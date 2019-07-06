Офис Зеленского объявил Украину мировым хабом контрабанды сигарет

Украина из-за контрабанды превратилась в «мировой хаб» по поставкам нелегальных сигарет в страны Евросоюза, заявил замглавы офиса украинского лидера Алексей Гончарук.

По его словам, Украина является крупнейшим поставщиком контрабандной табачной продукции в Евросоюз. В основном сигареты прибывают из Китая и ОАЭ через одесский порт, а также через границу с Молдавией, Белоруссией, ДНР и ЛНР, передает «Интерфакс-Украина».

«Будут ли нас после этого уважать наши европейские коллеги? Вопрос риторический. Вы прекрасно знаете, через какие области идут эти контрабандные потоки. Закарпатская область – не последняя в этом списке», – сказал Гончарук.

Он также отметил, что украинцам хорошо известны способы переправки контрабандных сигарет. Например, когда граждане на таможне декларируют один товар, а провозят другой. Еще 25% нелегальных грузов перевозятся по рекам и тоннелям. Также для перевозки используют людей, которых массово отправляются за границу с разрешенным к провозу количеством товара.

Как считает Гочарук что каждая область специализируется на своем виде контрабанды – «кто-то на запчастях, кто-то – на сигаретах, где-то валят лес».

В связи с такой ситуацией президент Украины Владимир Зеленский во призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об увольнении.

Зеленский призвал чиновников написать заявления самостоятельно в течение двух дней, иначе он потребует уволить всех четырех начальников.

Кроме того, украинский лидер отметил, что в понедельник подпишет указ о борьбе с контрабандой.