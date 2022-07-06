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Болгария заблокировала перевод 890 тыс. долларов посольству России
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Болгарские власти заблокировали перевод на сумму 890 тыс. долларов на счета российского посольства, сообщил кандидат на пост премьер-министра страны, исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Болгарии Асен Василев.
«Средства, находящиеся на счетах – 890 тыс. долларов – заблокированы, перевод этих денежных средств остановлен, но сами счета не закрыты. Болгария не предпринимала никаких действий по этому поводу, все произошло автоматически на основании санкций Евросоюза», – цитирует Василева ТАСС.
Он пояснил, что вопрос об исключении этих средств из санкционного пакета решается на уровне Еврокомиссии. Когда решение ЕС о разблокировке средств поступит болгарским властям, тогда и будут предприняты соответствующие действия, заключил он.
Между тем председатель парламентской группы партии «Есть такой народ» Тошко Йорданов счел блокировку глупостью.
«Происходящее переходит все границы глупости, потому что не имеет ничего общего с тем, что мы являемся недружественным государством. У нас еще нет разорванных дипломатических отношений», – пояснил политик.
Напомним, в июне вступили в силу решения ЕС об отключении Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка от межбанковской системы SWIFT.
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Польша получила «тяжелый» и неожиданный удар от ЕС
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ЕС неожиданно отказался считать достаточными изменения в польском законодательстве для снятия противоречий между Варшавой и Брюсселем, что стало «тяжелым» ударом для Польши, пишут немецкие СМИ.
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий Дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой Еврокомиссия оштрафовала республику. Однако вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова назвала закон «несоответствующим» позиции ЕС. По ее словам, Польша должна снова пересмотреть свое законодательство, если хочет получить деньги от ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.
ЕК решила, что Польша не выполнила условия для получения денег из европейского восстановительного фонда, что стало «тяжелым ударом для национал-консерваторов в Варшаве, которого еще в июне никто не ожидал», пишет издание. После визита в Варшаву главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен Польша рассчитывала получить 35 млрд евро. Die Welt указывает, что в стране сложилась «напряженная экономическая ситуация», инфляция в мае составила 13,9%, это «один из самых высоких показателей в Европе». Кроме того, стране пришлось принять около 4 млн беженцев с Украины.
В Брюсселе решили, что средства Польше следует выделить, так как она является «важнейшим партнером Украины» и «законодателем европейской политики» в данной сфере, но ведущие эксперты указали ЕК, что изменения в новом законе носят лишь косметический характер, они фактически обходят спорные моменты между ЕК и Варшавой. Эксперт по вопросам верховенства права в Познаньском университете Якуб Ярачевски сказал, что ЕК «разделилась» по отношению к Польше: если фон дер Ляйен поддерживает сделку с Варшавой, другие влиятельные члены ЕК настаивают на выполнении Польшей всех условий.
Напомним, Польша ожидала одобрения Евросоюза плана помощи в 35 млрд евро в связи с пандемией. Сделка была запланирована еще год назад, однако правящая коалиция страны сопротивлялась требованиям Брюсселя отменить некоторые изменения в судебной системе. В прошлом году Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки до выполнения Варшавой решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает ЕК. До этого Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.
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Назван способ уничтожить транспортный комплекс Литвы
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«Вильнюс сделал все для того, чтобы убить свою транзитную отрасль. Россия же в силах усугубить положение Литвы», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики.
«Главное, что сейчас в транспортном отношении может сделать наша страна – перекрыть транзит между Польшей и Литвой, который проходит через Калининградскую область. Несмотря на то, что у этих стран есть общая граница, им выгоднее транспортировать товары из Прибалтики в Европу и обратно через Калининград», – сказал калининградский политолог Александр Носович.
По словам собеседника, «на этой транзитной перевалке транспорт переходит с европейской узкой железнодорожной колеи на широкую российскую, которая распространена в Прибалтике». «Надо понимать, что основная часть грузов, которые перевозятся Литовской железной дорогой – это товары из Белоруссии и России. И Литва уже со своей стороны многое сделала, чтобы свою транзитную отрасль уничтожить», – отметил эксперт.
«При этом у Москвы есть все ресурсы и рычаги, чтобы добить то, что еще осталось от литовской транзитной системы. Мы действительно можем очень просто заблокировать перевалку между Польшей и Литвой», – заключил Носович.
Ранее губернатор Калининградской области пригрозил Литве уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на запрет Литвой транзита в российский регион. «Таковы могут быть последствия российских антисанкций в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее. Экономический ответ России в отношении Прибалтики – гораздо более эффективная мера и крайне разрушительная, сравнимая с нейтронным оружием», передает ТАСС со ссылкой на «Ведомости».
По его словам, «Россия может сделать так, что половины экономики Литвы не будет». Как заявил Алиханов, «такое ощущение, что Литва не понимает, что Калининградская область – это часть России». «За нас есть кому вступиться, мы не один на один с проблемой», – сказал он.
Кроме того, Алиханов уже передал правительству и администрации президента России варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву. Губернатор не стал уточнять, в чем заключается суть этих предложений. По его словам, обсуждать их стоит «в том случае, если необходимость их принятия будет 100%». Глава региона отметил, что речь идет о «мерах различного характера».
Калининградская область полагает, что запрет транзита отменят. По словам Алиханова, «не утрачен потенциал» по возможности отмены ограничений, «поэтому вводить ответные меры немного преждевременно», передает ТАСС.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала с экспертами, чем может обернуться блокада транзита Литвой. В частности, политолог Вадим Трухачев заявил, что «Литва ведет себя так, будто лишилась тормозов». По словам собеседника, «Вильнюс в своей политике может довести дело до войны».
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В Европе пожаловались на невезение в энерговойне с Россией
Европе на данный момент не везет в энергетической войне с Россией, население готовится к «болезненным последствиям», выразило мнение британское издание The Economist.
Как отмечается в материале, запретив или пообещав отказаться от импорта российской нефти, лидеры государств «Большой семерки» 28 июня заявили, что будут изыскивать возможности для ограничения нефтяных цен, а также цен на газ из России. Население готовят к «болезненным последствиям», передает РИА «Новости» мнение автора материала.
Также журналист напомнил, что 8 июня из-за пожара закрылось предприятие по сжижению газа в техасском Фрипорт. По разной информации, простой может продлиться три месяца, и Европа в результате лишится 2,5% газовых поставок.
Неделей позже российский энергетический гигант «Газпром» объявил, что поставки газа в Европу через трубопровод «Северный поток – 1» сократятся до 40% от его пропускной способности. В итоге Европа лишилась еще 7,5% поставок, а других источников мало, считает автор статьи.
Более того, издание выражает опасения, что «Северный поток» после ремонта не возобновит работу. Если это так, то в зиму Европа вступит с запасами газа, составляющими всего 60% от необходимого объема. Из-за этого возникают сомнения, что континент сумеет отопить себя предстоящей зимой, предупреждает автор статьи.
Как отмечает автор, если Европа не хочет, чтобы к весне у нее погас свет и отключилось отопление, ситуация должна измениться.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
Немецкие СМИ сообщили, что каждый второй житель Германии боится замерзнуть предстоящей зимой из-за сокращения поставок российского газа и инфляцией в ЕС.
При этом в Германии объяснили невозможность заменить «Северный поток» на «Северный поток – 2» отсутствием у второго сертификации.
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Названы последствия забастовки норвежских газовиков и нефтяников
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«Из-за норвежских забастовок странам ЕС, вероятно, придется еще больше сократить свои производственные мощности и потребление топлива. Повлиять на это Европа никак не сможет, но норвежскому правительству все же придется идти на какие-то компромиссы с профсоюзами», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. Ранее в Норвегии началась забастовка работников нефтегазовой отрасли ради повышения зарплат.
«Норвегия является крупным поставщиком газа в ЕС. Это второй после России игрок. Поставки Осло составляют приблизительно две трети от того, что дает Москва. И это довольно большие объемы», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«Если поставки будут сокращенны на четверть, создастся дополнительный стресс в ЕС. На деле это будет означать, что странам Евросоюза станет сложнее заполнять свои хранилища, возможно, придется и дальше ограничивать потребление, двигаться к закрытию производственных мощностей, ну и цены могут дополнительно вырасти на время проведения забастовки», – утверждает собеседник.
В связи с этим, замечает эксперт, властям Норвегии придется договариваться с бастующими. «Когда такой крупный поставщик, как Норвегия, сокращает поставки на 25%, это не может не повлиять на рынок. Вероятно, будет достигнут некий компромисс между работодателями и властями. Зарплаты, разумеется, поднимут, но лишь частично. Также будут предприняты еще какие-то шаги для урегулирования спора. Европа же не в силах вмешаться в этот процесс для более скорого достижения договоренностей», – рассуждает собеседник.
Митрахович также рассказал, что в этом году Осло хочет увеличить добычу газа на 8%. «Это довольно неожиданные планы, поскольку сейчас Норвегия находится на плато добычи и резко увеличить эти показатели она не сможет. Вместе с тем, и 8% плюсом будут ощутимы», – пояснил он.
«Кроме того, в ближайшие дни на профилактические работы будет закрыт Северный поток. При этом Запад опасается, что после этого поставки могут вообще прекратиться. Однако об этом говорить пока рано, поскольку все будет зависеть от внешнеполитической ситуации», – заключил Митрахович.
Ранее глава норвежской профсоюзной организации Lederne Аудун Ингвартсен объявил о начале забастовки работников нефтегазовой сферы Норвегии. Цель – добиться повышения заработной платы. Для начала планируется прекратить работу на трех нефтегазовых месторождениях на континентальном шельфе в Северном море, передает Reuters. С 6 июля к забастовке намерены подключиться работники с трех других месторождений, 9 июля – еще с трех. В результате суточная добыча газа в Норвегии может упасть на 25%, нефти – на 15%.
О закрытии трех месторождений из-за забастовки уже сообщила компания Equinor, еще столько же закроются в ночь со вторника на среду. Общее снижение добычи газа составит 291,5 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (б. н. э.) в сутки. Теперь Equinor несет убытки в размере более полумиллиарда норвежских крон в сутки. «В связи с единовременным закрытием семи месторождений ежедневные убытки составят 521 млн норвежских крон (52,1 млн долларов)», – сказано в заявлении компании.
Так, были закрыты месторождения Gudrun, Oseberg South и Oseberg East, суточная добыча которых оставляет около 89 тыс. б. н. э., из которых 27 тыс. б. н. э. приходится на природный газ, передает ТАСС. В среду, 6 июля, будут остановлены месторождения Heidrun, Kristin/Tyrihans и Aasta Hansteen. Общий объем добычи на этих трех месторождениях составляет около 333 тыс. б. н. э., из которых 264 тыс. б. н. э. – газ.
Напомним, стоимость газа в Европе на закрытии торгов превысила 1800 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с 9 марта. Мировые цены на нефть в понедельник также начали расти на опасениях снижения предложения.
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Кулеба призвал Украину учиться у Польши, как «брать европейские деньги»
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Украина в случае вступления в Евросоюз планирует последовать примеру Польши и просить у сообщества денежные дотации, чтобы закрепиться на максимально выгодных условиях, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
По его словам, Польша «научилась брать европейские деньги и использовать их так, чтобы тебе давали еще больше». «И это то, чему нам на Украине нужно учиться на местном уровне, потому что деньги должны идти именно туда. Мы как МИД должны делать так, чтобы вступление Украины в ЕС состоялось на максимально выгодных условиях», – передает «Коммерсант» слова Кулебы со ссылкой на издание «Левый берег».
При этом он добавил, что Украина хочет совместно с Польшей реформировать ЕС. «Европейский союз будет однозначно реформироваться. Мы вступим в другой Европейский союз. Но пока я не вижу никаких индикаторов, свидетельствующих о том, что тема реформы Европейского союза используется для замедления европейской интеграции», – сказал глава МИД Украины.
Тем не менее ЕС неожиданно отказался считать достаточными изменения в польском законодательстве для снятия противоречий между Варшавой и Брюсселем, что стало «тяжелым» ударом для Польши.
Напомним, Польша ожидала одобрения Евросоюза плана помощи в 35 млрд евро в связи с пандемией. Сделка была запланирована еще год назад, однако правящая коалиция страны сопротивлялась требованиям Брюсселя отменить некоторые изменения в судебной системе.
В прошлом году Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки до выполнения Варшавой решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает ЕК.
До этого Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.
Эксперт оценил развитие конфликта между Польшей и ведущими странами ЕС
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«Париж, Берлин и Брюссель серьезно недовольны Польшей в последнее время. А польской партии «Право и справедливость» как никогда нужны деньги ЕС для восстановления экономики на фоне грядущих выборов в Сейм», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Стремидловский. Ранее ЕС отказался считать достаточными изменения в польском законодательстве для снятия противоречий между Варшавой и Брюсселем.
«Очевидно, что в этом споре победа будет за ЕС, потому что именно Еврокомиссия распределяет средства и дает свое согласие на выделение денег из Европейского фонда восстановления экономики национальным фондам. А для Польши было предусмотрено порядка 35 млрд евро», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.
Произошедшее собеседник назвал «прощальным поклоном Франции, которая сейчас передает председательство в ЕС Чехии». «У поляков были шансы получить эти деньги, по крайней мере, на это намекала Урсула фон дер Ляйен. ЕС тогда «выкатил» Варшаве так называемые вехи. В общей сложности они насчитывали порядка 100 условий, которые польское правительство должно последовательно выполнить», – пояснил эксперт.
«При этом дело даже не столько в вехах, сколько в той геополитической ориентации, которую сейчас заняла Польша. Все же в ЕС ведущим остается немецко-французский блок. А Париж и Берлин недовольны Варшавой из-за полной ориентации страны на США и Великобританию. То есть пока старая Европа все же хотела бы вернуться к диалогу с Россией, Дуда этому противится», – рассуждает Стремидловский.
«Упоминание о том, что Польша якобы является законодателем европолитики на украинском направлении – это и намек Варшаве, и легкая ирония в адрес польского государства. То есть Брюссель пытается дать понять, в чем именно заключается главная проблема этого государства с точки зрения ЕС», – уверен он.
Вместе с тем, Польша крайне заинтересована в получении денег, отмечает собеседник. «Осенью будущего года там пройдут выборы в Сейм. И для победы партии «Право и справедливость» необходимо вывести страну из кризиса. А проблем там предостаточно – и высокий уровень инфляции, и удорожание энергоносителей, и рост цен на бензин, уголь и продукты питания. И эти 35 млрд евро стали бы хорошим подспорьем в борьбе за места в Сейме», – заключил Стремидловский.
Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий Дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой Еврокомиссия оштрафовала республику. Однако вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова назвала закон «несоответствующим» позиции ЕС. По ее словам, Польша должна снова пересмотреть свое законодательство, если хочет получить деньги от ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.
ЕК решила, что Польша не выполнила условия для получения денег из европейского восстановительного фонда, что стало «тяжелым ударом для национал-консерваторов в Варшаве, которого еще в июне никто не ожидал», пишет издание. После визита в Варшаву главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен Польша рассчитывала получить 35 млрд евро. Die Welt указывает, что в стране сложилась «напряженная экономическая ситуация», инфляция в мае составила 13,9%, это «один из самых высоких показателей в Европе». Кроме того, стране пришлось принять около 4 млн беженцев с Украины.
В Брюсселе решили, что средства Польше следует выделить, так как она является «важнейшим партнером Украины» и «законодателем европейской политики» в данной сфере, но ведущие эксперты указали ЕК, что изменения в новом законе носят лишь косметический характер, они фактически обходят спорные моменты между ЕК и Варшавой. Эксперт по вопросам верховенства права в Познаньском университете Якуб Ярачевски сказал, что ЕК «разделилась» по отношению к Польше: если фон дер Ляйен поддерживает сделку с Варшавой, другие влиятельные члены ЕК настаивают на выполнении Польшей всех условий.
Напомним, Польша ожидала одобрения Евросоюза плана помощи в 35 млрд евро в связи с пандемией. Сделка была запланирована еще год назад, однако правящая коалиция страны сопротивлялась требованиям Брюсселя отменить некоторые изменения в судебной системе. В прошлом году Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки до выполнения Варшавой решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает ЕК.
До этого Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.
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Экс-глава МИД Австрии покинула страну из-за угроз убийством
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Бывший австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль покинула страну, об этом она заявила в СМИ.
Кнайсль сообщила, что покинула Австрию, поскольку ей поступали угрозы убийством, раскрывать подробности она отказалась, передает RT со ссылкой на Washington Post.
Ранее Кнайсль была в совете директоров «Роснефти», но в мае 2022 года она покинула его.
Европарламент грозил, что примет резолюцию с призывом к Совету ЕС включить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера и Кнайсль в санкционные списки, если они продолжат сотрудничать с российскими компаниями.
В августе 2018 года президент России Владимир Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Путин подарил им картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.
Позднее Кнайсль назвала Путина джентльменом старой школы.
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Эксперт объяснил логику заявления Шольца о целях Запада на Украине
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«Канцлер Германии в своих заявлениях следует линии британских и американских коллег. И пока заявления и действия Запада будут продолжаться в таком духе, сложно говорить о возможном мире на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в конфликте между Россией и Украиной необходимо избежать «навязанного мира».
«Если Шольц верит в то, что конфликт завершится лишь после понимания Путиным невозможности завоевать часть Украины – тогда все, конфликт реально можно заканчивать. Потому что Путин и не собирался ничего завоевывать. Россия лишь освобождает территорию Украины от нацизма и натовской инфраструктуры. Поэтому, следуя логике канцлера, властям Украины давно пора садиться за стол переговоров», – рассказал эксперт.
Корнилов полагает, что заявления немецкого канцлера вызваны скорее попытками Берлина следовать за риторикой Вашингтона и Лондона. При этом их позиция не изменилась: они хотят «воевать до последнего украинца». «Шольц играет роль наблюдателя и в большинстве действий пытается говорить то, что соответствует позициям американских и британских коллег», – сказал собеседник.
«Также тема конфликта на Украине стала влиять на внутриполитические расклады в Германии. Немецкому канцлеру пришлось отбиваться от обвинений в его адрес. Одни говорят, что ФРГ недостаточно помогает Украине. Другие, напротив, призывают Берлин дистанцироваться от этого конфликта», – отмечает Корнилов.
«Если Олаф Шольц поймет, что его позиция по Украине только ухудшает внутриполитическую ситуацию в стране и его собственный рейтинг, возможно, он постарается эту тему не акцентировать», – добавил он.
«Вместе с тем, Берлин играет значимую роль при определении внутренней и внешней политики ЕС, будучи локомотивом этой структуры, особенно после того, как из членства вышла Британия. И, как бы Шольц не следовал за позициями США и Британии, мы понимаем, что Брюссель все равно вынужден прислушиваться к мнению Берлина. Но учитывая ограниченный суверенитет Германии, и пока Шольц делает столь авантюристские заявления – мы не можем всерьез говорить о мире на Украине. И не по нашей вине», – сказал политолог.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц назвал цель Запада в ситуации вокруг Украины. Шольц сказал, что Запад сможет «поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо». Как заявил глава правительства Германии, задача – «избежать исхода этой войны, к которому стремится Путин: навязанного мира». «Этого не примут ни Украина, ни мы», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS.
Канцлер призвал «продолжать очень мощную поддержку» Украины, а также сохранять санкции против России. По словам Шольца, «конфликт закончится тогда, когда Путин поймет, что ему не удастся осуществить идею завоевания части территории соседней страны».
Ранее глава правительства Германии заявил, что президент России Владимир Путин обладает достаточным количеством ресурсов для дальнейшего ведения спецоперации на Украине.
«Он [Путин] – лидер очень великой страны, в которой живет много людей, с большими средствами. И поэтому он сможет продолжать [спецоперацию] очень долго», – цитирует Шольца Ura.ru.
На вопрос о том, когда у Путина иссякнет ресурс на продолжение военных действий на Украине, Шольц в интервью CBS ответил, что «на самом деле никто не знает».
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Эксперт указал на ошибки Казахстана при экспорте нефти на Запад
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«Казахстан не сможет увеличить экспорт нефти в Европу. Более того, нынешняя остановка КТК отразится на рынке энергоресурсов. Поэтому будет проще, если казахи договорятся о погашении штрафа и вернутся к нормальной работе», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее суд в Новороссийске предписал остановить работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 дней из-за экологических нарушений.
«Очередная остановка работы КТК создаст дополнительное давление на рынок и подстегнет цены на нефть. В этом плане в годовом выражении встает вопрос, сможет ли Казахстан сохранить экспорт нефти хотя бы на уровне прошлого года», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Собеседник отметил, что у Казахстана сохраняется несколько вариантов для продолжения экспорта черного золота. «Еще до КТК они спокойно загружали российские нефтепроводы и гнали топливо транзитом. По «Дружбе» они могут качать сырье в Германию, Польшу, Чехию, Словакию, Центральную Европу. То есть маршрутов предостаточно», – пояснил Юшков.
«Если же Нур-Султан не захочет сотрудничать с Москвой, то часть нефти реально перекинуть на нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан, но это дорого. В таком случае казахам придется сначала перевозить танкерами топливо до Баку, затем перегружать в трубу, гнать на Турцию, там снова выгружать это на танкеры и доставлять клиентам, например, в Средиземноморье», – заметил эксперт.
А вот увеличить поставки в Европу Казахстан вряд ли сможет, замечает собеседник. «Ресурсная база там выработанная, месторождение сложное. Газ, например, вообще никуда не поставляется с территории страны. По нефти – есть вопросы к КТК. Мы уже несколько раз в этом году видели, как он останавливался. В первый раз это было связано со штормом, который повредил отгрузочные терминалы, потом сообщалось о неких минах времен Второй мировой. Теперь проблемы возникли из-за штрафа, который был наложен после прошлогоднего разлива нефти. Самое выгодное сейчас для казахов – договориться об оплате штрафа и продолжить нормальную работу», – резюмировал Юшков.
Ранее суд в Новороссийске постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 суток после обнаружения экологических нарушений. «Несмотря на то, что срок исполнения предписания истекает 30 ноября 2022 года, Южное УГМРН Ространснадзора обратилось в Приморский районный суд Новороссийска Краснодарского края с намерением о приостановлении деятельности на 90 суток.
Постановлением суда от 5 июля 2022 года требования Ространснадзора удовлетворены в части: АО «КТК-Р» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток», – передает РИА «Новости» сообщение компании.
При этом в КТК отметили, что обжалуют это решение. В компании добавили, что суд оставил без удовлетворения ее ходатайство об отложении рассмотрения дела для направления возражений по приостановке деятельности.
Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Пропускная способность нефтепровода – 67 млн тонн, к 2023 году ее планируется увеличить примерно до 80 млн тонн.
Причиной волнений на нефтяном рынке стали обсуждения в Евросоюзе запрета на импорт российской нефти и новости о перебоях с поставками в Черном море в связи с повреждением причалов Каспийского трубопроводного консорциума.
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Миронов предложил переименовать Калининград
Калининград следует переименовать во Владибалтийск, соответствующее предложение сделал глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.
Нужно переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область – в Балтийский край, предложил Миронов, передает RT.
«Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики», – пояснил политик.
Область должна получить статус края, поскольку имеет стратегическое значение для России.
Ранее губернатор Калининградской области пригрозил Литве уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на запрет Литвой транзита в российский регион.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала с экспертами, чем может обернуться блокада транзита Литвой. В частности, политолог Вадим Трухачев заявил, что «Литва ведет себя так, будто лишилась тормозов». По словам собеседника, «Вильнюс в своей политике может довести дело до войны».
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Лавров пообещал ответ Москвы на высылку дипломатов из Болгарии
Москва будет отвечать на высылку Софией 70 российских дипломатов, на данном этапе российское посольство в Болгарии нормально работать не в состоянии, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«По нашей оценке, по оценке Министерства иностранных дел, нормально работать посольство не в состоянии практически уже сейчас. Естественно, мы будем отвечать нашим болгарским коллегам взаимностью», – передает РИА «Новости» его слова.
Кроме того, российское дипведомство уже сообщило, что российские дипломаты, объявленные Софией persona non grata, покинули Болгарию и уже находятся в Москве. «Да, они уже прибыли в Москву. Вчера двумя рейсами они прилетели в Москву», – рассказали в посольстве.
Напомним, прежний глава правительства Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария.
До этого болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Петков обвиняет в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову. Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым.
Ранее Народное собрание Болгарии проголосовало за вотум недоверия коалиционному правительству страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым.
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В Клайпеде начался снос памятника советским воинам
В городе Клайпеде в Литве начали демонтаж мемориала советским воинам, заявил мэр Витаутас Грубляускас.
«Могу подтвердить, что действительно, насколько я слышал, работы по демонтажу начались... Утром уже начался демонтаж, все идет как запланировано, демонтируют и увезут», – сказал Грубляускас LRT, передает РИА «Новости».
Замдиректор администрации Клайпедского самоуправления Андрюс Добранскис уточнил, что демонтаж обойдется бюджету города в 18 тысяч евро. Демонтаж планируется провести до 6 июля.
Мемориальный комплекс планируется перенести в музей советских памятников в парке Грутас, сообщает «Sputnik Беларусь».
Ранее вильнюсский городской совет принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее захоронение освободителей Литвы.
Европа оказалась перед угрозой сочетания нескольких кризисов
Кризисы не следуют друг за другом, а накладываются друг на друга, миграционное давление на Европу будет расти, есть угроза энергетического кризиса, может вернуться COVID-19, заявила министр юстиции и полиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер.
Келлер-Суттер рассказала о росте миграции в Швейцарию «из третьих стран». По ее словам, «миграционное давление на Европу должно продолжить расти из-за экономической ситуации, в частности в Северной Африке». Также «осенью может вернуться COVID», число заболевших и скончавшихся из-за коронавируса «уже растет», сказала она. Как заявила министр, «параллельно с этим угрозу представляет энергетический кризис». Она указала, что «из-за прерванных цепочек поставок становится меньше важных товаров», также «к этому добавляется инфляция», передает ТАСС со ссылкой на Blick.
Министр подчеркнула, что «экономическая ситуация в мире давно не была столь уязвимой», в связи с чем она задается вопросом о том, «как долго продлится солидарность с мигрантами в случае рецессии в Европейском союзе». Она заявила, что сейчас «кризисы не следуют друг за другом, а накладываются друг на друга».
Келлер-Суттер сообщила, что на настоящий момент Швейцария приняла у себя 57,8 тыс. беженцев с Украины. В последнее время, однако, к властям поступает все меньше просьб от них о предоставлении специального вида на жительство. По ее словам, «положение на Украине может существенно ухудшиться предстоящей зимой, если поставки энергии и продовольствия не будут больше гарантированы». Если нечем будет отапливать дома зимой и если не будет хватать продовольствия, люди могут быть вынуждены «найти убежище в одной из стран Западной Европы», заключила Келлер-Суттер.
Напомним, Европа переживает из-за Украины крупнейший миграционный кризис, а измеряется он не только миллионами беженцев. Тем временем Польша прекращает действие целой серии льгот как для украинских беженцев, так и для тех, кто принимал их.
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Польша призвала ЕС к готовности временно отказаться от зеленого перехода
ЕС должен быть готов при необходимости временно отказаться от зеленого перехода и вернуться к использованию традиционных источников энергии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий подчеркнул, что «зеленый переход нельзя осуществлять за счет обеспечения базового уровня безопасности». По его мнению, в ЕС «должны без колебаний временно вернуться к традиционным источникам энергии», если «ситуация вынудит», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
«Даже если кратковременный возврат к углю будет означать отсрочку воплощения наших амбициозных целей в сфере климата, это может оказаться необходимым условием для поддержания прочности европейского сообщества, которое будет способно противостоять России и поддерживать Украину», – заявил он.
Премьер считает, что цена квот ЕС на выбросы углекислого газа стала слишком высокой, за пять лет она выросла с менее чем 10 евро за тонну до 80–100 евро, это мешает промышленности инвестировать в новые зеленые технологии. По его словам, отчасти ответственность несут спекулянты. Моравецкий заявил, что ЕС должен положить этому конец. «Сейчас кажется, что наши предложения наконец-то будут воплощены в жизнь», – сказал он.
Напомним, лидеры ЕС готовы отказаться от ряда «зеленых принципов», которые декларировали совсем недавно. В частности, на прошедшем в минувшие выходные в Мюнхене саммите G7 лидеры Германии и Италии предложили пересмотреть позицию «Семерки» по отношению к озеленению энергетики.
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Стрельба произошла в ТЦ в Копенгагене
В результате стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии, сообщают СМИ со ссылкой на полицию.
Мэр Копенгагена Софи Хесторп Андерсен назвала инцидент «ужасными событиями». По ее словам, «была вызвана группа экстренного реагирования города». Один человек задержан, передает РИА «Новости».
Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон призвала не распространять в соцсетях видео с места «этого трусливого нападения» по соображениям безопасности. Представитель Еврокомиссии такого уровня впервые призывает людей не публиковать видео с места серьезного инцидента в стране ЕС, передает ТАСС.
Associated Press позднее сообщило со ссылкой на датскую полицию, что «три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии после массовой стрельбы в торговом центре». Глава столичной полиции Серен Томассен заявлял, что подозреваемый – 22-летний датчанин, мотивы которого неизвестны. При этом в полиции не исключают террористического характера стрельбы.