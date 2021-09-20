Пермского стрелка мог бы остановить профессионализм взрослых

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20 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:51  |  vz.ru
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Европа нашла виноватого в газовом кризисе

В Европе требуют наказать Газпром Егор Алеев/ТАСС
Европа нашла виновного в энергетическом кризисе – это Газпром. По крайней мере, так считают 43 депутата Европарламента. Даже аварию на заводе в Новом Уренгое они не считают случайной и требуют от ЕК начать антимонопольное расследование, наказав Россию. У Газпрома имеются сильные аргументы в противовес обвинениям. Однако во время прошлого антимонопольного расследования Газпрому пришлось пойти на компромисс. Подробности...
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Apple и Google заставят исполнять законы России

Откликнуться на зов российских депутатов Apple и Google вынудила угроза подвергнуться оборотным штрафам REUTERS/Dado Ruvic
У американских IT-гигантов остался последний шанс избежать крупных штрафов в наказание за вмешательство во внутренние дела России. С такой угрозой выступили на заседании в Совфеде, причем впервые угроза прозвучала в присутствии представителей обеих компаний. Ранее представители Google и Apple игнорировали приглашения в парламент нашей страны. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Байден научит Францию смирению перед американской ложью

Бегство из Афганистана и скандал с подлодками разрушили иллюзии европейцев о союзе с США Adam Schultz/White House/Global Look Press
Париж отозвал послов из Вашингтона и Канберры, обвинив Австралию в предательстве, а Вашингтон – в двуличии и лживости. Более того, Франция усомнилась в прочности союза с США, а Британию сочла «пятым колесом» в недавно созданном альянсе AUKUS. По мнению экспертов, Франции все-таки есть чем ответить союзникам на нанесенное оскорбление. Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Пермского стрелка мог бы остановить профессионализм взрослых

Марина Ахмедова
Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Сейчас многие читают последнее послание убийцы, как истину в последней инстанции. Он сказал, что он все равно убил бы, что его ничто бы не остановило – значит, это так. Нет, это не так. Подробности...

Партия бардака хочет нового порядка

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Семиотика протеста – любовь к означающему, а не означаемому: слово «демократия» мы любим, но его содержание нам не подходит; на наших кумачах сияет слово «свобода», но свобода нас устраивает только с нами в качестве бенефициаров. Подробности...
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Американская «аристократия» побежит в Евросибирь

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если совсем кратко, то Евросибирь – это имперский союз народов Европы и России, объединенных для защиты от атлантизма с одной стороны, а от исламизма – с другой. Это в широком смысле проект «этнополитический». Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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США предали Францию

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Перевести Украину на латиницу

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Стрельба в Пермском госуниверситете унесла жизни шести человек

На территории Пермского госуниверситета один из учащихся открыл стрельбу по окружающим. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы – в панике студенты прыгали из окон. Известно, что преступник владел оружием на законных основаниях
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Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Пермского стрелка мог бы остановить профессионализм взрослых

    Марина Ахмедова
    Журналист, писатель
    		20 сентября 2021, 14:38

    Восемнадцатилетний Тимур Бекмансуров, напавший на университет в Перми, написал в соцсети, что все вокруг него выглядит искусственно, он наблюдает за собой со стороны, как будто он – третье лицо, что в будущем повторяется прошлое, и каждое утро нового дня начинается со звона в голове. И сон не помогал ему восстановиться. И ему нравилось причинять людям боль, и он подавлял в себе желание уничтожить все. Гнев переполнял его все эти годы, и от убийства не могло отвратить ничто – он все равно бы убил. Он знал, что день убийства станет самым ярким и наполненным в его жизни, а потом его убьют, а еще через месяц забудут, но ему будет уже все равно.

    Кто-то сейчас говорит, что это – послание уже из мира мертвых воплощенного зла. И человек, писавший его – зло, которое можно только уничтожить, потому что зло – это неисправимо. Ну хорошо, пусть даже так, хотя можно поспорить. Остыв от эмоций, можно перечитать послание еще раз и увидеть, что человек, скорее всего, был психически болен, а звон в ушах и наблюдение себя со стороны – это признаки болезни, которые продолжались годами.

    Стрелок был не прав – он слишком много о себе возомнил, когда писал, что о нем будут говорить месяц. Два дня и не больше. В нынешних информационных условиях и два дня – много. В эти два дня мы, как это у нас уже принято, пошумим на тему: «Что делать?». Запрещать оружие? Вести контроль за соцсетями? Что ж делать? Что? И пока у нас есть еще два дня, то есть пока нам с вами еще интересен этот вопрос, есть маленький шанс продуктивно поговорить о школьных психологах.

    Какую функцию выполнял психолог в той школе, где учился Бекмансуров? Каковы были его профессиональные качества? Где он получал диплом? По какой причине был принят на работу? Какую функцию в школах вообще выполняют психологи? Кто им выдает разрешение на работу с детьми? Чем они заняты, если мы имеем уже не один такой случай стрельбы? Насколько компетентны школьные психологи, если они раз за разом упускают такие отчаянно яркие состояния, длящиеся годами? Родители часто жалуются на то, что психологи больше заняты ими – родителями, а не детьми. Школьные психологи превращаются в службу по налаживанию коммуникации между родителями и школьной администрацией. А спрятанные переживания детей их не только не волнуют, они просто некомпетентны их из них доставать и с выявленным работать.

    Бекмансуров пишет: «Единственное, что могло меня остановить – смерть. Благо она близка. Как же хорошо, что скоро все закончится». Нет, это точно не единственное, что могло его остановить. Его могла бы остановить качественная медицинская помощь. Его мог бы остановить профессионализм взрослых, которые получают зарплату за то, что занимаются душевным здоровьем детей. Он бы не убил десять человек, они сейчас были бы живы, и студенты бы в панике не прыгали сегодня утром из окон, если бы нас чуть дольше занимал этот вопрос: «Что же делать?». И если бы мы уже после первых случаев, не только у нас в стране, а во всем мире, пересмотрели бы службу психологической помощи в школе.

    Фото: AP Photo/ТАСС

    Сейчас многие читают последнее послание убийцы, как истину в последней инстанции. Он сказал, что он все равно убил бы, что его ничто бы не остановило – значит, это так. Нет, это не так. Послание это – всего лишь измученное сознание больного человека, и только так его надо воспринимать. Этот человек давно, еще со школы, хотел уйти из жизни, но слишком боялся убить себя, поэтому он решил сделать то, за что убили его. Но те десять-то из жизни уходить не хотели.

    Источник: блог Марины Ахмедовой

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