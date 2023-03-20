Взгляд
20 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 15:22  |  vz.ru
Разделы

Украина и США предлагают Европе опасную ядерную игру

Заместить российское ядерное топливо очень непросто Павел Лисицын/РИА Новости
Украина заявила об амбициозных планах избавить не только себя от российского ядерного топлива, но и Европу. Самостоятельно это ей, конечно, не под силу. Главную роль здесь играет американская компания Westinghouse. Однако и для американцев задача создать ядерное топливо не только для реакторов советского типа ВВЭР-1000, но и для реакторов ВВЭР-440 – нетривиальная задача. А для Европы – еще и очень опасная.  Подробности...
Перейти в раздел…

Путин поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы

Владимир Путин, несмотря на риски, приехал в Мариуполь Скриншот из видео
Владимир Путин после Крыма посетил Мариуполь. Визит Кремлем не анонсировался. Президент России пообщался с населением, проинспектировал строительство, проехался по городу на автомобиле и даже сходил в гости к одной из семей. Почему глава государства отправился в Мариуполь несмотря на все риски и какие сигналы были отправлены Западу и Киеву? Подробности...
Перейти в раздел…

Пентагон подделал видео инцидента с беспилотником у берегов Крыма

Фрагмент ролика, выпущенного Пентагоном. Су-27 совершает аварийный слив керосина. Или же форсаж? REUTERS
Соединенные Штаты возобновили полеты своих разведывательных беспилотников над Черным морем – однако внесли в их маршрут весьма интересные коррективы. Между тем, как заявил газете ВЗГЛЯД генерал ВВС России, американский беспилотник должен был упасть на территорию Крыма. И есть основания полагать, что Пентагон подделал ролик Пентагона о перехвате MQ-9 российским Су-27. Подробности...
Перейти в раздел…

Русским Эстонии готовят надсмотрщика

Эстония предпринимает особые усилия для контроля русского населения страны IMAGO/Taavi Sepp/TASS
В Эстонии заявляют о небывалом «народном единстве» перед лицом «угрозы с востока». Однако одно весьма знаковое кадровое решение выдает значительный раскол между этническими эстонцами и русскими, проживающими в стране. Учреждена должность спецпредставителя по региону, где проживает русское население, и у этого чиновника будут весьма специфические задачи.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Румыния созрела для приднестровской авантюры

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
В самом негативном для Запада сценарии – после поражения Украины – она перестает быть прифронтовым государством НАТО, таковым становится Молдавия. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Без Русского мира нет и России

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Наша страна должна окончательно стать Россией. То есть настоящим родным домом для русских, русскоязычных, тех, кому до и после 1991 года не выпало счастья родиться в границах РФ. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Гегемон вынуждает не-Запад определиться

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Попытка Запада объявить Путина вне закона – сигнал не только и не столько ему, сколько остальным, которым предлагают определиться со своим отношением к «бунту». Иными словами, новое предложение не-Западу присоединиться к антироссийским мерам, но выраженное теперь в предельно заостренной форме. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Перейти в раздел…

Исторический визит Си в Россию

Будущее Турции и Эрдогана

Обсуждение: 11 комментариев

Пентагон удивил адекватностью

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
Подробности...

Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
Подробности...

В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
  • Да

  • Нет, но планирую там побывать

  • Нет, и не планирую там побывать
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
  • Чаще

  • Так же

  • Реже

  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
Какой оптимальный возраст для депутата?
  • До 35 лет

  • От 35 до 55 лет

  • Старше 55 лет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: СК возбудил уголовное дело в отношении судей МУС
    Путин потребовал жестко пресекать любые попытки раскачать общество Минченко: Россия и Китай едины в намерении противостоять гегемонии США Бербок обвинила Россию в намерении «дестабилизации» Грузии и Молдавии Экономист рассказал о перспективах угольной отрасли Донбасса
    В МВД создали Главное управление оперативного реагирования Командующий ВВС Украины заявил о гибели лучших пилотов ВСУ Премьер Саксонии заявил об участии Германии в конфликте на Украине Дерипаска предрек Западу поход на поклон к Китаю в связи с банковским кризисом
    МВД продлило истекающие сроки действия водительских прав на три года Песков рассказал об отношении Кремля к решению МУС выдать ордер на арест Путина Боррель допустил отказ министров ЕС утвердить план поставок боеприпасов Киеву Граффити в поддержку действий России на Украине нанесли на танк у музея в Нидерландах

    «Доверие исчерпано»


    Медведев припугнул судей МУС ударом гиперзвукового «Оникса»

    «осознанная провокация»


    Эксперт: Польский посол заявлением о войне с Россией прощупывал почву

    «истощение от войны»


    Президент Чехии: У Киева есть только одна попытка на крупное контрнаступление

    Видео

    двадцать лет назад


    Как Ирак разрушил мировое господство Америки

    перехват MQ-9


    Пентагон подделал видео инцидента с беспилотником у берегов Крыма

    риски и сигналы


    Путин поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы

    банковский кризис


    Администрация Байдена запросила миллиардера Баффетта о помощи

    зерновая сделка


    Москва превращает Турцию в своего должника

    новые глупости


    Глеб Простаков: Европа использует «Северные потоки», чтобы всадить нож в спину надоевшему гегемону

    первое ополчение


    Тимур Шерзад: Как москвичи против польского ига восстали

    благодарности не будет


    Вадим Трухачёв: Сербия нехотя готовится к антироссийским санкциям

    на ваш взгляд


    Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?

    Русским Эстонии готовят надсмотрщика

    Эстония встревожена настроениями русского населения
    Эстония предпринимает особые усилия для контроля русского населения страны
    		  
    20 марта 2023, 14:10
    Фото: IMAGO/Taavi Sepp/TASS
    Текст: Никита Демьянов

    В Эстонии заявляют о небывалом «народном единстве» перед лицом «угрозы с востока». Однако одно весьма знаковое кадровое решение выдает значительный раскол между этническими эстонцами и русскими, проживающими в стране. Учреждена должность спецпредставителя по региону, где проживает русское население, и у этого чиновника будут весьма специфические задачи.

    Регион Ида-Вирумаа уже тридцать лет вызывает у властей Эстонии озабоченность – с тех пор, как 16 июля 1993 года власти тамошних городов Нарвы и Силламяэ провели референдум о создании русской территориальной автономии. Референдум должен был гарантировать местным властям незыблемость права вето, которое они могли бы использовать на своей территории в отношении законов, принятых парламентом страны. Вопрос на референдуме стоял следующим образом: «Хотите ли вы, чтобы Нарва имела особый статус в составе Эстонии?»

    Большинство проголосовавших поддержали эту идею, но в Таллине признали волеизъявление населения региона недействительным. Правящие круги восприняли данную инициативу как попытку реализовать в Эстонии «сценарий нового Приднестровья». Призрак того референдума не дает эстонским властям покоя до сих пор.

    Неблагонадежный регион

    Все эти тридцать лет отношение эстонских властей к Ида-Вирумаа было для местных жителей весьма унизительным. Свидетельствует оппозиционный журналист Димитрий Кленский:

    «Тридцать лет сознательной анклавизации русскоязычной Нарвы (читай: на фоне остальной эстонской Эстонии чуть ли не геттоизации русскоязычного города) лежат тяжелым грузом ответственности прежде всего на центральной власти. Нарва с северо-востоком стали задворками Эстонии только из-за того, что там преобладает русское население». 

    Изначально Ида-Вирумаа был промышленным регионом, в частности многих его обитателей кормила сланцевая отрасль. Но теперь Эстония, в соответствии с директивами ЕС, провозгласила курс на отказ от «грязной» сланцевой энергетики – что оставит многих эстонских русских без работы.

    В прошлом году власти провели беспрецедентную кампанию сноса памятников советским солдатам и переноса их захоронений в безлюдные места – затронувшую и Ида-Вирумаа. При этом борьба с «чуждым» менталитетом и исторической памятью продолжается и сейчас – недавно демонтировали памятник жертвам войны, находившийся в городе Калласте. В центре его постамента находилась надпись: «В битве великой не сгинут бессмертно павшие с честью. Гражданам Калласте, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах от их благодарных сограждан».

    Ситуация возмущает и некоторых из этнических эстонцев. «В происходящем нет уже ничего нового. Так отчего так гадко на душе? Я уже давно смирился с тем, что расхожусь по многим принципиальнейшим вопросам с сущностью, что называется эстонская власть. Если нынешний и будущий состав правительства можно назвать эльфийскими, то я однозначно готов записаться в орки, гоблины, да хоть в балроги. Я не хочу относиться к одному виду с существами, что управляют Эстонией.

    А гадко мне вот отчего. Эти памятники представляли собой что-то значительно большее, чем "неизвестному солдату" или "освободителю". Они были посвящены погибшим!» – отмечает в соцсети публицист Эйно Ингерман.

    Зачем правительству Эстонии спецпредставитель?

    По результатам недавних выборов у власти в Эстонии осталась Партия реформ. В ходе переговоров о коалиционном правительстве была достигнута договоренность о создании должности специального представителя правительства в Ида-Вирумаа, который будет заниматься местными проблемами.

    Границы полномочий нового чиновника пока не определены. «Это что, пиарщик, который рассказывает жителям Нарвы об Эстонии, встречается с трудовыми коллективами, посещает детсады и общается с ремесленными обществами? Местное самоуправление должно общаться с государством напрямую. Не должно быть такого, чтобы общение происходило через одного человека», – подчеркивает мэр Нарвы Катри Райк, призывая обозначить сферу ответственности спецпредставителя.

    И конечно, эстонские власти хотели бы купировать «угрозу», исходящую, по их мнению, от русского населения.

    Некоторые активисты, претендующие на защиту прав русской общины, были либо высланы из страны, либо брошены за решетку. Сейчас русские неграждане или проживающие в стране граждане России с постоянным видом на жительство имеют право голосовать на эстонских муниципальных выборах – раздаются предложения лишить их этого права.

    Кроме того, в Таллине ломают голову над тем, как искоренить возможные сепаратистские настроения в Ида-Вирумаа. Поэтому, судя по всему, спецпредставитель попытается действовать не только кнутом, но и пряником. Генсек Социал-демократической партии Эдуард Одинец поясняет, что речь идет о своего рода официальном лоббисте, который станет отстаивать интересы региона в столице. Но на самом деле задачи чиновника, судя по всему, будут совсем иными.

    Бесперспективная затея

    Премьер-министр Эстонии Каллас откровенно рассказывает, что в регионе наблюдаются «тревожные тенденции». «Там социально-экономические проблемы, связанные с отсталостью Ида-Вирумаа, с рабочими местами. Есть озабоченность по поводу эстонского языка, которая связана с переходом на эстоноязычное образование. В действительности есть озабоченность и по поводу настроений, которые проявились в связи с войной на Украине», – перечислила Каллас. Она напомнила, что в ходе недавних выборов в Рийгикогу жители Ида-Вирумаа оказали большую поддержку политикам Айво Петерсону и Михаилу Стальнухину – которых эстонские правящие считают «агентами влияния России».

    Каллас отметила, что избиратели с подобным настроем были всегда, но раньше они голосовали за системную Центристскую партию. И теперь их нужно как-то «перевоспитать». Чтобы они начали голосовать за «нормальных» эстонских политиков, принимающих, например, решения о ликвидации в стране русскоязычного образования и отдающих приказы о сносе «оккупационных» памятников.

    «Кая Каллас озвучила, зачем она собирается назначить спецпредставителя в Ида-Вирумаа. Вы думаете, чтобы решать здешние социальные и экономические проблемы? Нет, оказывается, премьер-министра волнует неправильный "настрой", который, по ее мнению, появился в регионе в связи с войной на Украине», – саркастически отмечает депутат парламента Александр Чаплыгин, избранный по списку Центристской партии.

    Некоторые русские, впрочем, увидели в идее о спецпредставителе в Ида-Вирумаа приглашение русских к диалогу. Мол, протестное голосование русского электората так напугало власти, что они решили снизойти до разговора.

    «Но вот что странно, эти мысли приходят только на фоне выборов: мол, вот – получили результат. А до 4 марта 2023 года никто этого не видел? Не видели унижения части населения, не видели тоталитарного контроля и нарушения законов? Слепые, что ли?

    Ну, нет же! Годами тут не посчитать, таких отношений между общинами, как сейчас, не было вообще никогда, такой пропасти не помнят даже старожилы. Так устроить "мир" в своей стране надо сильно постараться.

    Добавлю – по сути, правительство и парламент развязали в своей стране холодную гражданскую войну. И не спецпредставителя в регион назначать надо а-ля "Эрик Кох", а немедленно вводить должность министра по делам национальностей, когти рвать, но налаживать отношения и не кнутом, забудьте про него...» – призывает общественный деятель Олег Култаев.

    В целом можно заранее предсказать, что идея о спецпредставителе, который, с одной стороны, будет «пробивать» в Таллине финансовые решения на пользу Ида-Вирумаа, а с другой – объяснять жителям региона «политику партии», вряд ли возымеет особый успех. Ведь эстонское государство не собирается менять своего отношения к русскоязычным в целом. В частности, не отказывается от своего плана ликвидации русских школ. А это значит, что глухое брожение в среде русских Эстонии продолжится.

    Впрочем, и перспектива «русского бунта» на ближайший период не просматривается. Кто-то «проголосует ногами», кто-то останется во внутренней эмиграции, а кто-то (в первую очередь представители юного поколения) выберет и путь ассимиляции.

     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •