Русским Эстонии готовят надсмотрщика

Эстония встревожена настроениями русского населения

В Эстонии заявляют о небывалом «народном единстве» перед лицом «угрозы с востока». Однако одно весьма знаковое кадровое решение выдает значительный раскол между этническими эстонцами и русскими, проживающими в стране. Учреждена должность спецпредставителя по региону, где проживает русское население, и у этого чиновника будут весьма специфические задачи.

Регион Ида-Вирумаа уже тридцать лет вызывает у властей Эстонии озабоченность – с тех пор, как 16 июля 1993 года власти тамошних городов Нарвы и Силламяэ провели референдум о создании русской территориальной автономии. Референдум должен был гарантировать местным властям незыблемость права вето, которое они могли бы использовать на своей территории в отношении законов, принятых парламентом страны. Вопрос на референдуме стоял следующим образом: «Хотите ли вы, чтобы Нарва имела особый статус в составе Эстонии?»

Большинство проголосовавших поддержали эту идею, но в Таллине признали волеизъявление населения региона недействительным. Правящие круги восприняли данную инициативу как попытку реализовать в Эстонии «сценарий нового Приднестровья». Призрак того референдума не дает эстонским властям покоя до сих пор.

Неблагонадежный регион

Все эти тридцать лет отношение эстонских властей к Ида-Вирумаа было для местных жителей весьма унизительным. Свидетельствует оппозиционный журналист Димитрий Кленский:

«Тридцать лет сознательной анклавизации русскоязычной Нарвы (читай: на фоне остальной эстонской Эстонии чуть ли не геттоизации русскоязычного города) лежат тяжелым грузом ответственности прежде всего на центральной власти. Нарва с северо-востоком стали задворками Эстонии только из-за того, что там преобладает русское население».

Изначально Ида-Вирумаа был промышленным регионом, в частности многих его обитателей кормила сланцевая отрасль. Но теперь Эстония, в соответствии с директивами ЕС, провозгласила курс на отказ от «грязной» сланцевой энергетики – что оставит многих эстонских русских без работы.

В прошлом году власти провели беспрецедентную кампанию сноса памятников советским солдатам и переноса их захоронений в безлюдные места – затронувшую и Ида-Вирумаа. При этом борьба с «чуждым» менталитетом и исторической памятью продолжается и сейчас – недавно демонтировали памятник жертвам войны, находившийся в городе Калласте. В центре его постамента находилась надпись: «В битве великой не сгинут бессмертно павшие с честью. Гражданам Калласте, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах от их благодарных сограждан».

Ситуация возмущает и некоторых из этнических эстонцев. «В происходящем нет уже ничего нового. Так отчего так гадко на душе? Я уже давно смирился с тем, что расхожусь по многим принципиальнейшим вопросам с сущностью, что называется эстонская власть. Если нынешний и будущий состав правительства можно назвать эльфийскими, то я однозначно готов записаться в орки, гоблины, да хоть в балроги. Я не хочу относиться к одному виду с существами, что управляют Эстонией.

А гадко мне вот отчего. Эти памятники представляли собой что-то значительно большее, чем "неизвестному солдату" или "освободителю". Они были посвящены погибшим!» – отмечает в соцсети публицист Эйно Ингерман.

Зачем правительству Эстонии спецпредставитель?

По результатам недавних выборов у власти в Эстонии осталась Партия реформ. В ходе переговоров о коалиционном правительстве была достигнута договоренность о создании должности специального представителя правительства в Ида-Вирумаа, который будет заниматься местными проблемами.

Границы полномочий нового чиновника пока не определены. «Это что, пиарщик, который рассказывает жителям Нарвы об Эстонии, встречается с трудовыми коллективами, посещает детсады и общается с ремесленными обществами? Местное самоуправление должно общаться с государством напрямую. Не должно быть такого, чтобы общение происходило через одного человека», – подчеркивает мэр Нарвы Катри Райк, призывая обозначить сферу ответственности спецпредставителя.

И конечно, эстонские власти хотели бы купировать «угрозу», исходящую, по их мнению, от русского населения.

Некоторые активисты, претендующие на защиту прав русской общины, были либо высланы из страны, либо брошены за решетку. Сейчас русские неграждане или проживающие в стране граждане России с постоянным видом на жительство имеют право голосовать на эстонских муниципальных выборах – раздаются предложения лишить их этого права.

Кроме того, в Таллине ломают голову над тем, как искоренить возможные сепаратистские настроения в Ида-Вирумаа. Поэтому, судя по всему, спецпредставитель попытается действовать не только кнутом, но и пряником. Генсек Социал-демократической партии Эдуард Одинец поясняет, что речь идет о своего рода официальном лоббисте, который станет отстаивать интересы региона в столице. Но на самом деле задачи чиновника, судя по всему, будут совсем иными.

Бесперспективная затея

Премьер-министр Эстонии Каллас откровенно рассказывает, что в регионе наблюдаются «тревожные тенденции». «Там социально-экономические проблемы, связанные с отсталостью Ида-Вирумаа, с рабочими местами. Есть озабоченность по поводу эстонского языка, которая связана с переходом на эстоноязычное образование. В действительности есть озабоченность и по поводу настроений, которые проявились в связи с войной на Украине», – перечислила Каллас. Она напомнила, что в ходе недавних выборов в Рийгикогу жители Ида-Вирумаа оказали большую поддержку политикам Айво Петерсону и Михаилу Стальнухину – которых эстонские правящие считают «агентами влияния России».

Каллас отметила, что избиратели с подобным настроем были всегда, но раньше они голосовали за системную Центристскую партию. И теперь их нужно как-то «перевоспитать». Чтобы они начали голосовать за «нормальных» эстонских политиков, принимающих, например, решения о ликвидации в стране русскоязычного образования и отдающих приказы о сносе «оккупационных» памятников.

«Кая Каллас озвучила, зачем она собирается назначить спецпредставителя в Ида-Вирумаа. Вы думаете, чтобы решать здешние социальные и экономические проблемы? Нет, оказывается, премьер-министра волнует неправильный "настрой", который, по ее мнению, появился в регионе в связи с войной на Украине», – саркастически отмечает депутат парламента Александр Чаплыгин, избранный по списку Центристской партии.

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Некоторые русские, впрочем, увидели в идее о спецпредставителе в Ида-Вирумаа приглашение русских к диалогу. Мол, протестное голосование русского электората так напугало власти, что они решили снизойти до разговора.

«Но вот что странно, эти мысли приходят только на фоне выборов: мол, вот – получили результат. А до 4 марта 2023 года никто этого не видел? Не видели унижения части населения, не видели тоталитарного контроля и нарушения законов? Слепые, что ли?

Ну, нет же! Годами тут не посчитать, таких отношений между общинами, как сейчас, не было вообще никогда, такой пропасти не помнят даже старожилы. Так устроить "мир" в своей стране надо сильно постараться.

Добавлю – по сути, правительство и парламент развязали в своей стране холодную гражданскую войну. И не спецпредставителя в регион назначать надо а-ля "Эрик Кох", а немедленно вводить должность министра по делам национальностей, когти рвать, но налаживать отношения и не кнутом, забудьте про него...» – призывает общественный деятель Олег Култаев.

В целом можно заранее предсказать, что идея о спецпредставителе, который, с одной стороны, будет «пробивать» в Таллине финансовые решения на пользу Ида-Вирумаа, а с другой – объяснять жителям региона «политику партии», вряд ли возымеет особый успех. Ведь эстонское государство не собирается менять своего отношения к русскоязычным в целом. В частности, не отказывается от своего плана ликвидации русских школ. А это значит, что глухое брожение в среде русских Эстонии продолжится.

Впрочем, и перспектива «русского бунта» на ближайший период не просматривается. Кто-то «проголосует ногами», кто-то останется во внутренней эмиграции, а кто-то (в первую очередь представители юного поколения) выберет и путь ассимиляции.