Почему маленькие соседи России опасны в большой войне

Tекст: Александр Тимохин

Сначала кратко о том, с кем мы имеем дело. В Эстонии в российском понимании нет армии – все вооруженные силы насчитывают 7200 человек на активной службе. Еще есть резерв: 12 000 человек во все виды ВС (подавляющее преимущество в Сухопутные войска) и 5500 – в территориальную оборону. На все силовые структуры там два самолета (не считая одного арендованного тренировочного) и два вертолета.



Артиллерия Эстонии насчитывает шесть САУ с современными орудиями калибра 155 мм, 36 гаубиц Д-30 и 20 буксируемых или возимых 120-мм минометов.

Это, конечно, смешно. Именно такие цифры и приводят некоторых российских комментаторов к выводу о том, что прибалтийские государства вообще не стоит принимать в расчет в контексте возможного конфликта.

Однако стоит понимать следующее. Прибалтийские страны не будут воевать в одиночку, они будут воевать все вместе и получат поддержку от остальных стран НАТО. И вот если их рассматривать как единое целое, то картина оказывается немного другая.

Во-первых, у этих стран есть подготовленный и организованный резерв. И это не ополчения, как латышское «Земессардзе» или эстонский «Кайтселийт», это именно резервисты вооруженных сил. По мобилизационному предписанию они спокойно едут в свои воинские части, где находится закрепленные за ними оружие и техника, где их знают и которые знакомы им.

Маленькие размеры прибалтийских стран и организованность резерва говорит о том, что на мобилизацию, которая начнется при первых признаках готовящегося военного конфликта, им нужно будет максимум двое суток. Какими силами будут обладать три эти страны в течение нескольких дней с момента решения о развертывании?

Эти силы составят восемь бригад. Из них три будут механизированными, с БМП, БТР и легкими танками (170 единиц у Латвии), а пять – пехотными механизированными, оснащенными автомобилями, артиллерией, минометами и противотанковым оружием. Вместе с ними будет отлично подготовленные и оснащенные войска спецназначения, включающие в себя не только диверсионно-разведывательные подразделения, но и боевых пловцов.

Общая численность всей группировки – около 80 000 человек. Это примерно в десять раз больше, чем ВСУ имели в Мариуполе, и в разы больше, чем ВСУ отправили в Курскую область.

Важный момент – силы прибалтов дополняют друг друга. Например, у Латвии есть масса бронетехники. У латышей подразделение кибервойны и психологических операций типа украинских ЦИПсО, а у Литвы – боевые пловцы.

У трех прибалтийских стран уже развернуты командные структуры. В Латвии действует объединенный штаб численностью в 2300 человек. Имея такое количество управляющего персонала, можно легко обеспечить управление и единой группировкой ВС трех стран, и приемом подкреплений из других стран, и взаимодействие с Финляндией, у которой уже совсем другой уровень боевых возможностей и которая тоже в НАТО. И у которой, добавим, русофобское население, часть которого очень хотела бы посчитаться за потерянные в ходе Финской войны и последующей Второй мировой территории.

При этом в резерве военного командования прибалтийских стран остаются ополчения. Их численность в Литве, Латвии и Эстонии составляет соответственно 10 600, 15 500 и 5500 человек.

Это – резервы второй очереди, также организованные, обученные и имеющие легкое оружие и транспорт. Как показывает пример украинской теробороны, их – при довооружении тяжелым оружием – также можно привлекать и к решению войсковых задач.

На море Прибалтика делает ставку на заблаговременное минирование, как это делали финны и немцы в 1941 году, и береговые противокорабельные ракетные комплексы. Можно добавить, что Эстония уже получила противокорабельные ракеты, и вооруженные ими подразделения зимой этого года достигли боевой готовности.

Сильными сторонами прибалтов надо считать также то, что мощь их противотанковых средств, скорее всего, будет сравнима с той, которую показали ВСУ в 2022 году. Слабой стороной, помимо авиации, которой у них практически нет – положение с беспилотными средствами. Но прибалты активно работают над этим. Более того, уже сами производят безэкипажные транспортные и боевые машины и кое-что поставляют на Украину.

Из известных усилий той же Эстонии в этом направлении можно отметить контракт с Израилем на поставку в 2024-2025 годах барражирующих боеприпасов, подобных тем, которыми Азербайджан сломил армянское сопротивление в Карабахе, и контракт на поставку ракетных комплексов HIMARS из США, с боекомплектом, включающим в себя ракеты ATACMS.

Поставка должна быть закончена в 2025 году, и с этого момента Санкт-Петербург и все что есть между ним и Эстонией окажется в зоне действия эстонских ракет. Эстонии будет поставлено шесть пусковых установок, что означает шесть ракет MGM-140 ATACMS в каждом залпе.

Из всех трех стран Прибалтики Эстония – самая слабая в военном отношении. Но ударные возможности на большом расстоянии Эстония обретет первой. Латвия отстает примерно на год, HIMARS там появятся, видимо, только в 2026 году, так как контракт на поставку латыши заключили позже Эстонии, также на шесть пусковых установок, а Литва вообще пока планирует в будущем производить ракеты самостоятельно, и в ближайшей перспективе ударных систем с дальностью в сотни километров у нее не будет.

И именно поэтому к словам начальника эстонского генштаба генерал-майора Вахура Каруса стоит прислушаться. Но не потому, что некоторые российские СМИ приписали ему намерение «превентивного удара по России». Сначала процитируем эстонского генерала корректно, чтобы правильно понять все сказанное. Основной вклад в разогрев слухов о якобы планах Эстонии напасть на Россию внес интервьюер «Радужного радио» (название-то какое!) Анвар Самош. Стоит привести этот кусок целиком:

«А. Самош: До какого-то момента наш план обороны НАТО был таким, что есть... например, 10 дней, которые мы должны выдержать здесь самостоятельно против русских, то сейчас… новый план заключается в том, что мы должны иметь возможность атаковать русских, если они вторгнутся в Эстонию. Давить их на собственной территории, где находятся войска, которые собираются осуществить наступление на Эстонию. Это огромная перемена.



В. Карус: Да, безусловно, но именно это война на Украине принесла многим союзникам по НАТО. Мы больше не можем ждать, когда нас ударят кузнечным молотком по голове, но мы должны быть теми, кто способен делать определенные вещи первыми.



В конце концов, все это не очень сильно меняется, потому что Силы обороны Эстонии до сих пор получают задания от эстонского народа, наша задача – защищать эстонское государство. Это то, что мы практикуем, чему учимся ежедневно; сейчас мы получаем все больше инструментов, с помощью которых можно сделать выполнение этой задачи более эффективным, то есть мы обретаем возможность атаковать противника на все большую глубину».

Как видно из цитаты, речь идет о следующем. Эстония включает в свою доктрину возможность наносить удары по российским войскам или объектам в случае гипотетического нападения России, и это увязано с военными планами НАТО. Здесь надо упомянуть, что военные контингенты НАТО постоянно находятся на территории стран Прибалтики. Они имеют право вступать в боевые действия, не спрашивая свои правительства и вместе с местными армиями, действуя как единое целое с ними.



Кроме того, все три страны имеют избыточную портовую и аэродромную инфраструктуру, которая позволит им принимать большие контингенты НАТО. Таким образом, любая война, в которой затронута территория Эстонии – это война с НАТО автоматически.

И в рамках этой войны НАТО против России Эстония и должна иметь возможность наносить удары по российской территории. Именно это сейчас имеет в виду эстонский генерал-майор.

Для нас же важно помнить три вещи. Первая – Эстония не является суверенным государством, и вопросы пользования ее вооруженными силами легко могут решить за океаном. Вторая – эстонцы отравлены совершенно непредставимой для россиянина пропагандой, а значит, вполне могут в будущем прибегнуть к иррациональным действиям.



И третья это то, что намерения меняются очень быстро, а возможности долго. Прямо сейчас ни у отдельно взятой Эстонии, ни у блока НАТО нет намерений атаковать российскую территорию. Но в будущем планы США могут измениться. Европейская война очень больно ударила по их главному экономическому конкуренту – ЕС, и они явно не хотят останавливаться.

И тогда эстонские и латвийские возможности по ударам вглубь нашей территории вдруг смогут совпасть с их планами, и планами США по втягиванию в большую войну всех стран НАТО, чьи войска находятся в Прибалтике. В таком случае обстановка резко изменится. Именно поэтому уже сегодня не стоит допускать недооценки наших соседей – даже таких маленьких, как Эстония.