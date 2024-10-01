Бомбардировка сигаретами ввела в ступор прибалтийских силовиков

Tекст: Станислав Лещенко

Многие жители приграничных районов Украины, Белоруссии, Польши и Прибалтики активно занимаются контрабандой. Цена на сигареты в России, Белоруссии и на Украине куда меньше, чем в ЕС, и потому этот товар в больших объемах тайком переправляют в Евросоюз без уплаты акцизов. В особенности выгоден этот промысел в Литве, где регулярно повышают акцизы на сигареты. Стоимость табачных изделий в Литовской Республике на сегодняшний день уже на треть выше, чем даже в соседней Польше.

В литовском приграничье, словно на Диком Западе, уже многие годы идет необъявленная война: контрабандисты и сотрудники госорганов состязаются в смекалке, находчивости и технической оснащенности. В общей сложности за первую половину 2024 года сотрудники литовской таможни перехватили 6,9 млн пачек контрабандных сигарет на сумму около 9,7 млн евро, которые попали в прибалтийскую республику самыми разными способами.

Пограничники рассказывают, что были случаи попытки провоза сигарет в раме и колесах велосипедов, в футбольных мячах, внутри музыкальных инструментов, книг, в буханках хлеба, между слоями вафель. Но чаще всего курево прячут в машинах и поездах, используя для тайников любые полости или, например, автомобильные шины.

Изобретательность «рыцарей нелегального извоза» не знает границ: они давно уже покорили не только воздушное, но и водное и даже подводное пространство. Зимой сигареты сплавляют по льду или крепят в плавучих контейнерах, замаскированных под льдины. Некоторые «ихтиандры» облачаются в гидрокостюмы и доставляют товар, уложенный в герметично уложенные коробки, под водой.

Технический прогресс и в этой сфере не стоит на месте – с каждым годом «флибустьеры приграничья» применяют все более изощренные способы доставки. Уникальный случай произошел в начале 2018 года, когда служба видеонаблюдения белорусских пограничников засекла беспилотную дрезину, самостоятельно двигавшуюся по железнодорожным путям со стороны Литовской Республики. Когда тележку застопорили и обследовали, выяснилось, что двигателем ей служил электромотор. Она была снабжена сеткой, в которую можно уложить ящики с сигаретами. Характерно, что дрезина двигалась пустой – из чего сделали вывод, что робот возвращался после успешной миссии.

Многие контрабандисты еще много лет назад задумались о покорении воздушного пространства – были случаи пересечения границ с помощью дельтапланов. Настоящей головной болью для пограничников оказалось нашествие беспилотных летательных аппаратов.

Еще в мае 2014 года российские силовики поймали в Калининградской области прилетевший из Литвы аппарат с размахом крыльев в четыре метра, способный принять до десяти килограммов сигарет. Для навигации в него была интегрирована система GPS. Этот «первопроходец» проложил дорогу более удачливым последователям.

Украинские контрабандисты, обмениваясь опытом в соцсетях, пишут, что договориться о приобретении дрона можно в соцсетях. «Кто может собрать аппарат, чтобы поднял груз до 10 кг, перенес до 5 км и потом вернулся?» – интересуется, например, один из пользователей. Ему со знанием дела отвечают, что с таким весом далеко не улетишь, максимум до одного километра. «Вам подойдет квадрокоптер на дистанционном управлении, он стоит не менее семи тысяч долларов. А для ваших целей лучше брать аппарат от 10 тысяч долларов (240 тыс. гривен) – такой гарантированно не грохнется где-то на полпути кому-нибудь на голову», – объясняют «эксперты». По их словам, такой аппарат в силах поднять и доставить на место назначения до пяти килограммов (блок сигарет весит около 250 граммов), сильно не шумит и летит до 50 км в обе стороны.

В июле 2019 года литовская Служба охраны государственной границы специально приобрела для борьбы с контрабандистами два беспилотных самолета. В рамках проекта также были организованы курсы по подготовке операторов управления аппаратами. Однако, как вскоре выяснилось, двух летательных аппаратов совершенно недостаточно, ибо со временем в распоряжении контрабандистов оказался целый воздушный флот.

Один из самых свежих случаев поимки сигаретного беспилотника имел место 15 сентября. Сотрудники литовской Госпогранохраны, дежурившие в окрестностях деревни Бержишкес, зафиксировали летательный аппарат и приземлили его при помощи антидрон-системы в соседний лесной массив. Оказалось, что дрон был нагружен двумя картонными коробками, завернутыми в полиэтилен – в них находилась тысяча пачек сигарет.

Но теперь контрабандисты стали отказываться и от дронов и переходить на использование воздушных шаров, замаскированных под метеозонды – они дешевле и малозаметнее.

Эта новая «мода» началась обвально. Если за весь 2023 год литовские пограничники зафиксировали только три воздушных шара с сигаретами, то за один только сентябрь 2024-го, по данным литовской службы охраны госграниц, зафиксировано 250 случаев, когда в Литву из Белоруссии прилетели псевдометеозонды, перевозившие контрабанду.

Совершенно вопиющий случай имел место 29 сентября, когда «метеозонд» с сигаретами свалился прямо на территории аэропорта в Вильнюсе. По словам члена парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Дайнюса Гайжаускаса, в аэропорт пришлось бросить сотрудников антитеррористического подразделения.

Парламентарий ужасается: «Там упал, вдумайтесь, метеозонд, который нес груз весом около двадцати килограммов! Оказывается, уже год со стороны Белоруссии в Литву летают сотни воздушных шаров, которые несут груз». Гайжаускас добавляет, что с помощью такого «метеозонда» за один рейс переправляется около тысячи пачек сигарет.

Парламентарий задается вопросом: что будет, если «враги Литвы» начнут прикреплять к воздушным шарам взрывчатку?! «Факт, что воздушные шары поднимаются со стороны Белоруссии и летят в сторону Литвы примерно 40-50 километров, и их никто не сбивает. Дроны несут груз от 30 до 50 килограммов, и об этом молчат наши нынешние власти… Это скандал», – заявил депутат.

По его словам, только в течение одной недели на территорию Литвы прилетело около 150 контрабандных шаров. Четверо из них приземлились в городе Алитус, где в 2022 году литовская армия открыла склад боеприпасов по стандартам НАТО, один – на железнодорожных путях в городе Варена.

Чтобы как-то успокоить общественность, директор Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявил, что у них нет сведений об использовании прилетающих «метеозондов» для разведки – их применяют исключительно контрабандисты. Однако как же бороться с летучими переносчиками сигарет?

Тут литовские силовые ведомства перекладывают ответственность друг на друга. Пограничники жалуются, что у них нет настолько дальнобойного оружия. В свою очередь министр обороны Лауринас Кащюнас не желает давать своим подчиненным приказа сбивать воздушные шары. По его словам, использование оружия военными в мирное время является «очень чувствительным вопросом».

По мнению Кащюнаса, поскольку пока нет никаких признаков того, что воздушные шары переносят что-то более опасное, чем контрабандные сигареты, заниматься ими должны именно пограничники, никак не армия. А вот если, по его словам, «поступит информация о том, что воздушный шар переносит не сигаретные блоки, а взрывное устройство», тогда, мол, военные могут и вмешаться. Кащюнас посоветовал подключить к решению вопроса Службу общественной безопасности (структуру, которой по закону поручена защита критически важных объектов) – поручить ей создать специальные мобильные группы и вооружить их пулеметами.

Кащюнас прекрасно понимает, что если литовские военные начнут использовать в приграничье ракеты и крупнокалиберное огнестрельное оружие, это может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до начала третьей мировой. А что если белорусы решат, что это начало агрессии, и ответят?

В конце концов по теме высказался сам президент Литвы Гитанас Науседа. «Проблема не только в контрабанде или, возможно, в другом, более опасном грузе, который может быть там размещен. Но проблема заключается и в безопасности нашей гражданской авиации, потому что ветер может занести эти объекты в зону полетов. Я даже не хочу прогнозировать, что может произойти, если самолет заденет такой объект», – заявил Науседа.

Литовский лидер призвал ведомства наладить общение, чтобы как-нибудь решить проблему с липовыми метеозондами. «Одни их не видят, у других нет оружия, у третьих есть оружие, но они не видят. Знаете, это выглядит несерьезно, и это не то, что они должны обсуждать сейчас на публике», – возмущается Науседа.

В свою очередь главный советник Науседы Фредерикас Янсонас потребовал усадить министра обороны и главу МВД за один стол и заставить их договориться о том, кто же должен сбивать шары контрабандистов. По его словам, попытка переложить ответственность с одного ведомства на другое «выглядит очень по-литовски, но не очень хорошо».