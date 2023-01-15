Rheinmetall назвал сроки возможных поставок танков Украине

Глава Rheinmetall Армин Паппергер: Потребуется год, чтобы подготовить танки для Киева

Германский концерн Rheinmetall располагает 88 танками Leopard и 22 Leopard 2, но на подготовку их к отправке на Украину уйдет год, заявил глава концерна Армин Паппергер.

По его словам, даже если танки разрешат отправить Киеву завтра, то поставка произойдет не раньше начала 2024 года, потому что технику необходимо полностью разобрать и собрать для того, чтобы ее было возможно применять в боевых условиях, передает ТАСС.

Ранее в Бундестаге призвали канцлера Германии Олафа Шольца выдать Варшаве экспортное разрешение, чтобы Польша могла отправить Украине танки.

Напомним, Польша хочет передать Украине танки Leopard 2 немецкого производства. При этом Берлин оставил за собой право требовать разрешения для использования вооружений немецкого производства.