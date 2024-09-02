Прибалтика столкнулась с бессилием противостоять «нападению России»

Tекст: Станислав Лещенко

Еще минувшей весной бывший глава Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем представил в Минобороны и Минфин план закупки боеприпасов на 1,6 млрд евро. По словам Херема, это «необходимый минимум», без которого эстонской армии никак не обойтись. И вот теперь вдруг оказалось, что у Эстонии нет на это денег. И где их взять, совершенно непонятно.



Когда об этом узнали правящие политики Эстонии, они стали выдвигать предложения, где изыскать средства на столь необходимую статью расходов. Возникли два варианта. «Первый – экстренное решение взять кредит и выплачивать его в течение длительного времени. Второй – дальнейшее увеличение расходов на гособорону, которые у нас сейчас превышают 3%, и доведение их до 4–4,5%. Может быть, даже больше», – пояснил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Однако в случае взятия дополнительного кредита может образоваться большой дефицит и без того тощего госбюджета – и тогда Еврокомиссия запустит в отношении Эстонии процедуру по взысканию чрезмерного дефицита. Дело может дойти до введения жесточайшей экономии, когда «резать» придется любые расходы.

Впрочем, ради денег на боеприпасы в Эстонии предлагают экономить на остальном уже сейчас. «Сокращения должны быть сделаны в социальной сфере, в образовании, в здравоохранении. Это означает, что люди просто должны сами вкладывать больше средств в здравоохранение и образование. Нужно провести более радикальные сокращения государственного аппарата», – считает член парламентской финансовой комиссии Айвар Сыэрд.

В Минфине Эстонии полагают, что средства на армию можно будет изыскать за счет введения особого «налога на безопасность», который начнет действовать в скором времени. В свою очередь в эстонском государственном Центре оборонных инвестиций предупредили, что даже если страна вот прямо сейчас найдет где-то эти 1,6 млрд евро, все равно боеприпасы будут поставлены не ранее чем через три, а то и четыре года – так как мировые производители оружия по горло загружены более срочными заказами.

Кроме того, как подсчитали эстонские военные эксперты, если Россия и в самом деле нападет на Эстонию, этих боеприпасов в любом случае не хватит.

По подсчетам эстонских Сил обороны, в случае войны для подавления первой российской атаки потребуется в общей сложности свыше 800 ракет ATACMS стоимостью более 2 млрд евро. По мировым меркам это огромное количество.

«Наверное, я не ошибусь, если скажу, что Эстония, имея восемьсот ракет, заняла бы второе место в мире по их количеству. У США их, конечно, больше, но сомневаюсь, что у кого-то еще есть столько ракет», – сказал гендиректор Центра оборонных инвестиций Магнус-Вальдемар Саар. В качестве альтернативы ракетам ATACMS эстонские эксперты рассматривают приобретение большого количества беспилотников или барражирующих боеприпасов. Однако они тоже стоят больших денег, а кроме того, чем больше у эстонской армии различных видов оружейных систем, тем сложнее обучать солдат и поддерживать все машины в рабочем состоянии.

Переговоры по госбюджету в Эстонии активно идут прямо сейчас, но пока неясно, какие суммы будут выделены на армию. Страна переживает экономическую стагнацию – лишних 1,6 млрд евро у нее как не было, так и нет.

Другой «балтийский тигр» – Литва – переживает похожий ресурсный кризис, но уже связанный не с деньгами на армию, а с личным составом. В текущем 2024 году власти Литовской Республики планируют призвать на военную службу около 3,8 тыс. человек. Однако «натянуть» нужное число оказывается сложно из-за растущего числа уклонистов. Председатель оппозиционной партии «Союз крестьян и зеленых Литвы» Рамунас Карбаускис откровенно указывает, что многие молодые литовцы предпочитают «откосить», но не тратить время на не нужную им военную службу.

Глава Службы воинского призыва и комплектования Вооруженных сил Литвы Арунас Бальчюнас сообщал, что они с коллегами в прошлом году выписали около 14 тыс. штрафов за уклонение от службы в армии. Те, что похитрее, выправляют себе медсправку. В министерстве обороны Литвы отметили, что с 2015 года (именно в том году в Литве возобновили частичный военный призыв) число призывников, пригодных к постоянной военной службе, постоянно сокращается.

Член комитета Сейма по нацбезопасности и обороне Довиле Шакалене заподозрила, что часть отбракованных призывников может оказаться симулянтами. По ее мнению, у некоторых из них «низкая мотивация», из-за чего они уклоняются от службы, предоставляя «липовые» медицинские справки.

В Минобороны все же считают, что проблема годности призывников к службе во многом отражает реальную ситуацию со здоровьем литовской молодежи. «Исследование образа жизни литовских призывников показало, что около 45% из них недостаточно физически активны, около половины не придерживаются принципов здорового питания, а около двух третей имеют вредные привычки», – пояснили в министерстве. У призывников часто диагностируют психические расстройства. У половины литовцев, признанных негодными к военной службе, около 40% таких случаев связаны с проблемами с интеллектом, умственной отсталостью, а также расстройством личности.

Плюс ко всему оказывается, что уровень развития многих новобранцев не позволяет учить их обращению с современными видами оружия.

«Грамотность некоторых призывников действительно очень низкая. Иногда мы проверяем тесты, давая их детям наших сотрудников – третьеклассники или четвероклассники проходят, но четверть призывников не справляется», – тревожится председатель и главный врач военно-экзаменационной подкомиссии в городе Паневежис Жигимантас Скукаускас.

Проблему с новобранцами испытывает и соседняя Латвия. Принятая в сентябре 2023 года новая концепция государственной обороны предусматривает увеличить численный состав Национальных вооруженных сил до 31 тыс. человек. Общее же число обученных защитников Латвии вместе с членами территориального ополчения «Земессардзе», резервистами, срочниками и контрактниками должно возрасти до 61 тыс. человек. Латвийские военные подсчитали, что столько набрать не получится.

Руководство НВС жалуется, что многие молодые люди, подлежащие призыву, покидают Латвию. 26 августа стало известно, что военная полиция назначила административный штраф за неявку на проверку здоровья в указанные в повестке место и время без уважительной причины 91 призывнику.

Пытаясь восполнить нехватку личного состава, латвийский министр обороны Андрис Спрудс предложил ввести призыв женщин. Но против такого предложения резко возразили не только большинство латвийских политиков, но и бывший глава армии Юрис Маклаковс. Он напомнил, что основной причиной возобновления в Латвии в 2023 году обязательного призыва стала плохая демографическая ситуация в стране. Если же призвать в вооруженные силы и женщин, то, как логически рассуждает Маклаковс, рождаемость от этого вряд ли повысится. Если же говорить начистоту, то есть все основания предполагать, что как только будет введена обязательная воинская повинность для женщин, многие из них тоже уедут – как уезжают юноши.