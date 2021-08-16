Москва пообещала не спешить с признанием новых властей Афганистана

Россия не будет торопиться с признанием или непризнанием новых властей в Афганистане, ситуация будет зависеть от их поведения, заявил спецпредставитель президента России, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Во-первых, с этим [с признанием] никто спешить не собирается. Признание или непризнание будет зависеть от поведения новых властей. Мы будем внимательно смотреть, насколько ответственно они будут управлять страной в ближайшее время. По итогам российское руководство сделает необходимые выводы и примет решение», – передает его заявление в эфире радиостанции «Эхо Москвы» РИА «Новости».

По словам Кабулова, российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов встретится во вторник с координатором руководства движения «Талибан» (запрещено в России).

«Наш посол в контакте с представителями руководства талибов. Завтра, как он мне буквально десять минут назад сообщил, встречается с координатором от руководства талибов по обеспечению безопасности, в том числе нашего посольства», – сказал он.

Спецпредставитель президента уточнил, что захват Кабула талибами был неожиданностью.

«В известной степени да, он стал неожиданностью. Мы исходили из того понимания, что афганская армия, какая бы она ни была, все-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление. Но, видимо, мы были слишком оптимистичны в оценке качества подготовленных американцами и натовцами вооруженных сил. Они все побросали при первом выстреле», – передает его слова ТАСС.

Он пояснил, что Россия и другие страны переоценили ВС Афганистана.

Кабулов при этом отметил, что захват власти талибами является результатом провала США в Афганистане, а не результатом определенных договоренностей. «Я думаю, авторы таких придумок пытаются каким-либо образом оправдать провал американцев в Афганистане и подать дело, что это спланированная акция», – сказал он.

В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.

В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании »Исламского Эмирата Афганистан».

Агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. На данный момент все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановили, людей призывают избегать толп.

Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула.