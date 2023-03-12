Эстонский политик попал в тюрьму за попытку понять Донбасс

Еще один активист и политик арестован в Прибалтике за связи с Россией. На этот раз эстонская госбезопасность задержала бывшего кандидата в депутаты Айво Петерсона – и лишь за то, что тот съездил с гуманитарной миссией в Донбасс и позволил себе ряд громких высказываний. Однако у этого сюжета есть и тайная политическая подоплека.

В ночь на 10 марта Полиция безопасности Эстонии задержала политика Айво Петерсона и двух его сподвижников – Дмитрия Роотси и Андрея Андронова (гражданина России с видом на жительство в Эстонии). 12 марта суд их арестовал. Всем троим предъявлены подозрения по статье 235(1) Уголовного кодекса Эстонии. В ней говорится о «создании или поддержании отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления». По этой статье можно получить до шести лет тюрьмы.

Причины задержания, на первый взгляд, очевидны. Некоторое время назад, накануне прошедших в Эстонии парламентских выборов, Петерсон совершил поездку в Донбасс, где раздавал гуманитарную помощь. Потом он отправился в Москву, где выступил в программе «Соловьев live» и на телеканале «Звезда», дал интервью порталу Sputnik. Там он выступил с заявлениями, которые в Эстонии однозначно трактовали как «подарок российской пропаганде».

Он, например, назвал работу эстонских журналистов, освещающих конфликт на Украине, «пропагандой», «односторонней и невзвешенной». «Мне интересно было знать, как люди там [в Донбассе] живут, кого они считают виновным...». «[Люди в Мариуполе] верят, что сейчас меняется к лучшему». «Если мы вступим в войну, эстонского государства и эстонской нации больше не будет».

Петерсон является членом Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ). «Я очень негативно отношусь к происходящему... Это все плохо выглядит», – сказал руководитель ОЛПЭ Игорь Розенфельд. Почему же Петерсон поехал в Донбасс и при чем тут партия ОЛПЭ?

За защиту русского населения

ОЛПЭ была зарегистрирована в начале 2017 года – и провозгласила одной из главных своих целей защиту прав русского населения Эстонии. С самого начала партии пришлось существовать в условиях жесткого прессинга – обслуживавшие власть СМИ объявили Объединенную левую партию Эстонии сборищем «неудачников» и «маргиналов», не имеющих никаких шансов на политическом поприще.

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Эстонское государство также подвергло ОЛПЭ большому давлению. В июле 2019-го член правления Мстислав Русаков был задержан полицией – его обвинили в «представлении неверных данных в регистр некоммерческих объединений и фондов». Впрочем, Русакова быстро выпустили на свободу, а заведенное в его отношении дело закрыли. Не столь повезло другому известному члену ОЛПЭ – правозащитнику Сергею Середенко. Его арестовали в марте 2021-го, обвинили в сотрудничестве с российскими спецслужбами и приговорили к пяти годам тюрьмы.

Власти считали, что ОЛПЭ запугана и подавлена – но в преддверии парламентских выборов 2023 года партия нашла себе союзников в лице движения Koos («Вместе»). Вот об этом-то движении, кометой ворвавшемся под эстонский политический небосклон, стоить рассказать подробнее.

«Подрывное» и «пророссийское»

Учредительный съезд Общенародного движения Koos состоялся в Таллине в мае прошлого года. Члены новой организации провозгласили своей главной целью «обеспечение мира в Эстонии и гармонии в отношениях между народами». По их мнению, Эстонская Республика должна быть «нейтральным и миролюбивым государством, которое не должно... участвовать ни в одном из военных конфликтов третьих стран». Также в Koos считают, что Эстонская Республика должна уважать права и интересы всех своих жителей вне зависимости от национальности и строить внешнюю политику на принципах прагматизма.

Спецслужбы Эстонии сразу определили новое движение как «подрывное» и «пророссийское». Наиболее ярким представителем Koos стал как раз житель Нарвы Айво Петерсон, прежде известный в родных краях как массажист и приверженец методов нетрадиционной медицины.

Однако в прошлом году массажист объявил о своих политических амбициях. Он заявил, что Эстония нуждается в глубоких реформах, а сам он готов со временем стать президентом государства. Koos провела ряд митингов, в ходе которых члены движения громко ратовали за «чистоту мыслей и мир», за «нейтралитет Эстонии в войне» и против повышения цен на коммунальные услуги.

В какой-то момент ОЛПЭ и Koos решили объединить усилия и создали общий предвыборный список. Свою агитацию они строили, в частности, на жесткой критике Центристской партии, которую обвиняли в трусости и бесхребетности. До недавнего времени это была одна из самых влиятельных партий в стране. Эта партия – единственная из крупных системных эстонских политических организаций, которая претендовала на голоса русскоязычной общины, старалась защитить ее интересы и давала русским «политические лифты» в своих структурах.

И эта политика сработала! Результаты прошедших 5 марта выборов неприятно поразили правящих эстонских политиков.

Независимый кандидат Михаил Стальнухин набрал 4577 голосов – и для прохождения в Рийгикогу ему не хватило 343 голоса. Айво Петерсон набрал 3960 голосов, но он тоже не стал депутатом парламента, так как его список не преодолел пятипроцентного барьера. Тем не менее такой результат, достигнутый списком ОЛПЭ/Koos на выборах, согласно эстонским законам обеспечивает ему госфинансирование – 30 000 евро в год.

Но еще одним важным результатом выборов стало существенное снижение представительства в эстонском парламенте Центристской партии. «Партия потеряла голоса за счет того, что набрали Объединенная левая партия Эстонии и независимый кандидат Михаил Стальнухин», – поясняет официозный эстонский политолог Анвар Самост.

Стальнухин, педагог по профессии, в течение долгих лет состоял как раз-таки в Центристской партии и был депутатом парламента. Но в прошлом году Стальнухин записал видеоролик, в котором выражал возмущение демонтажем в его родной Нарве мемориального танка Т-34 и других памятников советским воинам. Разъяренный депутат назвал инициаторов сноса, состоящих в рядах коалиционных партий, «нацистами». Этот демарш напугал руководство Центристской партии – и оно постановило исключить Стальнухина. Но такой поступок возмутил многих русских избирателей и оттолкнул их от «центристов».

Казалось бы, можно радоваться – защитники русской идентичности и русских памятников в Эстонии одержали хоть относительную, но победу. И хотя теперь их представитель Айво Петерсон расплачивается за свою смелость свободой, не все выглядит так однозначно. По крайней мере, если изучить ситуацию несколько глубже.

В частности, известный в Эстонии оппозиционный журналист Александр Чаплыгин, сам известный своим участием в защите русского населения, увидел в действиях Koos нечто подозрительно-непонятное.

«Как я и предсказывал, движение Koos не прошло в Рийгикогу. Зато своей предвыборной кампанией, главным врагом в которой стала Центристская партия, они оттянули на себя часть русских голосов. Я продолжаю подозревать, что именно это и было истинной целью. А тот факт, что Koos позволялось очень многое, за что других политиков уже пригласили бы на беседу в КаПо (Полицию безопасности – прим. ВЗГЛЯД), создает ощущение, что это движение не является самостоятельной силой, а выполняет чей-то заказ. По крайней мере, Партии реформ «коосовцы» явно сыграли на руку», – пишет Чаплыгин в своем Telegram-канале.

Однако выборы прошли – и, судя по всему, надобность держать Айво Петерсона на воле у эстонских властей отпала. Похоже, эстонские правящие политики могли использовать Петерсона и его единомышленников в своих политических играх. Нынешний премьер-министр Кая Каллас очень опасалась возвращения Центристской партии и объективно была заинтересована в наличии политического движения, способного увести у «центристов» часть электората и ослабить их. В связи с этим политически активные представители русской общины Эстонии погрузились в спор о том, что более выгодно: помочь вновь пробиться к власти «бесхребетным» и нерешительным «центристам» или провести в парламент маленькую боевую фракцию, которая в любом случае обречена на вечную оппозицию.

Свои достоинства виделись как у одного, так и другого варианта. Как ни были бы плохи «центристы», из всех партий, способных потенциально попасть в правящую коалицию, они представляют самое меньшее из зол.

«Центристская партия – единственная из серьезных политических сил, которая абсолютно не страдает русофобией. ЦП голосовала против перевода образования на эстонский язык, не поддержала войну с памятниками, последовательно выступает за смягчение условий получения гражданства», – отмечал Чаплыгин.

Тут стоит напомнить, что в прошлом году правительство Каи Каллас протолкнуло решение о полной эстонизации в течение нескольких последующих лет русских школ. Центристская партия, окажись она в коалиции, могла бы если не полностью заблокировать, то хотя бы сильно замедлить воплощение этого решения. Но из-за незначительности набранного ею результата ЦП в коалицию не попадет – а это значит, что приговор школам остается в силе.

С другой стороны, можно понять и людей, проголосовавших за ОЛПЭ/Koos. Для них это стало актом эмоционального выплеска. Русских в Эстонии сейчас так интенсивно запугивают и оскорбляют, что у людей скопилось много гнева, желания показать правящим «кузькину мать». И они проголосовали за список, заведомо имевший мало шансов на избрание, только потому, что представители этого списка отказываются ритуально проклинать Россию, не хотят войны с ней, громко осуждают национализм и требуют равных прав для всех жителей Эстонии.

И в итоге готовы за свои взгляды сидеть в тюрьме. Пока что задержанных поместили в тюрьму на срок до двух месяцев – но имея перед глазами пример Середенко, вряд ли приходится сомневаться, что Петерсона с единомышленниками выпустят под подписку.