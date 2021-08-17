Москва готова приручить новую власть Афганистана

Пока западные дипломаты эвакуируются из Афганистана, посольство Москвы в Кабуле остается работать в полном составе. Более того, запрещенное в России движение «Талибан» взяло под охрану российское посольство, тем самым подталкивая Москву пересмотреть решение о террористическом статусе организации. При каких обстоятельствах Россия может пойти на такой шаг?

Накануне более 60 стран и Евросоюз выступили с совместным заявлением, где потребовали беспрепятственно выпустить из Афганистана всех, кто захочет выехать из страны после захвата власти запрещенным в России движением «Талибан». Соответствующее письмо опубликовано на сайте Госдепа США.

При этом некоторые СМИ, в частности телеканал «Дождь», указали на то, что России среди подписавшихся нет. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова задалась вопросом: «Когда эти «десятки стран» пришлют самолеты в Афганистан?». «Или кроме пары онлайн-предложений для защиты людей, ничего не будет сделано теми, кто два десятка лет обустраивал жизнь в Афганистане? Судя по кадрам, «желающие уехать» уже давно в аэропорту – их просто подписанты не забирают», – отметила Захарова.

В то же время пользователи соцсетей все чаще задаются другим вопросом: если «Талибан» – запрещенное в России движение, что обозначено в решении Верховного суда РФ, то почему Москва ведет переговоры с представителями террористов, более того – как реагировать на сообщения о том, что талибы взяли под охрану российское посольство?

В настоящее время Москва поддерживает отношения как с афганским правительством, так и с талибами, поэтому Россия не переживает по поводу происходящего в Афганистане, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

При этом Россия не будет торопиться с признанием или непризнанием новых властей, ситуация будет зависеть от их поведения, пообещал дипломат. «Мы будем внимательно смотреть, насколько ответственно они будут управлять страной в ближайшее время. По итогам российское руководство сделает необходимые выводы и примет решение», – добавил он.

Несмотря на массовую панику в аэропорту Кабула, Москва оценивает ситуацию в Афганистане как «на удивление стабильную».

«Сегодня основные силы талибов мирно, спокойно вошли в Кабул. До этого было сделано предупреждение высшим руководством талибов всем своим отрядам: не обижать население, не входить в дома, не трогать, соблюдать порядок. Более того, за день до своего прихода талибское руководство передало в Минобороны Афганистана, чтобы они обеспечивали безопасность в городе», – указал Кабулов.

Дипломат подчеркнул, что в Москве не видят ни одного факта, который говорил бы об угрозе со стороны «Талибана» союзникам России в Центральной Азии. Поэтому Москва давно подготовила «почву для разговора с новой властью в Афганистане». «Это актив российской внешней политики, который мы используем по полной в долгосрочных интересах Российской Федерации», – подчеркнул дипломат.

Фигурирование «Талибана» в списке террористических организаций может быть пересмотрено, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов, однако этот статус не будет преградой для развития диалога Москвы с потенциальными властями Афганистана.

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«Контакты талибов с Россией были, есть и будут. «Братья мусульмане», к примеру, также являются запрещенной террористической организацией. Тем не менее представитель этого движения Мухаммед Мурси за свой недолгий президентский срок в Египте совершил официальный визит в Россию, где встречался с президентом Путиным. А с талибами, кроме нас и США, также контактировали Китай, Иран и арабские страны», – напомнил политолог.

По его словам, если отношения Москвы с «Талибаном» будут развиваться более-менее поступательно и продуктивно, то Верховный суд России, возможно, пересмотрит решение о внесении этой организации в список запрещенных.

Схожей точки зрения придерживается участник боевых действий в Афганистане, кандидат военных наук Анатолий Матвийчук. «Россия и мировое сообщество вынуждены постепенно отходить от определения статуса «Талибана» как террористической организации. Если «Талибан» станет законной властью в Афганистане – нам придется вплотную контактировать с ними», – считает собеседник.

«И если талибы не будут повторять ошибки 20-летней давности вроде насильственного насаждения шариата, то они вполне способны навести порядок в своей стране и добиться международного признания», – прогнозирует эксперт.

«Правительства в разных странах могут приходить к власти как конституционным, так и вооруженным путем. В такой ситуации каждое государство определяет свое отношение к произошедшему исходя из собственных национальных интересов», – напоминает профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.

«С приходом «Талибана» к власти в Афганистане возникает вопрос безопасности южных границ России и границ наших союзников. Если рассуждать с этих позиций, то отказаться от переговоров с «Талибаном» – не самый лучший вариант», – подчеркнул юрист.

Он допустил, что Россия может признать «Талибан» властью в Афганистане в рамках процедуры ad hoc – такой акт носит вынужденный характер для того, чтобы разрешить конкретные вопросы между сторонами, которые не желают признавать друг друга. «К такому инструменту можно прибегнуть при наличии гарантий безопасности со стороны талибов», – пояснил специалист.

«Но проблем от «Талибана» быть не должно, – предполагает Матвийчук. – Талибы провели работу над ошибками и уже не являются такой деструктивной силой, как это было 20-30 лет назад. Сейчас «Талибан» не столько политико-религиозная организация, сколько партия, пользующаяся поддержкой влиятельных людей в Афганистане. Конечно, они будут настроены проводить политику исламизации региона, но жесткого религиозного радикализма я от них не жду».

На ваш взгляд Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане? Да, безусловно

Зависит от их действий в ближайшее время

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Тем не менее в ближайшее время ООН вряд ли признает «Талибан» в качестве власти в Афганистане и не лишит организацию статуса террористической. «ООН будет смотреть, не угрожает ли новая власть международной безопасности, имеют ли место в Афганистане массовые нарушения прав человека? Затем Совбез ООН даст квалификацию действиям «Талибана»: это угроза миру или, наоборот, стабилизация ситуации? Это акт агрессии или, наоборот, применение силы для защиты населения? И на основе этого решения будут делаться следующие шаги», – полагает Лабин.

Впрочем, пока нет понимания, смогут ли талибы наладить административное управление Афганистаном и нормализовать ситуацию, заметил Лукьянов. «Думаю, они довольно быстро социализируются, когда закончится вся эта шумиха, когда уйдут американцы и мы прекратим видеть эти кошмарные картины из Кабула. Если в Афганистане не произойдет новой катастрофы и не вспыхнет гражданская война, тогда, скорее всего, все начнут пытаться приручить талибов, и Москва не станет исключением» – считает аналитик.

«В таком случае допустимо развитие связей между Москвой и Кабулом в торговой сфере. Если в стране все будет нормально, то чем Афганистан не рынок для российских производителей? Правда, с военно-техническим сотрудничеством в любом случае стоит подождать. Москва должна понять, против кого эта техника может быть использована, поэтому здесь российская сторона точно не будет торопиться», – прогнозирует Лукьянов.