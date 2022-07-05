Слова «Будьте осторожны!» в Донецке не имеют смысла

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5 июля, вторник  |  Последнее обновление — 20:31  |  vz.ru
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Юрий Савелов: Легкая промышленность России получила большой шанс на развитие

Эксперт не исключает временного дефицита отдельных товаров легкой промышленности Владимир Астапкович/РИА Новости
«Если производить с поддержкой государства будет дешевле, чем импортировать, то легкая промышленность может легко вырасти в два раза. Сейчас импортировать одежду и обувь выгодней, чем производить внутри страны», – говорит предприниматель и член Совета Московского отделения «ОПОРА РОССИИ» Юрий Савелов. Он также рассказал, во что россияне будут одеваться и какую обувь носить после ухода западных брендов. Подробности...
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Узбеков напугали перспективой потерять половину страны

За первые два дня волнений погибли 18 человек KUN.UZ/REUTERS
Попытки Ташкента упразднить автономию каракалпаков обернулись вооруженным бунтом и массовыми протестами в Каракалпакии – малонаселенной, но огромной по площади республике, занимающей почти половину территории Узбекистана. Власть тут же согласилась на уступки, но это не означает, что проблема сепаратизма решена надолго. Меж тем у России в Каракалпакии есть собственный национальный интерес.  Подробности...
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Как лучший вратарь России стал рядовым Военно-морского флота

Случай Ивана Федотова вскрыл ряд особенностей прохождения службы в армии российскими спортсменами Александр Овчаров/РИА Новости
Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов, которого забрали в армию прямо с тренировки, объявился в Северодвинске. Хоккеист в полном соответствии с законом будет служить там в звании рядового ВМФ. А ведь еще недавно он собирался играть за крупный американский клуб. Как происходящее скажется на карьере вратаря – и что это означает для российского спорта в целом?  Подробности...
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Варшава и Киев объединились для разорения Евросоюза

Украина мечтает – по примеру Польши – превратить для себя Евросоюз в гигантский банкомат Artur Widak/Zuma/ТАСС
Украина едва успела получить статус кандидата в Евросоюз, но уже обещает переделать его под себя. В Киеве открыто говорят, что орудием для такой переделки станет «тандем Украины и Польши». Видимо, опасаясь такого альянса, Брюссель заранее принял меры: еще полгода назад Варшава и Брюссель отчаянно ссорились, но после 24 февраля в ЕС на время забыли все споры. Но теперь Брюссель нанес полякам болезненный удар. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Слова «Будьте осторожны!» в Донецке не имеют смысла

Марина Ахмедова
Марина Ахмедова, Журналист, писатель
– А если бы вам предложили стать палачом? – тихо спросила я, встав рядом с отцом офицера. – Вы бы расстреляли иностранных наемников? Членов националистических батальонов? – Аж бегом, – ответил он. Подробности...

Почему русские испытывают испанский стыд за Запад

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
У айтишников есть понятие легаси-код: код, который был получен в наследство (legacy) от предыдущих команд разработчиков – он работает, но неизвестно как. Что-то подобное произошло с идеологическо-политтехнологической машиной Запада. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Чему нас не научил Чебурашка

Мария Бойко
Мария Бойко, эксперт ИМИ МГИМО
Шварцман в своем самом известном мультфильме про друзей Чебурашку и крокодила Гену неоднократно демонстрирует: если у гражданина есть потребность в чем-то, надо найти единомышленников и просто сделать это своими руками. Подробности...
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Восстание в Узбекистане: главное

Атака на Белгород и освобождение ЛНР

Россия потеряла Аляску из-за коррупции

Обсуждение: 9 комментариев
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Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Марина Ахмедова

    Слова «Будьте осторожны!» в Донецке не имеют смысла

    Марина Ахмедова
    Журналист, писатель
    		5 июля 2022, 20:10

    Сейчас сложно описать атмосферу в Донецке. Это пустой город. Постоянно подведённый от тихой паники живот. И бессилие. Но и движение через «не могу» короткими перебежками - потому что надо работать. Летят-летят европейские снаряды. Раньше от выхода до входа можно было досчитать до двадцати. Сейчас только до двух. То есть попадёт или не попадёт ты узнаешь через – раз, два.

    Слова «Будьте осторожны!» в Донецке совершенно не имеют никакого смысла. Как ты можешь быть осторожен? Снаряды находят людей везде. Ты ничего не можешь сделать. Ты просто смотришь на кадры с соседней улицы – там женщина окровавленная и мертвая лежит у подъездной двери многоэтажного дома. Она сегодня утром тоже знала, что надо быть осторожнее. Все мы тут знаем. Но не знаем, как и где себе обеспечить безопасность от оружия, переданного в качестве гуманитарной помощи Европой Украине. Сейчас в чатах распространяют объявление – «Слышны прилёты со свистом. Ворошиловский, Куйбышевский район – уйти с улиц». Я в Ворошиловском. Прилеты слышу. Вернее, я слышу бесовскую пляску Европы с Украиной.

    В больнице рядом с этой женщиной, чью ногу вы видите на фотографии, лежит украинский пленный. Фамилия женщины Мороз. Если бы она могла встать, дошла бы до его палаты, чтобы посмотреть ему в глаза и спросить: «За что?». Она возвращалась с огорода, когда ее подняла взрывная волна, помотала в воздухе и бросила на уже разрушенный дом, где ее переломанные ноги смешались с обломками шлакобетона. Когда она открыла глаза, увидела только непроглядную черноту. Ей было очень больно. И сейчас больно. Но самое страшное – страх, который поселился в ней навсегда.

    При звуках прилетов она от страха вжимала голову в плечи и немолодое лицо становилось еще желтей. Она сказала, что поддерживает смертный приговор, вынесенный иностранным наемникам. Сказала со злостью. «А зачем они приехали нас убивать?». Она сказала, что если бы ей дали автомат, она бы сама привела приговор в исполнение. Женщины, лежавшие в той же палате, сказали, что они поддерживают приговор. И сами привели бы его в исполнение.

    Но в данный момент мы с ними были жертвами, а не палачами – прилетало по городу активно. А внизу на первом этаже, носились, толкаясь, врачи. В травматологию везли раненых. А в этот момент одному 15-летнему подростку отнимали руку. А на носилках лежал с головой укрытый человек. Его только довезли. Анестезиологи только подошли: «Все. Его нет». Я это все вспомнила, когда говорила Мороз – что она убила бы их своими руками. Я видела это только что, поднимаясь с первого этажа больницы на второй. Но Мороз вдруг сказала: «А, может, и не убила бы – своими руками. Он – тоже человек. Но он – преступник. Его тоже мать родила. Но сколько жизней он отнял. Но не я ему жизнь давала, не мне отнимать. Я, может, и не убила бы». Она еще больше пожелтела и разговаривала уже не со мной, а с тем, кто выше, и не могла решить – убила бы или нет. И когда я выходила из палаты, я слышала ее монотонный голос: «Не я ему жизнь давала. Я – ж не зверь. Но он убивал». 

    Фото: Марина Ахмедова

    В открытую дверь стационарной палаты я видела мужчину, с выпотрошенным осколком животом. Он работал на огороде. Рядом с ним лежал раненный офицер – наступил на «лепесток», ему оторвало ногу. Он был молод, вчерашний курсант. За дверью сидел его отец в военном, приехал с фронта. И еще какие-то очень похожие между собой мать и дочь. Это их мальчику отнимали сейчас руку. Они не плакали. Они спокойно говорили между собой о том, что дверь квартиры, в которую прилетело, надо срочно заменить. Отец офицера тоже сидел со спокойным лицом. И тогда я поняла, что они все именно этого и ждали. За девять лет они приучили себя к мысли, что когда-нибудь это произойдет. И их больше удивляет то, что в них не прилетело, чем то, что прилетело. Это – самое страшное, что с Донецком сделала Украина.

    – А если бы вам предложили стать палачом? – тихо спросила я, встав рядом с отцом офицера. Он вскинул на меня спокойные глаза. А я намеренно выбрала такое жестокое слово – «палач». – Вы бы расстреляли иностранных наемников? Членов националистических батальонов?

    – Аж бегом, – ответил он. И много раз произнес эти слова – «аж бегом».

    – Мне жаль, – сказала я, – что ваш сын остался без ноги.

    Он поднял одну ногу и постучал ею о другую. Я услышала металлический звук.

    – Та же нога, – сказал он. – Поэтому аж бегом.

    Я вышла на улицу. Раненых везли и везли. Город расстреливался с близкими и дальними прилетами. Но для меня страшней были застрявший в ушах монотонные слова раненой женщины с фото – убила бы или нет – и слова отца офицера – «Аж бегом».

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