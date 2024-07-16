Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.20 комментариев
Эстония решила ввести «обременительный» налог на оборону
В Эстонии намерены ввести обременительный налог на оборону, но на ограниченный срок – до марта 2027 года, заявил и. о. министра иностранных дел страны и лидер парламентской партии «Ээсти-200» (Eesti 200) Маргус Цахкна.
Как указал Цахкна, серьезным налоговым бременем для общества станет налог на оборону. О его словам, этот налог будет многокомпонентным, и его главная идея заключается в том, что в финансирование обороны и безопасности в широком смысле будут вносить вклад все слои общества в зависимости от уровня доходов, передает ТАСС со ссылкой на эстонский портал гостелерадио ERR.
Он добавил, что новый налог, вероятно, будет введен на период до марта 2027 года, когда в прибалтийской республике состоятся следующие парламентские выборы.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призналась, что вынуждена совершать «политическое самоубийство», принимая решения для укрепления обороны страны.