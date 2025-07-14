Польские солдаты открыли огонь резиновыми пулями на границе с Белоруссией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Польские солдаты на границе с Белоруссией применили гладкоствольное оружие, выпустив резиновые пули по агрессивному мигранту, передает РИА «Новости». По данным RMF FM, инцидент произошел неподалеку от деревни Михалово в Подляском воеводстве. Трое мигрантов попытались переправиться через реку с территории Белоруссии в Польшу.

Двое из них, заметив патруль, повернули обратно, а третий продолжил продвижение. «По словам военнослужащих, мигрант был агрессивным и напал на одного из военнослужащих. В его сторону были выпущены резиновые пули из гладкоствольного оружия», – говорится в сообщении радиостанции.

Военная жандармерия Польши расследует обстоятельства происшествия. Польский солдат не получил серьезных травм. О состоянии мигранта информации нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на польско-белорусской границе афганец ударил польского пограничника в глаз. Премьер Польши Дональд Туск объявил о восстановлении временного контроля на польско-германской и польско-литовской границах с 7 июля. Польша направила 1,5 тыс. пограничников к границе с Белоруссией.