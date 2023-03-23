Европу готовят к смене лидера

Восточноевропейцы собрались захватить власть в ЕС и НАТО

Власти Эстонии заявили о необходимости назначения представителя стран Восточной Европы в руководство ЕС и НАТО. Такой подход, как считают эксперты, в целом совпадает с планами США по контролю над этими структурами, более того, шансы «младоевропейцев» на посты почти стопроцентные. Кто из политиков Восточной Европы может возглавить ЕС и НАТО и как смена лидера в Европе могла бы отразиться на отношениях Запада с Россией?

Глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила, что на один из руководящих постов в ЕС или НАТО следует назначить представителя стран Восточной Европы. По ее мнению, страны региона сумели «зарекомендовать себя», что делает их достойными получения самых высоких вакансий.

Напомним, в ноябре прошлого года Кая Каллас была названа одним из возможных претендентов на пост генерального секретаря альянса в случае ухода Йенса Столтенберга. Об этом писало издание The New York Times. В качестве других кандидатов назывались президент Словакии Зузана Капутова и экс-глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Кроме того, со стороны Великобритании на должность рассматривался министр обороны страны Бен Уоллес.

Однако главным претендентом в Вашингтоне считают вице-премьера и министра финансов Канады Христю Фриланд. Она владеет несколькими языками, включая русский и украинский, умеет проводить пресс-конференции и публичные выступления, а также имеет опыт руководства «сложными ведомствами».

Сам Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября, однако в марте лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Сообщалось, что в НАТО существует негласный консенсус по поводу того, что очередным генеральным секретарем альянса должна стать женщина – представительница новых стран организации.

В экспертном сообществе уверены – у представителей Восточной Европы есть все шансы занять руководящие посты. И больше всех в этом заинтересованы США. «Страны Восточной Европы являются представителями интересов США на континенте. Доверие к Парижу и Берлину у Вашингтона подорвано из-за их попыток поступать по-своему. Штатам приходится тратить слишком много сил на контроль», – считает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Восточная Европа – другое дело. Польша, Прибалтика, Чехия и другие страны крайне лояльны США, готовы поддерживать любые начинания «старшего брата». Безоговорочная верность Штатам делает государства хорошей «кузницей кадров» для руководящих должностей организаций западного мира», – отмечает эксперт.

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«По сути, пост генсека НАТО мог бы занять выходец из любой восточноевропейской страны. Однако чуть большими шансами располагает Прибалтика. Эстония, Литва и Латвия – маленькие государства, фактически лишенные национальной идентичности, они не станут спорить с Вашингтоном», – подчеркивает собеседник.

«Что касается эстонки Каи Каллас, то у нее есть все шансы занять пост генсека альянса. Но надо учитывать, что конкуренция будет высокой. Кроме того, Каллас уступает Столтенбергу в плане личных качеств и в целом не дотягивает до необходимой планки. Если США понадобится «топорный» руководитель, то она пройдет, если будет избран другой путь, то подыщут кого-то более приемлемого», – резюмирует Бордачев.

Схожей точки зрения придерживается германский политолог Александр Рар. «Страны Восточной Европы вполне могут претендовать на ведущие посты в западных организациях. Статус таких государств, как Польша, Чехия и Румыния, резко повысился после того, как из ЕС вышла Британия. В настоящий момент они определяют политику региона в большей степени, чем Португалия или Бельгия», – сказал Рар газете ВЗГЛЯД.

«Влияние так называемых младоевропейцев сегодня находится на невероятной высоте.

Вспомним поляка Дональда Туска и чеха Штефана Фюле. Первый занимал пост председателя Европейского совета, а второй был комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства. Это очень крупные должности», – отмечает собеседник.

«Кроме того, страны Восточной Европы в большей степени тяготеют к США и Британии. Они видят в Вашингтоне и Лондоне потенциальных защитников на случай столкновения с Россией. Преимущественно этим объясняется их безоговорочная лояльность. Штатам было бы выгодно разместить на руководящем посту выходца из этого региона», – подчеркивает политолог.

«Таким образом, действующая премьер-министр Эстонии Кая Каллас вполне может претендовать на должность генсека НАТО. Сейчас деятельность альянса как никогда направлена против Москвы. И назначить на этот пост представителя страны, имеющей «личные счеты» с Россией, было бы логично. Если выходец из Восточной Европы займет лидирующую должность в НАТО или ЕС, то отношения Запада с Москвой станут предельно плохими», – резюмирует Рар.

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