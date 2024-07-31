Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.4 комментария
В Кремле сочли схоластикой заявления Киева о «готовности к переговорам»
Представитель Кремля Песков назвал схоластикой заявления Киева о «готовности к переговорам»
Заявления Киева о якобы готовности к переговорам с Россией являются по сути схоластикой без детализирующих пояснений, выразил мнение пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, подобные заявления Москва слышала на разных уровнях, однако не получила никаких детализирующих пояснений, передает ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что данная тема изредка озвучивается, однако не имеет какой-либо конкретики.
В то же время Песков подчеркнул, что российская сторона продолжает оставаться открытой для переговоров.
Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но при условии, что они пройдут с опорой на «концепцию международного права».