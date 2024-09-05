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Литва установила «зубы дракона» на приграничном с Россией мосту
Литва предприняла дополнительные меры по укреплению своей границы с Россией, установив противотанковые «зубы дракона» на мосту в Панемуне, сообщили в Минобороны страны.
Ведомство сообщило о завершении установки противотанковых заграждений, в том числе бетонных блоков, известных как «зубы дракона», на мосту в Панемуне, соединяющем Литву с Россией. Помимо этого, в приграничных районах были размещены мины и другие инженерные заграждения. «Это мера предосторожности для организации более эффективной обороны», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Ранее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что Вильнюс закупил и направил к границам с Россией и Белоруссией противотанковые ежи, так называемые «зубы дракона» и другие оборонительные средства.