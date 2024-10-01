  • Новость часаРосавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Израилем, Ираком и Ираном
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских истребителей F-35
    Видео расправы ВСУ над жителями Курской области обнаружено на камере убитого боевика
    Порошенко установил личный рекорд заработка на Украине
    Израиль пообещал нанести мощные удары по всему Ближнему Востоку
    Иран объяснил массированную атаку на Израиль
    Названо число выпущенных Ираном по территории Израиля ракет
    Эксперт рассказал о реакции ливанского общества на операцию Израиля
    Минфин США ввел санкции против семи россиян
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Одиннадцать классов в школе – это тоже влияние Запада

    В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.

    40 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства

    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

    20 комментариев
    1 октября 2024, 22:10 • В мире

    Бомбардировка сигаретами ввела в ступор прибалтийских силовиков

    Бомбардировка сигаретами ввела в ступор прибалтийских силовиков
    @ REUTERS

    Tекст: Станислав Лещенко

    Литва внезапно подверглась масштабным авианалетам со стороны сотен нелегальных воздушных объектов. Речь идет о воздушных шарах, которые используют контрабандисты. Каким образом именно это средство стало последним «писком моды» контрабандного бизнеса, почему военные, пограничники и полиция Литвы против него совершенно бессильны и как это связано с угрозой большой войны?

    Многие жители приграничных районов Украины, Белоруссии, Польши и Прибалтики активно занимаются контрабандой. Цена на сигареты в России, Белоруссии и на Украине куда меньше, чем в ЕС, и потому этот товар в больших объемах тайком переправляют в Евросоюз без уплаты акцизов. В особенности выгоден этот промысел в Литве, где регулярно повышают акцизы на сигареты. Стоимость табачных изделий в Литовской Республике на сегодняшний день уже на треть выше, чем даже в соседней Польше.

    В литовском приграничье, словно на Диком Западе, уже многие годы идет необъявленная война: контрабандисты и сотрудники госорганов состязаются в смекалке, находчивости и технической оснащенности. В общей сложности за первую половину 2024 года сотрудники литовской таможни перехватили 6,9 млн пачек контрабандных сигарет на сумму около 9,7 млн евро, которые попали в прибалтийскую республику самыми разными способами.

    Пограничники рассказывают, что были случаи попытки провоза сигарет в раме и колесах велосипедов, в футбольных мячах, внутри музыкальных инструментов, книг, в буханках хлеба, между слоями вафель. Но чаще всего курево прячут в машинах и поездах, используя для тайников любые полости или, например, автомобильные шины.

    Изобретательность «рыцарей нелегального извоза» не знает границ: они давно уже покорили не только воздушное, но и водное и даже подводное пространство. Зимой сигареты сплавляют по льду или крепят в плавучих контейнерах, замаскированных под льдины. Некоторые «ихтиандры» облачаются в гидрокостюмы и доставляют товар, уложенный в герметично уложенные коробки, под водой.

    Технический прогресс и в этой сфере не стоит на месте – с каждым годом «флибустьеры приграничья» применяют все более изощренные способы доставки. Уникальный случай произошел в начале 2018 года, когда служба видеонаблюдения белорусских пограничников засекла беспилотную дрезину, самостоятельно двигавшуюся по железнодорожным путям со стороны Литовской Республики. Когда тележку застопорили и обследовали, выяснилось, что двигателем ей служил электромотор. Она была снабжена сеткой, в которую можно уложить ящики с сигаретами. Характерно, что дрезина двигалась пустой – из чего сделали вывод, что робот возвращался после успешной миссии.

    Многие контрабандисты еще много лет назад задумались о покорении воздушного пространства – были случаи пересечения границ с помощью дельтапланов. Настоящей головной болью для пограничников оказалось нашествие беспилотных летательных аппаратов.

    Еще в мае 2014 года российские силовики поймали в Калининградской области прилетевший из Литвы аппарат с размахом крыльев в четыре метра, способный принять до десяти килограммов сигарет. Для навигации в него была интегрирована система GPS. Этот «первопроходец» проложил дорогу более удачливым последователям.

    Украинские контрабандисты, обмениваясь опытом в соцсетях, пишут, что договориться о приобретении дрона можно в соцсетях. «Кто может собрать аппарат, чтобы поднял груз до 10 кг, перенес до 5 км и потом вернулся?» – интересуется, например, один из пользователей. Ему со знанием дела отвечают, что с таким весом далеко не улетишь, максимум до одного километра. «Вам подойдет квадрокоптер на дистанционном управлении, он стоит не менее семи тысяч долларов. А для ваших целей лучше брать аппарат от 10 тысяч долларов (240 тыс. гривен) – такой гарантированно не грохнется где-то на полпути кому-нибудь на голову», – объясняют «эксперты». По их словам, такой аппарат в силах поднять и доставить на место назначения до пяти килограммов (блок сигарет весит около 250 граммов), сильно не шумит и летит до 50 км в обе стороны.

    В июле 2019 года литовская Служба охраны государственной границы специально приобрела для борьбы с контрабандистами два беспилотных самолета. В рамках проекта также были организованы курсы по подготовке операторов управления аппаратами. Однако, как вскоре выяснилось, двух летательных аппаратов совершенно недостаточно, ибо со временем в распоряжении контрабандистов оказался целый воздушный флот.

    Один из самых свежих случаев поимки сигаретного беспилотника имел место 15 сентября. Сотрудники литовской Госпогранохраны, дежурившие в окрестностях деревни Бержишкес, зафиксировали летательный аппарат и приземлили его при помощи антидрон-системы в соседний лесной массив. Оказалось, что дрон был нагружен двумя картонными коробками, завернутыми в полиэтилен – в них находилась тысяча пачек сигарет.

    Но теперь контрабандисты стали отказываться и от дронов и переходить на использование воздушных шаров, замаскированных под метеозонды – они дешевле и малозаметнее.

    Эта новая «мода» началась обвально. Если за весь 2023 год литовские пограничники зафиксировали только три воздушных шара с сигаретами, то за один только сентябрь 2024-го, по данным литовской службы охраны госграниц, зафиксировано 250 случаев, когда в Литву из Белоруссии прилетели псевдометеозонды, перевозившие контрабанду.

    Совершенно вопиющий случай имел место 29 сентября, когда «метеозонд» с сигаретами свалился прямо на территории аэропорта в Вильнюсе. По словам члена парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Дайнюса Гайжаускаса, в аэропорт пришлось бросить сотрудников антитеррористического подразделения.

    Парламентарий ужасается: «Там упал, вдумайтесь, метеозонд, который нес груз весом около двадцати килограммов! Оказывается, уже год со стороны Белоруссии в Литву летают сотни воздушных шаров, которые несут груз». Гайжаускас добавляет, что с помощью такого «метеозонда» за один рейс переправляется около тысячи пачек сигарет.

    Парламентарий задается вопросом: что будет, если «враги Литвы» начнут прикреплять к воздушным шарам взрывчатку?! «Факт, что воздушные шары поднимаются со стороны Белоруссии и летят в сторону Литвы примерно 40-50 километров, и их никто не сбивает. Дроны несут груз от 30 до 50 килограммов, и об этом молчат наши нынешние власти… Это скандал», – заявил депутат.

    По его словам, только в течение одной недели на территорию Литвы прилетело около 150 контрабандных шаров. Четверо из них приземлились в городе Алитус, где в 2022 году литовская армия открыла склад боеприпасов по стандартам НАТО, один – на железнодорожных путях в городе Варена.

    Чтобы как-то успокоить общественность, директор Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявил, что у них нет сведений об использовании прилетающих «метеозондов» для разведки – их применяют исключительно контрабандисты. Однако как же бороться с летучими переносчиками сигарет?

    Тут литовские силовые ведомства перекладывают ответственность друг на друга. Пограничники жалуются, что у них нет настолько дальнобойного оружия. В свою очередь министр обороны Лауринас Кащюнас не желает давать своим подчиненным приказа сбивать воздушные шары. По его словам, использование оружия военными в мирное время является «очень чувствительным вопросом».

    По мнению Кащюнаса, поскольку пока нет никаких признаков того, что воздушные шары переносят что-то более опасное, чем контрабандные сигареты, заниматься ими должны именно пограничники, никак не армия. А вот если, по его словам, «поступит информация о том, что воздушный шар переносит не сигаретные блоки, а взрывное устройство», тогда, мол, военные могут и вмешаться. Кащюнас посоветовал подключить к решению вопроса Службу общественной безопасности (структуру, которой по закону поручена защита критически важных объектов) – поручить ей создать специальные мобильные группы и вооружить их пулеметами.

    Кащюнас прекрасно понимает, что если литовские военные начнут использовать в приграничье ракеты и крупнокалиберное огнестрельное оружие, это может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до начала третьей мировой. А что если белорусы решат, что это начало агрессии, и ответят?

    В конце концов по теме высказался сам президент Литвы Гитанас Науседа. «Проблема не только в контрабанде или, возможно, в другом, более опасном грузе, который может быть там размещен. Но проблема заключается и в безопасности нашей гражданской авиации, потому что ветер может занести эти объекты в зону полетов. Я даже не хочу прогнозировать, что может произойти, если самолет заденет такой объект», – заявил Науседа.

    Литовский лидер призвал ведомства наладить общение, чтобы как-нибудь решить проблему с липовыми метеозондами. «Одни их не видят, у других нет оружия, у третьих есть оружие, но они не видят. Знаете, это выглядит несерьезно, и это не то, что они должны обсуждать сейчас на публике», – возмущается Науседа.

    В свою очередь главный советник Науседы Фредерикас Янсонас потребовал усадить министра обороны и главу МВД за один стол и заставить их договориться о том, кто же должен сбивать шары контрабандистов. По его словам, попытка переложить ответственность с одного ведомства на другое «выглядит очень по-литовски, но не очень хорошо».

    Главное
    МИД Украины опроверг обсуждение территориальных уступок России
    Эрдоган: После Газы и Ливана Израиль нападет на Турцию
    Медведев призвал жителей Запада пожалеть о потраченных на Украину деньгах
    Путин выразил соболезнования родным и близким Добрынина
    Конго подписала соглашение с Россией о строительстве нефтепровода
    ВОЗ озвучила свои выводы о циркуляции коронавируса
    Джонсон: Елизавета II сознательно откладывала свою смерть

    У России хватает денег и на СВО, и на пенсии

    Подготовлен проект главного финансового документа страны на три года вперед. Бюджет отличается и редкой особенностью с точки зрения доходов, и значительными расходами. Однако это не значит, что ради финансирования спецоперации государство забудет о своих социальных обязательствах и нацпроектах – все ровно наоборот. Подробности

    Перейти в раздел

    Глобальный Юг создал коалицию против «друзей Украины»

    Глобальный Юг создает платформу «Друзья мира» для разрешения конфликта на Украине. Как отмечают эксперты, мирная инициатива стала закономерным шагом проводимой Китаем и Бразилией рациональной внешней политики. Насколько в «Друзьях мира» заинтересована Россия и как к этой идее отнесутся Запад и Киев? Подробности

    Перейти в раздел

    Обучение не говорящих по-русски детей-мигрантов стало новым вызовом

    Родители в одной из школ Калининграда пожаловались на слишком большое число детей-мигрантов, не знающих русский язык, в классах. По их мнению, от этого страдает качество образования. Следственный комитет уже начал проверку по данному факту. Вместе с тем в экспертном сообществе говорят, что проблема не нова, а необходимость ее решения назрела давно. Как должна быть организована система преподавания в таких классах? Подробности

    Перейти в раздел

    Большая война на Ближнем Востоке повлияет на СВО

    «Война на Ближнем Востоке очень плохо отразится на Украине». Такими словами эксперты комментируют политические последствия начавшегося наземного вторжения Израиля в Ливан. Как связаны события в двух далеких друг от друга регионах планеты и в чем заключается политический расчет Тель-Авива в многолетнем противостоянии со своими соседями? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............