Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.2 комментария
Путин назначил нового посла России в Польше
Путин подписал указ о назначении Георгия Михно послом в Польше
Президент России Владимир Путин назначил Георгия Михно чрезвычайным и полномочным послом России в Польше, следует из указа на сайте правовой информации.
Президент России Владимир Путин назначил Георгия Михно чрезвычайным и полномочным послом России в Польше. Соответствующий указ о назначении опубликован на портале официальной правовой информации.
Другим указом Путин освободил от этой должности Сергея Андреева, который ранее возглавлял дипломатическую миссию России в Польше.
Ранее генконсульство России в Кракове прекратило работу. Бывший посол России в Польше Сергей Андреев объявил, что вся совместная деятельность между Россией и Польшей на границе Калининградской области полностью прекращена.