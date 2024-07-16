  • Новость часаУстановлена предварительная причина катастрофы Superjet в Подмосковье
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп ведет в Белый дом «катастрофу для Украины»
    Эксперт: Урегулирование на Украине зависит не от Орбана, а от русского солдата
    В Духовном управлении Татарстана отреагировали на слова имама о «побивании» жен
    Американист: Выбрав Вэнса, Трамп объявил войну всем либералам
    Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва – Петербург
    Объявлена стоимость проезда для автомобилей по новому участку М-11
    Песков: «Азов» – фашисты, их нужно уничтожать
    Гроссмейстер Карякин и участник СВО Нимченко выдвинуты в сенаторы Крыма
    Назначена премия за первый сбитый на Украине F-16
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем прощать релокантов

    Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.

    20 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Евро-2024 хочется поскорее забыть

    Европейские футбольные чиновники не смогли реализовать лозунг «Футбол объединяет», если вообще хотели. Это подтвердят и турки, и сербы. С отстранением России УЕФА справилась блестяще, а вот навести порядок в собственном европейском доме они оказались неспособны.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кому выгоден удар по детской больнице в Киеве

    ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.

    12 комментариев
    16 июля 2024, 17:07 • Новости дня

    Эстония решила ввести «обременительный» налог на оборону

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Эстонии намерены ввести обременительный налог на оборону, но на ограниченный срок – до марта 2027 года, заявил и. о. министра иностранных дел страны и лидер парламентской партии «Ээсти-200» (Eesti 200) Маргус Цахкна.

    Как указал Цахкна, серьезным налоговым бременем для общества станет налог на оборону. О его словам, этот налог будет многокомпонентным, и его главная идея заключается в том, что в финансирование обороны и безопасности в широком смысле будут вносить вклад все слои общества в зависимости от уровня доходов, передает ТАСС со ссылкой на эстонский портал гостелерадио ERR.

    Он добавил, что новый налог, вероятно, будет введен на период до марта 2027 года, когда в прибалтийской республике состоятся следующие парламентские выборы.

    Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призналась, что вынуждена совершать «политическое самоубийство», принимая решения для укрепления обороны страны.

    15 июля 2024, 18:31 • Новости дня
    Закрывшая от пуль Трампа телохранительница оказалась русской каратисткой
    Закрывшая от пуль Трампа телохранительница оказалась русской каратисткой
    @ Gene J. Puskar/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Телохранительница экс-президента США Дональда Трампа, которая закрывала его от пуль стрелка, может быть родом из России.

    Как выяснил Telegram-канал «Типичная Рязань», семья девушки переехала в США в 2000 году. После переезда она работала тренером, училась в университете и окончила школу частных телохранителей, сообщает Lenta.Ru.

    Предполагается, что уроженка России родом из города Скопин Рязанской области. Она имеет звание мастера спорта по рукопашному бою и карате. Информацию, что спасшая Трампа девушка является уроженкой России, подтвердил также политолог Алексей Чадаев.

    Напомним, в субботу днем на митинге в Батлере было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха».

    Коментарии (28)
    15 июля 2024, 22:49 • Новости дня
    Госдеп запретил Украине наносить удары по российским пусковым установкам
    Госдеп запретил Украине наносить удары по российским пусковым установкам
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Вашингтон не считает целесообразным разрешать Украине наносить удары по российским пусковым установкам с использованием оружия, предоставленного США, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    «Мы пришли к выводу, что сейчас, в настоящий момент, такой шаг нецелесообразен для США», – отметил Миллер, отвечая на вопрос о том, почему Вашингтон не санкционирует подобные удары, передает ТАСС.

    По его словам, США предоставили Украине право наносить удары американским оружием через границу, но пока не планируют выходить за рамки этого разрешения. Кроме того, Миллер сообщил, что США продолжат предоставлять Украине средства противовоздушной обороны.

    Напомним, Госдеп решил поддержать возможную готовность Украины к переговорам.


    Коментарии (24)
    15 июля 2024, 19:50 • Новости дня
    В Италии начали появляться плакаты с надписью «Россия – не мой враг!»
    В Италии начали появляться плакаты с надписью «Россия – не мой враг!»
    @ Jin Mamengni/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В различных городах Италии, от севера до юга, появляются крупные плакаты с надписью «Россия – не мой враг!»

    Инициатива принадлежит ассоциациям «Верона за свободу» и «Свободный профсоюз», при поддержке культурной ассоциации «Венето – Россия» в Вероне, передает ТАСС.

    По словам главы «Венето – Россия» Пальмарино Дзоккателли, подобные плакаты также появились в Парме, Пизе, Кьети, на острове Капри и в Массе. Некоторые ассоциации обращаются за разрешением использовать изображения в высоком разрешении. На плакатах, например, на Капри напоминают, что в Донецке также был размещен плакат с надписью «Народ Италии – не мой враг».

    Дзоккателли заявил, что верит в силу «народной дипломатии», близкой к обычным людям. Он отмечает, что контакты будут продолжены.

    Ассоциация регулярно проводит мероприятия, связанные с Россией и ее историей, а также разъясняет причины конфликта на Украине и характер киевского режима, который используется для ослабления России. Дзоккателли отмечает, что в Италии много людей, понимающих это, но центральные СМИ ведут антироссийскую линию.


    Коментарии (8)
    16 июля 2024, 09:05 • Новости дня
    Медведев призвал казнить украинских нацистов за расправу над российским пленным
    Медведев призвал казнить украинских нацистов за расправу над российским пленным
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что к расстрелявшим российского военного украинским нацистам не может быть пощады.

    Медведев считает, что после жесткой расправы «украинских извергов» с российским пленным к ним не может быть никакого милосердия, а следует применять «только тотальные казни». Зампредсовбеза отметил, что у убивших российского пленного «нет права на жизнь».

    «Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!» – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Он также процитировал стихотворение поэта Константина Симонова: «Так убей же хоть одного! Так убей же его скорей! Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!»

    Ранее The New York Times сообщило, что солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой проверить информацию о зверском убийстве военными ВСУ российского военнопленного.

    Коментарии (55)
    15 июля 2024, 22:39 • Новости дня
    Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса
    Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса
    @ DAVID MAXWELL/EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп объявил, что выбрал сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента США.

    «После долгих размышлений и рассмотрения невероятных талантов многих других претендентов я решил, что человеком, наиболее подходящим на должность вице-президента США, является сенатор Джеймс Дэвид Вэнс», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Напомним, накануне Трамп заявил о необходимости немедленно предоставить защиту Секретной службы Роберту Кеннеди-младшему, который объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в качестве независимого кандидата.


    Коментарии (15)
    16 июля 2024, 03:58 • Новости дня
    Politico: Назначение Вэнса станет катастрофой для Украины
    Politico: Назначение Вэнса станет катастрофой для Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Выбор сенатора Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии может стать «катастрофой для Украины». Об этом заявил европейский чиновник высокого ранга в интервью Politico.

    «Это катастрофа для Украины», — приводит ТАСС цитату политика.

    Издание отмечает, что возможная победа бывшего президента США Дональда Трампа на выборах уже вызвала панику в Европе. А утверждение Вэнса кандидатом в вице-президенты «вызвало дополнительные вопросы о приверженности возможной новой администрации поддержке Украины».

    Напомним, Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.


    Коментарии (8)
    16 июля 2024, 09:19 • Новости дня
    Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о визите Моди в Россию

    The Economic Times: Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о визите Моди в Россию

    Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о визите Моди в Россию
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В МИД Индии вызван посол Украины из-за высказываний президента Украины Владимира Зеленского касательно визита премьер-министра Нарендры Моди в Россию, пишет The Economic Times.

    Газета указывает, что Индия выражает обеспокоенность и недовольство высказываниями Зеленского относительно визита Нарендры Моди в Россию, который назвал встречу лидеров «сокрушительным ударом по мирным усилиям на Украине», передает ТАСС.

    Как уточняет Economic Times, Индия в этой связи отложила заседания индийско-украинской рабочей группы по вопросам развития культурных связей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что дружба России и Индии встала на два мощных энергетических столпа.

    Коментарии (9)
    15 июля 2024, 21:28 • Новости дня
    СМИ: Джонни Депп начал встречаться с российской моделью

    СМИ: Актер Джонни Депп начал встречаться с российской моделью

    СМИ: Джонни Депп начал встречаться с российской моделью
    @ MAGO/Bjorn Trotzki/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский актер Джонни Депп начал встречаться с российской моделью, пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники в окружении голливудской кинозвезды.

    Источники сообщили, что он встречается с 28-летней косметологом и моделью Юлией Власовой, с которой познакомился на 55-м международном кинофестивале в Карловых Варах в августе 2021 года, сообщает РИА «Новости».

    Как отмечает издание, ранее девушка публиковала в соцсетях совместные фотографии, но не подтверждала, что у них с актером роман.

    Напомним, Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в клевете в связи со статьей в Washington Post, где его экс-супруга пожаловалась на домашнее насилие. При этом Херд не обвиняла именно Деппа. Однако актер заявил, что лишился из-за публикации нескольких ролей. Он, в свою очередь, и сам обвинил Херд в домашнем насилии. Депп потребовал компенсацию в размере 50 млн долларов. Херд подала встречный иск, требуя с бывшего мужа 100 млн долларов.

    Присяжные признали Эмбер Херд виновной в клевете и обязали выплатить актеру 10 млн долларов и еще 5 млн штрафа. Присяжные удовлетворили также иск Херд, обязав Деппа выплатить компенсацию в размере 2 млн долларов.

    Коментарии (21)
    16 июля 2024, 10:05 • Новости дня
    У пытавшегося угнать самолет России разведчика ВСУ не оказалось денег на залог

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший командир одной из частей сил спецопераций ВСУ Роман Червинский, который летом 2022 года пытался угнать самолет ВКС России и которого судят на Украине, не сможет внести установленный накануне залог в 9 млн гривен (более 219 тыс. долларов), заявил его адвокат Андрей Иосипов.

    Апелляционный суд города Кропивницкий согласился отпустить Червинского под залог в 9 млн гривен, которые нужно внести до 4 августа, при этом Червинский не должен покидать города, где официально проживает, а также не должен общаться со свидетелями и потерпевшими, передает РИА «Новости».

    «Если спросить, готовы ли мы здесь и сейчас внести эту сумму – нет, не готовы. Но это первый и очень важный шаг – хотя бы определение суммы залога», – заявил Иосипов. При этом адвокат добавил, что о внесении залога сторона защиты еще советуется. Сам же Червинский не знает, смогут ли найти залоговую сумму за такое короткое время.

    Ранее украинский суд продлил срок заключения под стражей бывшему командиру ВСУ Роману Червинскому, который в 2023 году пытался угнать российский самолет.

    Напомним, в июле 2022 года ФСБ объявила, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.

    Коментарии (0)
    16 июля 2024, 08:45 • Новости дня
    Нанесен удар по пополнению ВСУ в Новоандреевке Запорожской области

    Подполье сообщило об ударе по новоприбывшей группе боевиков ВСУ в Новоандреевке Запорожской области

    Нанесен удар по пополнению ВСУ в Новоандреевке Запорожской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли ракетный удар по новоприбывшей группе боевиков ВСУ в Новоандреевке, уничтожено скопление техники в Гуляйполе, а также 12 пунктов дислокации украинских военных в Запорожской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Источник подпольщиков сообщил, что российские ракеты уничтожили в Гуляйполе технику, был нанесен удар по артиллеристам, которые спрятались в кустах возле здания. Кроме того, удар пришелся по танку, который взорвался вместе с экипажем и десятком боевиков ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам Лебедева, в Новоандреевке удар пришелся по только что прибывшей группе украинских военных, спрятавшейся в кустах около одного административного здания.

    Кроме того, всего за ночь в Запорожской области были уничтожены 12 домов, где ВСУ устроили пункты дислокации, мирные жители не пострадали, следует из данных подполья.

    Ранее под Харьковом уничтожен украинский состав с боеприпасами.

    Коментарии (11)
    16 июля 2024, 11:45 • Новости дня
    Вэнс: Мне безразлично, что будет с Украиной
    Вэнс: Мне безразлично, что будет с Украиной
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Выбор республиканца Джеймса Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента усилил сомнения относительно продолжения поддержки США Украины в случае избрания Трампа президентом США, пишет The New York Times.

    Издание напомнило, что Вэнс был одним из самых ярых противников помощи США Украине в Конгрессе и возглавил кампанию в Сенате по блокированию пакета на 60 млрд долларов. Он упрекал администрацию Байдена за постоянную финансовую поддержку Украины.

    По словам сенатора, поддержка Украины в ее конфликте с Россией является неоправданно дорогостоящей. Он назвал «фантастическим» возвращение к границам Украины, существовавшим до начала СВО.

    Вэнс считает, что Украине следует прекратить «наступательные маневры» и начать переговоры с Россией. Он уверен, что Запад никогда не сможет произвести достаточно оружия, чтобы «сделать возможной победу Киева».

    В интервью подкасту в 2022 году Вэнс сказал давнему советнику Трампа Стиву Бэннону: «Меня действительно не волнует, что так или иначе произойдет с Украиной», напомнило The New York Times.

    Кроме того, издание приводит высказанные и ранее комментарии Вэнса о поддержке Украины со стороны США, в которых сенатор сомневается в том, что Западу хватит мощностей для производства того количества оружия, которое нужно Украине.

    «Приняв оборонительную стратегию, Украина может сохранить свою драгоценную военную силу, остановить кровотечение и дать время для начала переговоров», – цитирует The New York Times Вэнса.

    Кроме того, во время переговоров в Сенате по пакету помощи Украине политик утверждал, что США должны направить средства на защиту южной границы страны.

    Также Вэнс заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, что США необходимо сосредоточить свои усилия на Азии, а не на Украине, он утверждал, что производство ракет системы «Патриот» для Украины лишит Тайвань такого оружия в случае конфликта с Китаем.

    «Во всем мире много плохих парней, и меня гораздо больше интересуют сейчас некоторые проблемы Восточной Азии, чем Европы», – сказал сенатор.

    Ранее европейский чиновник высокого ранга заявил Politico, что выбор сенатора Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии может стать «катастрофой для Украины».

    До этого Вэнс заявлял, что Трамп при победе на выборах проведет с Россией переговоры для завершения конфликта на Украине.

    Коментарии (13)
    16 июля 2024, 08:29 • Новости дня
    Киев перебросил в Часов Яр группу иностранных наемников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа иностранных наемников переброшена в Часов Яр, сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики.

    Как говорится в сообщении, по данным средств объективного контроля, ВСУ перебросили в Часов Яр группу иностранных наемников, некоторые из которых находятся на переднем крае обороны, передает ТАСС.

    По данным силовых структур, радиоперехваты фиксируют переговоры на английском и немецком языках.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что укрепрайон украинских войск, в котором находились, предположительно, иностранные наемники, уничтожен в Часовом Яре.

    Коментарии (11)
    16 июля 2024, 02:56 • Новости дня
    Bild: Орбан предложил Евросоюзу восстановить отношения с Россией
    Bild: Орбан предложил Евросоюзу восстановить отношения с Россией
    @ Alex Hilado/ Imago/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю предложил восстановить дипломатические отношения с Россией и провести переговоры с Китаем о мирной конференции для урегулирования конфликта на Украине, пишет Bild.

    Как сообщило издание, Орбан в своем послании дал краткую оценку недавно состоявшихся дискуссий с лидерами Украины, России, Китая, Турции и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    По мнению венгерского премьера, интенсивность вооруженного конфликта на Украине в ближайшем будущем может резко возрасти. Поэтому, как считает Орбан, ЕС необходимо возобновить дипломатические отношения с Россией и начать переговоры с Китаем о проведении мирной конференции для поиска путей урегулирования украинского кризиса.

    Напомним, Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании конфликта на Украине.


    Коментарии (9)
    15 июля 2024, 20:17 • Новости дня
    СМИ: Напавший на Трампа был плохим стрелком

    The New York Post: Стрелявший в Трампа провалил отбор в школьную секцию по стрельбе

    СМИ: Напавший на Трампа был плохим стрелком
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшие одноклассники Томаса Мэттью Крукса, который стрелял в экс-президента США Дональда Трампа, рассказали, что в школьные времена молодой человек был плохим стрелком, пишет The New York Post.

    В старшей школе Крукс хотел записаться в школьную секцию по стрельбе, но не прошел отбор, так как не поразил ни одной мишени при стрельбе из малокалиберной винтовки с 15-метрового расстояния, рассказал The New York Post его бывший одноклассник Джемесон Мерфи, передает ТАСС.

    Пули пролетали в нескольких метрах от цели, отметил он. Одноклассники также рассказали, что Крукс позволял себе «грубые шутки, неприемлемые в ситуации, когда в школе есть оружие».

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его спасло от смерти от выстрела чтение статистики по мигрантам.

    Коментарии (27)
    16 июля 2024, 05:45 • Новости дня
    Трамп появился на съезде республиканцев с перевязанным ухом
    Трамп появился на съезде республиканцев с перевязанным ухом
    @ Artem Priakhin/ Keystone Press/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экс-президент США Дональд Трамп появился на национальном съезде Республиканской партии с перевязанным ухом.

    Его представили публике как «следующего президента Соединенных Штатов», передает ТАСС.

    Отмечается, что Трамп впервые появился на публичном мероприятии после покушения на митинге в штате Пенсильвания.

    Напомним, накануне США приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности Трампа.


    Коментарии (8)
    Главное
    МИД назвал «очковтирательством» заявления Киева о «готовности к переговорам»
    Эстония решила ввести «обременительный» налог на оборону
    ПВО России сбила украинский Як-52 с пулеметной установкой
    Украинские пограничники на границе с Венгрией открыли огонь по уклонистам
    Стало известно о планах ужесточить правила пополнения баланса телефона
    Володин запустил голосование о полном запрете электросамокатов на улицах
    В Кемеровской области два подростка повредили могилы участников СВО

    Россия удивляет успехами в мировой торговле

    Россия вошла в десятку стран по размеру торгового профицита. В целом постсоветская Россия всегда зарабатывала на экспорте больше, чем тратила на импорт, но когда подобный заработок растет на фоне попыток Запада его отобрать, это вызывает уважение. Как России удается такой кульбит и почему две крупнейшие экономки мира – Китай и США – оказались по разные стороны баррикад по торговому балансу? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия применила новый козырь в зоне спецоперации

    «Одна из самых мощных бомб, которыми мы располагаем в зоне проведения спецоперации». Такими словами эксперты оценивают авиабомбу ФАБ-3000, применение которой в зоне СВО теперь официально подтверждено. Почему эту авиабомбу стали применять только сейчас, что и каким образом было для этого сделано – и какой результат стоит от этого ожидать? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответ на новые ракеты в Европе даст «конструкторская подсобка» России

    Сразу четыре страны ЕС договорились о разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В их числе Франция, Германия, Италия и Польша. При этом ранее стало известно о размещении американских ракет того же класса в ФРГ в 2026 году. Зачем европейцам понадобились свои ракеты и чем на это ответит Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Охрана Трампа допустила анекдотические ошибки

    «Вопиющее фиаско». Такими словами специалисты и пресса подводят итоги деятельности Секретной службы США – организации, которая должна была защищать Трампа от любых покушений. Какие именно ошибки допустила охрана, как надо было действовать правильно и почему сами агенты спецслужб признают, что все произошедшее «смахивает на старый анекдот»? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Сырский готов к капитуляции»

      Скандально известная и весьма влиятельная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он не верит в победу Украины и готов подписать капитуляцию с Москвой. Прежде Безуглая атаковала предшественника Сырского – Валерия Залужного, после чего он лишился поста. Кто она? И почему заявляет, что ВСУ стали пушечным мясом?

    • Как в НАТО обманули Ельцина

      Агентство национальной безопасности (АНБ) США сняло гриф «секретно» с некоторых документов 30-летней давности, касающихся отношений России и НАТО. Из них следует, что альянс обманывал Москву уже тогда, имея особые планы на Украину. Однако президент Борис Ельцин обманывался меньше, чем казалось многим.

    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............