МИД Белоруссии отверг ответственность за миграционный кризис в Европе

Tекст: Евгения Караваева

Министерство иностранных дел Белоруссии осудил заявления польских властей, обвиняющих республику в причастности к инцидентам на границе, передает ТАСС.

В ведомстве объяснили, что попытки возложить ответственность за миграционный кризис в Евросоюзе на Минск вводят в заблуждение и не способствуют решению проблемы.

Дипломаты подчеркнули, что миграционный кризис спровоцирован в том числе военными интервенциями, политическим нажимом и политикой смены режимов со стороны самого ЕС. Отмечено, что европейские государства отказываются вести конструктивный диалог со странами происхождения мигрантов и игнорируют причины массовой миграции.

МИД добавил, что Брюссель полностью прекратил сотрудничество с Белоруссией по вопросам границ и миграции, что усугубляет ситуацию. В ведомстве также напомнили, что с начала кризиса силовики Польши, Литвы и Латвии регулярно пытаются вытеснять мигрантов обратно на территорию Белоруссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши планируют увеличить численность пограничников на границе с Белоруссией на 1,5 тыс. человек в течение следующего года. Польские солдаты открыли огонь резиновыми пулями на границе с о страной.

Напомним, в конце июня президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник США Кит Келлог обсудили санкции против Белоруссии, ситуацию на Украине, конфликт на Ближнем Востоке и взаимоотношения с Москвой и Пекином.