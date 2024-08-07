Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.2 комментария
Литва направила к границам с Россией «зубы дракона» и противотанковые ежи
Литва направила к границам с Россией и Белоруссией «зубы дракона» и противотанковые ежи
Литва закупила и направила к границам с Россией и Белоруссией противотанковые ежи, так называемые зубы дракона и другие оборонительные средства, заявил министр обороны республики Лауринас Касчюнас.
Как сказал он в эфире национального радио LRT, за 4 млн евро закуплены средства контрмобильности, их доставят в 27 пунктов в районе границы, передает ТАСС.
По его словам, 22 августа откроется первый участок, где будут хранится оборонительные средства, всего их будет 27. В случае необходимости заграждения быстро доставят к месту установки.
Ранее Литва начала закупать «зубы дракона» и противотанковые ежи.