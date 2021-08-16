Посол России обвинил западные СМИ в неадекватном освещении событий в Афганистане

СМИ Запада необъективно освещают развитие последних событий в Афганистане, рисуя страшную картину, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Разве западные СМИ отличаются правдивостью? Они и про нас много чего пишут. Многие журналисты заангажированы. Я восемь лет проработал в США в нашем посольстве, там у них такая особенность, у журналистов, они же работают на кассу, нужно горяченькое. Поэтому, естественно, и телевидение, и газеты отличаются [стремлением] из всего сделать сенсацию, какой-то триллер. Поэтому освещение неадекватное – раз, плюс, понимаете, они могут находиться в тисках каких-то идеологических соображений, а нужно все-таки быть более реалистичными, нужно смотреть, что происходит здесь и сейчас», – передает ТАСС слова Жирнова.

Он добавил, что основания для граждан Афганистана покидать страну из страха перед движением «Талибан» (запрещено в РФ) отсутствуют.

«В любой стране, когда происходит смена власти, еще и внезапно, находятся люди, которые предпочитают уехать. Не у всех есть возможности, как у президента [Ашрафа] Гани и его личного окружения, на вертолетах и самолетах улететь за границу. Они [желают уехать], исходя из собственных соображений, субъективных страхов. Многие из этих страхов не соответствуют действительности. Насколько я знаю, талибы, например, сказали специалистам, которые сотрудничали с западными странами, не уезжать, сказали, что будут с ними работать», – сказал он.

Жирнов отметил, что семьи многих афганцев живут за границей, а дети были ранее вывезены из страны. «Есть прослойка [желающих покинуть Афганистан] людей. Я думаю, что в процентном отношении она мизерная, – указал посол. – То, что в аэропорту давка, это же не весь Афганистан».

«Наше посольство уже охраняют талибы. Сегодня произошла сдача: ушли те военные афганских национальных сил безопасности, которые нас охраняли. Талибы еще раз переподтвердили, что ни один волос с [головы] российских дипломатов не упадет, [сказав] «вы можете работать спокойно», – отметил дипломат.

По его словам, в столице Афганистана в понедельник продолжается спокойная жизнь. «Хорошая новость: в городе продолжили работать школы для девочек, – добавил посол. – У нас тут рядом за забором школа. Я сегодня мимо прохожу, а там детский смех».

Ранее France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Несколько человек погибли. На данный момент все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановили, людей призывают избегать толп.

В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.

В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.