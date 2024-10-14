«Защита от России» стала воровской кормушкой в Прибалтике

Tекст: Никита Демьянов

Еще с 2024 года, после возвращения Крыма в Россию, латвийские власти начали пугать сограждан тем, что «следующей жертвой агрессии Москвы может оказаться Латвия». Ну а раз есть «потенциальный агрессор», то нужно строить линии защиты.

И в том же 2014 году Госпогранохрана Латвии заключила с компанией Igate договор на 17,5 млн евро о создании вдоль границы с Россией забора высотой 2,70 м – с камерами видеонаблюдения и системами датчиков. В 2018 году Igate выиграла тендер еще и на обустройство границы Латвии с Белоруссией. Но хотя протяженность границы с Белоруссией значительно меньше, чем с Россией (173 км против 270,5 км), стоимость ее обустройства насчитали куда более высокую – 22,8 млн евро.



Всего Igate успела возвести на границе с Россией около сотни км забора. Но в 2019-м латвийский Госконтроль забил тревогу – ревизоры выяснили, что возведение заборов превратилось в «кормушку» для причастных лиц.

Ревизоры поражались: один мост, возведенный на границе Латвии с Белоруссией, стоил примерно 600-700 тыс. евро. Это при том, что на границе с Россией такой же мост обходился приблизительно в 130 тыс. евро. Затем выяснилось, что для строительства мостов Igate привлекла подрядчика, и ему заплатили только четверть выделенных средств – остальное досталось Igate. Позже следователей заинтересовал и один из мостов: при его возведении были использованы более дешевые материалы, чем те, что указывались в проекте, однако оплатили строительство в полном объеме.

Большинство этих работ проводилось под контролем руководителя Госпогранохраны Нормунда Гарбарса. Сначала он был задержан Бюро внутренней безопасности – также были арестованы и несколько его бывших подчиненных. Одновременно под арестом оказались двое сотрудников компании Igate, в том числе председатель правления и совладелец предприятия Марис Пейланс.

В МВД заявили, что «имели место преступления в ходе работ по возведению инфраструктуры на приграничной полосе с Россией и Белоруссией». Бывшего главу Госпогранохраны заподозрили в «превышении должностных полномочий» и «покрывательстве хищений».

В январе 2020 года Госконтроль Латвии сообщил, что в ходе создания инфраструктуры вдоль пограничной линии было «незаконно израсходовано свыше 7 млн евро бюджетных средств». Член правления Госконтроля Илзе Гринхофа сообщила: «Исполнитель работ получил плату за культивацию почвы, но, как лично убедились проверяющие, пни в Ипиках (населенный пункт – прим. ВЗГЛЯД) вдоль границы стоят до сих пор. То есть в действительности оплаченные работы проведены так и не были».

Позже в прессу проникли свидетельства о ситуации в Лидумниекской волости Циблаского края. Этот край находится у границы с Россией, и там в целях обустройства приграничной полосы производилась вырубка леса на десятках гектаров. Оставшаяся после этого древесина, чья стоимость оценивалась в сотни тысяч евро, пропала неведомо куда. Также стало известно, что была допущена и самовольная вырубка деревьев в приграничной зоне – на участках, где этого не требовалось, в частности на территории заповедника «Болото Гулбью». Оставшиеся после этого бревна тоже пропали. Завели еще одно уголовное дело.

Вскоре стало известно, что уголовное дело завели и против замначальника латвийской погранохраны Юриса Мартуканса – его уличили в том, что в процессе махинаций со средствами, выделенными на строительство пограничного забора, он пошел на подлог. Потом в расследовании шла долгая волокита, и до сих пор в деле нет полной определенности, в суд оно еще не поступило.

Лица, обвиняемые в незаконной вырубке леса и вывозе древесины, тоже отделались очень легко. В мае 2024 года суд признал, что лица, занимавшиеся расчисткой приграничной полосы, не получили инструкций о том, какой точно должна быть ее ширина. А значит, им пришлось действовать по своему усмотрению. Таким образом, основания для уголовного преследования исчезло – и дело закрыли.

Но самое смешное заключалось в том, что те сто километров забора, что успела выстроить фирма Igate, в эксплуатацию вводить не стали – оказалось, что этот забор не соответствует проекту. Дефекты обнаружились и в построенных подвесных (канатных) и деревянных мостах, в проложенных патрульных тропах.

Начался спор, затянувшийся на несколько лет: кто и как будет устранять выявленные несоответствия проекту? Цена вопроса – миллионы евро. Если это взяло бы на себя государство, то получится, что оно дважды заплатило за одну и ту же работу. Наконец 9 октября 2024 года суд постановил, что Igate должна будет за свой счет устранить дефекты.

С самого начала этой эпичной ревизии Госконтроля, обернувшейся арестами и заведением уголовных дел, строительство охранной инфраструктуры на границе с Россией остановилось и стояло, пока продолжались разбирательства, в течение пяти лет. Уже два года продолжалась СВО на Украине, латвийские политики устали кричать о «российской угрозе», но вернуться к достройке приграничного забора все никак не получалось.

В конце концов власти решили, что доверить столь важное дело можно только господрядчику. Постройку забора на оставшихся 170 км поручили предприятию «Государственная недвижимая собственность». Работы возобновились в апреле 2024-го. Пока что в планах – закончить к октябрю следующего года.

В этом году Латвия выделила также 303 млн евро на программу «пограничной контрмобильности», которая включает установку противотанковых «зубов дракона», колючей проволоки, бетонных блоков. Планируется закупить противотанковые мины и разместить их в приграничных складах. «В случае чего латыши с помощью этих укреплений продержатся день-два. Зато 330 млн евро будут освоены кем надо. Латвия собирается окапываться пять лет, а оплачивают это кошельки простых людей», – иронически пишут русские латвийцы в интернете.

Недавно с ходом приграничного строительства ознакомился лидер оппозиционной партии «Стабильность» Алексей Росликов. Он сообщил о намерении подать депутатский запрос министру обороны Андрису Спрудсу по поводу закупки «зубов дракона». Росликов заподозрил, что эти «зубы», возможно, обошлась латвийскому налогоплательщику в три, а то и в четыре раза дороже реальной цены. «Cнова коррупция?» – написал Росликов в социальных сетях.

Некоторые статусные латвийские эксперты тоже взирают на приграничную суматоху со скепсисом. Талавс Юндзис, первый министр обороны Латвии после ее выхода из состава СССР (1991-1993 годы), заявил, что лихорадочное строительство забора и нагромождение противотанковых ежей на границе не имеет особого смысла – во всяком случае, прямо сейчас. По мнению Юндзиса, если российские танки и вломятся в Латвию, то не в ближайшее время – он считает, что до этого пройдет как минимум пять лет. Поэтому приграничные укрепления надлежит возводить без спешки.

Юндзис призывает тратить деньги на более существенные вещи – на современные системы ПВО и подготовку специалистов для них, на развитие сотового телевидения (возможность смотреть телевизионные программы на мобильных телефонах), чтобы все латвийцы могли своевременно получать необходимые инструкции. По мнению Юндзиса, это куда более важные вещи, чем забор. Тем более под предлогом его строительства и защиты от «российской агрессии» так легко воровать государственные средства.

