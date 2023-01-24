Эстония собралась передвинуть границы в Балтийском море

Эстония продолжила курс на обострение отношений с Россией – в Таллине предлагают создать вдобавок к своим территориальным водам «прилежащую зону». Это угрожает российскому судоходству в Финском заливе и снабжению Калининграда. С точки зрения международного права Эстония не может перекрыть морские пути в Россию. Однако игнорировать эти угрозы Таллина Москве не стоит, а ответные меры Россия может принять уже сейчас.

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на то, что морское судоходство в Финском заливе будет обеспечиваться международным морским правом, даже несмотря на планы Эстонии ввести там прилежащую зону. В понедельник глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил о поручении правительства министерствам «выработать свою позицию» по введению прибрежной «прилежащей зоны» в Финском заливе, ширина которой составит 24 морские мили (44,4 км) от берега.

«Эта зона окажет положительное влияние на национальную безопасность Эстонии, а также на ее способность защищать окружающую среду и археологические и исторические объекты в пределах ее территориального моря», – пояснил Рейнсалу.

На прошлой неделе глава бюро международного права министерства иностранных дел Эстонии Кристи Ланд говорила, что введение прилежащей зоны позволило бы стране контролировать соблюдение своих правовых норм, «касающихся таможенных и налоговых вопросов, иммиграционных вопросов, санитарной сферы, а также защиты археологических предметов». При этом инспекции не коснутся иностранных военных кораблей и судов, используемых в некоммерческих целях.

В случае появления такой зоны Эстония сможет досматривать российские суда, которые выходят из портов Ленинградской области и Кронштадта, возможно, им даже запретят проход через Финский залив, что фактически может закрыть его для России. Согласно Конвенции о территориальном море, прилежащая зона не может выходить за пределы 12 миль от исходной линии, от которой отмеряется ширина территориального моря. Если берега двух государств расположены один против другого или примыкают друг к другу, ни одно из них не может распространять свою прилежащую зону за срединную линию.

В некоторых районах между морскими границами Эстонии и находящейся на северном берегу залива Финляндии коридор международных вод не превышает в ширину трех миль. Таким образом, осложнения с режимом судоходства в Финском заливе для России неочевидны и зависят в том числе от позиции Хельсинки.

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Сотрудник норвежского Центра морского права и преподаватель административного права Тартуского университета Александр Лотт в разговоре местными СМИ отметил, что прилежащая зона может быть «установлена национальным законодательством, где прибрежное государство имеет право как контролировать, так и наказывать за нарушения собственного законодательства». По его словам, право государства осуществлять юридические полномочия в прилежащей зоне распространяется на экономическое законодательство, такое как таможенное и налоговое, а также на те законы, которые связаны с санитарией и иммиграцией.

Одной из причин стремления Эстонии создать такую зону могло быть желание «лучше обеспечить выполнение санкций против России, а также поймать тех, кто их нарушает». «Введение таких мер – это в первую очередь то, для чего предназначена прилежащая зона. Возможно, (для) судов, которые так или иначе нарушают таможенные или фискальные законы прибрежного государства. Вот где прилежащая зона – это наиболее эффективный способ привлечь их к правосудию», – сказал Лотт.

Впрочем, российский посол в Таллине Владимир Липаев считает, что эстонские СМИ намеренно раздувают ситуацию, чтобы обозначить свою значимость. Как заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 24», если Эстония создаст прилежащую зону, то не сможет вводить ограничения судоходства, так как на эти территориальные воды не распространяется суверенитет государства. Более того,

без учета интересов России, побережье которой в акватории Финского залива является примыкающим, Эстония не вправе учреждать такую зону в одностороннем порядке,

поскольку такие односторонние действия противоречат статье 15 Конвенции ООН.

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков в интервью РИА «Новости» назвал дискуссию о эстонской «прилежащей зоне» «очередной провокацией». «Морской транзит по нейтральным водам Балтики обеспечивается международными правовыми нормами, которые не подлежат пересмотру в одностороннем порядке по желанию эстонской стороны... Также хочу напомнить, что в Калининградской области находится основная база Балтфлота, и попытки запереть, по сути, флот тут – по меньшей мере неразумны», – заявил Лысков.

Отметим, что в последнее время отношения России с Прибалтикой сильно обострились. В начале недели Эстония и Латвия объявили о понижении уровня дипломатических отношений с Москвой. Послу России было предписано покинуть Эстонию до 7 февраля. До этого Россия выслала посла Эстонии Маргуса Лайдре в ответ на требование Таллина радикально снизить состав диппредставительства.

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник отмечает, что досмотр грузов Эстонией «создаст весомые проблемы для Калининграда – самого западного российского региона». По его словам, вдоль побережья Прибалтики ежемесячно из петербургского порта Бронка, из кингисеппского порта Усть-Луга проходят около 25 судов, они везут стройматериалы, продукты питания. «Представляете, если эстонцы начнут досматривать эти суда, которые везут по две, по четыре тысячи тонн? Сколько времени это займет? К тому же не исключаю, что при досмотре они могут и подбросить что-то незаконное», – рассказал газете ВЗГЛЯД Колесник.

Он напомнил, что ранее прибалты «закрыли нам воздух – теперь мы летаем по более длинному коридору». После начала российской спецоперации на Украине Латвия и Эстония объявили о закрытии своего воздушного пространства для самолетов российских авиакомпаний. «Также нам квотировали железнодорожные перевозки, и это бьет по российскому карману, ведь фрахт стоит дороже, тем более зимой. Это было «прощупывание почвы». Теперь анонсируют следующий этап. Если мы и здесь дадим слабину – то ждите дальнейшей блокировки региона», – предупредил депутат.

В качестве ответной меры Россия может организовать военный эскорт своих судов. «В Балтийске и Кронштадте есть фрегаты, вполне подходящие для этих задач. Можно отправлять суда не с ракетами, а со скорострельными пушками, со ствольной нарезной артиллерией», – предложил парламентарий.

По его словам, в Военной доктрине РФ говорится: если внешний противник блокирует какой-либо из российских регионов, то Москва правомочна применять Вооруженные силы для нормализации ситуации, «так что блокировка Калининградской области – это вполне себе casus belli (повод для объявления войны)». «Я уверен, что приказ о реализации идеи о создании прилежащей зоны Таллину дали в посольстве США или в Госдепе. Они считают, что анонсированное вступление Финляндии и Швеции в НАТО должно придать уверенности Эстонии.

Наша задача отреагировать сейчас, потом ситуация будет труднее и сложнее для обеих сторон – как для нас, так и для Запада»,

– резюмировал депутат.

Главный редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович напомнил, что Рейнсалу еще летом озвучивал идею о введении прилежащей зоны. Он тогда отмечал, что после присоединения Финляндии к НАТО, «две страны сумеют совместными усилиями перекрыть доступ России к заливу». Ему же принадлежит идея об обязательной выплате Россией контрибуций Таллину за период «советской оккупации».

«Разумеется, слова о введении прилежащей зоны – провокация, не имеющая под собой никакого юридического обоснования с точки зрения международных правовых норм. У столь громких заявлений лишь одна цель – привлечь к себе больше внимания. Собственно, угадывается стиль господина Рейнсалу: всю свою карьеру он построил на подобных популистских высказываниях», – акцентировал Носович.



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По мнению собеседника, геополитический эпатаж Эстонии затрагивает интересы Москвы напрямую – речь идет о возможности снабжения Калининграда. «Хельсинки не спешит подыгрывать Эстонии. Да и со вступлением в НАТО, мягко говоря, не все гладко. Видно, что неуверенность в расставании с нейтралитетом до сих пор присутствует, поэтому намеренно усложнять отношения с Москвой в Финляндии не будут», – ожидает Носович.

Он согласился с Колесником, что блокировка российских судов и препятствование снабжению Калининграда фактически создаст casus belli. Поэтому «все суда, идущие в этот город по нейтральным водам, должны находиться в сопровождении военного конвоя». «Причем, напомню, что Эстония – это член НАТО. Столкновение, таким образом, может расшириться на весь альянс. Факт того, что Рейнсалу второй раз подряд позволяет себе делать подобные заявления, указывает на полное непонимание Западом сложившейся ситуации, что немного пугает, – отметил собеседник. – Нейтральные воды, к сожалению, перестают быть безопасными. Мы возвращаемся к временам пиратства и корсаров. Любые логистические каналы должны иметь силовой гарант».

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