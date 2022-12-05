СМИ: США изменили HIMARS для Украины, чтобы ракеты не достигли территории РФ

WSJ: США изменили переданные Киеву HIMARS, чтобы ВСУ не использовали их для атак на РФ

США тайно изменили реактивные системы залпового огня HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для запуска по России, сообщили СМИ.

The Wall Street Journal пишет, американские чиновники сообщили, что США тайно модифицировали установки HIMARS, которые переданы Украине, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности по России, передает РИА «Новости».

В сообщении говорится, что в американской администрации сочли это необходимым действием для снижения риска конфликта с Москвой. Издание отмечает, что Украине поставлено 20 РСЗО, но установки изменены так, чтобы они не могли запускать ракеты большой дальности, в том числе ATACMS, с радиусом действия более 300 км. Хотя США отказали Украине в предоставлении таких ракет, изменение гарантирует, что установки не смогут использоваться для их запуска, если удастся приобрести их из других источников, сообщает издание со ссылкой на неназванных чиновников.

Отмечается, что изменение показывает в том числе наличие опасений у администрации США относительно того, что Киев может перестать выполнять обещание не наносить удары по территории РФ предоставленным Штатами оружием.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США «не будут втянуты в конфликт» на Украине, но продолжат ее поддерживать.