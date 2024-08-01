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    1 августа 2024, 11:09 • В мире

    Вера в «победу Украины» подорвана в Латвии

    Вера в «победу Украины» подорвана в Латвии
    @ Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Никита Демьянов

    Переломный момент в настроениях одной из наиболее русофобских стран Прибалтики зафиксировал свежий соцопрос. Внезапно в Латвии стало расти число людей, не верящих, с одной стороны, в победу Украины над Россией, а с другой – доверяющих российской, а не западной информационной повестке. Как и почему это произошло?

    Стало известно, что в июне в Латвии по заказу госканцелярии был проведен социологический опрос: власти захотели уточнить, насколько велика степень поддержки латвийцами «победы Украины над российской агрессией». Позиция самих властей Латвии по этому поводу однозначна: они демонстрируют готовность вкладываться в войну до последнего украинца огромными по местным меркам средствами.

    В нынешнем году сумма средств, переданных Ригой Киеву с 2022-го, достигнет 850 млн евро (из них 392 млн евро ушли непосредственно на нужды ВСУ). «Латвия полна решимости продолжать такую ежегодную поддержку и в 2025, и 2026 годах», – заявила премьер-министр Эвика Силиня. Вот чиновники и захотели лишний раз убедиться, что налогоплательщик не против этого – и провели опрос на предмет того, насколько сильно латвийцы верят в предстоящую «перемогу».

    Однако результаты опроса оказались обескураживающими – они показали, как пишут местные СМИ, что «хотя в латвийском обществе сохраняется высокая поддержка победы Украины, наблюдается статистически значимое снижение по нескольким показателям». 59% жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет указали, что хотят, чтобы «Украина победила Россию в войне» (варианты ответов на данный вопрос варьируются от «полностью согласен» и до «скорее согласен»). Казалось бы, больше половины, и это много – но на самом деле перед нами существенное снижение по сравнению с мартом, когда победу Украины поддерживали 64% участников опроса.

    Также в июне 51% жителей отметил, что готовы «поддерживать Украину до ее победы над Россией», тогда как в марте такой ответ дали 56,3% жителей. 52% респондентов считают, что «помогая Украине, Латвия защищается от войны», а в марте такого мнения придерживались 54%. В июне 50% участников опроса согласились с тем, что «помогая Украине, Евросоюз защищает себя», а в марте так полагали 55%. В июне 47% опрошенных не отрицали, что «Украина может победить Россию», в марте – 48%.

    Есть и данные, касающиеся отношения к информации по поводу конфликта. И в июне, и в марте 47% жителей заявили, что по теме освещения боевых действий на Украине больше всего доверяют латвийским массмедиа и государственным учреждениям, а 43% доверяют СМИ западных стран. Российским СМИ в июне доверяли 15% опрошенных, а в марте – 8%.

    Эта деталь опроса представляется наиболее интересной. Большинство российских СМИ в Латвии заблокированы. Под запретом оказались даже развлекательные и популярные юмористические шоу. Однако многие латвийцы отказываются проявлять «сознательность» и по-прежнему тянутся к «запрещенке». В последнее время имели место несколько случаев, когда полиция страны заводила уголовные дела на лиц, помогавшим жителям Латвии подключиться к российскому телевидению.

    Не менее 35% латвийцев составляет русскоязычная община – а большинство ее представителей сидят в российском информационном пространстве и отторгают медиасреду латвийского государства, относящегося к ним как к нежелательной, второсортной части населения.

    Многие латвийцы продолжают тайком смотреть российские телеканалы – у латвийской полиции, испытывающей огромный кадровый голод, попросту не хватает сотрудников для того, чтобы устроить массовые проверки.

    И, само собой разумеется, мало кто из латвийцев способен открыто признаться в том, что читает и смотрит российские СМИ, а уж тем более им доверяет. Такого рода признание – все равно что открыто расписаться в своей «нелояльности» со всеми вытекающими последствиями. И все равно тот факт, что количество подобных «сознавшихся» за три месяца выросло на 7%, очень впечатляет.

    Латвийский портал rus.LSM.lv, финансируемый из госсредств, с ужасом сообщил, что «остается немало желающих просматривать российские пропагандистские СМИ, форумы и другие виды контента, прославляющие военные преступления и угрожающие безопасности латвийского государства». Согласно данным надзорных органов, жители Латвии пытаются подключиться к заблокированным российским сайтам более 111 тыс. раз в месяц (в мае количество таких попыток составило 140 тысяч).

    Количество заблокированных в Латвии интернет-сайтов или запрещенных доменных имен за последние два года увеличилось – их уже более тысячи.

    Большинство зарегистрировано в РФ. Теперь при попытке входа на них происходит перенаправление на ссылку nelegalssaturs.lv, где латвийца встречает плашка-предупреждение о том, что он, дескать, хочет зайти на ресурс, который «угрожает национальной безопасности». Список блокируемых сайтов постоянно расширяется.

    Впрочем, это не значит, что речь в данном случае идет о 111 тыс. жителей Латвии, ведь один человек может нажать на запретную ссылку несколько раз. С другой стороны, тут говорится лишь о тех латвийцах, что пытались попасть на запрещенные сайты напрямую – и угодили вместо этого на плашку-запрет. Те, кому надо, давно оснастили свои гаджеты программами VPN, позволяющими свободно заходить на российские ресурсы – такие люди в общую статистику не попадают. Кроме того, сейчас латвийские службы госбезопасности бьют тревогу по поводу того, что многие жители государства получают «российскую пропаганду» через Telegram. Власти очень это беспокоит, но они пока не очень понимают, как бороться с этим явлением.

    Мы ничего не знаем о том, насколько корректной оказалась выборка, произведенная в ходе вышеупомянутого опроса. Но даже если представить то, что опрашивали в основном этнических латышей, картина получается знаменательная. Усталость от Украины, от конфронтации западного блока с Россией растет даже в столь русофобской обстановке, которая сложилась в Прибалтике.

    Свой вклад в это вносят и украинские беженцы, в немалом количестве осевшие в Латвийской Республике. Самая активная их часть ведет агрессивную пропаганду, размещает в интернете и на улицах лозунги в поддержку киевского режима, занимается вычислением «симпатизантов Москвы» и т. д. «Я не понимаю, что вы делаете в Латвии. У вас дома война, вы в комментариях воюете. Мне глубоко безразлично, что вы думаете. Если завтра начнется сбор подписей за принудительную отправку особо рьяных патриотов поддержать свою страну, я один из первых поставлю подпись. Мне надоел украинский флаг, агрессивные наклейки на машинах. Вы должны ехать воевать за свою родину», – пишут приезжим украинцам жители Латвии.

    Кроме того, единого информационного пространства на латышском языке тоже не существует – о чем свидетельствует недавний доклад, подготовленный редактором «Латвийского радио» Анитой Брауной. В качестве примера Брауна упоминает некую «популярную гуру», которая «в закрытой группе в соцсетях на чистом латышском языке рассказывала своим подписчикам, что украинцы заслужили эту войну, и призвала родителей забирать своих детей из латвийских школ, чтобы спасти их от системы». А недавно по латвийским соцсетям разошлись видеоролики, на которых латышка Ивета Бохан поет песни российского исполнителя Шамана. Однако латвийской службе госбезопасности трудновато дотянуться до Иветы – она, как и многие другие ее соплеменники, эмигрировала в Ирландию.

    Власти Латвии из проведенного опроса сделают однозначный вывод: надо усилить борьбу с «кремлевской пропагандой». Однако это однозначно не увеличит степени поддержки Украины в латвийском обществе. Даже если надежно «законопатить» все «щели», откуда просачивается «пропаганда», это не уберет объективные проблемы, стоящие перед обществом: рост цен, инфляция, низкие зарплаты. Экономические проблемы Латвии связаны с тем, что это государство, ранее выполнявшее функцию транзитного моста между Востоком и Западом, обрывает связи с Россией и Белоруссией.

    Постепенно все больше латвийцев склоняются к нехитрой мысли – главное, чтобы боевые действия поскорее завершились. Пусть даже не будет «победы Украины». Но если острая фаза конфликта закончится, то, возможно, произойдет хотя бы частичная деэскалация в отношениях России, Белоруссии и Латвии, а экономическое взаимодействие повысится, оживут транзит и Латвийская железная дорога, ныне пребывающая в полукоматозном состоянии.

    Свои особые надежды связывают с окончанием боевых действий русскоязычные жители Латвии. Сейчас в стране свирепствует репрессивный режим, бросающий за решетку за выставленный в окне российский флажок или за цветы, возложенные на место снесенного памятника советским воинам. Люди запуганы и зачастую боятся сказать лишнее слово в соцсетях – чтобы не нарваться на визит «пояснительной бригады» из полиции, которая наглядно покажет, на кого хваленая «свобода слова» распространяется, а на кого нет.

    С другой стороны, националисты наглеют все больше – происходят вещи, которые недавно нельзя было и вообразить.

    На днях главная из идеологов «дерусификации», латышская поэтесса Лиана Бокша-Ланга выложила на своей странице песню неких молодых латышских музыкантов. Нежный девичий голос поет об «оккупантских сволочах», которые «не уважают эту страну», «настаивают на каких-то правах» и «лижут кремлевский унитаз». Песня содержит требование к «кремлевским овцам» – «научиться говорить, а лучше проваливать». Правозащитница Ольга Петкевич подала на музыкантов заявление о разжигании межнациональной ненависти в Службу госбезопасности и полицию. Но сомнительно, что эти учреждения откликнутся. Они завалены делами иного рода – преследуют как раз таки тех, кого заподозрили в пророссийских симпатиях.

    А некий Иварс Липскис (судя по его анкете в соцсети – рижский таксист) вывесил опрос: «Хочешь ли ты уничтожить латвийских русских?». 31% опрошенных (это более семидесяти человек) высказались за уничтожение русских. И тут совсем не радует то, что большинство проголосовали против. Сам факт такого опроса становится уже в Латвии новой нормальностью, а преступления геноцида творит, как правило, активное меньшинство – при пассивном отстранении большинства. Позже Липскис все же на всякий случай удалил свой опрос. Ведь его увидели шесть тысяч человек, кто-то мог бы составить заявление в органы.

    В любом случае русские Латвии надеются, что это все не насовсем. «Не покидает ощущение, что эти сгустившиеся до адской черноты сумерки – перед рассветом», – выражает общее мнение правозащитник русской общины Латвии Владимир Линдерман. То есть у латвийских русских нет никакой причины желать «победы Украины» и терпеть ради нее лишения.

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