась к отметке 1350 долларов за тысячу кубометров, на которой она находилась в октябре. Прогноз погоды на ближайшие несколько недель свидетельствует о возвращении холодов, забытых за последние несколько лет. В Вильнюсе и Риге, например, ожидаются ночные морозы порядка минус 15 градусов, а затем стабильно отрицательные температуры до Нового года и дальше.

    Соседские обиды

    Именно поэтому на фоне новых ценовых рекордов эстонский системный энергоооператор Elering сообщил о начале странами Прибалтики переговоров об увеличении импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Однако сразу стало понятно, что решить этот вопрос быстро не получится: вице-канцлер отдела энергетики Министерства экономики и инфраструктуры Эстонии Тимо Татар заявил, что до Нового года наращивания поставок не произойдет.

    Чтобы Прибалтика получала из России больше электроэнергии, требуются изменения в методике, согласованной между системными операторами. Кроме того, необходимо сформировать общую позицию трех стран, а это весьма сложная задача. Как известно, Литва считает, что Белорусская АЭС, первый блок которой заработал в ноябре прошлого года, вводилась в строй с нарушениями, поэтому ее власти не приветствуют расширения импорта белорусской электроэнергии в Прибалтику.

    В сентябре правительство Литвы снизило максимальную пропускную способность на стыках с белорусской энергосистемой. Иными словами, возможности дополнительных перетоков электроэнергии были ограничены для всего прибалтийского региона, поскольку Латвия и Эстония могут получить энергию от Белорусской АЭС только через Литву.

    Российскую электроэнергию прибалтийские страны, напротив, рассматривали в качестве источника дополнительных мегаваттов и раньше. В середине октября компания «Интер РАО», ключевой экспортер электроэнергии из России, сообщала о планах увеличить поставки в Латвию и Эстонию на 38%. Для этого пропускная способность линии электропередачи из Псковской области в Латвию была повышена до 240–560 МВт.

    Однако намерения стран Прибалтики подстраховать свои энергетические системы с восточной стороны тут же вызвали критику на Украине. В начале ноября депутат Верховной рады Максим Бужанский, традиционно выступающий «говорящей головой» президентской партии «Слуга народа» по вопросам энергетики, заявил, что Литва продолжает закупать из России и Белоруссии большие объемы электричества, причем по ценам на порядок ниже, чем это периодически приходится делать Украине. Бужанский напомнил, что не далее как весной президент Литвы Гитанас Науседа призывал Украину прекратить импортировать электроэнергию из России и Белоруссии.

    Развод без конца

    А пока прибалтийским потребителям приходится адаптироваться к невиданным прежде ценам на электроэнергию, власти их стран продолжают обнадеживать заявлениями о приближающемся слиянии с энергосистемой Евросоюза. Например, не так давно министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис объявил об успешном тестировании подключения к европейской континентальной энергосистеме. По словам исполнительного директора системного оператора Litgrid Рокаса Масюлиса, теперь в случае сбоя соединения с Россией или Белоруссией электросети Прибалтики могут быть быстро соединены с сетями Западной Европы.

    Однако до полноценного вхождения Литвы, Латвии и Эстонии в европейскую энергосистему еще далеко. Для этого требуется как минимум достроить подводный кабель Harmony Link, который свяжет Литву и Польшу – завершение этого проекта намечено на 2025 год.

    Еще в апреле Литва провела тестовое отключение своей энергосистемы от энергетического кольца Белоруссии, России и стран Прибалтики (БРЭЛЛ), на несколько дней прервав импорт электроэнергии с восточного направления. Компенсировать выпавшие поставки пришлось электричеством из Белоруссии и Польши – разумеется, по гораздо более высокой стоимости.

    Эксперимент показал, что технически Литва может обойтись без российской и белорусской энергии, но на тот момент еще никто в принципе не ожидал скачка цен на энергоносители, который произошел в конце лета.

    Этот форс-мажор и поставил Прибалтику перед необходимостью наращивать поставки электроэнергии из России и Белоруссии. В результате прибалтийские политики оказались между двух огней: объективно ситуация требует обеспечить гражданам электроэнергию по разумным ценам, но получать ее с востока мешают политические соображения. Переговоры по выходу прибалтийских стран из кольца БРЭЛЛ будут жесткими, признавал нынешней весной литовский министр энергетики Крейвис. Поэтому экстренная просьба о помощи у России будет означать, что оформление «развода» может оказаться еще более сложным. 

    Игра ва-банк за европейский счет

    В новой реальности за свое стремление как можно быстрее покончить с энергетической зависимостью от России Прибалтике придется расплачиваться из своего кармана. Поэтому прибалтийские страны пытаются минимизировать издержки за счет Евросоюза, делая ставку на новые «зеленые сделки» – ускоренное развитие альтернативной энергетики, которое готовы финансировать европейские структуры.

    Например, Литва в октябре объявила о планах перейти на использование только «зеленой» энергии уже в 2035 году – на 15 лет раньше, чем намечалось первоначально. А к 2025 году Литва намерена использовать не менее 50% энергии из возобновляемых источников, сдвинув эту цель на пять лет (ранее она ставилась на 2030 год). В частности, литовцы обсуждают вместе с Польшей строительство ветряной электростанции для получения европейского финансирования по программе поддержки трансграничных проектов.

    Но пока эти начинания, как и энергетический «развод» с Россией, выглядят делом отдаленного будущего.

    А в настоящем жителям прибалтийских стран приходится справляться с волной инфляции из-за роста цен на энергоносители. Те, кто раньше справлялся с коммунальными платежами нормально, попали в затруднительное положение, – констатировала совсем недавно министр финансов Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус.

    В Латвии инфляция уже достигла максимального с момента кризиса 2008 года уровня 7,5%, а в находящейся в авангарде движения Прибалтике в европейскую энергосистему Литве инфляция в ноябре оказалась самой высокой в Евросоюзе – более 9%. Не исключено, что из-за холодной зимы и дальнейшего роста цен на электроэнергию Прибалтика уже скоро установит европейские антирекорды как инфляции, так и энерготарифов. И для усмирения роста цен все же будет вынуждена вновь обратиться к России.


     
     
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