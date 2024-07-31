Алаудинов: Украине придется пойти на переговоры с Россией, сил у нее нет

Алаудинов: Украине придется пойти на переговоры с Россией, так как сил противостоять у нее нет

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ситуация, которая разворачивается в мире и события в самой Украине, а также отсутствие ресурса для того, чтобы остановить ВС России вынужденно приведет Киев к переговорам передает ТАСС.

«Они вынуждены будут это сделать, потому что дальше уже нет ни ресурсов, ни сил, ни средств, чтобы нам противостоять», – сказал Алаудинов в эфире «России-24».

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но при условии, что они пройдут с опорой на «концепцию международного права».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, в свою очередь, что заявления Киева о якобы готовности к переговорам с Россией являются по сути схоластикой без детализирующих пояснений.