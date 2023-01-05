В США перечислили вооружения, которые Вашингтон боится давать Киеву

19FortyFive назвал три вида вооружений, которые США откажутся передавать Украине

Военный эксперт Питер Сучиу рассказал, какие три вида вооружений США, по его мнению, никогда не передадут Украине, в том числе из-за страха перед Россией.

Сучиу считает, что Киев ни за что не получит от США истребители F-16 Fighting Falcon, поскольку такую поставку можно счесть втягиванием НАТО в конфликт. Также указывается, что на обучение летчиков уйдет много времени, передает РИА «Новости» со ссылкой на 19FortyFive.

Кроме того, как полагает Сучиу, Украине не дадут танки M1 Abrams. По словам Сучиу, в Пентагоне считают, что такая поставка принесла бы больше вреда, чем пользы – обучение украинских военных потребовало бы слишком много времени.

Наконец, США, по словам военного эксперта, не собираются поставлять Украине армейские тактические ракетные комплексы ATACMS – они позволят Киеву наносить удары вглубь России, а США опасаются ответных действий Москвы.

Напомним, США планируют в билжайшее время предоставить Украине новый пакет военной помощи. СМИ сообщали, что США изменили РСЗО HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для ударов вглубь России.