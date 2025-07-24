Главной профессией украинцев в Прибалтике становится контрабанда

Tекст: Никита Демьянов

Еще в конце прошлого года сотрудники латвийской полиции и погранохраны накрыли подпольный цех по производству табачных изделий, находившийся в городе Лудза близ границы с Россией. В цеху нелегально трудилось двадцать пять граждан Украины – они производили сигареты, неотличимые от продукции ряда известных западных табачных марок. На их складах хранилось в общей сложности почти 300 млн сигарет (количество, достаточное для изготовления 1,5 млн блоков), а также около 47 тонн измельченных табачных листьев.

Подсчитано, что если бы эти нелегальные сигареты попали на латвийский рынок, ущерб от неуплаченных налогов и акцизов составил бы более 75 млн евро. Арестовано имущество на сумму 13 млн евро: объекты недвижимости, три легковых и три грузовых автомобиля, использовавшихся для осуществления преступной деятельности, 55 тыс. евро наличными, ряд технических устройств (таких как глушители и детекторы GPS-сигналов), а также незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы. Также конфискован парк дорогих ретроавтомобилей, принадлежавших главарю организации.

Изучение захваченной документации показало, что группировка являлась частью международной преступной сети, действующей в Великобритании, Испании и еще в нескольких странах ЕС. Эти сигареты вывозились из Латвийской Республики в другие государства Евросоюза и там по налаженным каналам сбывались – по ценам много меньшим, чем те, по которым там продается официальная продукция. Естественно, никаких акцизов при этом не выплачивалось. Оборот этой деятельности оценивается в сотни миллионов евро.

Министр внутренних дел страны Рихард Козловскис назвал операцию по ликвидации преступной группировки «одной из самых крупных в Европе за последние годы». Арестован и главный организатор сети, гражданин Латвии – предприниматель из Резекне Элмар Лайзанc. А руководитель латвийской полиции Арманд Рукс с гордостью добавил, что «наши учреждения способны бороться с транснациональными преступными группировками». Со слов Козловскиса и Рукса, латвийская полиция занималась делом этой преступной сети в течение двух лет.

Надо отметить, что многие жители Латгалии (восточная часть Латвии), где злоумышленники держали свое производство и большую часть складов, отнеслись к известию о ликвидации группировки скептически. «Перестали как следует делиться с кем надо, вот их и повязали», – поговаривают люди. Преступники практически не скрывались и беспрепятственно занимались своим промыслом в течение долгого времени. Любой местный курильщик прекрасно знал, куда надо обратиться за дешевыми сигаретами.

Латгальский райсуд в июле 2025 года приговорил по этому делу к лишению свободы двадцать трех украинцев – сроком от девяти месяцев до одного года. Суд пришел к выводу, что каждый из обвиняемых «исполнял свои обязанности согласно заранее составленному распределению»: работал на производственной линии по изготовлению сигарет, занимался упаковкой продукции и обслуживанием производства.

Уже в течение многих лет страны Прибалтики и Польша служат перевалочным пунктом для контрабандной транспортировки дешевых сигарет в страны Западной Европы. Раньше их туда нелегально ввозили с Украины и из Белоруссии, но в последнее время это становится все более сложным. В большинстве случаев контрабандисты пользуются хитроумными тайниками в транспорте. Однако за минувшие годы пограничники прекрасно изучили эти уловки. Кроме того, сейчас страны Прибалтики усиленно укрепляют свою внешнюю границу, само по себе пересечение которой становится делом все более трудоемким.

Контрабандисты ищут новые методы, позволяющие перепрыгнуть пограничные кордоны. В прошлом году они начали в большом количестве закупать беспилотники, под крыльями которых крепились упаковки с пачками сигарет – но литовские пограничники после первой растерянности научились их сбивать.

По этой причине заправилы подпольного бизнеса признали самым эффективным выходом строительство тайных фабрик по изготовлению контрафакта непосредственно в самой Прибалтике. Случай с производством, обнаруженным в окрестностях Лудзы, далеко не первый такого рода – подобные фабрики выявлялись в Латвии и раньше.

Столкнувшись с противодействием литовских силовиков, дельцы нащупывают альтернативные маршруты. В мае финская таможня сообщила о расследовании дела о незаконном импорте сигарет в страну. «Злоумышленники используют легальные логистические цепочки и компании для сокрытия своей деятельности», – сказал глава следственной группы Янне Микконен.

У «табачных теневиков» в Латвии существует четкое разделение функций: организаторами и «мулами» (то есть перевозчиками) являются местные жители, хорошо представляющие кому и когда занести взятку. А вот в качестве рабочей силы они привлекают украинцев, как на фабрике в Лудзе.

Однако выходцы с Украины, освоившись и пообтершись в Прибалтике, тоже начинают создавать свои криминальные бизнесы.

Что характерно, тоже в сфере контрабанды – правда, не табачных изделий, а живых людей. Через Прибалтику пролегает один из маршрутов, которыми нелегальные мигранты из стран Глобального Юга проникают на территорию ЕС.

Украинцы пытаются оседлать эти людские потоки, превратив их в источник заработка – и при этом порой ведут себя крайне дерзко. Так, прошлой осенью латвийские пограничники, патрулируя районы недалеко от белорусских рубежей, заметили машину с эмблемой собственного учреждения. Это их удивило – других пограничных патрулей в этом районе не должно было быть, а на просьбу остановиться «коллеги» не отреагировали.

Пограничники остановили подозрительную машину и обнаружили в ней двадцать пять нелегальных мигрантов – выходцев с Ближнего Востока и из других стран Глобального Юга. Автомобиль был не только снабжен тщательно подделанной маркировкой пограничной службы Латвии, но и оснащен фальшивыми государственными номерами. Задержанные организаторы контрабанды людей оказались гражданами Украины.

Они ждали на территории Латвии на фальшивой пограничной машине, чтобы принять мигрантов, перебравшихся через границу с Белоруссией, пока тех не поймали настоящие пограничники.

За месяц до того латвийские пограничники перехватили с помощью стрельбы и погони другое транспортное средство, замаскированное под полицейский автомобиль. В машине находились сорок шесть нелегальных мигрантов и двое перевозчиков. Задержанные организаторы перевозки нелегалов оказались гражданами Украины и Белоруссии, получившими латвийские виды на жительство.

Несомненно, в происходящем нет никакой этнической подоплеки. Однако еще с прошлого года в странах Прибалтики начало меняться отношение к прибывшим туда украинским беженцам. Их упрекают и за распространение русского языка, и в целом, как ни парадоксально, за усиление влияния русского мира. Детям украинских беженцев запрещают учиться на русском в местных школах, а от них самих при попытках официального трудоустройства требуют совершенного знания местных государственных языков.

Неудивительно, что в такой обстановке многие из них предпочитают трудоустройство нелегальное и даже иногда прямо преступное. Судя по всему, прибалтийские мафиози относятся к носителям русского языка куда более толерантно, чем государственные структуры и местные национал-активисты.