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23 марта, четверг  |  Последнее обновление — 15:59  |  vz.ru
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Что спасет черное золото от большого обвала

Падение цен началось после установления Западом потолка цен на российскую нефть Евгений Биятов/РИА Новости
Нефть подешевела в этом году уже на 14%, упав до самого низкого уровня с 2021 года. Против нее играет целая серия разных факторов. Однако торговцы нефтью оптимистично верят, что долго в таком темпе черное золото не протянет. К лету падение может остановиться, а во втором полугодии снова начнется рост. Однако есть факторы, которые могут смешать все карты.  Подробности...
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Как великий комбинатор Березовский переиграл самого себя

В конце 1990-х олигарх Борис Березовский находился в зените своего могущества Александр Чумичева/ТАСС
10 лет назад в эмиграции, в английской деревушке Аскот умер Борис Березовский, бывший российский олигарх. В «лихие 90-е» безвестный профессор математики втерся в доверие к Кремлю, став теневым правителем страны и заодно – миллиардером. Березовский ухитрялся манипулировать одновременно и российскими силовиками, и чеченскими головорезами. Как же случилось, что «самый хитрый» человек России в итоге потерпел фиаско? Подробности...
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Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»

Миг-29 ведет огонь из пушки. Возможно, это будущее средство борьбы с БПЛА противника Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская ПВО демонстрирует выдающуюся эффективность в ходе спецоперации – однако даже таких возможностей оказалось недостаточно для полного закрытия неба от угроз с воздуха. Приграничные территории нашей страны почти ежедневно терроризируют украинские беспилотники. И все же есть способ противодействия и этой проблеме, достаточно неожиданный.  Подробности...
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Европу готовят к смене лидера

Эстония задумалась о смене лидерства в Европе Валерий Шарифулин/ТАСС
Власти Эстонии заявили о необходимости назначения представителя стран Восточной Европы в руководство ЕС и НАТО. Такой подход, как считают эксперты, в целом совпадает с планами США по контролю над этими структурами, более того, шансы «младоевропейцев» на посты почти стопроцентные. Кто из политиков Восточной Европы может возглавить ЕС и НАТО и как смена лидера в Европе могла бы отразиться на отношениях Запада с Россией? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Католических церквей уже давно как минимум две

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Часть католиков держится традиционных христианских доктрин. Другая часть считает, что веру можно дополнять, изменять и переписывать исходя из текущей идеологической моды. И это, увы, совершенно разные религии. Подробности...

Как нам обустроить один день России

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Давайте оставим 12 июня праздник День России. Но насытим этот день настоящим смыслом – воспоминанием о зарождении страны. Пусть 12 июня будет днем рождения России. Подробности...
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Сидя в Гааге, невозможно играть в Нюрнберг

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Международный уголовный суд в Гааге создал себе воображаемый домик, куда ракета не долетит и беспилотник не доберется. Понарошку независимые судьи выписали понарошку ордер на арест президента ядерной державы. Подробности...
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Снаряды с ураном для ВСУ

«Контрнаступление ВСУ»: Что? Где? Когда?

Польша спланировала крах Украины

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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Европу готовят к смене лидера

    Восточноевропейцы собрались захватить власть в ЕС и НАТО
    Эстония задумалась о смене лидерства в Европе
    		  
    23 марта 2023, 14:28
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная,
    Евгений Поздняков

    Власти Эстонии заявили о необходимости назначения представителя стран Восточной Европы в руководство ЕС и НАТО. Такой подход, как считают эксперты, в целом совпадает с планами США по контролю над этими структурами, более того, шансы «младоевропейцев» на посты почти стопроцентные. Кто из политиков Восточной Европы может возглавить ЕС и НАТО и как смена лидера в Европе могла бы отразиться на отношениях Запада с Россией?

    Глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила, что на один из руководящих постов в ЕС или НАТО следует назначить представителя стран Восточной Европы. По ее мнению, страны региона сумели «зарекомендовать себя», что делает их достойными получения самых высоких вакансий.

    Напомним, в ноябре прошлого года Кая Каллас была названа одним из возможных претендентов на пост генерального секретаря альянса в случае ухода Йенса Столтенберга. Об этом писало издание The New York Times. В качестве других кандидатов назывались президент Словакии Зузана Капутова и экс-глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Кроме того, со стороны Великобритании на должность рассматривался министр обороны страны Бен Уоллес.

    Однако главным претендентом в Вашингтоне считают вице-премьера и министра финансов Канады Христю Фриланд. Она владеет несколькими языками, включая русский и украинский, умеет проводить пресс-конференции и публичные выступления, а также имеет опыт руководства «сложными ведомствами».

    Сам Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября, однако в марте лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Сообщалось, что в НАТО существует негласный консенсус по поводу того, что очередным генеральным секретарем альянса должна стать женщина – представительница новых стран организации.

    В экспертном сообществе уверены – у представителей Восточной Европы есть все шансы занять руководящие посты. И больше всех в этом заинтересованы США. «Страны Восточной Европы являются представителями интересов США на континенте. Доверие к Парижу и Берлину у Вашингтона подорвано из-за их попыток поступать по-своему. Штатам приходится тратить слишком много сил на контроль», – считает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

    «Восточная Европа – другое дело. Польша, Прибалтика, Чехия и другие страны крайне лояльны США, готовы поддерживать любые начинания «старшего брата». Безоговорочная верность Штатам делает государства хорошей «кузницей кадров» для руководящих должностей организаций западного мира», – отмечает эксперт.

    «По сути, пост генсека НАТО мог бы занять выходец из любой восточноевропейской страны. Однако чуть большими шансами располагает Прибалтика. Эстония, Литва и Латвия – маленькие государства, фактически лишенные национальной идентичности, они не станут спорить с Вашингтоном», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается эстонки Каи Каллас, то у нее есть все шансы занять пост генсека альянса. Но надо учитывать, что конкуренция будет высокой. Кроме того, Каллас уступает Столтенбергу в плане личных качеств и в целом не дотягивает до необходимой планки. Если США понадобится «топорный» руководитель, то она пройдет, если будет избран другой путь, то подыщут кого-то более приемлемого», – резюмирует Бордачев.

    Схожей точки зрения придерживается германский политолог Александр Рар. «Страны Восточной Европы вполне могут претендовать на ведущие посты в западных организациях. Статус таких государств, как Польша, Чехия и Румыния, резко повысился после того, как из ЕС вышла Британия. В настоящий момент они определяют политику региона в большей степени, чем Португалия или Бельгия», – сказал Рар газете ВЗГЛЯД.

    «Влияние так называемых младоевропейцев сегодня находится на невероятной высоте.

    Вспомним поляка Дональда Туска и чеха Штефана Фюле. Первый занимал пост председателя Европейского совета, а второй был комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства. Это очень крупные должности», – отмечает собеседник.

    «Кроме того, страны Восточной Европы в большей степени тяготеют к США и Британии. Они видят в Вашингтоне и Лондоне потенциальных защитников на случай столкновения с Россией. Преимущественно этим объясняется их безоговорочная лояльность. Штатам было бы выгодно разместить на руководящем посту выходца из этого региона», – подчеркивает политолог.

    «Таким образом, действующая премьер-министр Эстонии Кая Каллас вполне может претендовать на должность генсека НАТО. Сейчас деятельность альянса как никогда направлена против Москвы. И назначить на этот пост представителя страны, имеющей «личные счеты» с Россией, было бы логично. Если выходец из Восточной Европы займет лидирующую должность в НАТО или ЕС, то отношения Запада с Москвой станут предельно плохими», – резюмирует Рар.

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