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17 августа, вторник  |  Последнее обновление — 09:15  |  vz.ru
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Как США взорвали мировые финансы

Золото и доллар – больше не близнецы-братья imago-images/Global Look Press
Пятьдесят лет назад произошло важнейшее событие в истории глобальных финансов послевоенного времени. Соединенные Штаты решили выйти из Бреттон-Вудской системы, то есть отказались платить за доллары золотом. Почему Вашингтон принял такое решение и какими последствиями мы расплачиваемся за это до сих пор?  Подробности...
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Москва готова приручить новую власть Афганистана

Москва продолжает контакты с талибами, несмотря на их террористический статус REUTERS/Sergei Karpukhin
Пока западные дипломаты эвакуируются из Афганистана, посольство Москвы в Кабуле остается работать в полном составе. Более того, запрещенное в России движение «Талибан» взяло под охрану российское посольство, тем самым подталкивая Москву пересмотреть решение о террористическом статусе организации. При каких обстоятельствах Россия может пойти на такой шаг?  Подробности...
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Как агент Запада разрушил СССР

Александр Николаевич Яковлев считается архитектором перестройки Рунов/РИА Новости
Советская разведка еще во времена Андропова подозревала, что в высшее руководство СССР пробрался агент влияния Запада. Кем был этот человек, какими идеями руководствовался, как повлиял на Михаила Горбачева и почему ни Андропов, ни Крючков, ни созданная КГБ особая структура разведки не смогли его нейтрализовать? Подробности...
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Бегство США из Афганистана станет уроком для Украины

Американские солдаты больше не выглядят непобедимыми REUTERS/Andrew Burton
Соединенные Штаты пытаются осмыслить размер катастрофы, которая обрушилась на страну в результате позорного бегства из Афганистана. Репутационные потери столь велики, что Вашингтон готовится расхлебывать их на протяжении десятилетий. Но для важнейшего соседа России, Украины, крах американского имиджа может иметь особое значение. Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Падение Америки только добавляет России проблем

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Сегодняшний крах США как сверхдержавы является следствием крупнейшей геополитической катастрофы второй половины XX века, развала СССР. Америка получила под свой контроль весь мир. И начала с нелепым энтузиазмом его «осваивать». Но Америка надорвалась. Подробности...
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Появилась надежда на восстановление экономики Донбасса

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Как обеспечить сырьем металлургов, если они отрезаны от находящихся под боком украинских горно-обогатительных комбинатов? Как наладить производство, если предприятия вырваны из технологических цепочек? Куда продавать продукцию, если почти вся она – экспортная? Подробности...
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Алексей Алешковский, сценарист
Получать деньги за правду очень приятно (неважно, что именно вы считаете правдой). Надо только найти, кто за эту правду будет платить. А голодать за правду вы готовы? Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
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    Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?

    Москва готова приручить новую власть Афганистана

    Москва продолжает контакты с талибами, несмотря на их террористический статус    17 августа 2021, 08:36
    Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Наталья Макарова

    Пока западные дипломаты эвакуируются из Афганистана, посольство Москвы в Кабуле остается работать в полном составе. Более того, запрещенное в России движение «Талибан» взяло под охрану российское посольство, тем самым подталкивая Москву пересмотреть решение о террористическом статусе организации. При каких обстоятельствах Россия может пойти на такой шаг?

    Накануне более 60 стран и Евросоюз выступили с совместным заявлением, где потребовали беспрепятственно выпустить из Афганистана всех, кто захочет выехать из страны после захвата власти запрещенным в России движением «Талибан». Соответствующее письмо опубликовано на сайте Госдепа США.

    При этом некоторые СМИ, в частности телеканал «Дождь», указали на то, что России среди подписавшихся нет. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова задалась вопросом: «Когда эти «десятки стран» пришлют самолеты в Афганистан?». «Или кроме пары онлайн-предложений для защиты людей, ничего не будет сделано теми, кто два десятка лет обустраивал жизнь в Афганистане? Судя по кадрам, «желающие уехать» уже давно в аэропорту – их просто подписанты не забирают», – отметила Захарова.

    В то же время пользователи соцсетей все чаще задаются другим вопросом: если «Талибан» – запрещенное в России движение, что обозначено в решении Верховного суда РФ, то почему Москва ведет переговоры с представителями террористов, более того – как реагировать на сообщения о том, что талибы взяли под охрану российское посольство?

    В настоящее время Москва поддерживает отношения как с афганским правительством, так и с талибами, поэтому Россия не переживает по поводу происходящего в Афганистане, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

    При этом Россия не будет торопиться с признанием или непризнанием новых властей, ситуация будет зависеть от их поведения, пообещал дипломат. «Мы будем внимательно смотреть, насколько ответственно они будут управлять страной в ближайшее время. По итогам российское руководство сделает необходимые выводы и примет решение», – добавил он.

    Несмотря на массовую панику в аэропорту Кабула, Москва оценивает ситуацию в Афганистане как «на удивление стабильную».

    «Сегодня основные силы талибов мирно, спокойно вошли в Кабул. До этого было сделано предупреждение высшим руководством талибов всем своим отрядам: не обижать население, не входить в дома, не трогать, соблюдать порядок. Более того, за день до своего прихода талибское руководство передало в Минобороны Афганистана, чтобы они обеспечивали безопасность в городе», – указал Кабулов.

    Дипломат подчеркнул, что в Москве не видят ни одного факта, который говорил бы об угрозе со стороны «Талибана» союзникам России в Центральной Азии. Поэтому Москва давно подготовила «почву для разговора с новой властью в Афганистане». «Это актив российской внешней политики, который мы используем по полной в долгосрочных интересах Российской Федерации», – подчеркнул дипломат.

    Фигурирование «Талибана» в списке террористических организаций может быть пересмотрено, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов, однако этот статус не будет преградой для развития диалога Москвы с потенциальными властями Афганистана.

    «Контакты талибов с Россией были, есть и будут. «Братья мусульмане», к примеру, также являются запрещенной террористической организацией. Тем не менее представитель этого движения Мухаммед Мурси за свой недолгий президентский срок в Египте совершил официальный визит в Россию, где встречался с президентом Путиным. А с талибами, кроме нас и США, также контактировали Китай, Иран и арабские страны», – напомнил политолог.

    По его словам, если отношения Москвы с «Талибаном» будут развиваться более-менее поступательно и продуктивно, то Верховный суд России, возможно, пересмотрит решение о внесении этой организации в список запрещенных.

    Схожей точки зрения придерживается участник боевых действий в Афганистане, кандидат военных наук Анатолий Матвийчук. «Россия и мировое сообщество вынуждены постепенно отходить от определения статуса «Талибана» как террористической организации. Если «Талибан» станет законной властью в Афганистане – нам придется вплотную контактировать с ними», – считает собеседник.

    «И если талибы не будут повторять ошибки 20-летней давности вроде насильственного насаждения шариата, то они вполне способны навести порядок в своей стране и добиться международного признания», – прогнозирует эксперт.

    «Правительства в разных странах могут приходить к власти как конституционным, так и вооруженным путем. В такой ситуации каждое государство определяет свое отношение к произошедшему исходя из собственных национальных интересов», – напоминает профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.

    «С приходом «Талибана» к власти в Афганистане возникает вопрос безопасности южных границ России и границ наших союзников. Если рассуждать с этих позиций, то отказаться от переговоров с «Талибаном» – не самый лучший вариант», – подчеркнул юрист.   

    Он допустил, что Россия может признать «Талибан» властью в Афганистане в рамках процедуры ad hoc – такой акт носит вынужденный характер для того, чтобы разрешить конкретные вопросы между сторонами, которые не желают признавать друг друга. «К такому инструменту можно прибегнуть при наличии гарантий безопасности со стороны талибов», – пояснил специалист.

    «Но проблем от «Талибана» быть не должно, – предполагает Матвийчук. – Талибы провели работу над ошибками и уже не являются такой деструктивной силой, как это было 20-30 лет назад. Сейчас «Талибан» не столько политико-религиозная организация, сколько партия, пользующаяся поддержкой влиятельных людей в Афганистане. Конечно, они будут настроены проводить политику исламизации региона, но жесткого религиозного радикализма я от них не жду».

    На ваш взгляд

     
    Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?



    Обсуждение:  9 комментариев
    Тем не менее в ближайшее время ООН вряд ли признает «Талибан» в качестве власти в Афганистане и не лишит организацию статуса террористической. «ООН будет смотреть, не угрожает ли новая власть международной безопасности, имеют ли место в Афганистане массовые нарушения прав человека? Затем Совбез ООН даст квалификацию действиям «Талибана»: это угроза миру или, наоборот, стабилизация ситуации? Это акт агрессии или, наоборот, применение силы для защиты населения? И на основе этого решения будут делаться следующие шаги», – полагает Лабин.

    Впрочем, пока нет понимания, смогут ли талибы наладить административное управление Афганистаном и нормализовать ситуацию, заметил Лукьянов. «Думаю, они довольно быстро социализируются, когда закончится вся эта шумиха, когда уйдут американцы и мы прекратим видеть эти кошмарные картины из Кабула. Если в Афганистане не произойдет новой катастрофы и не вспыхнет гражданская война, тогда, скорее всего, все начнут пытаться приручить талибов, и Москва не станет исключением» – считает аналитик.

    «В таком случае допустимо развитие связей между Москвой и Кабулом в торговой сфере. Если в стране все будет нормально, то чем Афганистан не рынок для российских производителей? Правда, с военно-техническим сотрудничеством в любом случае стоит подождать. Москва должна понять, против кого эта техника может быть использована, поэтому здесь российская сторона точно не будет торопиться», – прогнозирует Лукьянов.


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