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Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
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    МИД признал Эстонию неинтересным государством

    Дипломатические отношения между Москвой и Прибалтикой сведены до минимума
    		   23 января 2023, 20:30
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    Россия свела к минимуму уровень дипотношений с Эстонией – теперь в Москве и Таллине не будет послов двух государств, будут лишь временные поверенные. О солидарности с прибалтийским соседом заявила Латвия. Там тоже решили снизить уровень дипотношений, после которого следует уже полный разрыв таковых. К чему приведет дипломатическое противостояние России и Прибалтики?

    Москва понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией. Об этом сообщает российский МИД. Теперь, согласно заявлению внешнеполитического ведомства, уровень диппредставителя будет снижен с посла до временного поверенного в делах.

    Эстонского посла Маргуса Лайдре сначала вызвали в МИД России, где ему был предъявлен решительный протест. До 7 февраля Лайдре обязан покинуть Россию. В ответ эстонский МИД заявил, что посол России должен будет покинуть Таллин одновременно с отъездом его коллеги из Москвы.

    В знак солидарности с прибалтийским соседом Латвия также решила понизить уровень дипломатических отношений с Россией, заявил глава латвийской дипломатии Эдгарс Ринкевичс. Изменения вступят в силу 24 февраля. Ринкевичс призвал Москву ответно снизить уровень своего представительства в Риге.

    «Могу сказать, что я лично неплохо знаю эстонского посла в России Лайдре. Он создает впечатление достаточно разумного и рационально мыслящего человека, – поделился с газетой ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. – Но, как всегда в таких случаях, посол является громоотводом, если возникают какие-то проблемы в отношениях между двумя странами. Поэтому, как мне кажется, посол точно не является причиной снижения уровня диппредставительства».

    По оценке МИД России, вся ответственность за ситуацию, сложившуюся в отношениях Москвы и Таллина, целиком лежит на эстонской стороне. Причиной стал «недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава посольства в Таллине». В ведомстве отметили, что «тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики». «Будем и далее реагировать на враждебные шаги руководства Эстонии», – заключили в российском ведомстве.

    Напомним, в первой половине января МИД Эстонии сообщил послу России о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов до восьми человек. Свое решение Таллин аргументировал желанием достичь паритета численности служащих посольств.

    Все это, указывают эксперты, является достаточным основанием для того, чтобы свести к минимуму дипломатические отношения с Таллином или вовсе разорвать их.

    «На сегодняшний день Эстония предприняла ряд шагов, намеренно сокращая свое представительство в России. Именно Таллин закрыл генконсульство в Санкт-Петербурге и сократил представительство в Москве до девяти человек», – напомнил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

    «Отмечу, что посольство из девяти человек для страны, с которой у нас имеется общая границы и водоемы, – это уже практически означает разрыв отношений. При дальнейшей такой политике эстонских властей, думаю, в ближайшем будущем можно ожидать и его», – отметил собеседник.

    Безусловно, страны Прибалтики не впервые за последние годы прибегают к недружественным мерам в сфере дипломатии. Так, в апреле прошлого года эстонские власти приняли решение выдворить 14 российских дипломатов, закрыть генконсульство в Нарве (преимущественно русскоязычном городе), а также свернуть работу канцелярии консульского отдела в Тарту.

    Ранее, в 2018-м главы МИД Эстонии, Литвы и Латвии (причем пост главы латвийской дипломатии и тогда занимал тот же Ринкевичс) объявили о высылке сотрудников наших дипмиссий. Тогда это было сделано в разгар «дела Скрипалей», в знак демонстрации солидарности с Британией и в целом с коллективным Западом.

    Бесспорными лидерами в «дипломатических войнах», сопровождающихся высылкой работников посольств и консульств, являются Лондон и Вашингтон. Напомним о самых недавних случаях – высылке 27 российских дипломатов из США в ноябре 2021-го, и 12 работников представительства при ООН в феврале прошлого года.

    В 2018-м, на фоне все того же скандала вокруг отравления в Солсбери из Соединенных Штатов было выдворено 48 российских дипломатических работников, 12 дипломатов при ООН – и закрыто консульство в Сиэтле. В январе прошлого года появлялись сообщения о возможной высылке посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. Из Британии, напомним, на пике «дела Скрипалей» было выслано 23 российских дипломата.

    Примерам США и Британии уже следуют младшие партнеры из Восточной Европы, с Балкан и из Прибалтики. Так, Чехия в 2021 году выдворила из страны 18 сотрудников российского представительства. Болгария в июле прошлого года высылала рекордное число наших дипломатов – 70 человек, и блокировала переводы на счета российского посольства в Софии. В целом в 2022 году масштабы противостояния значительно выросли. Так, из Польши выдворили 45 человек, из Германии – 40 дипломатов, еще 30 из Франции и 27 – из Испании. Таллин лишь следовал общему тренду.

    «Но особенность сокращения дипломатического представительства с Эстонией заключается в том, что в отличие, например, от Чехии, с которой у нас нет общей границы, Эстонией она есть, – указал Межевич. – Это может привести к совсем иным последствиям, о которых уже ранее стала появляться информация в СМИ. Кроме того, у нас имеется приграничная плотина Нарвской ГЭС, многочисленные родственные связи и так далее. Поэтому с точки зрения логики, дипломатическое присутствие Эстонской Республики должно быть на порядок больше».

    «Кроме того, оно не должно зависеть от конъюнктуры текущего момента. Но эстонцы решили идти одной дорогой с чехами и остальным русофобским Западом. От всей этой ситуации последствия для Эстонии будут заведомо более негативными», – отметил специалист по Прибалтике.

    Действительно, в целом в последнее время Эстония успела себя зарекомендовать как крайне недружественное государство.

     

    В частности, Эстония сделала то, что не позволило себе пока ни одно государство ЕС – перейти к конкретным шагам в вопросе об изъятии российских активов. Ожидается, что соответствующая законодательная база будет разработана уже к концу января. Таллин хочет представить проект к тому моменту, когда Еврокомиссия оформит соглашение для ЕС о том, как распорядиться 300 млрд евро (322 млрд долларов) из резервов ЦБ России и миллиардами евро замороженных активов российских лиц, находящихся под санкциями.

    В Еврокомиссии идею уже поддержали. Впрочем, когда председателя ЕК Кристиана Виганда спросили, как это будет реализовано и по какому законодательству будет действовать Эстония, он ответил уклончиво.

    Эстония также нередко фигурировала в сообщениях о готовящихся на территории России терактах. Так, в октябре силовики предотвратили подрыв на транспортно-логистическом терминале в Брянске, был задержан гражданин Украины. Как выяснилось позднее, он прибыл из Киева через Эстонию в пограничную область России. Тогда же в Подмосковье был задержан еще один злоумышленник, также приехавший из Эстонии.

    Кроме того, в августе убийца журналистки Дарьи Дугиной Наталья Волк также скрылась в Эстонии от российского правосудия. При этом сама Волк являлась гражданкой Украины и была подготовлена киевскими спецслужбами.

     «Дипломатическая война с Эстонией у нас идет уже не первый год, сейчас дело дошло и до посла, до понижения уровня дипломатических отношений, – отмечает Кортунов. –

    Допускаю, что последней каплей могла стать позиция Эстонии на последней встрече членов НАТО в Рамштайне, кроме того, свою роль могло сыграть свое перемещение оружия и террористов через эстонскую границу».

    «Дело к понижению статуса дипломатических отношений шло давно», – в свою очередь указывает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. Одна из задач посла – содействовать диалогу между государствами и подсказывать направления развития отношений. Но отношений с Эстонией у нас нет как минимум с 2006 года, указывает эксперт.

    Отдельные проблески возникали, например, в 2019 году, когда тогдашняя президент Керсти Кальюлайд посещала Россию, напомнил Трухачев. «Но это все не возымело перспектив по развитию отношений, – заметил эксперт. – Поэтому послам, по сути, заниматься нечем. Сегодня Эстония, может, и не самая враждебная по отношению к России страна, но точно входит в пятерку таковых. Конечно, на сегодняшнем решении могло сказаться то, что через эстонскую границу свободно перемещается в Россию оружие и террористы. Но если говорить в целом, то такое решение мы должны были принять еще много лет назад».

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    Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?



    Полагаю, что поводом к снижению уровня отношений стало еще и решение Литвы первой понизить уровень дипотношений с Россией, добавил Трухачев. По его мнению, поэтому Москва постаралась сработать на опережение, чтобы Россия не выглядела так, как будто бесконечно только отвечает и никогда не делает первый шаг.

    «Такое решение значит, что Эстония больше не представляет для нас интереса как государство. Формально войны у нас нет, но и дружить ними интереса нет. Я думаю, следующими могут быть Латвия, Польша и Чехия. Но в чешском случае, я думаю, мы на такое пока все-таки не пойдем», – рассуждает Трухачев.

    «Кроме того, я бы не стал говорить, что эти страны исполняют только чужую волю. Например, нынешний Премьер Чехии Петр Фиала сам оголтелый идейный русофоб, ему не нужны никакие указания англосаксов для того, чтобы исполнить какую-нибудь очередную выходку. Эстонцы же свою очередь всегда и во всем поддерживают Штаты. Но не любое действие против России они согласуют за океаном. Значительная часть инициатив принадлежит самим прибалтам, но Англией и США это всячески поддерживается», – отметил он.

    «Американцам, в общем-то, особого дела до советских памятников, которые стоят или не стоят в Прибалтике. Вместе с тем, это не исключает 100% проамериканской позиции Эстонии и полного послушания перед США. Уровень русофобии и в эстонском обществе, и в эстонской элите, настолько зашкаливает, что нормальных отношений между нами ожидать в ближайшее время не стоит», – заключил Трухачев. 

    Едва ли принятое российской стороной решение кого-то удивило и в Москве, и в Таллине, резюмирует Межевич. Он прогнозирует: «Очевидно, будут ответные меры, все это затруднит работу и осложнит нормализацию отношений в будущем». «Хотя мы должны учитывать и то, что значительная часть двусторонних отношений обсуждается на уровне центральных аппаратов МИД, то есть при желании общаться и налаживать диалог можно», – добавил политолог.

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