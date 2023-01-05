В США перечислили вооружения, которые Вашингтон боится давать Киеву

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5 января, четверг | Последнее обновление — 05:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Киев захотел припугнуть Шольца боями «под Берлином»
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В сознании нашего противника не существует чести, совести, уважения к себе и к другим. Ведь в честном бою противники соблюдают определенные правила. А как воевать с тем, чье главное оружие – неприкрытая, безнаказанная ложь, манипуляции, предательство?
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Можно долго спорить о том, насколько реализуемы планы ЕС полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Вопрос в другом: что будет делать Евросоюз в безвременье 2023-2027 годов?
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За год, прошедший после кровавых событий января 2021 года, главным вопросом остается, что делается властями для решения тех фундаментальных проблем, с которыми сталкивается казахстанское общество. Будет опасно, если руководители республики вновь сделают ставку на создание благоприятного образа в глазах Запада, а не на планомерное внутреннее развитие.
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В США перечислили вооружения, которые Вашингтон боится давать Киеву
19FortyFive назвал три вида вооружений, которые США откажутся передавать Украине
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Военный эксперт Питер Сучиу рассказал, какие три вида вооружений США, по его мнению, никогда не передадут Украине, в том числе из-за страха перед Россией.
Сучиу считает, что Киев ни за что не получит от США истребители F-16 Fighting Falcon, поскольку такую поставку можно счесть втягиванием НАТО в конфликт. Также указывается, что на обучение летчиков уйдет много времени, передает РИА «Новости» со ссылкой на 19FortyFive.
Кроме того, как полагает Сучиу, Украине не дадут танки M1 Abrams. По словам Сучиу, в Пентагоне считают, что такая поставка принесла бы больше вреда, чем пользы – обучение украинских военных потребовало бы слишком много времени.
Наконец, США, по словам военного эксперта, не собираются поставлять Украине армейские тактические ракетные комплексы ATACMS – они позволят Киеву наносить удары вглубь России, а США опасаются ответных действий Москвы.
Напомним, США планируют в билжайшее время предоставить Украине новый пакет военной помощи. СМИ сообщали, что США изменили РСЗО HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для ударов вглубь России.
В Бельгии удивились результату антироссийских санкций
RTBF: Жизнь россиян не изменилась после ужесточения западных санкций
Антироссийские санкции не побуждают россиян выходить на улицы с акциями протеста, так как их повседневная жизнь не изменилась после ужесточений со стороны Запада, признал корреспондент Луи Портал бельгийской телерадиокомпании RTBF после посещения Москвы.
По словам журналиста, покинувшие Россию западные бренды косметики, моды или продуктов питания попросту были заменены. Так, высвободившиеся места в торговых центрах очень быстро заняли российские, турецкие или китайские компании. При этом отсутствие некоторых брендовых предметов роскоши расстраивает лишь состоятельных россиян, которые, в свою очередь, могут путешествовать по Европе и позволить себе приобрести желаемые вещи там», передает РИА «Новости».
Публицист отметил, что в большей степени пострадала промышленность, так как столкнулась с нехваткой электронных компонентов. По мнению Портала, чтобы российская экономика «встала на колени», чего хотели бы некоторые западные чиновники еще в марте, потребуется много месяцев, если не лет.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему у Запада не получилось сломать Россию извне.
NYT рассказала о семикратном преимуществе дронов ВС России над ПВО Украины
NYT: Дроны ВС России стоят в семь раз дешевле ракет ПВО Украины, которые пытаются их сбить
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Цена используемых Россией БПЛА может достигать всего 20 тыс. долларов, в то время как запуск используемой Украиной ракеты класса «земля – воздух» для поражения беспилотника доходит до 500 тыс. долларов, пишет газета The New York Times со ссылкой на информацию главы украинской консалтинговой компании «Мольфар» Артема Старосека.
По его словам, дешевле всего обходится запуск ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300, который обходится в 140 тыс. долларов. Гораздо дороже обходится удар американского ЗРК NASAMS стоимостью 500 тыс. долларов. При этом эксперты отмечают риск, связанный с разницей в стоимости БПЛА и применяемых против них средств. Специалисты сошлись во мнении, что военные нужды дорого обходятся Украине и ее союзникам, передает РБК со ссылкой на NYT.
Также Старосек призвал учитывать расходы на поражение БПЛА, так как сбить его стоит гораздо дешевле, чем отремонтировать поврежденную или разрушенную электростанцию.
В заключение эксперт добавил, что в данный момент Украина полностью зависит от поставок западных союзников, однако растет риск того, «что эти союзники со временем устанут от затрат».
Накануне Еврокомиссия заявила о намерении перечислять средства новой макрофинансовой помощи Украине на общую сумму до 18 млрд евро в 2023 году на «ежемесячной предсказуемой» основе.
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Иностранные наемники расстреляли военных ВСУ на блокпосту в Николаевской области
Пьяные иностранные наемники убили трех украинских военных на блокпосту в Снигиревке в Николаевской области
Находившиеся в состоянии опьянения иностранные наемники, предположительно из Польши, убили трех украинских военных на блокпосту в Снегиревке в Николаевской области, отказавшись пройти досмотр.
Иностранцы, по предварительным данным, наемники из Польши были в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Они не захотели предъявить автомобиль для досмотра военным ВСУ на блокпосту в Снегиревке в Николаевской области, после чего убили троих, передает РИА «Новости».
Источник в ВСУ также сообщил, что иностранных наемников не может контролировать на Украине даже СБУ, которая больше сосредоточена на «решении личных проблем Зеленского».
Ранее в Бериславе Херсонской области иностранные наемники застрелили мужчину и женщину из-за подозрений в связях с Россией.
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Внук генерала де Голля рассказал о заговоре против России
Внук экс-президента Франции генерала де Голля заявил о давней подготовке Западом заговора против России
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Количество и глубина антироссийских санкций говорят о том, что Запад заранее планировал заговор против России, рассказал в беседе с ассоциацией «Франко-Российский диалог» Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля.
По его словам, введенные санкции являются «самой настоящей экономической войной», от которой США однозначно приобретают выгоду. Более того, Де Голль отметил, что в экономическом и финансовом кризисе вины России нет, так как россияне «просто защищаются от 11 тыс. санкций и крайнего девятого пакета», что, по его мнению, «вполне законно и естественно», передает «Лента.ру» со ссылкой на издание AgoraVox.
Кроме того, Де Голль раскритиковал действия Запада по замораживанию российских активов и добавил, что «ни один другой народ со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня».
Ранее в Бельгии признали, что антироссийские санкции не побуждают россиян выходить на улицы с акциями протеста, так как их повседневная жизнь не изменилась после ужесточений со стороны Запада.
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В Киеве упрекнули главу МИД Израиля Коэна за разговор с Лавровым
Украину возмутила беседа нового главы МИД Израиля Коэна с Лавровым
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Украина возмущена поведением нового главы МИД Израиля Эли Коэна, переговорившим с российским коллегой Сергеем Лавровым, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук изданию Times of Israel.
По словам посла, позиция израильских властей по отношению к спецоперации для Киева остается «неясной». Он добавил, что глава МИД Израиля «не разговаривал с Лавровым с начала военных действий» и никак не осудил «массовый обстрел мирных жителей в последние месяцы», передает «Коммерсант».
«Израиль уникален с точки зрения наших партнеров. Он молчит», – заявил Корнийчук.
Накануне Лавров обсудил с израильским коллегой ситуацию на Украине. Стороны сделали акцент на актуальных задачах укрепления потенциала торгово-экономического сотрудничества.
Ранее Коэн заявлял, что Израиль впредь будет «меньше говорить» о ситуации на Украине, однако продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь, а приоритетом внешней политики страны является стратегическое партнерство с США.
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Опубликованы переговоры польских наемников на Украине
Бывший замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал переговоры польских наемников в Марьинке
Бывший замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов опубликовал переговоры польских наемников, умоляющих ВСУ вывести их из ада в зоне специальной военной операции (СВО) в Марьинке.
Безсонов в своем Telegram-канале уточнил, что незадолго до новогодних праздников украинское командование перебросило две группы польских наемников в Марьинку, на самый сложный участок фронта. По его словам, из 120 человек в живых остались 28 наемников.
«...Украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. Большие потери. Они ночью сбежали. Мы еле успели сбежать.. не все успели...», «...связь глушится. Мы не можем ориентироваться в этом аду. Где свой, где кто — не понятно...», «...почему вы нас не предупредили, что в этом богом забытом месте вы две бригады потеряли?...», – публикует Безсонов часть переговоров, которые удалось разобрать.
Также польские наемники безуспешно просят о помощи раненым и умоляют вывезти их из «этого ада».
«...Предупредите своих. Мы выходим к русским. Да, выходим… Нас разбили. Нас разбили. Нас ждали! Есть убитые и раненные, эвакуируйте нас…. Эвакуируйте нас… Нам нужна помощь… Почему все молчат…».
«...Я ранен! Мне нужна помощь. Я сломал ногу, когда в подвал забегал. Кость торчит. Мне нужна помощь. Заберите меня…. Я весь день жду, сколько ещё ждать? Почему нельзя забрать? Я же ногу потеряю!».
Ранее ВКС России ударили по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Харьковской области, ликвидированы более 70 иностранных наемников, еще более ста ранены.
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В США заявили о «нарастающем прогрессе» ВС России в боях за Артемовск
Представитель администрации США заявил, что российские войска добиваются прогресса в боях за Артемовск
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Соединенные Штаты считают, что армия России добивается нарастающего прогресса в боевых действиях в районе Артемовска, но исход еще не определен, сообщил представитель американской администрации высокого ранга.
Представитель исполнительной ветви власти США заявил, что россияне добились постепенно нарастающего прогресса, и продолжают его добиваться, потому что ВС России вложили серьезные усилия в Бахмут (украинское название Артемовска), передает ТАСС.
Американский чиновник также заявил, что украинцы «все еще храбро бьются и исход в настоящее время не определен».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ создали «пятьсот линий обороны» в Артемовске, продвижение российских военных идет с большим трудом, идет активная борьба за каждый дом.
Между тем, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что вооруженные силы Украины несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике.
При этом ранее в Сети появилось видео, предположительно из Артемовска, на котором заснято, как бойцы ВСУ складывают в пакетах тела своих погибших сослуживцев. Один из военнослужащих отмечает, что на кадрах последствия призыва главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ужесточить наказание за дезертирство.
Также сообщалось, что Киев перебросил иностранных наемников в Артемовск и Соледар.
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В Минобороны рассказали о подвиге майора медслужбы в Запорожской области
Спасавшего пациентов майора медслужбы Сеикаева наградили орденом Мужества посмертно
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Майор медицинской службы Александр Сеикаев погиб в результате обстрела больницы города Токмак Запорожской области, оставшись с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами, которых не успели эвакуировать. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS в городе Токмак Запорожской области по зданию центральной районной больницы, которое никогда не использовалось в качестве военного объекта и выполняло только единственную функцию оказания медпомощи населению, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
В момент ракетного удара в райбольнице российскими гражданскими и военными медиками оказывалась медицинская помощь гражданским лицам, пострадавшим от артиллерийских ударов ВСУ. Командир отдельного медицинского санитарного батальона майор медицинской службы Александр Сеикаев незамедлительно организовал эвакуацию и укрытие больных. Он решил выполнить свой врачебный долг и остался с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами, которых не успели эвакуировать в безопасное место, и погиб под обстрелами вместе с больными.
За самоотверженную верность врачебному долгу, мужество и героизм, майор медицинской службы Александра Сеикаева наградили орденом Мужества посмертно.
Эстония захотела в обход ЕС передать Украине замороженные российские активы
Глава МИД Эстонии Рейнсалу сообщил о планах Таллина выработать механизм передачи Киеву замороженных российских активов
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Эстония хочет самостоятельно создать механизм передачи Украине замороженных российских финансовых активов, сообщил глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу.
Рейнсалу сообщил, что блокированы активы на 17 млрд евро. Однако процесс передачи их Украине застопорился, хотя страны ЕС и велели Еврокомиссии выработать соответствующую юридическую схему. В связи с этим Таллин решил параллельно запустить процесс создания собственной юридической структуры, которая откроет дорогу для использования указанных средств, передает ТАСС со ссылкой на Postimees.
Напомним, ЕС сообщил, что заморозил 19 млрд евро активов российского бизнеса и до 300 млрд евро активов ЦБ России. Сейчас, как отмечают эксперты, ЕК пытается «подогнать правовую базу под свои нужды», поскольку изначальная заморозка активов была незаконной. Банк России полагает, что перспективы возврата активов российских банков крайне низкие, но с юридической точки зрения они пока не конфискованы.
Американцы назвали проблемы, с которыми столкнется Байден в 2023 году
Американцы ожидают, что для президента США Джо Байдена 2023 год будет проблемным, пишет обозреватель Джеймс Рейнл в статье для Daily Mail со ссылкой на результаты опроса Института Гэллапа.
Восемь из десяти американцев считают, что 2023 год станет периодом экономических трудностей, повышения налогов и роста бюджетного дефицита, а шесть из десяти полагают, что цены будут расти высокими темпами, и в следующем году упадет фондовый рынок, передает РИА «Новости».
Также 90% американцев ожидают еще один год политических конфликтов. Исследователи подсчитали, что 72% американцев прогнозируют рост уровня преступности, а 56% предсказывают многочисленные забастовки профсоюзов.
В опросе приняли участие 1800 человек, и большинство из них ответили пессимистично на вопросы об экономике, политике, социальной и международной сферах, сообщил автор.
Ранее сенатор-республиканец Марко Рубио в статье для издания The American Conservative заявил, что десятилетия правления некомпетентных американских элит привели Соединенные Штаты к краю пропасти. Он заявил, что Америку постигло опустошение, институты были разрушены, вера маргинализирована, а всеобщее теперь благо игнорируется.
До этого американский политик Янг заявил, что США ждет коллапс после сокрушительного поражения на Украине.
Обозреватель журнала The National Interest Сиддхартха Кази предупредил о возможном отключении света на долгие годы в США.
Напомним, в конце декабря зампред СБ России Дмитрий Медведев предрек выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства и гражданскую войну в США.
Польша закупила в США 116 танков Abrams
Польша дополнительно купила у США 116 танков Abrams
Польша закупила у США дополнительно 116 танков Abrams, первые экземпляры поступят в страну в этом году, сообщает министерство национальной обороны республики.
Сообщается, что договор с США заключен на поставку 116 танков M1A1 Abrams, которые будут приспособлены к требованиям вооруженных сил Польши, а также сопутствующей техники, передает РИА «Новости».
Кроме танков, в логистический пакет входят запасные части и расходные материалы, а также передвижные контейнерные мастерские по ремонту вооружения и диагностическое оборудование. Также предполагается обучение и подготовка инструкторов, экипажей и технического персонала.
Польские военные уточнили, что закупленные танки поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии, расположенной на востоке страны.
Ранее Госдеп США одобрил возможность продажи польскому руководству основных боевых танков M1A1 Abrams и оборудования для них на сумму 3,75 млрд долларов.
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ВКС России за сутки сбили самолеты МиГ-29 и Су-25 Украины
Воздушно-космические силы России сбили за сутки украинские самолеты МиГ-29 и Су-25
Воздушно-космические силы России сбили за сутки украинские МиГ-29 и Су-25, сообщает Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что самолеты были сбиты в районе города Краматорска ДНР и населенного пункта Новопавловка Николаевской области Украины.
Во время контрбатарейной борьбы возле Артемовска была вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган».
Также неподалеку от населенного пункта Покаляное в Харьковской области и города Орехова в Запорожской области на огневых позициях уничтожены три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика». Возле населенного пункта Серебрянка в ДНР уничтожена гаубица Д-20 вместе с расчетом.
Кроме того, система ПВО за сутки уничтожила шесть БПЛА Украины в районах населенных пунктов Зеленый Гай в Запорожской области, Благовещенка, Петровка, Кирилловка в ДНР и Кременная в ЛНР.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 357 самолетов, 199 вертолетов, 2813 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7408 танков и других боевых бронированных машин, 968 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3772 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7920 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новоелизаветовка в ДНР были сбиты самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.
Украинское командование пожаловалось на незнание плана российского наступления
Минобороны Украины не знает о планах российского наступления, пишут украинские СМИ со ссылкой на заявление замминистра обороны республики Анны Маляр.
Маляр считает, что у Москвы есть несколько сценариев развития событий, но командованию ВСУ о них ничего не известно. Сложившаяся ситуация, подчеркнула замминистра, обусловлена короткими промежутками времени, которые проходят между отправкой приказов и их исполнением, передает «Страна.ua».
Ранее министерство обороны Украины приказало мобилизовать 20 тыс. жителей Харьковской области и 15 тысяч во временно неподконтрольной части Херсонской области.
Макрон пообещал Зеленскому колесные танки AMX-10 RC
Президент Франции Макрон обещал поставить Украине колесные танки AMX-10 RC
Президент Франции Эмманюэль Макрон обещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому расширить помощь и поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC.
Сообщается, что Макрон заявил о желании усилить военную помощь, уже оказанную Киеву, согласившись на поставку легких боевых танков AMX-10 RC, передает РИА «Новости» со ссылкой на France – Presse.
Ранее Макрон пообещал новые поставки гаубиц CAESAR Украине.
В Национальной ассамблее Франции заявили об истощении запасов вооружений из-за помощи Украине. 11 декабря лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что во Франции практически истощились военные запасы, но Париж продолжает поставлять оружие и боеприпасы Киеву. По данным Французского института международных отношений, Париж решил передать Украине 24 из 75 имевшихся в наличии гаубиц Caesar, при этом 18 артиллерийских установок уже переданы Киеву.
Киев захотел припугнуть Шольца боями «под Берлином»
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил Шольцу об угрозе боев немцев с россиянами «под Берлином»
Если Германия не даст Украине тяжелую бронетехнику, боевые действия грозят дойти и до немецкой столицы, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По словам Данилова, глава немецкого правительства Олаф Шольц может «продолжать игру, проводить социологические исследования о том, нужно давать танки или не нужно», если желает, чтобы «немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства dpa, большая часть населения Германии выступает против поставок Киеву танков «Леопард-2». Тем временем Франция собралась предоставить Киеву колесные танки AMX-10 RC.
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